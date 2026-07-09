Шкварек след срещата на върха на НАТО: Този съюз не е в добро състояние

НАТО "оцеля" и продължава напред и то благодарение на една много силна година. Точно преди година беше направено обещанието за увеличаването на разходите за отбрана. Това заяви Елена Поптодорова в ефира на БНТ във връзка с приключилата среща на върха на НАТО, проведена в Анкара.
Срещата е успешна, защото не се разпадна съюзът и нямаше катаклизми, коментира политическият анализатор Кристиян Шкварек. "Когато нещо се крепи във всеки момент на един косъм и ние се радваме при всяка среща дали този съюз се е разпаднал, или всичко е минало успешно, защото не се е стигнало до катаклизъм, това говори, че този съюз не е в добро състояние", смята той.
Тези срещи на върха ми напомнят, че историята не е свършила и въобще не говорим за едно бъдеще, в което сядаме и колективно обсъждаме нашите ценности и колективни интереси. Тази среща не изглежда като 22-и век, а ме връща в 19-и, защото сядат няколко лагера на масата и винаги започват да преговарят за собствените си лични геополитически интереси, допълни той.
Според него големият печеливш от срещата на НАТО, освен Украйна, е Турция. "Тя се позиционира изключително силно. Турция доказва, че тя се връща като изключително силен регионален фактор. И това следва да притеснява България. Турция има един основен геополитически интерес да разширява своето влияние в трите точки - Балканите, Кавказ и Леванта. България се намира в една от трите точки и е на пътя на перманентния интерес на Анкара да разширява своето влияние на Балканите. България е пряко засегната от желанието и нуждата на Турция да се върне като влияние на Балканите. Очевидно е притеснението и червената лампа, която трябва да свети в една 6 милионна държава намираща се до 90 и няколко милионна държава", посочи още Шкварек.
Отношенията Америка - Турция ще определят и вътрешните състояния на НАТО, и действията на организацията като цяло. Това е нов елемент, докато съществува това "специално отношение", което демонстрира президентът Тръмп. Той обяви, че заради Ердоган отива в Турция. Имаме налице тези отношения, но погледът на Анкара не е обърнат на север. Ердоган е обигран, знае къде може да има сериозна тежест. Анкара ще търси влияние, където може да се утвърди като водеща сила, коментира Елена Поптодорова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:24 09.07.2026
2 Баро Киро
Коментиран от #13
09:25 09.07.2026
3 Въй
09:25 09.07.2026
4 Потъналата Атлантида
09:27 09.07.2026
5 домик
09:28 09.07.2026
6 Пич
09:28 09.07.2026
7 Политически шмекер и тарикат!
09:31 09.07.2026
8 Тихо да не чуе путин
09:41 09.07.2026
9 Абсолютно
Като ленче Кремче
09:43 09.07.2026
10 Абе шматкарек
09:43 09.07.2026
11 пешо
09:44 09.07.2026
12 ТОZИ ШКВРЕК
09:45 09.07.2026
13 Забелязал
До коментар #2 от "Баро Киро":съм че ниските мъже имат някакъв комплекс от това и са много приказливи и злобни. На Шкварек му пасва изцяло, постоянно се оплаква от нещо
09:51 09.07.2026
14 БеГемот
Коментиран от #16
09:53 09.07.2026
15 Боли го оная работа "Рижия пес" ...!!!
става въпрос за милиарди печалба , най-вече за себе си!!!
Хвърли 50 бомби в Иран, ошушна ЕО и НАТО и си отиде...
чист банков обир без пистолет само с реторика и малко заплахи!!!!
По "приятелски" разбира се!
Наплашени хора, мълчат и го гледат като хипнотизирани!!!
10:18 09.07.2026
16 Оракула от Делфи
До коментар #14 от "БеГемот":Трудна задача е , да намериш Спартански хоплити , "по това време" ???
"Свободата Санчо,... е велико нещо"!!!
10:25 09.07.2026