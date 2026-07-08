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Куюмджиев: По договора с "Боташ" за над 3 години са разтоварени 4-5 кораба

Куюмджиев: По договора с "Боташ" за над 3 години са разтоварени 4-5 кораба

8 Юли, 2026 14:11 910 28

  • явор куюмджиев-
  • договор-
  • боташ

Договорът може да работи, но при други пазарни условия. Позитивна е идеята, че се получава някакво замразяване

Куюмджиев: По договора с "Боташ" за над 3 години са разтоварени 4-5 кораба - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца, обяви премиерът Румен Радев.

Енергийният експерт Явор Куюмджиев коментира в предаването "България сутрин", че основната причина за загубите на "Булгаргаз" за 2025 г. е договорът с "Боташ".

По думите му за повече от 3 години действие на договора по него са разтоварени 4 или 5 кораба - използван е около 10% от възможния капацитет.

"Договорът може да работи, но при други пазарни условия. Позитивна е идеята, че се получава някакво замразяване", отбеляза Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.

Вчера Радев съобщи, че дължим 360 млн. долара на "Боташ".

"Имаме подписан договор, който важи. Вече две години не плащаме. Едната хипотеза е, че те признават, че не плащаме и продължаваме да не плащаме. Другият вариант е в следващите 15 месеца да ни опростят плащанията. Все едно договорът за 15 месеца не е валиден. Не знам кой от двата варианта работи, но силно се съмнявам, работейки години наред с турски компании, че те ще направят отстъпка даром. Имаме да им даваме още 2,5 млрд. евро", заяви Куюмджиев.

Той отбеляза, че сме член на Европейския съюз (ЕС) почти 20 години и действат много строги правила за търговия с електричество и природен газ, които трябва да ги спазваме, за да избягваме грешки.

"От 1 януари 2027 г. тръбопроводният газ от Русия ще спре. Това е директивата на Европейската комисия. Ще се получи доста голяма дупка, заради която държави като Молдова, Украйна, Словакия, Сърбия, Босна, Гърция ще получат недостиг на газ", прогнозира Куюмджиев, като добави, че в Европа голяма част от природния газ ще остане руски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам само?!

    11 1 Отговор
    Кой идиот е сключил тодзи договор?

    14:14 08.07.2026

  • 2 Румен Радев ви измами!!

    14 1 Отговор
    „Боташ“ е поредният шамар за българския данъкоплатец. Договор за милиарди, почти неизползван капацитет и сметки, които някой друг ще плаща.
    Това не е енергийна политика – това е пример за безотговорно управление. Когато държавата подписва неизгодни сделки, а после търси „предоговаряне“ и „опрощаване“, въпросът не е само как ще спасим парите. Въпросът е кой е взел решението и кой ще понесе отговорността.
    В България често няма виновни за милиардните провали – има само граждани, които плащат сметката.

    14:16 08.07.2026

  • 3 Парадокс БГ

    6 0 Отговор
    Решението е просто на думи, но изисква политическа воля: пълна прозрачност по договора, независим одит, публично посочване на отговорните лица и незабавно предоговаряне при защита на българския интерес.

    Енергетиката не може да се управлява с тайни сделки и политически обещания. Трябват професионални преговори, реална оценка на нуждите на страната и договори, в които държавата не плаща за неизползвани услуги.

    Ако някой е сключил неизгоден договор, отговорността не трябва да се размива. Без отговорност няма реформа – има само нови милиардни загуби.

    14:17 08.07.2026

  • 4 Разкри ги Коюмджиев

    10 0 Отговор
    А имаме да плащаме по него още 6 млрд.занапред

    14:19 08.07.2026

  • 5 Ирония

    7 0 Отговор
    Интересно е, хората, подписали договора с „Боташ“, колко процента комисиона са получили или вероятно лична облага...????

    Коментиран от #13

    14:19 08.07.2026

  • 6 Къде е логиката за неизгоден договор?

    5 0 Отговор
    Има сериозни въпроси около икономическата логика на договора, начина на договаряне и риска за „Булгаргаз“.

