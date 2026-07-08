МВР влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ

Министерството на вътрешните работи влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, съобщават от българското ведомство.
Властите у нас имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски".
В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.
„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 каунь
Коментиран от #4
16:05 08.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6
16:07 08.07.2026
3 Пич
Коментиран от #42
16:08 08.07.2026
4 Напротив!
До коментар #1 от "каунь":Няма са навегдат и лазят, а ще неутрализират КОРУПЦИОНЕРИТЕ И КРАДЦИТЕ НА МИЛИОНИ в България, като дебелия Шиши Магнитски!
Коментиран от #27, #37
16:08 08.07.2026
5 Айдеее..., банки,
16:09 08.07.2026
6 Нека!!
До коментар #2 от "честен ционист":Да му замразят и конфискуват милионите на този измамник и крадец Магнит Пеевски!!
16:10 08.07.2026
7 Честито
16:10 08.07.2026
8 Шиши е разкрит!!!
16:11 08.07.2026
9 Да му мисли Пеевски
16:11 08.07.2026
10 Финансови крадени потоци...
Коментиран от #40
16:12 08.07.2026
11 тиквата съм
значи съм бил добър чобанин към офцете си и не съм корумпиран
16:12 08.07.2026
12 От гледна точка на България:
16:13 08.07.2026
13 Шиши в Затвора!!
16:14 08.07.2026
14 Мнение
16:15 08.07.2026
15 Реалист
16:15 08.07.2026
16 Цък
16:15 08.07.2026
17 Възмутен
16:16 08.07.2026
18 Парадокс БГ
16:16 08.07.2026
19 Румен Йотова
няма ли да влязат
в контакт?!
Ние да не сме НЛО
Ура!
16:17 08.07.2026
20 Съд и Затвор на Шиши Магнитски!!
Коментиран от #34
16:18 08.07.2026
21 Шиши:" В Дубай съм, там са ми офшорките"
16:19 08.07.2026
22 Кругер
16:19 08.07.2026
23 Шиши ще му "свият сармите", хахаха
16:20 08.07.2026
24 Справедливост
Коментиран от #29
16:21 08.07.2026
25 ще лапнат откраднатите от нас милиарди
Коментиран от #26
16:23 08.07.2026
26 имам предивд
До коментар #25 от "ще лапнат откраднатите от нас милиарди":САЩианците
16:24 08.07.2026
27 Хи хи
До коментар #4 от "Напротив!":Как ще го неутрализират като НЕ могат да го осъдят в България ! И каква ни е на нас Америка , че ще спазваме с нейните закони и ще и се молим . Неможачи !
16:31 08.07.2026
28 Хохо Бохо
16:32 08.07.2026
29 Селчо
До коментар #24 от "Справедливост":Ти си болен! За коя държава говориш, другарю? Тук става въпрос за така нар. Глобален закон "Магнитски"!
Коментиран от #31
16:35 08.07.2026
30 Мария
Като има доказателства за престъпление, няма как прокуратурата и съда да си затворят очите. Ама май само празни приказки. Да се намесят психиатри те!
16:41 08.07.2026
31 Да де ,
До коментар #29 от "Селчо":и понеже не ни харесва Шиши не можем да докажем нищо го вкарваме по Магнитски .
16:44 08.07.2026
32 Фикри
16:48 08.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Анонимен
До коментар #20 от "Съд и Затвор на Шиши Магнитски!!":Божков забравяш сега води дела в САЩ Божков къде го слагаш съд затвор и за него нали
16:49 08.07.2026
35 Горски
Коментиран от #38
16:50 08.07.2026
36 кой ще контактува
Поредната провокативна схема .
16:51 08.07.2026
37 Анонимен
До коментар #4 от "Напротив!":Божков защо не напишеш Божков е червен олигарх плащал протестите и се хвали с това има образувани много дела но си е свободен Божков червен олигарх си живее необезпокояван
16:52 08.07.2026
38 бармалей
До коментар #35 от "Горски":До 10 ноеври , спазвахме законите на СССР и Кремъл , но явно ти не си живял тогава .
Малкият слуша големия , но той никога не става голям .
Коментиран от #41
16:57 08.07.2026
39 Червен ла -йно -мет РРадев
Помните ли как Украйна отказа да ни върне Брендо, защото е получил тяхно гражданство? А сега български министър пише донос срещу български граждани!!!
17:00 08.07.2026
40 Дърт Българин
До коментар #10 от "Финансови крадени потоци...":Ако ,ако никаква полза.Уведомил чужди служби ,поредното плямпало което разчиства терена за своите калинки. Ограбените пари от България ще конфискуват Янките и ще са за тях. А Българите ще духат супата за пореден път.
17:14 08.07.2026
41 Горски
До коментар #38 от "бармалей":Бях на 3 години, когато дойде "демокрацията".
17:23 08.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.