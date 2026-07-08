Божидар Божанов: Гледаме втори епизод на "Колеги, прибирайте се"

“С репликата “веднага си тръгвайте” преди 1 година е осуетена проверка на ДАНС в складове за лекарства по сериозни съмнения за схема за източване на сериозни средства, включително от бюджета на Здравната каса. Днес поискахме изслушване по тази тема и управляващите от “Прогресивна България” го отхвърлиха”, каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.
Той обяви, че “Демократична България” ще поиска такова изслушване в парламентарна комисия, след като председателят на парламентарната група на “Прогресивна България” Петър Витанов заяви от парламентарната трибуна, че мястото на такова изслушване не е пленарната зала, а парламентарна комисия. И уточни, че на заседанието на комисията за контрол над службите за сигурност ще бъде поканен и бившият служител на ДАНС Ясен Токусчиев, ръководил звено в службата, работещо по сектор здравеопазване, който направи сериозни разкрития в интервю за “Извън ефир” пред Мария Цънцарова.
Божанов попита управляващите, защо падат в капана да отхвърлят такива изслушвания в зала. Той сравни скандала “Веднага си тръгвайте” скандала преди повече от година “Колеги, прибирайте се”, когато началниците на служители на ДАНС в Пловдив ги отзоваха от акция по разбиване на депо за контрабандни цигари. “Тук имаме втори епизод, и новите управляващи са доста плахи по разбиването на такива схеми. Очакването ни е те да бъдат много по-активни и агресивни по разбиването на корупционния модел, а не с процедурни хватки да отместват темите по-нататък във времето. Очакваме и ДАНС да изпрати всички документи, свързани с бившия подуправител на НЗОК Момчил Мавров, а по стечение на обстоятелства и с новия подуправител Асен Меджидиев, в секретното деловодство на Народното събрание, за да можем всички да се запознаем с подробностите в какви схеми пък той потенциално е участвал. Всичко това, което виждаме, за съжаление е опит за замазване на фасадата, не е борба с модела, не е събаряне на схеми, а леко пребоядисване. Нашата работа като опозиция е да слагаме спирачка на тези неща”, каза Божанов.
По повод започналите обсъждания в парламента на промени в Изборния кодекс, председателят на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова заяви, че управляващите на практика подкрепят две ключови каузи на “Демократична България” - 100% машинно гласуване като гаранция за честни избори и да отпадне ограничението за броя секции извън ЕС. Демократична България е срещу предложението на управляващите за отпадането на изборен район “Чужбина”. Йорданова напомни, че предложенията на ДБ за изменения в Изборния кодекс по отношение на машинното гласуване и отпадането на ограниченията за секции в чужбина са внесени в първите дни на новия парламент.
ДБ ще настоява между първо и второ четене на промените да има обсъждане със заинтересованите страни по идеите за засилване на контрола над оповестяването на данни от социологически проучвания в изборния ден. “В обществото се сблъскват две тези - за пълна забрана на изнасяне на социологически данни, за да не влияят върху вота, а от другата страна - така или иначе такива се публикуват, поне този, който ги предоставя, да носи отговорност. Така че това решение трябва да се вземе след дебат”, каза Йорданова.
В отговор на журналистически въпрос тя отговори, че ДБ е против разследващите функции на антикорупционния орган, затова не е предложила член на новата комисия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДЕЧИЦА ДЕМОКРАТИЧНИ
14:05 08.07.2026
2 Доротея
Коментиран от #12
14:07 08.07.2026
3 божето
14:08 08.07.2026
4 Гледаме
Коментиран от #20
14:09 08.07.2026
5 Жана
14:12 08.07.2026
6 пръц
14:13 08.07.2026
7 Директора
14:13 08.07.2026
8 име
14:14 08.07.2026
9 иван костов
Съдебната реформа, това ли беше? Чадър над политиците от ППДБ!👎👎👎
14:17 08.07.2026
10 Онзи
Буци-🎃
и Свинта-🐖
14:19 08.07.2026
11 Видяхме Ви и Вас...!
14:19 08.07.2026
12 миме
До коментар #2 от "Доротея":и чия соПственост е неприкосновена и от кого?
14:21 08.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ПОДЛОГИ,
ЧЕ ТРИЕТЕ?
14:29 08.07.2026
17 ПОДЛОГИ,
ЧЕ ИНАЧЕ ЖАЛКО,ЧЕ СЕ УНИЖАВАТЕ.
14:30 08.07.2026
18 Боташа или ботуша на терора
14:32 08.07.2026
19 КАКВО
ЧЕ НИ НАКАЗВАТ С ТАКИВА ИНДИВИДИ?
14:33 08.07.2026
20 Щом Крадев не може да направи нищо,
До коментар #4 от "Гледаме":значи е време да си ходи в Славяново да гледа кози. Всъщност и те ще са малко по-умин от него.
14:34 08.07.2026
21 Бе ти и.....
15:44 08.07.2026
22 Прогресивния
15:46 08.07.2026
23 Капка
15:50 08.07.2026