Българските евродепутати с ключова роля в Страсбург: ЕП гласува новата данъчна рамка и отбранителната стратегия на ЕС

Днес в Страсбург приключва ключовата пленарна сесия на Европейския парламент, която поставя началото на мащабни икономически и геополитически реформи в Съюза.

Българската делегация от евродепутати се оказа в центъра на горещи дебати, засягащи пряко финансовия суверенитет на страната ни и бъдещето на колективната европейска сигурност.

Ето кои са основните акценти от финалния ден на гласуванията, които ще определят курса на развитие на ЕС през следващите години:

Новата данъчна рамка на ЕС: Баланс между регулации и национален суверенитет

Един от най-оспорваните проекти, по които ЕП се произнася днес, е новата единна данъчна рамка на Съюза. Тя цели да ограничи данъчните измами, да затвори вратичките за трансгранично укриване на приходи и да въведе по-строги правила за дигиталните гиганти и мултинационалните компании.

Позицията на България : Българските представители в Страсбург защитиха тезата, че данъчната политика трябва да остане изключителна компетенция на страните членки. Родните евродепутати настояват, че запазването на конкурентните предимства на България (като по-ниските данъчни ставки) е от съществено значение за привличането на чуждестранни инвестиции.

: Българските представители в Страсбург защитиха тезата, че данъчната политика трябва да остане изключителна компетенция на страните членки. Родните евродепутати настояват, че запазването на конкурентните предимства на България (като по-ниските данъчни ставки) е от съществено значение за привличането на чуждестранни инвестиции. Какво се променя: Приетите текстове търсят компромис – засилва се автоматичният обмен на финансова информация между държавите, но се запазва правото на София сама да определя нивата на преките си данъци.

Общата политика за сигурност и отбрана: Нов щит за Източния фланг

В контекста на усложнената глобална среда за сигурност, Европейският парламент финализира новата Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Документът предвижда безпрецедентно засилване на съвместните военни поръчки и създаването на общ европейски фонд за иновации във военната индустрия.

Инвестиции в българската икономика : Новата стратегия отваря огромни възможности за българския военнопромишлен комплекс. Нашите евродепутати успяха да лобират за по-лесен достъп на малките и средни предприятия от Източна Европа до европейско финансиране за модернизация и производство на отбранителна техника.

: Новата стратегия отваря огромни възможности за българския военнопромишлен комплекс. Нашите евродепутати успяха да лобират за по-лесен достъп на малките и средни предприятия от Източна Европа до европейско финансиране за модернизация и производство на отбранителна техника. Сигурност в Черноморския регион: Българските представители акцентираха върху необходимостта от засилено присъствие и наблюдение в Черно море, което беше прието като стратегически приоритет в общия план за отбрана на вънните граници на ЕС.

Какво следва?

След днешното финално гласуване в Страсбург, приетите законодателни пакети ще бъдат изпратени за официално одобрение от Съвета на ЕС. За България предстои сериозна работа на национално ниво – парламентът в София ще трябва да синхронизира родното законодателство с новите европейски директиви, което се очаква да бъде водеща тема в политическия дневен ред през есента.