Шкварек след срещата на върха на НАТО: Този съюз не е в добро състояние

НАТО "оцеля" и продължава напред и то благодарение на една много силна година. Точно преди година беше направено обещанието за увеличаването на разходите за отбрана. Това заяви Елена Поптодорова в ефира на БНТ във връзка с приключилата среща на върха на НАТО, проведена в Анкара.

Срещата е успешна, защото не се разпадна съюзът и нямаше катаклизми, коментира политическият анализатор Кристиян Шкварек. "Когато нещо се крепи във всеки момент на един косъм и ние се радваме при всяка среща дали този съюз се е разпаднал, или всичко е минало успешно, защото не се е стигнало до катаклизъм, това говори, че този съюз не е в добро състояние", смята той.

Тези срещи на върха ми напомнят, че историята не е свършила и въобще не говорим за едно бъдеще, в което сядаме и колективно обсъждаме нашите ценности и колективни интереси. Тази среща не изглежда като 22-и век, а ме връща в 19-и, защото сядат няколко лагера на масата и винаги започват да преговарят за собствените си лични геополитически интереси, допълни той.

Според него големият печеливш от срещата на НАТО, освен Украйна, е Турция. "Тя се позиционира изключително силно. Турция доказва, че тя се връща като изключително силен регионален фактор. И това следва да притеснява България. Турция има един основен геополитически интерес да разширява своето влияние в трите точки - Балканите, Кавказ и Леванта. България се намира в една от трите точки и е на пътя на перманентния интерес на Анкара да разширява своето влияние на Балканите. България е пряко засегната от желанието и нуждата на Турция да се върне като влияние на Балканите. Очевидно е притеснението и червената лампа, която трябва да свети в една 6 милионна държава намираща се до 90 и няколко милионна държава", посочи още Шкварек.

Отношенията Америка - Турция ще определят и вътрешните състояния на НАТО, и действията на организацията като цяло. Това е нов елемент, докато съществува това "специално отношение", което демонстрира президентът Тръмп. Той обяви, че заради Ердоган отива в Турция. Имаме налице тези отношения, но погледът на Анкара не е обърнат на север. Ердоган е обигран, знае къде може да има сериозна тежест. Анкара ще търси влияние, където може да се утвърди като водеща сила, коментира Елена Поптодорова.