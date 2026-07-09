Военният министър: Няма да наложим вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Само имаме резерви

България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а има резерви по отношение на включването на определени лица в санкционния списък. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.

По думите му позицията на правителството вече е била обявена от премиера и остава непроменена.

„България изказва определени резерви за определени лица от този списък. Потвърдихме тази позиция“, каза Стоянов.

На въпрос дали това означава, че страната ще наложи вето върху санкционния пакет, министърът беше категоричен: „Не. Това не е вето. Това са резерви, които предлагаме, така че тези лица да бъдат изведени от санкционния режим.“

По този начин България няма да възпрепятства приемането на 21-вия пакет санкции, чието одобрение от държавите членки на ЕС се очаква на 14 юли, но ще настоява за промени в част от санкционния списък.

В интервюто Стоянов коментира и българската позиция по отношение на подкрепата за Украйна. Той заяви, че страната е изчерпала възможностите си за предоставяне на въоръжение от Българската армия и няма финансова възможност през тази година да отделя средства за военна помощ за Киев.

Министърът припомни, че предишни български правителства са поели финансов ангажимент в размер на 80 млн. долара към международния механизъм PURL, чрез който се финансира закупуването на въоръжение за Украйна, но подчерта, че настоящият кабинет не е извършвал такива плащания и не предвижда да го направи до края на годината заради бюджетните ограничения.