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Брендо остава в затвора

Брендо остава в затвора

9 Юли, 2026 13:40 1 090 12

  • евелин банев - брендо-
  • затвор-
  • международно издирване

Съдебният състав е приел, че жалбата е недопустима

Брендо остава в затвора - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд в София окончателно потвърди решението на първата инстанция, с което не беше допуснато разглеждане на искането за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев, по-известен като Брендо, съобщи Нова тв.

Съдебният състав е приел, че жалбата е недопустима, поради което производството по случая остава прекратено. Решението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване.

Това е втора процедура за предсрочното освобождаване на Банев от затвора. Преди няколко месеца беше инициирано дело след предложение на ръководството на Софийския затвор. Като аргументи бяха посочени изтърпяването на повече от половината от наложеното наказание, както и данни за положителна промяна в поведението на лишения от свобода.

Понастоящем Банев изтърпява шестгодишна присъда, наложена от българския съд за участие в организирана престъпна група и за изпиране на средства, свързвани с международен наркотрафик.

Брендо се завърна в България на 24 юни 2024 г., когато доброволно се яви пред властите в присъствието на свой адвокат. По това време той беше обект на международно издирване заради влезли в сила присъди в България, Румъния и Италия.

Издирването му започна през май 2018 г., след като Върховният касационен съд окончателно потвърди шестгодишната му присъда за пране на пари, произхождащи от наркотрафик. Преди това румънските власти го осъдиха на 10 години лишаване от свобода за трафик на наркотици, а италиански съд му наложи 20-годишна присъда по мащабното разследване, известно като „Кокаиновите крале“.

През 2012 г. Банев беше предаден на италианските власти, но впоследствие върнат в България заради висящо производство срещу него.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    17 0 Отговор
    Пратете ми го че губим войната.

    Коментиран от #4

    13:43 09.07.2026

  • 2 а не бе

    10 0 Отговор
    пуснете го

    13:43 09.07.2026

  • 3 Брендо трябва да го съдят

    6 0 Отговор
    родителите на децата-наркомани-живи и погребани.

    13:54 09.07.2026

  • 4 оня с коня

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    войната сте я загубили още като я започнахте 2014г

    13:54 09.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    То и Пабло Ескобар е бил в затвора

    14:04 09.07.2026

  • 6 Старшина Боташ

    1 1 Отговор
    Дано пукне там на80 год

    14:13 09.07.2026

  • 7 Овчар

    1 4 Отговор
    Който го познава знае че е умен човек , добре образован..! Политическите кърлежи могат само да научат нещо от него..!

    Коментиран от #9

    14:22 09.07.2026

  • 8 ВРЕМЕ Е

    5 1 Отговор
    БОЙО,ПЕЕВ,КОСТОВ И Т. Н.
    ДА МУ ПРАВЯТ КОМПАНИЯ.

    14:23 09.07.2026

  • 9 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Знае викаш, на кого, колко и за колко да продаде дрога?! А съгласен ли си и на твоите деца(ако имаш) да продава?!

    14:27 09.07.2026

  • 10 Кса

    0 0 Отговор
    Добре изглежда грижт се хората

    14:31 09.07.2026

  • 11 Иво

    1 0 Отговор
    Хубаво е да го пуснат за да зариби децата с наркотици, на съдии и депутати.

    14:36 09.07.2026

  • 12 Ашо

    1 0 Отговор
    Нека да остане в затвора по дълго време, за да си имат затворниците булка.

    14:53 09.07.2026

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