Теменужка Петкова: Завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и ЕС

"Изграждането на завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и Европейския съюз". Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

Вчера вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания „Райнметал“.

Тя обясни, че за правителството на Росен Желязков тази инвестиция е била стратегическа и "смятам, че това е факт, който не може да бъде оспорен от никой". "Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната и тя да има значение не само за нашата страна, но и за сигурността в рамките на целия Европейски съюз, тази инвестиция трябва да бъде реализирана", каза още Петкова.

"Ние направихме най-важните стъпки - беше сключена спогодба между "Райнметал" и Министерството на икономиката. Бяха предприети съответните действия, беше получено ноу-хау за изграждане на такъв един завод. Всичко, което беше необходимо, беше направено в рамките на нашето правителство", заяви депутатът.

"В проектобюджета за 2026 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза много ясно сме посочили какви са нашите намерения. Ние сме предвидили средства в размер на 260 млн. евро. за дружеството, което е създадено от Министерството на икономиката и което трябва да изгради този завод и отделно сме предвидили 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и "Райнметал", обясни тя.

Тя каза, че няма нищо неизгодно и не разбира какво трябва да бъде предоговорено. "Управляващите трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не. Ако този проект се провали, виновни ще бъдете те", добави още Петкова.