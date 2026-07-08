Куюмджиев: По договора с "Боташ" за над 3 години са разтоварени 4-5 кораба

"Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца, обяви премиерът Румен Радев.

Енергийният експерт Явор Куюмджиев коментира в предаването "България сутрин", че основната причина за загубите на "Булгаргаз" за 2025 г. е договорът с "Боташ".

По думите му за повече от 3 години действие на договора по него са разтоварени 4 или 5 кораба - използван е около 10% от възможния капацитет.

"Договорът може да работи, но при други пазарни условия. Позитивна е идеята, че се получава някакво замразяване", отбеляза Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.

Вчера Радев съобщи, че дължим 360 млн. долара на "Боташ".

"Имаме подписан договор, който важи. Вече две години не плащаме. Едната хипотеза е, че те признават, че не плащаме и продължаваме да не плащаме. Другият вариант е в следващите 15 месеца да ни опростят плащанията. Все едно договорът за 15 месеца не е валиден. Не знам кой от двата варианта работи, но силно се съмнявам, работейки години наред с турски компании, че те ще направят отстъпка даром. Имаме да им даваме още 2,5 млрд. евро", заяви Куюмджиев.

Той отбеляза, че сме член на Европейския съюз (ЕС) почти 20 години и действат много строги правила за търговия с електричество и природен газ, които трябва да ги спазваме, за да избягваме грешки.

"От 1 януари 2027 г. тръбопроводният газ от Русия ще спре. Това е директивата на Европейската комисия. Ще се получи доста голяма дупка, заради която държави като Молдова, Украйна, Словакия, Сърбия, Босна, Гърция ще получат недостиг на газ", прогнозира Куюмджиев, като добави, че в Европа голяма част от природния газ ще остане руски.