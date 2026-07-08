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Божидар Божанов: Гледаме втори епизод на "Колеги, прибирайте се"

Божидар Божанов: Гледаме втори епизод на "Колеги, прибирайте се"

8 Юли, 2026 13:54 1 445 23

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новите управляващи са доста плахи към разбиването на корупционни схеми, смята съпредседателят на "Да, Бъгария"

Божидар Божанов: Гледаме втори епизод на "Колеги, прибирайте се" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“С репликата “веднага си тръгвайте” преди 1 година е осуетена проверка на ДАНС в складове за лекарства по сериозни съмнения за схема за източване на сериозни средства, включително от бюджета на Здравната каса. Днес поискахме изслушване по тази тема и управляващите от “Прогресивна България” го отхвърлиха”, каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

Той обяви, че “Демократична България” ще поиска такова изслушване в парламентарна комисия, след като председателят на парламентарната група на “Прогресивна България” Петър Витанов заяви от парламентарната трибуна, че мястото на такова изслушване не е пленарната зала, а парламентарна комисия. И уточни, че на заседанието на комисията за контрол над службите за сигурност ще бъде поканен и бившият служител на ДАНС Ясен Токусчиев, ръководил звено в службата, работещо по сектор здравеопазване, който направи сериозни разкрития в интервю за “Извън ефир” пред Мария Цънцарова.

Божанов попита управляващите, защо падат в капана да отхвърлят такива изслушвания в зала. Той сравни скандала “Веднага си тръгвайте” скандала преди повече от година “Колеги, прибирайте се”, когато началниците на служители на ДАНС в Пловдив ги отзоваха от акция по разбиване на депо за контрабандни цигари. “Тук имаме втори епизод, и новите управляващи са доста плахи по разбиването на такива схеми. Очакването ни е те да бъдат много по-активни и агресивни по разбиването на корупционния модел, а не с процедурни хватки да отместват темите по-нататък във времето. Очакваме и ДАНС да изпрати всички документи, свързани с бившия подуправител на НЗОК Момчил Мавров, а по стечение на обстоятелства и с новия подуправител Асен Меджидиев, в секретното деловодство на Народното събрание, за да можем всички да се запознаем с подробностите в какви схеми пък той потенциално е участвал. Всичко това, което виждаме, за съжаление е опит за замазване на фасадата, не е борба с модела, не е събаряне на схеми, а леко пребоядисване. Нашата работа като опозиция е да слагаме спирачка на тези неща”, каза Божанов.

По повод започналите обсъждания в парламента на промени в Изборния кодекс, председателят на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова заяви, че управляващите на практика подкрепят две ключови каузи на “Демократична България” - 100% машинно гласуване като гаранция за честни избори и да отпадне ограничението за броя секции извън ЕС. Демократична България е срещу предложението на управляващите за отпадането на изборен район “Чужбина”. Йорданова напомни, че предложенията на ДБ за изменения в Изборния кодекс по отношение на машинното гласуване и отпадането на ограниченията за секции в чужбина са внесени в първите дни на новия парламент.

ДБ ще настоява между първо и второ четене на промените да има обсъждане със заинтересованите страни по идеите за засилване на контрола над оповестяването на данни от социологически проучвания в изборния ден. “В обществото се сблъскват две тези - за пълна забрана на изнасяне на социологически данни, за да не влияят върху вота, а от другата страна - така или иначе такива се публикуват, поне този, който ги предоставя, да носи отговорност. Така че това решение трябва да се вземе след дебат”, каза Йорданова.

В отговор на журналистически въпрос тя отговори, че ДБ е против разследващите функции на антикорупционния орган, затова не е предложила член на новата комисия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДЕЧИЦА ДЕМОКРАТИЧНИ

    11 2 Отговор
    ПЪРХОТА,КРУШАРСКИЯ,ДАНЧО КОСТОВ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ ИЗПАДНАХТЕ ОТ ЛОДКАТА ГОСПОДА.