    14:20 08.07.2026

  • 7 Прогресивно ми е

    4 3 Отговор
    Господин Румен Радев преди 3 часа се излъчва от Анкара на срещата на НАТО. Заяви че ще помагаме на Украйна за разлика от предишните които само на думи са помагали. Държавник

    14:21 08.07.2026

  • 8 Аз съм веган

    8 1 Отговор
    Мунчо надгражда боташ. Дава на турците още и още. Типична копейка и българомразец.

    14:22 08.07.2026

  • 9 Няма полза за България!!

    4 0 Отговор
    Логиката на договора с „Боташ“ е неизгоден за България, той е свързана не толкова с това, че самото използване на турската газова инфраструктура е лоша идея, а с съотношението между поетите разходи и реалната полза.

    14:22 08.07.2026

  • 10 Има разход, НЯМА ПРИХОД!

    4 0 Отговор
    При подобни договори като Боташ, обикновено се плаща за запазена инфраструктурна услуга. Ако капацитетът почти не се използва, разходът остава, но приходът или ползата не се реализират.

    14:23 08.07.2026

  • 11 Боташ е загуба за БГ, а Турция печели!

    4 0 Отговор
    Дългосрочен ангажимент при променящ се пазар. След сключването на договора пазарните условия за втечнен природен газ (LNG), цените и маршрутите се промениха. Ако договорът не позволява достатъчно гъвкавост, той може да се окаже тежък за страната.

    14:25 08.07.2026

  • 12 Рискът е концентриран върху „Булгаргаз“

    5 1 Отговор
    Ако държавната компания плаща фиксирани такси, но не успява да използва капацитета и да продава достатъчно газ, загубата се натрупва.
    Некомпетентните НЕкадърници на Радев Хвърчилото сключиха този загробващ страната ни договор Боташ!! Измамтици и изменници!!!!

    14:27 08.07.2026

  • 13 Единия подписал енергйния министър

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ирония":

    Росен Христов ( катамарана) има десетки имоти предимно в Гърция о-в Тасос и Кипър и кабриолет за 480 хиляди евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж...танцуват в кабриото му на клиповете а вие блъскате за храна ,ток ,телефон и консумативи ...Прогрес а хаха

    14:28 08.07.2026

  • 14 Договорът Боташ е неизгоден за България

    4 0 Отговор
    Договорът Боташ е скъпо поет ангажимент без достатъчна икономическа обосновка!
    Достъпът до турска инфраструктура може да се разглежда като застраховка за сигурността на доставките, особено след спирането на директните руски доставки през 2022 г. В енергетиката понякога се плаща и за резервен капацитет, който не се използва постоянно. Истинският спор е дали цената на тази „застраховка“ е била разумна. Ако една държава плаща милиарди за сигурност, която реално използва рядко, тогава трябва да има много ясен стратегически мотив и финансов разчет. Ако такъв разчет липсва, договорът изглежда като скъпо поет ангажимент без достатъчна икономическа обосновка.

    14:30 08.07.2026

  • 15 Хахахаха

    5 0 Отговор
    Е да опростят договора, ама не се ли сещате, че за Турция не е изгодно да се откажат, без да получат нещо в замяна. Или как? Ей така, ще се откажат от милиарди, щот не им трябват? И ще ги подхвърлят през прозореца на България? Той, че договора не е изгоден за България е ясно от първия ден, но никой не е карал насила нашите управляващи тогава да го подписват!

    Коментиран от #16, #17, #18

    14:30 08.07.2026

  • 16 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Да — Турция няма рационална причина просто да се откаже от милиарди долари, защото България е недоволна от договора. Договорът е подписан между две държавни компании и ако едната страна иска промяна, нормално е другата да поиска компенсация, нови условия или някаква насрещна полза. Международните договори не работят като „сгрешихме, махайте сметката“.

    14:31 08.07.2026

  • 17 Така е! Прав си!

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Турция няма причина да подарява пари на България. Ако договорът се промени, ще има цена. Истинският въпрос е защо България е подписала договор, при който сега трябва да моли другата страна за спасение

    14:33 08.07.2026

  • 18 Точно тук е същината.

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Дори днес да се постигне по-добра сделка, това не отменя въпроса ЗАЩО ПЪРВОНАЧАЛНО СА ПРИЕТИ ТАКИВА УСЛОВИЯ?! Предоговарянето може да намали щетите, но не изтрива отговорността за решението.

    14:34 08.07.2026

  • 19 Корупция или управленска безотговорност?

