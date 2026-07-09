Жена се удави в Бургас

41-годишна бургазлийка се удави на плажа в Бургас. Инцидентът е станал в 7:00 часа сутринта в четвъртък, преди още спасителите да застъпят на смяна.
Тялото и е било изхвърлено на брега от морето. Ранобудните минувачи са се паникьосали и са се обадили в полицията, след като видели жената.
Предполага се, че е влязла да плува много навътре в морето и не е преценила силите си, казаха спасители.
По случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2, #3
13:53 09.07.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "Гост":дано скоро се оправи жената
Коментиран от #7, #13
13:55 09.07.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Гост":Тя жената може да е нощувала на плажа.
13:56 09.07.2026
4 4545
Коментиран от #12
13:58 09.07.2026
5 Защо морето не ги изхвърля на брега
14:06 09.07.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #14
14:09 09.07.2026
7 Анонимен
До коментар #2 от "оня с коня":По е възможно, тя да се оправи, но твоя мозък няма да се оправи. Бог да я прости.
14:09 09.07.2026
8 Забрана
14:10 09.07.2026
9 той
14:18 09.07.2026
10 к0к0рч0 💋🍌
14:20 09.07.2026
11 Ами
14:37 09.07.2026
12 1111
До коментар #4 от "4545":Като прочета, че някой е станал в 7 ч. да плува, вместо спокойно да си спи в леглото по това време, и ми става мнооого съмнително да е вярно.
14:37 09.07.2026
13 А тебе
До коментар #2 от "оня с коня":Още ли не те е ритнал коня? Има време...
14:39 09.07.2026
14 Бъркаш
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":На тях религията не им позволява да пърдяT в морето, за да нe ги oнодu Нептун, а той е друговерeц.
14:42 09.07.2026