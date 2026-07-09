Ивайло Мирчев за "Райнметал": Докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай

Става ясно, че е напът да не се осъществи и проектът на "Райнметал", което е изключително разочароващо, защото само преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование кой е докарал "Райнметал" в България. Това каза пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев, предаде Novini.bg.

Още по-лошото е, че това е проект, за който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес всичко, произведено от един завод, е с готова реализация – той щеше да бъде изключително печеливш, добави Мирчев.

За съжаление, докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай, говорим само за китайски инвеститори. Това чуваме от правителството, което ние смятаме за изключително неправилно, посочи съпредседателят на "Да, България".

Причината е в приоритетите на правителството. Няма никаква друга причина ние да гоним един от най-големите световни производители, който е решил да прави завод в България. Не трябва да имате съмнения, този завод ще отиде в съседна страна много бързо, когато го откажем, още повече, когато той е с гарантирана печалба и с изключително важни боеприпаси за Българската армия и за източния фланг на НАТО. Това в някаква степен прилича и на саботаж, подчерта Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов коментира внесения от ГЕРБ законопроект, с който се предлага забрана за ползването на социални мрежи на деца под 16-годишна възраст.

Такова предложение беше гласувано вчера на комисия по предишна версия на законопроекта на ГЕРБ. Ние го подкрепихме, защото диагнозата е вярна – проблеми със социалните мрежи има и те се отразяват особено негативно на деца, но и на възрастни. Ние споделихме, че имаме собствени предложения за ограничаване на пристрастяващите елементи от дизайна на социалните мрежи и се внесли предложение за цифров портфейл още преди две седмици, отбеляза той.

Вчера в комисия обсъждахме, че всички имаме консенсус по диагнозата, по проблема, по това, че социалните мрежи имат изключително негативно влияние по отношение на децата. Нямаме непременно консенсус по техническото решение, поради което следва да има работна група към Комисията за иновации и дигитална трансформация, в която заедно с институциите и всички партии да намерим най-адекватното решение на този проблем и то да мине максимално бързо през този парламент. До какво точно ще стигнем, ще видим. Други държави прохождат в момента по този въпрос – има проблеми по реализацията. Техническите решения ще ги намерим, важно е, че всички сме на една страница - целият парламент, че проблемът е голям. Психическото здраве и умственото развитие на децата са на първо място, каза още Божанов.