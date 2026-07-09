Времето днес, прогноза за четвъртък, 9 юли: Слънце и типично лятно време, температурите достигат до 34 градуса

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, сочи прогнозата на НИМХ. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.
Около и след обяд ще се развива временна купеста облачност, по-значителна над планинските масиви. В София максималната температура ще бъде около 30°, а в най-топлите региони на страната живакът ще достигне 34°.
Перфектни условия за плаж по Черноморието
Посещаващите българското крайбрежие ще се радват на прекрасен летен ден.
- Въздух и вода: Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28° и 31°, а морската вода ще е с приятна температура от 24° до 26°.
- Облачност и вълнение: Сутринта ще бъде изцяло слънчево, а следобед ще се появи купеста облачност. Вълнението на морето ще бъде слабо (1-2 бала), което прави условията за плаж безопасни.
Динамично време в планините
Планинските райони предлагат прохлада, но изискват повишено внимание в следобедните часове.
- Сутрешен комфорт: Преди обед времето ще бъде предимно слънчево и много подходящо за туризъм.
- Следобедни валежи: След пладне ще се развие купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите от Западна България, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.
- Температури и вятър: Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 16°. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #3
03:05 09.07.2026
2 ОТ БЪЛГАРИЯ
03:17 09.07.2026
3 Милен
До коментар #1 от "Горски":Да ти го нaчукам.
Коментиран от #4, #5, #8, #10
03:24 09.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Горски
До коментар #3 от "Милен":Да ти го нaчукам миленчо и на теб и на майка ти!
Коментиран от #6
03:36 09.07.2026
6 Милен
До коментар #5 от "Горски":Ще го ближеш, като Деса у самолета.
Коментиран от #7
03:46 09.07.2026
7 Горски
До коментар #6 от "Милен":Ще ми го ближеш ти и сестра ти като сладолед.
03:51 09.07.2026
8 оня с коня
До коментар #3 от "Милен":нaчукай го на майкаа си фГЪЗЪдрислиф
Коментиран от #9
04:03 09.07.2026
9 Горски
До коментар #8 от "оня с коня":Само така, както и на сестра му!
04:07 09.07.2026
10 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #3 от "Милен":Ша тъ мъдрасьям в джакузиттоо като дунавски сом.
04:09 09.07.2026
11 Горски
04:16 09.07.2026
12 Име
05:00 09.07.2026