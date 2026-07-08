Божидар Божанов: Гледаме втори епизод на "Колеги, прибирайте се"

“С репликата “веднага си тръгвайте” преди 1 година е осуетена проверка на ДАНС в складове за лекарства по сериозни съмнения за схема за източване на сериозни средства, включително от бюджета на Здравната каса. Днес поискахме изслушване по тази тема и управляващите от “Прогресивна България” го отхвърлиха”, каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

Той обяви, че “Демократична България” ще поиска такова изслушване в парламентарна комисия, след като председателят на парламентарната група на “Прогресивна България” Петър Витанов заяви от парламентарната трибуна, че мястото на такова изслушване не е пленарната зала, а парламентарна комисия. И уточни, че на заседанието на комисията за контрол над службите за сигурност ще бъде поканен и бившият служител на ДАНС Ясен Токусчиев, ръководил звено в службата, работещо по сектор здравеопазване, който направи сериозни разкрития в интервю за “Извън ефир” пред Мария Цънцарова.

Божанов попита управляващите, защо падат в капана да отхвърлят такива изслушвания в зала. Той сравни скандала “Веднага си тръгвайте” скандала преди повече от година “Колеги, прибирайте се”, когато началниците на служители на ДАНС в Пловдив ги отзоваха от акция по разбиване на депо за контрабандни цигари. “Тук имаме втори епизод, и новите управляващи са доста плахи по разбиването на такива схеми. Очакването ни е те да бъдат много по-активни и агресивни по разбиването на корупционния модел, а не с процедурни хватки да отместват темите по-нататък във времето. Очакваме и ДАНС да изпрати всички документи, свързани с бившия подуправител на НЗОК Момчил Мавров, а по стечение на обстоятелства и с новия подуправител Асен Меджидиев, в секретното деловодство на Народното събрание, за да можем всички да се запознаем с подробностите в какви схеми пък той потенциално е участвал. Всичко това, което виждаме, за съжаление е опит за замазване на фасадата, не е борба с модела, не е събаряне на схеми, а леко пребоядисване. Нашата работа като опозиция е да слагаме спирачка на тези неща”, каза Божанов.

По повод започналите обсъждания в парламента на промени в Изборния кодекс, председателят на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова заяви, че управляващите на практика подкрепят две ключови каузи на “Демократична България” - 100% машинно гласуване като гаранция за честни избори и да отпадне ограничението за броя секции извън ЕС. Демократична България е срещу предложението на управляващите за отпадането на изборен район “Чужбина”. Йорданова напомни, че предложенията на ДБ за изменения в Изборния кодекс по отношение на машинното гласуване и отпадането на ограниченията за секции в чужбина са внесени в първите дни на новия парламент.

ДБ ще настоява между първо и второ четене на промените да има обсъждане със заинтересованите страни по идеите за засилване на контрола над оповестяването на данни от социологически проучвания в изборния ден. “В обществото се сблъскват две тези - за пълна забрана на изнасяне на социологически данни, за да не влияят върху вота, а от другата страна - така или иначе такива се публикуват, поне този, който ги предоставя, да носи отговорност. Така че това решение трябва да се вземе след дебат”, каза Йорданова.

В отговор на журналистически въпрос тя отговори, че ДБ е против разследващите функции на антикорупционния орган, затова не е предложила член на новата комисия.