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Шкварек след срещата на върха на НАТО: Този съюз не е в добро състояние

Шкварек след срещата на върха на НАТО: Този съюз не е в добро състояние

9 Юли, 2026 09:22 926 16

  • кристиян шкварек-
  • среща-
  • нато

Тази среща не изглежда като 22-и век, а ме връща в 19-и, защото сядат няколко лагера на масата и винаги започват да преговарят за собствените си лични геополитически интереси

Шкварек след срещата на върха на НАТО: Този съюз не е в добро състояние - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НАТО "оцеля" и продължава напред и то благодарение на една много силна година. Точно преди година беше направено обещанието за увеличаването на разходите за отбрана. Това заяви Елена Поптодорова в ефира на БНТ във връзка с приключилата среща на върха на НАТО, проведена в Анкара.

Срещата е успешна, защото не се разпадна съюзът и нямаше катаклизми, коментира политическият анализатор Кристиян Шкварек. "Когато нещо се крепи във всеки момент на един косъм и ние се радваме при всяка среща дали този съюз се е разпаднал, или всичко е минало успешно, защото не се е стигнало до катаклизъм, това говори, че този съюз не е в добро състояние", смята той.

Тези срещи на върха ми напомнят, че историята не е свършила и въобще не говорим за едно бъдеще, в което сядаме и колективно обсъждаме нашите ценности и колективни интереси. Тази среща не изглежда като 22-и век, а ме връща в 19-и, защото сядат няколко лагера на масата и винаги започват да преговарят за собствените си лични геополитически интереси, допълни той.

Според него големият печеливш от срещата на НАТО, освен Украйна, е Турция. "Тя се позиционира изключително силно. Турция доказва, че тя се връща като изключително силен регионален фактор. И това следва да притеснява България. Турция има един основен геополитически интерес да разширява своето влияние в трите точки - Балканите, Кавказ и Леванта. България се намира в една от трите точки и е на пътя на перманентния интерес на Анкара да разширява своето влияние на Балканите. България е пряко засегната от желанието и нуждата на Турция да се върне като влияние на Балканите. Очевидно е притеснението и червената лампа, която трябва да свети в една 6 милионна държава намираща се до 90 и няколко милионна държава", посочи още Шкварек.

Отношенията Америка - Турция ще определят и вътрешните състояния на НАТО, и действията на организацията като цяло. Това е нов елемент, докато съществува това "специално отношение", което демонстрира президентът Тръмп. Той обяви, че заради Ердоган отива в Турция. Имаме налице тези отношения, но погледът на Анкара не е обърнат на север. Ердоган е обигран, знае къде може да има сериозна тежест. Анкара ще търси влияние, където може да се утвърди като водеща сила, коментира Елена Поптодорова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Само Радев подкрепи Тръмп за Гренландия.

    09:24 09.07.2026

  • 2 Баро Киро

    16 15 Отговор
    Дребен мъж с голяма глава и големи комплекси се изказва за НАТО без даже да е ходил в казарма.....аман от платена гмеж и кал....

    Коментиран от #13

    09:25 09.07.2026

  • 3 Въй

    11 6 Отговор
    Този съюз не е в добро състояние,изшкварил се е.

    09:25 09.07.2026

  • 4 Потъналата Атлантида

    10 0 Отговор
    И през 1990-та не беше.

    09:27 09.07.2026

  • 5 домик

    9 13 Отговор
    Черната станция Шкварек

    09:28 09.07.2026

  • 6 Пич

    15 4 Отговор
    Казах ви - това НАТО е само едно ОПГ за усвояване ( крадене ) на пари!!! С умопомрачителен бюджет за оръжия всяка година, а Украйна и Иран им изразходваха всички запаси!!! Къде са оръжията за тези умопомрачителни пари?! На хартия - няма ги в реалността!!!

    09:28 09.07.2026

  • 7 Политически шмекер и тарикат!

    9 6 Отговор
    Бяха нечии проекти с Кузманчо, но ги прелъстиха и изоставиха. Не знам като какви ги канят в студиата- професионалисти: в какво?!- политици: с каква тежест и влияние?!- като умни и знаещи експерти: в коя област?!

    09:31 09.07.2026

  • 8 Тихо да не чуе путин

    4 3 Отговор
    Че ако разбере веднага ще нападне този в недобро състояние съюз🤣🤣🤣

    09:41 09.07.2026

  • 9 Абсолютно

    9 1 Отговор
    Прав - всеки гледа собствения си интерес, при което се стига до военни конфликти. Велики " дипломати", няма що.
    Като ленче Кремче

    09:43 09.07.2026

  • 10 Абе шматкарек

    1 7 Отговор
    Турция ни е съюзник, а колкото по-силен съюзник имаш, толкова си по-силен и ти.

    09:43 09.07.2026

  • 11 пешо

    9 1 Отговор
    тая крадливата докога ще е канят по студията , в бг. крадците са на почит

    09:44 09.07.2026

  • 12 ТОZИ ШКВРЕК

    3 7 Отговор
    МИ ПРИЧА КАТО "СКРИТ" ПОДРЪЖНИК НА ФАШИСТА ПУТЛЕР .................... ДО НЯКЪДЕ МИ ПРИЛИЧА НА КОПЕЙКИН (В ПО ЛЕКА ФОРМА) ....................... ФАКТ !

    09:45 09.07.2026

  • 13 Забелязал

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Баро Киро":

    съм че ниските мъже имат някакъв комплекс от това и са много приказливи и злобни. На Шкварек му пасва изцяло, постоянно се оплаква от нещо

    09:51 09.07.2026

  • 14 БеГемот

    3 0 Отговор
    Напомня ми на атиско делоският съюз един господар и много съюзници ...когато един полис решил че не иска повече така Атина го нападнала и продала жителите му в робство...и тогава имало един недемократичен изостанал враг -Спарта....хаха...въпроса е дали историята ще се повтори като фарс и пак ще видим спартанските хоплити на агората...

    Коментиран от #16

    09:53 09.07.2026

  • 15 Боли го оная работа "Рижия пес" ...!!!

    2 0 Отговор
    Ердоган "бил приятел" ТОЛКОВА колкото и Путин, при ТОЗИ ТИП
    става въпрос за милиарди печалба , най-вече за себе си!!!
    Хвърли 50 бомби в Иран, ошушна ЕО и НАТО и си отиде...
    чист банков обир без пистолет само с реторика и малко заплахи!!!!
    По "приятелски" разбира се!
    Наплашени хора, мълчат и го гледат като хипнотизирани!!!

    10:18 09.07.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "БеГемот":

    Трудна задача е , да намериш Спартански хоплити , "по това време" ???


    "Свободата Санчо,... е велико нещо"!!!

    10:25 09.07.2026

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