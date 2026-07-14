13-годишен създаде образователна платформа

Сред седмокласниците, които с трепет очакваха първото класиране за гимназиите, е и едно 13-годишно момче от Варна. От няколко седмици насам Крум Стоянов работи и по образователна платформа, която помага на връстниците му да учат по-лесно и по-интересно, съобщава БНТ.
Технологиите са втората голяма страст на Крум – след китарата. Затова преди месеци решава да създаде виртуален помощник, който да помага на учениците.
Крум Стоянов: „Чатове, в които се задават въпроси към изкуствения интелект за различните предмети и също така може да създава и практически тестове, с които да се подготвиш за контролни, за изпитвания.“
AI не дава готови решения, а учи децата да мислят.
Крум Стоянов: „Не ти дава директни отговори за домашното, за което си го питал, а ти го обяснява. После проследява отговорите ти и ти прави портфолио.“
Платформата помага ученето да се превърне в интересно преживяване.
Крум Стоянов: „Чрез отговаряне на въпросите печелиш точки, с които можеш да си купуваш различни неща. Като моята идея е да може да се свързва направо с Школо и с учителски профили.“
Двамата братя на Крум първи изпробват платформата.
Борис Илиев – брат на Крум: „За да няма някой бъг или друг проблем, двамата гледахме въпросите, отговорите.“
Ален Стоянов: „Най-много ми харесва на мен ескейп румът, защото като влезеш в него, има много задачи...“
Майката на момчетата смята, че приложението може да спести много разходи за частни уроци и да помогне на деца в неравностойно положение.
Полина Стоянова: „Държавата примерно би могла да инвестира в това да подкрепи деца, които нямат достъп, нямат възможност за частни уроци, и да пусне едно такова приложение. Той няма нищо против то да бъде използвано безплатно за тях.“
Въпреки че е добър в програмирането, Крум мечтае да стане актьор или сценарист. От днес е една крачка по-близо, тъй като вече е приет в мечтаната гимназия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:20 14.07.2026
2 Нищо
21:21 14.07.2026
3 Тома
Коментиран от #4, #5
21:23 14.07.2026
4 Сатана Z
До коментар #3 от "Тома":В интерес на истината са 3 милиарда по груби сметки.През него минаваха и всички еврофондове.
21:38 14.07.2026
5 Разликата Е !
До коментар #3 от "Тома":Че когато Си Човек !
Мислиш Като Човек !
Когато Си програмист !
Мислиш Като Програмист !
Но Ние НВе сме Програмисти !
А Хора !
Човеци !
За Това Всички Държавни Сайтове !
Са Абсолютен Боклук !
И Не Можеш !
Да се Оправиш в Тях !
21:42 14.07.2026
6 Искат парите ви по модерен начин
22:02 14.07.2026