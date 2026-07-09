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Жена се удави в Бургас

Жена се удави в Бургас

9 Юли, 2026 13:48 1 570 14

  • жена-
  • удави-
  • плаж-
  • бургас

По случая се води разследване.

Жена се удави в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

41-годишна бургазлийка се удави на плажа в Бургас. Инцидентът е станал в 7:00 часа сутринта в четвъртък, преди още спасителите да застъпят на смяна.

Тялото и е било изхвърлено на брега от морето. Ранобудните минувачи са се паникьосали и са се обадили в полицията, след като видели жената.

Предполага се, че е влязла да плува много навътре в морето и не е преценила силите си, казаха спасители.

По случая се води разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    14 2 Отговор
    Явно много филми гледат как сутрин стават в 6 часа и правят една дължина в открити води.

    Коментиран от #2, #3

    13:53 09.07.2026

  • 2 оня с коня

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    дано скоро се оправи жената

    Коментиран от #7, #13

    13:55 09.07.2026

  • 3 честен ционист

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тя жената може да е нощувала на плажа.

    13:56 09.07.2026

  • 4 4545

    15 2 Отговор
    Много хора нямат реална преценка за себе си, природата и упорито пренебрегват житейската логика. Мислят, че всичко, което показват по холивудските филми е реално, полезно и възможно. Точно обратното.

    Коментиран от #12

    13:58 09.07.2026

  • 5 Защо морето не ги изхвърля на брега

    3 8 Отговор
    Докато са живи, а след това. Не могат ли да изчакат докато ги изхвърли ами губят сили да се мъчат да излезнат сами

    14:06 09.07.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 8 Отговор
    Сигурно е била мюсюлманка.На тях религията не им разрешава да плуват.🕌😪🕌

    Коментиран от #14

    14:09 09.07.2026

  • 7 Анонимен

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    По е възможно, тя да се оправи, но твоя мозък няма да се оправи. Бог да я прости.

    14:09 09.07.2026

  • 8 Забрана

    5 4 Отговор
    Забрана на плуването както стана в Турция.

    14:10 09.07.2026

  • 9 той

    4 2 Отговор
    Как ще се удави на плажа? в леген ли се е удавила?

    14:18 09.07.2026

  • 10 к0к0рч0 💋🍌

    5 4 Отговор
    щеше да е странно ако се бе удавила на петрохан

    14:20 09.07.2026

  • 11 Ами

    2 1 Отговор
    Къдe да се удaвu в Айтос ли?

    14:37 09.07.2026

  • 12 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "4545":

    Като прочета, че някой е станал в 7 ч. да плува, вместо спокойно да си спи в леглото по това време, и ми става мнооого съмнително да е вярно.

    14:37 09.07.2026

  • 13 А тебе

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Още ли не те е ритнал коня? Има време...

    14:39 09.07.2026

  • 14 Бъркаш

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    На тях религията не им позволява да пърдяT в морето, за да нe ги oнодu Нептун, а той е друговерeц.

    14:42 09.07.2026

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