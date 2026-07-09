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Теменужка Петкова: Завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и ЕС

Теменужка Петкова: Завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и ЕС

9 Юли, 2026 14:43 339 9

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Тя каза, че няма нищо неизгодно и не разбира какво трябва да бъде предоговорено

Теменужка Петкова: Завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Изграждането на завод на „Райнметал” у нас е стратегически важен за България и Европейския съюз". Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

Вчера вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания „Райнметал“.

Тя обясни, че за правителството на Росен Желязков тази инвестиция е била стратегическа и "смятам, че това е факт, който не може да бъде оспорен от никой". "Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната и тя да има значение не само за нашата страна, но и за сигурността в рамките на целия Европейски съюз, тази инвестиция трябва да бъде реализирана", каза още Петкова.

"Ние направихме най-важните стъпки - беше сключена спогодба между "Райнметал" и Министерството на икономиката. Бяха предприети съответните действия, беше получено ноу-хау за изграждане на такъв един завод. Всичко, което беше необходимо, беше направено в рамките на нашето правителство", заяви депутатът.

"В проектобюджета за 2026 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза много ясно сме посочили какви са нашите намерения. Ние сме предвидили средства в размер на 260 млн. евро. за дружеството, което е създадено от Министерството на икономиката и което трябва да изгради този завод и отделно сме предвидили 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и "Райнметал", обясни тя.

Тя каза, че няма нищо неизгодно и не разбира какво трябва да бъде предоговорено. "Управляващите трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не. Ако този проект се провали, виновни ще бъдете те", добави още Петкова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    НамНенужна Паткова дето стратегически загуби онази карта❗

    14:52 09.07.2026

  • 3 Скритата Лимонка - Теменужка

    4 0 Отговор
    Теменужка била голяма Барутлийка!

    14:52 09.07.2026

  • 4 Щот ! Някой Друг !

    2 0 Отговор
    Ще Ви Го Построи !

    И Ще пласира !

    Продукцията му !

    Какво Направихте Вие ?

    За 36 Години ?

    Раздънихте !

    Държавата !

    14:53 09.07.2026

  • 5 604

    1 0 Отговор
    Ми направете стратегически булгар метъл. Правенето на ракети е стратегическо ...а на барут е мръсното производство за колониалния слугинаж! Да ви ебвъа мамичкъата продаужнъ, че и правите нъарода на маймунки...кът ядем банани...отпадъци не до клатени . Накрая ще свършите по диреци и канафки от народната любоуФ.

    14:53 09.07.2026

  • 6 стринка темерутка

    2 1 Отговор
    не е ли за разследване таз женица
    за големи загуби на милиарди дорде беше фин министър
    вместо да плямпа за нови чекмеджета

    14:54 09.07.2026

  • 7 Робот..

    1 0 Отговор
    Власта губи време...! Обществото очаква: Разследване, сваляне на имунитети, конфискация на кеш , злато , недвижими имоти, блокиране на банкови сметки, съд и затвор. Ревизия на всички кърлежи които разграбиха държавата през последните 35 години,като се започне от Иван Костов и всички след него..! Ето това е справедливо за това ви избрахме , другото са празни приказки или илюзия в която вярват само глупаците...!

    14:54 09.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Тя така и УрсуLIZA загрижена за нас на практика ни забрани да пазаруваме от популярните сайтове ❗
    Ще ни цака с 3€ такса за стока от 0.50€❗
    3€ ще трябва да платим, ако решим да си купим щипка за коса, която струва 0.50€❗
    А същите 3 € ще трябва да плати търгаш който купи 200 щипки и после ни ги предлага по ...3€ бройката 😡❗

    14:55 09.07.2026

  • 9 Теменужка на поточната линия да е

    0 0 Отговор
    Стратегическа мишена е...

    14:57 09.07.2026

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