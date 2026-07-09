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Времето днес, прогноза за четвъртък, 9 юли: Слънце и типично лятно време, температурите достигат до 34 градуса

Времето днес, прогноза за четвъртък, 9 юли: Слънце и типично лятно време, температурите достигат до 34 градуса

9 Юли, 2026 03:00 677 12

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  • температури

Очаква ни приятен юлски ден с отлични условия за плаж и следобедни заоблачавания над планините

Времето днес, прогноза за четвъртък, 9 юли: Слънце и типично лятно време, температурите достигат до 34 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, сочи прогнозата на НИМХ. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

Около и след обяд ще се развива временна купеста облачност, по-значителна над планинските масиви. В София максималната температура ще бъде около 30°, а в най-топлите региони на страната живакът ще достигне 34°.

Перфектни условия за плаж по Черноморието

Посещаващите българското крайбрежие ще се радват на прекрасен летен ден.

  • Въздух и вода: Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28° и 31°, а морската вода ще е с приятна температура от 24° до 26°.
  • Облачност и вълнение: Сутринта ще бъде изцяло слънчево, а следобед ще се появи купеста облачност. Вълнението на морето ще бъде слабо (1-2 бала), което прави условията за плаж безопасни.

Динамично време в планините

Планинските райони предлагат прохлада, но изискват повишено внимание в следобедните часове.

  • Сутрешен комфорт: Преди обед времето ще бъде предимно слънчево и много подходящо за туризъм.
  • Следобедни валежи: След пладне ще се развие купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите от Западна България, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.
  • Температури и вятър: Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 16°. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    3 3 Отговор
    Троловете нали си знаете, както американофилите и укрофилите на фронта в киев и да ви върнат запечатани в ковчези!

    Коментиран от #3

    03:05 09.07.2026

  • 2 ОТ БЪЛГАРИЯ

    0 3 Отговор
    ТИЯ МНОГО РЯДКО ПОЗНАВАТ КАКВО ЩЕ Е ВРЕМЕТО В ПЛЕВЕНСКО РСЙОН ЧЕРВЕН БРЯГ. РАДА МАЙ ИМ Е.ВКАРАН ОТЗАД.

    03:17 09.07.2026

  • 3 Милен

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Да ти го нaчукам.

    Коментиран от #4, #5, #8, #10

    03:24 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Милен":

    Да ти го нaчукам миленчо и на теб и на майка ти!

    Коментиран от #6

    03:36 09.07.2026

  • 6 Милен

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Ще го ближеш, като Деса у самолета.

    Коментиран от #7

    03:46 09.07.2026

  • 7 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Милен":

    Ще ми го ближеш ти и сестра ти като сладолед.

    03:51 09.07.2026

  • 8 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Милен":

    нaчукай го на майкаа си фГЪЗЪдрислиф

    Коментиран от #9

    04:03 09.07.2026

  • 9 Горски

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Само така, както и на сестра му!

    04:07 09.07.2026

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Милен":

    Ша тъ мъдрасьям в джакузиттоо като дунавски сом.

    04:09 09.07.2026

  • 11 Горски

    1 2 Отговор
    Ще го поря като риба и ще го пълня като гергьовденско агънце този миленчо. От гр Аксаково кв Надежда бл 1 вх 4 ап 56 ет 2 в ляво.

    04:16 09.07.2026

  • 12 Име

    0 1 Отговор
    Хубав ден!

    05:00 09.07.2026

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