Новият състав на ВСС ще бъде избран през ноември

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие единодушно на 21 ноември да приключи избора от професионалната квота за нов състав на съвета.

Първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването – на 24 ноември. Второто събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Следователите ще имат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.

Министърът на правосъдието Николай Найденов посочи пред медиите, че парламентарната квота ще бъде избирана паралелно. Доста задълбочена беше дискусията за това кое трябва да бъде приоритет – спазването на определения в закона срок или даването на възможност за пълна организационна мобилизация чрез видеозаснемане, осигуряване на правилните места и възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, определен за съдебна ваканция, каза още той.

Цветинка Пашкунова, член на съвета, посочи по време на заседанието, че видеозаснемане ще има по време на изборите, отварянето на урните и преброяването на бюлетините. Представители на медиите ще има на всички етапи от изборния процес, добави тя. Пашкунова обърна внимание обаче, че има проблем с обществената поръчка, която да осигури видеозаснемането. Не е сигурно дали до средата на септември ще са готови резултатите за техниката за видеозаснемането, каза тя.

Министър Найденов посочи пред Пленума, че няма как да се измени Законът за обществените поръчки за една поръчка, но предвид спешността има достатъчно механизми в него. Налице са обективни обстоятелства и мисля, че могат да бъдат проведени процедурите в съкратени срокове, каза още той. Той добави, че трябва да се водят от максималната публичност и свободата на изборите, защото това ще определи общественото мнение за този състав в бъдеще и че качеството не трябва да отстъпва на бързината.

Според Галина Захарова, председател на Върховния касационен съд, няма да е фатално малко да бъдат надхвърлени сроковете.

На 1 юли в "Държавен вестник" бяха обнародвани промените в Закона за съдебната власт, които уреждат избора на нов ВСС и Инспекторат към ВСС. Изборът трябва да се произведе най-късно до 17 октомври тази година.

Според изменението в закона Народното събрание, на свой ред, приема правила, по които се установява наличието на високи професионални и нравствени качества на кандидатите от неговата квота във ВСС, като се отчитат тяхната професионална квалификация, практически опит, обществен авторитет и капацитет.

Според други промени до встъпването в длъжност на новоизбраните членове на Пленума на ВСС, Съдийската и Прокурорската колегия отлагат приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система, касаят нейната независимост или имат траен кадрови или организационен ефект.