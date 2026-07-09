Военният министър: Няма да наложим вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Само имаме резерви

България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а има резерви по отношение на включването на определени лица в санкционния списък. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.
По думите му позицията на правителството вече е била обявена от премиера и остава непроменена.
„България изказва определени резерви за определени лица от този списък. Потвърдихме тази позиция“, каза Стоянов.
На въпрос дали това означава, че страната ще наложи вето върху санкционния пакет, министърът беше категоричен: „Не. Това не е вето. Това са резерви, които предлагаме, така че тези лица да бъдат изведени от санкционния режим.“
По този начин България няма да възпрепятства приемането на 21-вия пакет санкции, чието одобрение от държавите членки на ЕС се очаква на 14 юли, но ще настоява за промени в част от санкционния списък.
В интервюто Стоянов коментира и българската позиция по отношение на подкрепата за Украйна. Той заяви, че страната е изчерпала възможностите си за предоставяне на въоръжение от Българската армия и няма финансова възможност през тази година да отделя средства за военна помощ за Киев.
Министърът припомни, че предишни български правителства са поели финансов ангажимент в размер на 80 млн. долара към международния механизъм PURL, чрез който се финансира закупуването на въоръжение за Украйна, но подчерта, че настоящият кабинет не е извършвал такива плащания и не предвижда да го направи до края на годината заради бюджетните ограничения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Украйна удари още 12 руски танкера с гориво в Азовско море, които се опитваха да снабдят окупирания Крим. Украйна е ударила 36 руски кораба само за 4 дни в Черно и Азовско море. Числата са абсолютно зашеметяващи.
Коментиран от #16
18:33 09.07.2026
2 Тодар Живков
18:34 09.07.2026
3 Боже мили ,
18:34 09.07.2026
4 Робот
Коментиран от #19
18:35 09.07.2026
5 Голем
18:36 09.07.2026
6 Ти гледай
18:38 09.07.2026
7 Морски
18:39 09.07.2026
8 ,,Фурнаджийска лопата"
18:40 09.07.2026
9 Шефът
18:40 09.07.2026
10 ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ
18:41 09.07.2026
11 Боруна Лом
Коментиран от #38, #43
18:42 09.07.2026
12 Издърпаха
18:43 09.07.2026
13 Къде са
Коментиран от #20
18:43 09.07.2026
14 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ
Резервите са си резерви, но ПОДПИСВАНЕТО е съвсем друго нещо и то е ВАЖНО.
18:45 09.07.2026
15 Боби
18:45 09.07.2026
16 Овчар
До коментар #1 от "хаха":Докато тумора Соломон Паси се развива всяко военно решение в полза на България ще бъде пренебрегвано..!
18:46 09.07.2026
17 Военните
18:47 09.07.2026
18 Имахме
18:47 09.07.2026
19 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ
До коментар #4 от "Робот":Така е. Русия е най-голяма по територия, но когато броиш и колониите (РФ), а от друга страна отвсякъде е заобиколена с вода или цивилизация.
18:47 09.07.2026
20 Хасковски каунь
До коментар #13 от "Къде са":И ти излезе каба човек Радев
18:47 09.07.2026
21 Друго говорихте онзи ден
И сега само резерви
А ние най мразим лицемери двуличници и лъжци
18:48 09.07.2026
22 Хаха
18:54 09.07.2026
23 малко истински факти
18:55 09.07.2026
24 !!!?
18:57 09.07.2026
25 БЪЛГАРИН
"не подписваме"Не сте мъже! Мухльовци сте.Троянски коне.Когато служех бяхте нагаждачи
за високи заплати.Сега сте по жалки.
18:58 09.07.2026
26 нннн
18:58 09.07.2026
27 .....
19:00 09.07.2026
28 П.изда Иванич
19:01 09.07.2026
29 Урко Радэф г-н за един ден
19:01 09.07.2026
30 шеломов вова
19:03 09.07.2026
31 ахойййй
19:04 09.07.2026
32 БУКВАТА "Ч"
19:05 09.07.2026
33 Дрисльовци на квадрат
19:08 09.07.2026
34 колко е жалък червения другар
19:09 09.07.2026
35 хаха
Коментиран от #40
19:09 09.07.2026
36 Сандо
Коментиран от #44
19:11 09.07.2026
37 Калоян Методиев бивш шеф на радев
За 2027 също толкова.
✍️ Българският премиер Румен Радев подкрепя решението. Не възразява! Декларацията е качена на официалния сайт на Алианса.
💸 Връща се в София и казва, че тази година няма пари за Украйна.
🎭 На какво се прави? Добре ли е психически? Имаше един преди него си сменяше постоянно мнението. Но този мина на международно ниво. Пред Зеленски говори едно - зад гърба му друго. Безогледно лъже във всички посоки Навън, вътре. Едно говори, друго гласува, вета налага-не налага, блокира - пуска, обяснява, че не е... с това двуличие става опасен! Неустойчив!
❌ Без да разберем ще ни вкара я във война, я територия ще продаде, я ще купи някоя глупост, я ще подпише пак нещо като "успеха" Боташ".
Наближаваме критична точка!
19:12 09.07.2026
38 По точно
До коментар #11 от "Боруна Лом":Радев се предаде на укрите. Прави същото, за което руга всички български правителства когато беше президент.
19:13 09.07.2026
39 Прогресивно ми е ще повърна
19:13 09.07.2026
40 Така е
До коментар #35 от "хаха":Само посочените не го виждаха и гласуваха за тях.
19:14 09.07.2026
41 бай мишок
смешници
19:16 09.07.2026
42 Забавни са
- Не, сакън! Нашата позиция по въпроса е категорична, само се изпуснахме.
19:16 09.07.2026
43 Така де
До коментар #11 от "Боруна Лом":Краварските бази са плацдарм за удари срещу Русия. Всичко става с разрешението на другаря Радев.
19:16 09.07.2026
44 Така е
До коментар #36 от "Сандо":Радев прави точно това, за което му нарежда Урсула. Военен човек - изпълнява всичко.
19:19 09.07.2026
45 Факти
Коментиран от #49
19:21 09.07.2026
46 Вселенски
19:26 09.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Възраждане
19:27 09.07.2026
49 Поплачи си!
До коментар #45 от "Факти":Може да помогне.
19:28 09.07.2026
50 Бай онзи
19:29 09.07.2026
51 Никой
19:32 09.07.2026
52 6666666666
19:33 09.07.2026
53 ццц
19:33 09.07.2026
54 Това,
19:34 09.07.2026
55 АЙ СЕГА МНОГО МИНАХТЕ
19:35 09.07.2026
56 ветото и АЗ
19:35 09.07.2026