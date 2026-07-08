Куюмджиев: По договора с "Боташ" за над 3 години са разтоварени 4-5 кораба

"Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца, обяви премиерът Румен Радев.
Енергийният експерт Явор Куюмджиев коментира в предаването "България сутрин", че основната причина за загубите на "Булгаргаз" за 2025 г. е договорът с "Боташ".
По думите му за повече от 3 години действие на договора по него са разтоварени 4 или 5 кораба - използван е около 10% от възможния капацитет.
"Договорът може да работи, но при други пазарни условия. Позитивна е идеята, че се получава някакво замразяване", отбеляза Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.
Вчера Радев съобщи, че дължим 360 млн. долара на "Боташ".
"Имаме подписан договор, който важи. Вече две години не плащаме. Едната хипотеза е, че те признават, че не плащаме и продължаваме да не плащаме. Другият вариант е в следващите 15 месеца да ни опростят плащанията. Все едно договорът за 15 месеца не е валиден. Не знам кой от двата варианта работи, но силно се съмнявам, работейки години наред с турски компании, че те ще направят отстъпка даром. Имаме да им даваме още 2,5 млрд. евро", заяви Куюмджиев.
Той отбеляза, че сме член на Европейския съюз (ЕС) почти 20 години и действат много строги правила за търговия с електричество и природен газ, които трябва да ги спазваме, за да избягваме грешки.
"От 1 януари 2027 г. тръбопроводният газ от Русия ще спре. Това е директивата на Европейската комисия. Ще се получи доста голяма дупка, заради която държави като Молдова, Украйна, Словакия, Сърбия, Босна, Гърция ще получат недостиг на газ", прогнозира Куюмджиев, като добави, че в Европа голяма част от природния газ ще остане руски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам само?!
14:14 08.07.2026
2 Румен Радев ви измами!!
Това не е енергийна политика – това е пример за безотговорно управление. Когато държавата подписва неизгодни сделки, а после търси „предоговаряне“ и „опрощаване“, въпросът не е само как ще спасим парите. Въпросът е кой е взел решението и кой ще понесе отговорността.
В България често няма виновни за милиардните провали – има само граждани, които плащат сметката.
14:16 08.07.2026
3 Парадокс БГ
Енергетиката не може да се управлява с тайни сделки и политически обещания. Трябват професионални преговори, реална оценка на нуждите на страната и договори, в които държавата не плаща за неизползвани услуги.
Ако някой е сключил неизгоден договор, отговорността не трябва да се размива. Без отговорност няма реформа – има само нови милиардни загуби.
14:17 08.07.2026
4 Разкри ги Коюмджиев
14:19 08.07.2026
5 Ирония
Коментиран от #13
14:19 08.07.2026
6 Къде е логиката за неизгоден договор?
14:20 08.07.2026
7 Прогресивно ми е
14:21 08.07.2026
8 Аз съм веган
14:22 08.07.2026
9 Няма полза за България!!
14:22 08.07.2026
10 Има разход, НЯМА ПРИХОД!
14:23 08.07.2026
11 Боташ е загуба за БГ, а Турция печели!
14:25 08.07.2026
12 Рискът е концентриран върху „Булгаргаз“
Некомпетентните НЕкадърници на Радев Хвърчилото сключиха този загробващ страната ни договор Боташ!! Измамтици и изменници!!!!
14:27 08.07.2026
13 Единия подписал енергйния министър
До коментар #5 от "Ирония":Росен Христов ( катамарана) има десетки имоти предимно в Гърция о-в Тасос и Кипър и кабриолет за 480 хиляди евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж...танцуват в кабриото му на клиповете а вие блъскате за храна ,ток ,телефон и консумативи ...Прогрес а хаха
14:28 08.07.2026
14 Договорът Боташ е неизгоден за България
Достъпът до турска инфраструктура може да се разглежда като застраховка за сигурността на доставките, особено след спирането на директните руски доставки през 2022 г. В енергетиката понякога се плаща и за резервен капацитет, който не се използва постоянно. Истинският спор е дали цената на тази „застраховка“ е била разумна. Ако една държава плаща милиарди за сигурност, която реално използва рядко, тогава трябва да има много ясен стратегически мотив и финансов разчет. Ако такъв разчет липсва, договорът изглежда като скъпо поет ангажимент без достатъчна икономическа обосновка.
14:30 08.07.2026
15 Хахахаха
Коментиран от #16, #17, #18
14:30 08.07.2026
16 Мнение
До коментар #15 от "Хахахаха":Да — Турция няма рационална причина просто да се откаже от милиарди долари, защото България е недоволна от договора. Договорът е подписан между две държавни компании и ако едната страна иска промяна, нормално е другата да поиска компенсация, нови условия или някаква насрещна полза. Международните договори не работят като „сгрешихме, махайте сметката“.
14:31 08.07.2026
17 Така е! Прав си!
До коментар #15 от "Хахахаха":Турция няма причина да подарява пари на България. Ако договорът се промени, ще има цена. Истинският въпрос е защо България е подписала договор, при който сега трябва да моли другата страна за спасение
14:33 08.07.2026
18 Точно тук е същината.
До коментар #15 от "Хахахаха":Дори днес да се постигне по-добра сделка, това не отменя въпроса ЗАЩО ПЪРВОНАЧАЛНО СА ПРИЕТИ ТАКИВА УСЛОВИЯ?! Предоговарянето може да намали щетите, но не изтрива отговорността за решението.
14:34 08.07.2026
19 Корупция или управленска безотговорност?
кой е одобрил условията;
имало ли е независим финансов анализ;
защо са приети ангажименти за милиарди при ограничено използване;
имало ли е натиск, конфликт на интереси или пренебрегване на държавния интерес.
Ако се открие лична облага — това вече е корупционен случай. Ако няма такава — остава въпросът за управленска безотговорност и лошо решение с огромна цена за държавата.
14:35 08.07.2026
20 Истината
Споразумението е подписано на 3 януари 2023 г. в присъствието на министрите на енергетиката на България и Турция — РОСЕН ХРИСТОВ и Фатих Дьонмез. То е било подготвено и сключено по време на служебното правителство, назначено от президента РУМЕН РАДЕВ.
Важно уточнение: министърът не е страна по договора — юридически договорът е между двете дружества („Булгаргаз“ и BOTAŞ). Но политическата отговорност обикновено се обсъжда и на ниво правителство, защото Министерството на енергетиката е принципалът на държавните енергийни дружества, а кабинетът е одобрил рамката.
14:39 08.07.2026
21 Затова спорът има две нива:
политическо: кой е дал зелена светлина и при какви условия — служебният кабинет и енергийното ръководство тогава.
Дали договорът е бил грешен още при подписването или е станал неизгоден заради промени на пазара — това е отделният спор. Но отговорността за подписа и за политическото решение са различни неща.
14:39 08.07.2026
22 Реалист
Ако въпросът е „Кой сложи подписа под договора?“ — отговорът е: Деница Златева от „Булгаргаз“.
Ако въпросът е „Кой носи отговорност за решението да бъде сключен при тези условия?“ — това вече включва по-широк кръг: ръководството на „Булгаргаз“, Министерството на енергетиката и служебното правителство, което е провело политическите действия около сделката.
14:41 08.07.2026
23 Въпроси
14:43 08.07.2026
24 Ама не знаете ли точно
14:48 08.07.2026
25 За това решението е едно :
15:11 08.07.2026
26 Най абсурдният договор в света!
15:20 08.07.2026
27 Потребител
15:37 08.07.2026
28 Предложение
15:59 08.07.2026