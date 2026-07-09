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Андрей Делчев: Пазарът на горивата у нас е задоволен

Андрей Делчев: Пазарът на горивата у нас е задоволен

9 Юли, 2026 11:46 569 10

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  • горива

Според него, ако до няколко дена трендът във фючърсите върви нагоре, цената на колонките на бензиностанциите също ще се повиши

Андрей Делчев: Пазарът на горивата у нас е задоволен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа трябва да пренастрои политиката си по отношение на потреблението на горива. Тя я пренастрои по отношение на източниците, от които черпи горива – очевидно, ако е затворен Персийският залив, трябва да се търсят алтернативи – и всички европейски държави намериха такива и не се стигна до недостиг на вътрешните пазари. Това коментира в ефира на „Твоят ден” Андрей Делчев от Българската петролна и газова асоциация.

„Но по отношение на намалено енергийно потребление, особено на петролни продукти, повишена електромобилност и всичко останало, това са неща, които разбира се, че трябва да се случат”, заяви той.

По думите му по отношение на България, рафинерията има осигурени горива поне до средата на септември, като преговаря и за следващ период. И тъй като вече има и други източници освен Персийския залив, то до недостиг в България не би трябвало да се стигне, прогнозира Андрей Делчев.

„Пазарът е задоволен и въпреки че в последните два дена, откакто се възобновиха военните действия между САЩ и Иран, петролът тръгна нагоре, цените по бензиностанциите не са мръднали”, посочи експертът.

Според него, ако до няколко дена трендът във фючърсите върви нагоре, цената на колонките на бензиностанциите също ще се повиши.

„Производството на рафинерията захранва на 100% нуждите от автомобилен бензин А95 и дизел. От авиационно гориво също, въпреки че в момента производството е малко стеснено. От LPG и газ пропан-бутан – около 30%. Всичко останало като газ пропан-бутан се внася, ние сме голям вносител. По отношение на масовите горива, рафинерията не само, че задоволява потреблението, а има и огромен износ”, заяви Делчев.

По отношение на договор с „Боташ” той коментира, че основно юридическо правило е, че когато се преразглеждат стари договори, те не може да се преразглеждат от днешна перспектива. „Този е сключен в началото на 2023 г. и какво се е случило тогава на газовите пазари е много по-различно от това, което се случва сега. Оценката на този договор не е еднозначна. Това, че сега се подписа този анекс с „Боташ” е добра новина, но оттам нататък колко ще се използва този коридор за доставка през турските терминали и мрежа, и колко ще се използват гръцките възможности, зависи от това какъв газ се договори и на каква цена, което в момента е доста неясно. Въпрос на търговски условия е откъде е по-изгодно да се внася”, коментира Делчев.

Според него сега сме в изгодна позиция да плащаме само това, което пренасяме, а не празен капацитет. „Според мен споразумението е добро”, категоричен беше той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Войната в Иран продължава . Горивата и храните нагоре.

    11:47 09.07.2026

  • 2 Факт

    6 1 Отговор
    Като е задоволен защо сте ненаситни ???

    11:53 09.07.2026

  • 3 Пазара е картел

    6 0 Отговор
    Цените са еднакви, конкуренция няма

    11:57 09.07.2026

  • 4 Задоволени

    6 0 Отговор
    Да пълен картел .

    Коментиран от #6

    11:57 09.07.2026

  • 5 Трол

    1 0 Отговор
    Навременното задоволяване е важно за всеки един клиент.

    11:58 09.07.2026

  • 6 КЗК и КЗП

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Задоволени":

    Тъй ли, сефте чуваме

    11:59 09.07.2026

  • 7 Колю Гаубицата

    1 3 Отговор
    Интересно ще стане, ако евроатлантическите ни партньори насочат два-три украински дрона към рафинерията?!
    Напоследък все по руски рафинерии бият.........нищо, че българската доставя горива и на Украйна,
    Няма да се учудя.

    12:17 09.07.2026

  • 8 оня с коня

    4 1 Отговор
    Факт е че Горивата в БГ не само че са най-евтини в целия ЕС,но и ги има за разлика от "Живковото време" когато имаше Ограничение за закупуването на Гориво ДО 40 ЛИТРА Месечно с Купони.И тук е моментът да се запитаме:Ако все още бяхме под Руско Иго,щеше ли да има дори и Капка Гориво в Държавата ни,или всичко щеше да е Конфискувано от Руснаците защото "Войната срещу нацизма" иска Жертви?Междувременно според Русофилите дядо Иван бил вече на Дунава...Да,може да е и там..с 2 празни туби за Бензин!

    12:21 09.07.2026

  • 9 Велков

    3 0 Отговор
    За вдигане сме първи за сваляне на цените последни.

    12:25 09.07.2026

  • 10 Горива

    0 0 Отговор
    Най скъпи и некачествени горива, уважаеми лумпени. Сравнено с минималната работна заплата. Тука не е спирала преработката на руски, пардон казахстански петрол. Танкера прецапва от новоросийск до Росенец за два дена. Суровина има, цените обаче са спекулативно нагоре. Разбира се в картела в държавата - за нея повече ддс и акциз за крадене, останалото на монополистите продаващи на стадото

    12:40 09.07.2026

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