МВР влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ

Министерството на вътрешните работи влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, съобщават от българското ведомство.

Властите у нас имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски".

В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа.