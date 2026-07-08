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МВР влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ

МВР влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ

8 Юли, 2026 16:03 1 752 42

  • мвр-
  • чуждестранни активи-
  • сащ-
  • санкции-
  • магнитски

Българските власти са готови да предоставят доказателства, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите по „Магнитски"

МВР влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, съобщават от българското ведомство.

Властите у нас имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски".

В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 каунь

    6 20 Отговор
    пак ша са навеждат и лазат

    Коментиран от #4

    16:05 08.07.2026

  • 2 честен ционист

    12 19 Отговор
    Сега ще се окаже, че сме станали 51 щат като конфискуват на Шиши имането.

    Коментиран от #6

    16:07 08.07.2026

  • 3 Пич

    14 33 Отговор
    И този излезе невероятен тъпанар, че се и гордее с това !!!??? Целта никога не оправдава средствата, и не може само защото си некадърен МВР министър да се справиш с един Пеевски, да ходиш като палаш и предател на род и родина, да топиш всички, с които сам си некадърен да се справиш!!! Некадърен, ама силов министър!!! Силов министър, ама ще скомърча като паленце...

    Коментиран от #42

    16:08 08.07.2026

  • 4 Напротив!

    41 10 Отговор

    До коментар #1 от "каунь":

    Няма са навегдат и лазят, а ще неутрализират КОРУПЦИОНЕРИТЕ И КРАДЦИТЕ НА МИЛИОНИ в България, като дебелия Шиши Магнитски!

    Коментиран от #27, #37

    16:08 08.07.2026

  • 5 Айдеее..., банки,

    25 2 Отговор
    адвокатски кантори, фирми - изгореате!

    16:09 08.07.2026

  • 6 Нека!!

    42 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Да му замразят и конфискуват милионите на този измамник и крадец Магнит Пеевски!!

    16:10 08.07.2026

  • 7 Честито

    35 2 Отговор
    На Пеевски,бай Иван се е захванал сериозно с него.

    16:10 08.07.2026

  • 8 Шиши е разкрит!!!

    30 3 Отговор
    Ако има данни, че лица, санкционирани по Глобален закон „Магнитски“, използват подставени лица или фирми, за да заобикалят санкциите, обменът на информация с Office of Foreign Assets Control може да помогне тези схеми да бъдат разкрити.

    16:11 08.07.2026

  • 9 Да му мисли Пеевски

    28 2 Отговор
    Международното сътрудничество срещу пране на пари, корупция и укриване на активи е обичайна практика между държавите.

    16:11 08.07.2026

  • 10 Финансови крадени потоци...

    20 3 Отговор
    Ако информацията е качествена, това може да направи санкциите по-ефективни и да затрудни прикриването на собственост или финансови потоци.

    Коментиран от #40

    16:12 08.07.2026

  • 11 тиквата съм

    11 7 Отговор
    щом не ме предлагат за орден магнитски като колегата
    значи съм бил добър чобанин към офцете си и не съм корумпиран

    16:12 08.07.2026

  • 12 От гледна точка на България:

    6 5 Отговор
    Ако МВР действително разполага с информация за заобикаляне на санкции, логично е да я сподели с органа, който ги администрира. Това не означава автоматично, че лицата са виновни или че ще бъдат наложени нови санкции. OFAC обикновено извършва собствен анализ на получената информация.

    16:13 08.07.2026

  • 13 Шиши в Затвора!!

    15 4 Отговор
    Подкрепям всяко законно усилие срещу прането на пари, корупцията и заобикалянето на санкции. Ако има доказателства за подобни схеми, те трябва да бъдат разследвани професионално и без значение кои са замесените. Силната държава защитава обществения интерес чрез прозрачност, международно сътрудничество и спазване на закона.

    16:14 08.07.2026

  • 14 Мнение

    13 4 Отговор
    Прането на пари не е просто финансово престъпление – то подкопава икономиката, честната конкуренция и доверието в институциите. Затова всяко законно сътрудничество за разкриване на подобни схеми заслужава подкрепа.

    16:15 08.07.2026

  • 15 Реалист

    13 2 Отговор
    Който няма какво да крие, няма причина да се притеснява от проверки. Ако има данни за пране на пари или заобикаляне на санкции, те трябва да бъдат внимателно проверени и, ако се потвърдят, да има последствия по закон.

    16:15 08.07.2026

  • 16 Цък

    5 4 Отговор
    Не важал Магнитски в Европа. Сега да ги видя великите юристи. За САЩ има закони когато с в нейн интерес в противен случай ..

    16:15 08.07.2026

  • 17 Възмутен

    12 2 Отговор
    Борбата с прането на пари не е политически въпрос, а въпрос на върховенство на закона. Незаконните финансови схеми ощетяват всички граждани. Затова институциите трябва да работят заедно, когато има достатъчно данни за нарушения.

    16:16 08.07.2026

  • 18 Парадокс БГ

    8 4 Отговор
    Парите, придобити по незаконен начин (като тези на Шиши и Боко), нямат място в легалната икономика. Ефективното разследване и международното сътрудничество са важни инструменти срещу финансовите престъпления, стига всичко да се извършва при спазване на закона и с достатъчно доказателства.

    16:16 08.07.2026

  • 19 Румен Йотова

    3 9 Отговор
    Добре де ами при нас
    няма ли да влязат
    в контакт?!
    Ние да не сме НЛО
    Ура!

    16:17 08.07.2026

  • 20 Съд и Затвор на Шиши Магнитски!!

    10 5 Отговор
    Колко пъти се твърдеше, че санкциите по „Магнитски“ нямат значение за Европа? А сега виждаме активно сътрудничество със САЩ при съмнения за заобикаляне на тези санкции. Това показва, че когато става въпрос за финансови престъпления и пране на пари, международното сътрудничество е важно. Законите се прилагат там, където има правно основание и общ интерес за противодействие на незаконните схеми.

    Коментиран от #34

    16:18 08.07.2026

  • 21 Шиши:" В Дубай съм, там са ми офшорките"

    8 4 Отговор
    Когато има съмнения за пране на пари и заобикаляне на санкции, институциите не трябва да си затварят очите. Законът трябва да важи за всички – независимо от влияние, богатство или политически връзки.

    16:19 08.07.2026

  • 22 Кругер

    9 5 Отговор
    Най-големият проблем не са проверките, а ако финансовите престъпления останат ненаказани. Честният бизнес и гражданите плащат цената, когато незаконните схеми се толерират. Време е правилата да важат еднакво за всички.

    16:19 08.07.2026

  • 23 Шиши ще му "свият сармите", хахаха

    10 4 Отговор
    Прането на пари не е „хитър бизнес“, а престъпление, което изкривява икономиката и подкопава доверието в държавата. Ако някой заобикаля закона чрез подставени лица и фирми, трябва да понесе отговорност след обективно разследване и доказване на фактите.

    16:20 08.07.2026

  • 24 Справедливост

    11 4 Отговор
    Ако някой е нарушил закона, държавата трябва да разследва случая докрай и при доказани нарушения да наложи всички предвидени от закона мерки, включително конфискация на незаконно придобито имущество.

    Коментиран от #29

    16:21 08.07.2026

  • 25 ще лапнат откраднатите от нас милиарди

    6 3 Отговор
    то това е целта на занятието с гоненето на Шиши

    Коментиран от #26

    16:23 08.07.2026

  • 26 имам предивд

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "ще лапнат откраднатите от нас милиарди":

    САЩианците

    16:24 08.07.2026

  • 27 Хи хи

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Напротив!":

    Как ще го неутрализират като НЕ могат да го осъдят в България ! И каква ни е на нас Америка , че ще спазваме с нейните закони и ще и се молим . Неможачи !

    16:31 08.07.2026

  • 28 Хохо Бохо

    7 5 Отговор
    Прасето и тивата не разбраха, че РАдев не иска да се договаря с тях, не иска да ги контролира, иска да ги OFAC-а яко с 300 и да гният в затвора. Прасето почна война с генерал, резултатът е повече от ясен, ще си гледа имотите в дюбай и кинтите през здрави решетки.

    16:32 08.07.2026

  • 29 Селчо

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Справедливост":

    Ти си болен! За коя държава говориш, другарю? Тук става въпрос за така нар. Глобален закон "Магнитски"!

    Коментиран от #31

    16:35 08.07.2026

  • 30 Мария

    3 8 Отговор
    Демерджиев е болен човек. Прави всичко незаконно но си вярва, че бори мафиота Пеевски. Кой знае какви доноси и лъжи е скалъпил? Защо праща документи в САЩ?
    Като има доказателства за престъпление, няма как прокуратурата и съда да си затворят очите. Ама май само празни приказки. Да се намесят психиатри те!

    16:41 08.07.2026

  • 31 Да де ,

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Селчо":

    и понеже не ни харесва Шиши не можем да докажем нищо го вкарваме по Магнитски .

    16:44 08.07.2026

  • 32 Фикри

    2 3 Отговор
    Браво, време беше

    16:48 08.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Съд и Затвор на Шиши Магнитски!!":

    Божков забравяш сега води дела в САЩ Божков къде го слагаш съд затвор и за него нали

    16:49 08.07.2026

  • 35 Горски

    6 3 Отговор
    Не мога да разбера едно. След като Демерджиев разполага със сведения, данни, разследвания, свръзани лица и е похарчил държавна пара да осигури данни за престъпления, защо ще ги предава на САЩ, а няма да ги предаде на българския съд и прокуратура за да се осъди и накаже престъпника. А бе ударете Пеевски като мъже, а не като се подлагате на американците! Не може американски закони да важат в България. Жалката ни държава си мисли че сащ ни желаят доброто с тия закони (докъде я докараме чужда държава да прилага нейни закони на наша територия.

    Коментиран от #38

    16:50 08.07.2026

  • 36 кой ще контактува

    2 3 Отговор
    Прочетох коментарите ,никой не пише , че това което е написано в статията отдавна е изпълнено !
    Поредната провокативна схема .

    16:51 08.07.2026

  • 37 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Напротив!":

    Божков защо не напишеш Божков е червен олигарх плащал протестите и се хвали с това има образувани много дела но си е свободен Божков червен олигарх си живее необезпокояван

    16:52 08.07.2026

  • 38 бармалей

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Горски":

    До 10 ноеври , спазвахме законите на СССР и Кремъл , но явно ти не си живял тогава .
    Малкият слуша големия , но той никога не става голям .

    Коментиран от #41

    16:57 08.07.2026

  • 39 Червен ла -йно -мет РРадев

    1 2 Отговор
    Ха ха ха, всички държави всячески защитават своите граждани, само министъра на Рум Чо Рап пише доноси и клепа българските граждани. Така африканските вождове навремето са продавали своите хора за роби!!!
    Помните ли как Украйна отказа да ни върне Брендо, защото е получил тяхно гражданство? А сега български министър пише донос срещу български граждани!!!

    17:00 08.07.2026

  • 40 Дърт Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Финансови крадени потоци...":

    Ако ,ако никаква полза.Уведомил чужди служби ,поредното плямпало което разчиства терена за своите калинки. Ограбените пари от България ще конфискуват Янките и ще са за тях. А Българите ще духат супата за пореден път.

    17:14 08.07.2026

  • 41 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "бармалей":

    Бях на 3 години, когато дойде "демокрацията".

    17:23 08.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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