    14:05 08.07.2026

  • 2 Доротея

    8 2 Отговор
    Хайде, сега! Не се ровете толкова, че ако се разкрива всичко, свободен човек няма да остане на тази територия! Всички ще бъдете арестувани по ваш взаимен донос - съвършенната демокрация! Хората сами да се контролират и следят един друг, а не някакъв Сталин отгоре да ги привиква и раздава иерархично правосъдие! Важното е да вървим напред! Първоначалния грабеж приключи! Който е забогатял, има интерес вече да има закон и ред! Иначе става реваншизъм, анархия и комунистически извратености! Сопствеността е неприкосновена!

    Коментиран от #12

    14:07 08.07.2026

  • 3 божето

    8 2 Отговор
    Гледаме втори епизод на "Мишоци, прибирайте се да спите пак"

    14:08 08.07.2026

  • 4 Гледаме

    11 3 Отговор
    Геноцид в ЕВРО с цените. Създаден от ГЕРБ и Сглобка. А Радев не може да направи нищо.

    Коментиран от #20

    14:09 08.07.2026

  • 5 Жана

    6 2 Отговор
    Погледнах дали се е изкъпал - ами не и този път.

    14:12 08.07.2026

  • 6 пръц

    11 2 Отговор
    Отпадналата необходимост пак вият на умряло мноооо ми е интересно като бяха на власт защо не направиха нищо за същото за което сега настояват да направи Радев

    14:13 08.07.2026

  • 7 Директора

    7 3 Отговор
    Гледаме N-ти епизод на сериала: Колеги, къпете се!

    14:13 08.07.2026

  • 8 име

    7 2 Отговор
    Направо са яростни в борбата със корупционните схеми в сравнение с вас, дето се гушехте в скута на шишо.

    14:14 08.07.2026

  • 9 иван костов

    7 0 Отговор
    Какво стана с делото срещу този човек???
    Съдебната реформа, това ли беше? Чадър над политиците от ППДБ!👎👎👎

    14:17 08.07.2026

  • 10 Онзи

    4 1 Отговор
    Само да попитам, кога ще заключат❓
    Буци-🎃
    и Свинта-🐖

    14:19 08.07.2026

  • 11 Видяхме Ви и Вас...!

    4 1 Отговор
    Много по-зле бяхте от сегашните...!

    14:19 08.07.2026

  • 12 миме

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Доротея":

    и чия соПственост е неприкосновена и от кого?

    14:21 08.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ПОДЛОГИ,

    3 1 Отговор
    НА КОГО СЛУГУВАТЕ,
    ЧЕ ТРИЕТЕ?

    14:29 08.07.2026

  • 17 ПОДЛОГИ,

    2 1 Отговор
    ДАНО ПОНЕ ДОБРЕ ВИ ПЛАЩАТ,
    ЧЕ ИНАЧЕ ЖАЛКО,ЧЕ СЕ УНИЖАВАТЕ.

    14:30 08.07.2026

  • 18 Боташа или ботуша на терора

    3 3 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като тоя некъпания лешпер Божо Пърхота от НПО сектата Педрохан!

    14:32 08.07.2026

  • 19 КАКВО

    3 2 Отговор
    ТОЛКОВА СМЕ СТОРИЛИ,
    ЧЕ НИ НАКАЗВАТ С ТАКИВА ИНДИВИДИ?

    14:33 08.07.2026

  • 20 Щом Крадев не може да направи нищо,

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гледаме":

    значи е време да си ходи в Славяново да гледа кози. Всъщност и те ще са малко по-умин от него.

    14:34 08.07.2026

  • 21 Бе ти и.....

    1 0 Отговор
    Банките щеше да озаптиш,ама нищо не направи.Само дрънкане.

    15:44 08.07.2026

  • 22 Прогресивния

    1 0 Отговор
    Само аз ли имам чувство, че управлява ГЕРБ. Така ли се разгражда модела на ББ.

    15:46 08.07.2026

  • 23 Капка

    1 0 Отговор
    Кога ще са новите избори? Може и да се обединят две в едно с президентските. Така ще се спестят и разходите.

    15:50 08.07.2026

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