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13-годишен създаде образователна платформа

13-годишен създаде образователна платформа

14 Юли, 2026 21:14 552 6

  • ученик-
  • образователна платформа-
  • гимназии-
  • крум стоянов

Майката на момчетата смята, че приложението може да спести много разходи за частни уроци и да помогне на деца в неравностойно положение

13-годишен създаде образователна платформа - 1
Кадър БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сред седмокласниците, които с трепет очакваха първото класиране за гимназиите, е и едно 13-годишно момче от Варна. От няколко седмици насам Крум Стоянов работи и по образователна платформа, която помага на връстниците му да учат по-лесно и по-интересно, съобщава БНТ.

Технологиите са втората голяма страст на Крум – след китарата. Затова преди месеци решава да създаде виртуален помощник, който да помага на учениците.

Крум Стоянов: „Чатове, в които се задават въпроси към изкуствения интелект за различните предмети и също така може да създава и практически тестове, с които да се подготвиш за контролни, за изпитвания.“

AI не дава готови решения, а учи децата да мислят.

Крум Стоянов: „Не ти дава директни отговори за домашното, за което си го питал, а ти го обяснява. После проследява отговорите ти и ти прави портфолио.“

Платформата помага ученето да се превърне в интересно преживяване.

Крум Стоянов: „Чрез отговаряне на въпросите печелиш точки, с които можеш да си купуваш различни неща. Като моята идея е да може да се свързва направо с Школо и с учителски профили.“

Двамата братя на Крум първи изпробват платформата.

Борис Илиев – брат на Крум: „За да няма някой бъг или друг проблем, двамата гледахме въпросите, отговорите.“

Ален Стоянов: „Най-много ми харесва на мен ескейп румът, защото като влезеш в него, има много задачи...“

Майката на момчетата смята, че приложението може да спести много разходи за частни уроци и да помогне на деца в неравностойно положение.

Полина Стоянова: „Държавата примерно би могла да инвестира в това да подкрепи деца, които нямат достъп, нямат възможност за частни уроци, и да пусне едно такова приложение. Той няма нищо против то да бъде използвано безплатно за тях.“

Въпреки че е добър в програмирането, Крум мечтае да стане актьор или сценарист. От днес е една крачка по-близо, тъй като вече е приет в мечтаната гимназия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Мисирките от Факти също могат да я ползват

    21:20 14.07.2026

  • 2 Нищо

    2 0 Отговор
    Чудно, че се шашкат! Българската образователна платформа сякаш е създадена от девет годишни!

    21:21 14.07.2026

  • 3 Тома

    3 2 Отговор
    А грозника Дончев изразходва( открадна) 2 милиарда за електронно правителство и нищо не можа да направи за разлика от 13 годишния ученик

    Коментиран от #4, #5

    21:23 14.07.2026

  • 4 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    В интерес на истината са 3 милиарда по груби сметки.През него минаваха и всички еврофондове.

    21:38 14.07.2026

  • 5 Разликата Е !

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Че когато Си Човек !

    Мислиш Като Човек !

    Когато Си програмист !

    Мислиш Като Програмист !

    Но Ние НВе сме Програмисти !

    А Хора !

    Човеци !

    За Това Всички Държавни Сайтове !

    Са Абсолютен Боклук !

    И Не Можеш !

    Да се Оправиш в Тях !

    21:42 14.07.2026

  • 6 Искат парите ви по модерен начин

    2 0 Отговор
    Децата вместо да четат, учат, решават задачи ще си губят времето по платформи, чатове, ескейпрум. Дрънкането на китара не е като решаване на задачи.

    22:02 14.07.2026

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