Жена се удави в Бургас

41-годишна бургазлийка се удави на плажа в Бургас. Инцидентът е станал в 7:00 часа сутринта в четвъртък, преди още спасителите да застъпят на смяна.

Тялото и е било изхвърлено на брега от морето. Ранобудните минувачи са се паникьосали и са се обадили в полицията, след като видели жената.

Предполага се, че е влязла да плува много навътре в морето и не е преценила силите си, казаха спасители.

По случая се води разследване.