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Новият състав на ВСС ще бъде избран през ноември

Новият състав на ВСС ще бъде избран през ноември

9 Юли, 2026 16:13 700 22

  • избор-
  • състав-
  • всс

Първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването – на 24 ноември

Новият състав на ВСС ще бъде избран през ноември - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие единодушно на 21 ноември да приключи избора от професионалната квота за нов състав на съвета.

Първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването – на 24 ноември. Второто събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Следователите ще имат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.

Министърът на правосъдието Николай Найденов посочи пред медиите, че парламентарната квота ще бъде избирана паралелно. Доста задълбочена беше дискусията за това кое трябва да бъде приоритет – спазването на определения в закона срок или даването на възможност за пълна организационна мобилизация чрез видеозаснемане, осигуряване на правилните места и възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, определен за съдебна ваканция, каза още той.

Цветинка Пашкунова, член на съвета, посочи по време на заседанието, че видеозаснемане ще има по време на изборите, отварянето на урните и преброяването на бюлетините. Представители на медиите ще има на всички етапи от изборния процес, добави тя. Пашкунова обърна внимание обаче, че има проблем с обществената поръчка, която да осигури видеозаснемането. Не е сигурно дали до средата на септември ще са готови резултатите за техниката за видеозаснемането, каза тя.

Министър Найденов посочи пред Пленума, че няма как да се измени Законът за обществените поръчки за една поръчка, но предвид спешността има достатъчно механизми в него. Налице са обективни обстоятелства и мисля, че могат да бъдат проведени процедурите в съкратени срокове, каза още той. Той добави, че трябва да се водят от максималната публичност и свободата на изборите, защото това ще определи общественото мнение за този състав в бъдеще и че качеството не трябва да отстъпва на бързината.

Според Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд, няма да е фатално малко да бъдат надхвърлени сроковете.

На 1 юли в "Държавен вестник" бяха обнародвани промените в Закона за съдебната власт, които уреждат избора на нов ВСС и Инспекторат към ВСС. Изборът трябва да се произведе най-късно до 17 октомври тази година.

Според изменението в закона Народното събрание, на свой ред, приема правила, по които се установява наличието на високи професионални и нравствени качества на кандидатите от неговата квота във ВСС, като се отчитат тяхната професионална квалификация, практически опит, обществен авторитет и капацитет.

Според други промени до встъпването в длъжност на новоизбраните членове на Пленума на ВСС, Съдийската и Прокурорската колегия отлагат приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система, касаят нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    8 1 Отговор
    E, много ясно, за къде да бързаме. Не стига, че 5 години работят извън мандата, а сега и да бързаме с избора на нов. Няма никакъв смисъл.

    16:25 09.07.2026

  • 2 защо не може ли още другия

    6 1 Отговор
    месец или мафията всс да взима заплата боклуци

    16:26 09.07.2026

  • 3 А какво ще правят тия

    4 1 Отговор
    до ноември?Освен че ще взимат заплата?

    16:36 09.07.2026

  • 4 Как

    3 0 Отговор
    ще я кара само на пенсия мандалинчев- м-ш-н-ка

    16:39 09.07.2026

  • 5 Може би тогава пада правителството

    2 0 Отговор
    Айде още 5 години, а защо не утре

    16:41 09.07.2026

  • 6 Рамбо Силек

    3 1 Отговор
    Мандатът на членовете на предишния Висш съдебен съвет (ВСС) изтече през октомври 2022 година.Ако те не спазват законите ,защо са там

    16:41 09.07.2026

  • 7 Овчар

    2 0 Отговор
    Мотото на ВСС .......? Няма такова...! Плащаш и продължаваш ..! Метамфетамин с високо качество се произвежда само в България и се изнася в цяла Европа , кредитни карти дубликат ,най добрите сме , ...! Кой е Кристиян Вигенин , пак питам. .?

    16:46 09.07.2026

  • 8 миме

    4 0 Отговор
    много ми е интересно кой от тея ше бъде прокурор при новия Народен Съд

    16:48 09.07.2026

  • 9 Заривай !

    5 0 Отговор
    Боклука !

    16:49 09.07.2026

  • 10 БАнкя АЛино

    3 0 Отговор
    Банкянския състав го..до ша та ,,,,,,,

    16:56 09.07.2026

  • 11 Емигрант

    2 0 Отговор
    Нищо не ви трябва на вас в България освен един ПИНОЧЕТ, когото и да изберете сред вас няма нормални хора със съвременен и демократичен разсъдък, всички сте пещерни хомосапиенс и доказателство за това е поредния смъртен случай във Велико Търново където на ПЕШЕХОДНА пътека е убита жена от АВТОБУС и запитан "специалист" по пътна БЕЗОПАСТНОСТ за случаят един от отговорите му е, че ЗАБЕЛЕЖЕТЕ печерняци, че трябвало да се види дали жената не е пресичала НЕПРАВИЛНО ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА ха ха ха, а този "специалист" от пещерата може ли да обясни как се пресича ПРАВИЛНО ПЕШЕХОДНА пътека ! 21 век е бе пещерняци, вие сте единствени в света където се убиват хора на ПЕШЕХОДНА пътека, това е местото на което ПЕШЕХОДЕЦЪТ е с ПРЕДИМСТВО, както сте и единствени в света с надпис пред пешеходна пътека - "СПРИ ! ОГЛЕДАЙ СЕ !" Знаете ли, че сте най-пр...ост...ите в света ?

    Коментиран от #14

    16:57 09.07.2026

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Мазни тежки гемии, докато се затътрят, набор 2026 ще порасне и ще се пенсионира!

    16:57 09.07.2026

  • 13 яяяяяяяяяяяя

    4 0 Отговор
    25 човека с изтекъл мандат, но със заплати от 7-8 хиляди евро, честито. Нека взимат. По два милиона и половина евро на година. После за дупката в бюджета била виновна леля Гинка от деловодството със заплата 800 евро.

    17:00 09.07.2026

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Емигрант":

    Ако малко поразмърдаш чакрите, може да се сетиш, че има начин да пресечеш пешеходна пътека неправилно. Примерно бягайки или бързо вървене, без да дадеш необходимото време за реакция на шофьора!

    Коментиран от #15

    17:05 09.07.2026

  • 15 Емигрант

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Както казах пещерни хора сте, далече от разсъдливите народи ! Знаеш ли защо се слага знак "пешеходна пътека" на най-малко на 30 метра преди пътеката ? Явно не знаеш, в пещерите няма улици, знаци и правила, продължавай да бягаш срещу разумът и цивилизацията !

    Коментиран от #22

    17:10 09.07.2026

  • 16 Рундите

    1 0 Отговор
    не бързат и по-добре. До ноември може да ги няма. От тях нищо читаво не излиза

    17:10 09.07.2026

  • 17 Никой

    2 0 Отговор
    Конституционните съдии когато се пенсионират взимат размера на заплатата си като пенсия до живот на наш гръб .

    17:11 09.07.2026

  • 18 Банкянския ей ай

    1 0 Отговор
    Го...едоооо. Го....веденце

    17:16 09.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Адвокат

    5 0 Отговор
    Пак веднага изтриха истината- няма да има нов ВСС, след като правилата се определят от стария незаконен и с изтекъл мандат. Честито на олигарсите, няма съд, има олигарси, борци срещу тях много- вълци в овчи кожи.

    17:20 09.07.2026

  • 21 Вкисната

    2 0 Отговор
    Работа !

    17:40 09.07.2026

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Емигрант":

    Явно вън от пещерата те е хванало глобалното затопляне и яко те пече! Размътило ти е качамака!

    17:43 09.07.2026

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