    2 0 Отговор
    Най-важният въпрос не е само „кой е взел процент“, а:
    кой е одобрил условията;
    имало ли е независим финансов анализ;
    защо са приети ангажименти за милиарди при ограничено използване;
    имало ли е натиск, конфликт на интереси или пренебрегване на държавния интерес.
    Ако се открие лична облага — това вече е корупционен случай. Ако няма такава — остава въпросът за управленска безотговорност и лошо решение с огромна цена за държавата.

    14:35 08.07.2026

  • 20 Истината

    3 0 Отговор
    От българска страна договорът с турската държавна компания BOTAŞ е подписан от Булгаргаз ЕАД. Конкретният подписал от българска страна е ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА, тогава изпълнителен директор на „Булгаргаз“. От турска страна е подписал Бурхан Йозджан, ръководител на BOTAŞ.
    Споразумението е подписано на 3 януари 2023 г. в присъствието на министрите на енергетиката на България и Турция — РОСЕН ХРИСТОВ и Фатих Дьонмез. То е било подготвено и сключено по време на служебното правителство, назначено от президента РУМЕН РАДЕВ.
    Важно уточнение: министърът не е страна по договора — юридически договорът е между двете дружества („Булгаргаз“ и BOTAŞ). Но политическата отговорност обикновено се обсъжда и на ниво правителство, защото Министерството на енергетиката е принципалът на държавните енергийни дружества, а кабинетът е одобрил рамката.

    14:39 08.07.2026

  • 21 Затова спорът има две нива:

    2 0 Отговор
    оперативно: кой е подписал документа — ръководството на „Булгаргаз“;
    политическо: кой е дал зелена светлина и при какви условия — служебният кабинет и енергийното ръководство тогава.
    Дали договорът е бил грешен още при подписването или е станал неизгоден заради промени на пазара — това е отделният спор. Но отговорността за подписа и за политическото решение са различни неща.

    14:39 08.07.2026

  • 22 Реалист

    4 0 Отговор
    Политически: договорът е договорен и подписан по време на служебния кабинет с премиер Гълъб Донев, когато министър на енергетиката е Росен Христов.
    Ако въпросът е „Кой сложи подписа под договора?“ — отговорът е: Деница Златева от „Булгаргаз“.
    Ако въпросът е „Кой носи отговорност за решението да бъде сключен при тези условия?“ — това вече включва по-широк кръг: ръководството на „Булгаргаз“, Министерството на енергетиката и служебното правителство, което е провело политическите действия около сделката.

    14:41 08.07.2026

  • 23 Въпроси

    4 0 Отговор
    КОЙ е взел политическото решение за договора Боташ, КОЙ е одобрил параметрите и дали условията са били защитени В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИЯ?????

    14:43 08.07.2026

  • 24 Ама не знаете ли точно

    0 0 Отговор
    Между 4 и 5 има разлика. Ако това не знаете как изобщо коментирате... или така лаф да става

    14:48 08.07.2026

  • 25 За това решението е едно :

    1 0 Отговор
    Излизане от ЕС , възобновяване на търговията с Русия и връщане на проекта Южен поток!

    15:11 08.07.2026

  • 26 Най абсурдният договор в света!

    2 0 Отговор
    Дори и маймуна не би подписала такъв абсурден и поробващ договор който всеки божи ден ни струва 1 млн. $ загуба!

    15:20 08.07.2026

  • 27 Потребител

    0 0 Отговор
    Селския тарикат - бушон Росен Христов,завършил гимназия в Попово къде се скри,след като набута и той България.Ясно като бял ден- без необходимото образование и стаж са го назначили за Министър на Икономиката,в замяна одобрява и протежира заробващият договор,с после се покрива.Продажно леке,срам за хората от Попово.

    15:37 08.07.2026

  • 28 Предложение

    0 0 Отговор
    "Радев съобщи, че дължим 360 млн. долара на "Боташ""! Ами да ги приспаднем от дълга на Турция за тракийските българи. Там са вече милиарди с лихвите. Ама Боко го беше страх да си ги поиска, а път Чорапа хептен. Разменна монета - дългът към тракийските българи срещу заличаване на хомота Боташ въобще изобщо и ако е необходимо подписване на нов справедлив договор.

    15:59 08.07.2026

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