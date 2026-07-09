Андрей Делчев: Пазарът на горивата у нас е задоволен

Европа трябва да пренастрои политиката си по отношение на потреблението на горива. Тя я пренастрои по отношение на източниците, от които черпи горива – очевидно, ако е затворен Персийският залив, трябва да се търсят алтернативи – и всички европейски държави намериха такива и не се стигна до недостиг на вътрешните пазари. Това коментира в ефира на „Твоят ден” Андрей Делчев от Българската петролна и газова асоциация.

„Но по отношение на намалено енергийно потребление, особено на петролни продукти, повишена електромобилност и всичко останало, това са неща, които разбира се, че трябва да се случат”, заяви той.

По думите му по отношение на България, рафинерията има осигурени горива поне до средата на септември, като преговаря и за следващ период. И тъй като вече има и други източници освен Персийския залив, то до недостиг в България не би трябвало да се стигне, прогнозира Андрей Делчев.

„Пазарът е задоволен и въпреки че в последните два дена, откакто се възобновиха военните действия между САЩ и Иран, петролът тръгна нагоре, цените по бензиностанциите не са мръднали”, посочи експертът.

Според него, ако до няколко дена трендът във фючърсите върви нагоре, цената на колонките на бензиностанциите също ще се повиши.

„Производството на рафинерията захранва на 100% нуждите от автомобилен бензин А95 и дизел. От авиационно гориво също, въпреки че в момента производството е малко стеснено. От LPG и газ пропан-бутан – около 30%. Всичко останало като газ пропан-бутан се внася, ние сме голям вносител. По отношение на масовите горива, рафинерията не само, че задоволява потреблението, а има и огромен износ”, заяви Делчев.

По отношение на договор с „Боташ” той коментира, че основно юридическо правило е, че когато се преразглеждат стари договори, те не може да се преразглеждат от днешна перспектива. „Този е сключен в началото на 2023 г. и какво се е случило тогава на газовите пазари е много по-различно от това, което се случва сега. Оценката на този договор не е еднозначна. Това, че сега се подписа този анекс с „Боташ” е добра новина, но оттам нататък колко ще се използва този коридор за доставка през турските терминали и мрежа, и колко ще се използват гръцките възможности, зависи от това какъв газ се договори и на каква цена, което в момента е доста неясно. Въпрос на търговски условия е откъде е по-изгодно да се внася”, коментира Делчев.

Според него сега сме в изгодна позиция да плащаме само това, което пренасяме, а не празен капацитет. „Според мен споразумението е добро”, категоричен беше той.