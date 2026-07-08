След инцидента с дете в спортен комплекс „Червено знаме“: Столична община инициира спешни действия за обезопасяване на опасния обект СНИМКИ

След тежкия инцидент, при който дете падна в седемметрова шахта на територията на спортен комплекс „Червено знаме“, по инициатива на отдел „Контрол при строителството“ към направление „Градско планиране и развитие“ на Столична община днес се проведе първата координирана междуведомствена среща за предприемане на незабавни мерки за обезопасяване на комплекса. Срещата постави началото на съвместни действия между всички институции, които имат отношение към собствеността, управлението, сигурността и контрола върху обекта.

В срещата участваха представители на Министерството на младежта и спорта, Областната администрация – София, район „Слатина“, държавното дружество „Сердика спортни имоти“ ЕАД – собственик и стопанин на комплекса, както и експерти от направление „Градско планиране и развитие“.

Снимка: СО

Всички участници се обединиха около извода, че спортен комплекс „Червено знаме“ представлява изключително опасна зона, в която ежедневно продължават да проникват деца и младежи, въпреки забраните. Съществуващата ограда е силно компрометирана, а настоящата охрана не е достатъчна, за да предотврати нерегламентирания достъп до обекта.

Снимка: СО

Построен през 1985 г. за Европейското първенство по водни спортове, комплексът е бил един от най-модерните спортни обекти в Европа за времето си. След преустановяването на дейността му през 2012 г. той постепенно е изоставен и днес се намира в тежко състояние на разруха. Комплексът е частна държавна собственост и се управлява от „Сердика спортни имоти“ ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е Министерството на младежта и спорта.

По време на срещата бяха очертани множество непосредствени опасности за всеки, който прониква в комплекса. Освен празните басейни, необезопасените шахти и рушащите се сгради, сериозен риск представляват електрическата инфраструктура с открити кабели и съоръжения под напрежение. Експертите обърнаха внимание и на опасната висока растителност в границите и подходите към терена, която също следва да бъде премахната като част от мерките за трайното обезопасяване.

Сред първите мерки, около които институциите се обединиха, са увеличаване на физическата охрана, изграждане на видеонаблюдение с гарантирана реакция при проникване, възстановяване и укрепване на компрометираните участъци от оградата, както и предприемане на необходимите технически мерки за ограничаване на достъпа до територията на спортния комплекс.

Снимка: СО

Направление „Градско планиране и развитие“ се ангажира да предостави пълна експертна помощ, както и да издаде всички необходими административни актове, в това число заповеди по реда на Закона за устройство на територията, необходими за започване на обезопасяването на терена и ремонтните и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване на инфраструктурата и сградния фонд.

Представителят на Министерството на младежта и спорта пое ангажимент резултатите от срещата да бъдат незабавно докладвани на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Предстои организиране на следваща работна среща в министерството с участието на Столична община, Областната администрация, СДВР и всички компетентни институции, така че да бъде изработен координиран план за трайно решаване на проблема.

Снимка: СО

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев подчерта, че необходимите инвестиции за цялостното обезопасяване на комплекса са значителни и този дългогодишен проблем следва да се превърне в държавен приоритет. Според него единствено координираните действия между държавните институции, местната власт и собственика могат да доведат до реално решение.

Столична община отправя категоричен призив към гражданите и най-вече към родителите да не допускат деца да навлизат на територията на спортен комплекс „Червено знаме“. В сегашното си състояние обектът представлява реална опасност за здравето и живота, а всяко нерегламентирано проникване може да има тежки последици.