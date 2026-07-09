Теменужка Петкова: Завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и ЕС

"Изграждането на завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и Европейския съюз". Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.
Вчера вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания „Райнметал“.
Тя обясни, че за правителството на Росен Желязков тази инвестиция е била стратегическа и "смятам, че това е факт, който не може да бъде оспорен от никой". "Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната и тя да има значение не само за нашата страна, но и за сигурността в рамките на целия Европейски съюз, тази инвестиция трябва да бъде реализирана", каза още Петкова.
"Ние направихме най-важните стъпки - беше сключена спогодба между "Райнметал" и Министерството на икономиката. Бяха предприети съответните действия, беше получено ноу-хау за изграждане на такъв един завод. Всичко, което беше необходимо, беше направено в рамките на нашето правителство", заяви депутатът.
"В проектобюджета за 2026 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза много ясно сме посочили какви са нашите намерения. Ние сме предвидили средства в размер на 260 млн. евро. за дружеството, което е създадено от Министерството на икономиката и което трябва да изгради този завод и отделно сме предвидили 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и "Райнметал", обясни тя.
Тя каза, че няма нищо неизгодно и не разбира какво трябва да бъде предоговорено. "Управляващите трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не. Ако този проект се провали, виновни ще бъдете те", добави още Петкова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:52 09.07.2026
3 Скритата Лимонка - Теменужка
14:52 09.07.2026
4 Щот ! Някой Друг !
И Ще пласира !
Продукцията му !
Какво Направихте Вие ?
За 36 Години ?
Раздънихте !
Държавата !
14:53 09.07.2026
5 604
14:53 09.07.2026
6 стринка темерутка
за големи загуби на милиарди дорде беше фин министър
вместо да плямпа за нови чекмеджета
14:54 09.07.2026
7 Робот..
14:54 09.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ще ни цака с 3€ такса за стока от 0.50€❗
3€ ще трябва да платим, ако решим да си купим щипка за коса, която струва 0.50€❗
А същите 3 € ще трябва да плати търгаш който купи 200 щипки и после ни ги предлага по ...3€ бройката 😡❗
14:55 09.07.2026
9 Теменужка на поточната линия да е
14:57 09.07.2026