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След инцидента с дете в спортен комплекс „Червено знаме“: Столична община инициира спешни действия за обезопасяване на опасния обект СНИМКИ

След инцидента с дете в спортен комплекс „Червено знаме“: Столична община инициира спешни действия за обезопасяване на опасния обект СНИМКИ

8 Юли, 2026 20:07 805 11

  • червено знаме-
  • спортен комплек-
  • разруха-
  • софия-
  • столична община-
  • новини българия

По време на срещата бяха очертани множество непосредствени опасности за всеки, който прониква в комплекса

След инцидента с дете в спортен комплекс „Червено знаме“: Столична община инициира спешни действия за обезопасяване на опасния обект СНИМКИ - 1
Снимка: СО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След тежкия инцидент, при който дете падна в седемметрова шахта на територията на спортен комплекс „Червено знаме“, по инициатива на отдел „Контрол при строителството“ към направление „Градско планиране и развитие“ на Столична община днес се проведе първата координирана междуведомствена среща за предприемане на незабавни мерки за обезопасяване на комплекса. Срещата постави началото на съвместни действия между всички институции, които имат отношение към собствеността, управлението, сигурността и контрола върху обекта.

В срещата участваха представители на Министерството на младежта и спорта, Областната администрация – София, район „Слатина“, държавното дружество „Сердика спортни имоти“ ЕАД – собственик и стопанин на комплекса, както и експерти от направление „Градско планиране и развитие“.

След инцидента с дете в спортен комплекс „Червено знаме“: Столична община инициира спешни действия за обезопасяване на опасния обект СНИМКИ
Снимка: СО

Всички участници се обединиха около извода, че спортен комплекс „Червено знаме“ представлява изключително опасна зона, в която ежедневно продължават да проникват деца и младежи, въпреки забраните. Съществуващата ограда е силно компрометирана, а настоящата охрана не е достатъчна, за да предотврати нерегламентирания достъп до обекта.

След инцидента с дете в спортен комплекс „Червено знаме“: Столична община инициира спешни действия за обезопасяване на опасния обект СНИМКИ
Снимка: СО

Построен през 1985 г. за Европейското първенство по водни спортове, комплексът е бил един от най-модерните спортни обекти в Европа за времето си. След преустановяването на дейността му през 2012 г. той постепенно е изоставен и днес се намира в тежко състояние на разруха. Комплексът е частна държавна собственост и се управлява от „Сердика спортни имоти“ ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е Министерството на младежта и спорта.

По време на срещата бяха очертани множество непосредствени опасности за всеки, който прониква в комплекса. Освен празните басейни, необезопасените шахти и рушащите се сгради, сериозен риск представляват електрическата инфраструктура с открити кабели и съоръжения под напрежение. Експертите обърнаха внимание и на опасната висока растителност в границите и подходите към терена, която също следва да бъде премахната като част от мерките за трайното обезопасяване.

Сред първите мерки, около които институциите се обединиха, са увеличаване на физическата охрана, изграждане на видеонаблюдение с гарантирана реакция при проникване, възстановяване и укрепване на компрометираните участъци от оградата, както и предприемане на необходимите технически мерки за ограничаване на достъпа до територията на спортния комплекс.

След инцидента с дете в спортен комплекс „Червено знаме“: Столична община инициира спешни действия за обезопасяване на опасния обект СНИМКИ
Снимка: СО

Направление „Градско планиране и развитие“ се ангажира да предостави пълна експертна помощ, както и да издаде всички необходими административни актове, в това число заповеди по реда на Закона за устройство на територията, необходими за започване на обезопасяването на терена и ремонтните и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване на инфраструктурата и сградния фонд.

Представителят на Министерството на младежта и спорта пое ангажимент резултатите от срещата да бъдат незабавно докладвани на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Предстои организиране на следваща работна среща в министерството с участието на Столична община, Областната администрация, СДВР и всички компетентни институции, така че да бъде изработен координиран план за трайно решаване на проблема.

След инцидента с дете в спортен комплекс „Червено знаме“: Столична община инициира спешни действия за обезопасяване на опасния обект СНИМКИ
Снимка: СО

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев подчерта, че необходимите инвестиции за цялостното обезопасяване на комплекса са значителни и този дългогодишен проблем следва да се превърне в държавен приоритет. Според него единствено координираните действия между държавните институции, местната власт и собственика могат да доведат до реално решение.

Столична община отправя категоричен призив към гражданите и най-вече към родителите да не допускат деца да навлизат на територията на спортен комплекс „Червено знаме“. В сегашното си състояние обектът представлява реална опасност за здравето и живота, а всяко нерегламентирано проникване може да има тежки последици.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цървули с претенции

    9 0 Отговор
    ВИНАГИ ПОСЛЕ!!!
    Що търтеи взимат заплати за да си клатят съдържанието на крачолите !
    И никой не знае какво работи и защо го работи - тотално безхаберие!
    Ама иначе много лаят, ниски им били заплатите и т.н.!

    20:19 08.07.2026

  • 3 дъра бъра

    5 0 Отговор
    Пак ще делнат едни пари за благото на бъдещия инвеститор който ще застрои нов заграден град .

    20:20 08.07.2026

  • 4 ЧОЧО

    4 0 Отговор
    В БГ винаги каруцата е пред коня. Къде бяха органите преди да стане инцидента!

    20:22 08.07.2026

  • 5 Да, да

    6 0 Отговор
    Да се разбира, че скоро ще се "приватизира".

    20:25 08.07.2026

  • 6 Никси

    5 0 Отговор
    Това на Спортен Комплекс ли ви прилича , я пак аз тука виждам непокътната развалина още строена от соца !!!.

    20:32 08.07.2026

  • 7 малийййй

    3 5 Отговор
    Европейска България?!? Червено знаме, Граф Игнатиев, Альоша, Червена звезда и да не продължавам, че някого може да го заболи главата.

    Коментиран от #10

    20:33 08.07.2026

  • 8 Баба Йордана

    2 0 Отговор
    Откакто доеде ДС шарлатанина на власт, в тая червена клоака, освен да крадат и педофилстват друго не се прави.

    20:45 08.07.2026

  • 9 Т90

    3 0 Отговор
    Една ограда под наем за 40-50к на месец няма да я усети добитъкоплатеца.

    20:50 08.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кръстник

    1 1 Отговор
    Друго си е "цар борис трети", вместо Девети Септември, адолфо хитлep, фердинанд и други за така, по-централни улици, булеварди и обекти. Да се прекръсти всичко

    21:17 08.07.2026

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