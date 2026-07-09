Времето днес, прогноза за четвъртък, 9 юли: Слънце и типично лятно време, температурите достигат до 34 градуса

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, сочи прогнозата на НИМХ. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

Около и след обяд ще се развива временна купеста облачност, по-значителна над планинските масиви. В София максималната температура ще бъде около 30°, а в най-топлите региони на страната живакът ще достигне 34°.

Перфектни условия за плаж по Черноморието

Посещаващите българското крайбрежие ще се радват на прекрасен летен ден.

Въздух и вода : Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28° и 31°, а морската вода ще е с приятна температура от 24° до 26°.

: Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28° и 31°, а морската вода ще е с приятна температура от 24° до 26°. Облачност и вълнение: Сутринта ще бъде изцяло слънчево, а следобед ще се появи купеста облачност. Вълнението на морето ще бъде слабо (1-2 бала), което прави условията за плаж безопасни.

Динамично време в планините

Планинските райони предлагат прохлада, но изискват повишено внимание в следобедните часове.

Сутрешен комфорт : Преди обед времето ще бъде предимно слънчево и много подходящо за туризъм.

: Преди обед времето ще бъде предимно слънчево и много подходящо за туризъм. Следобедни валежи : След пладне ще се развие купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите от Западна България, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

: След пладне ще се развие купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите от Западна България, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Температури и вятър: Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 16°. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.