Новини
България »
Всички градове »
Военният министър: Няма да наложим вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Само имаме резерви

Военният министър: Няма да наложим вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Само имаме резерви

9 Юли, 2026 18:23 992 56

  • димитър стоянов-
  • българия-
  • вето-
  • санкции-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • резерви

Димитър Стоянов коментира и българската позиция по отношение на подкрепата за Украйна. Той заяви, че страната е изчерпала възможностите си за предоставяне на въоръжение от Българската армия и няма финансова възможност през тази година да отделя средства за военна помощ за Киев.

Военният министър: Няма да наложим вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Само имаме резерви - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а има резерви по отношение на включването на определени лица в санкционния списък. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV.

По думите му позицията на правителството вече е била обявена от премиера и остава непроменена.

„България изказва определени резерви за определени лица от този списък. Потвърдихме тази позиция“, каза Стоянов.

На въпрос дали това означава, че страната ще наложи вето върху санкционния пакет, министърът беше категоричен: „Не. Това не е вето. Това са резерви, които предлагаме, така че тези лица да бъдат изведени от санкционния режим.“

По този начин България няма да възпрепятства приемането на 21-вия пакет санкции, чието одобрение от държавите членки на ЕС се очаква на 14 юли, но ще настоява за промени в част от санкционния списък.

В интервюто Стоянов коментира и българската позиция по отношение на подкрепата за Украйна. Той заяви, че страната е изчерпала възможностите си за предоставяне на въоръжение от Българската армия и няма финансова възможност през тази година да отделя средства за военна помощ за Киев.

Министърът припомни, че предишни български правителства са поели финансов ангажимент в размер на 80 млн. долара към международния механизъм PURL, чрез който се финансира закупуването на въоръжение за Украйна, но подчерта, че настоящият кабинет не е извършвал такива плащания и не предвижда да го направи до края на годината заради бюджетните ограничения.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    37 22 Отговор
    Блятенките са в потрес!


    Украйна удари още 12 руски танкера с гориво в Азовско море, които се опитваха да снабдят окупирания Крим. Украйна е ударила 36 руски кораба само за 4 дни в Черно и Азовско море. Числата са абсолютно зашеметяващи.

    Коментиран от #16

    18:33 09.07.2026

  • 2 Тодар Живков

    40 22 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    18:34 09.07.2026

  • 3 Боже мили ,

    20 2 Отговор
    какви конкретни "изказвания , информация и прецизност" , относно нещо касаещо цялото общество ?!

    18:34 09.07.2026

  • 4 Робот

    22 35 Отговор
    40 % от Европа е руска.....идиотите които не вярват да видят картата...! Останалите 60...са с малки юмуручета ..! Може ли един паткан да дразни една мечка и до кога...?

    Коментиран от #19

    18:35 09.07.2026

  • 5 Голем

    36 4 Отговор
    го вадите, ама мек!

    18:36 09.07.2026

  • 6 Ти гледай

    8 15 Отговор
    Да не се появят самолети на агресора, че ще откатим

    18:38 09.07.2026

  • 7 Морски

    31 15 Отговор
    Русофилите изпаднаха в ступор!😀

    18:39 09.07.2026

  • 8 ,,Фурнаджийска лопата"

    22 5 Отговор
    се оказахте и вие! Но идват избори-президентски , местни....! И тогава с къкво ще ни ,, загаламичкате"Ония преди вас поне се оказаха малко по- честни! Ps - не съм гласувал за вас, Но няма и да гласувам!!;

    18:40 09.07.2026

  • 9 Шефът

    29 3 Отговор
    ти друго казваше. Мошеници

    18:40 09.07.2026

  • 10 ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ

    4 20 Отговор
    Демо-нкратни драскачи плюещи Радев ежеминутно. Сега що ще напишете или ще се скриете като ТУУУЛУПКО у зайчарника. Много обиждахте ругахте но ето стана нещо със което се доказа че само ПЛЯМПОТИТЕ и от нищо не разбирате. НЯМА ДА ИМА ВЕТО. МНОГО НЕ СМЕ ДОВОЛНИ НО ПЪРВО МАЛКИ СМЕ И ВСЯКА ЖАБА ДА СИ ЗНАЕ ГЬОЛА.

    18:41 09.07.2026

  • 11 Боруна Лом

    15 21 Отговор
    СТОЕНЧО МАМА, ИЗГОНЕТЕ УКРИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!КРАВАРСКИТЕ БАЗИ СЪЩО!

    Коментиран от #38, #43

    18:42 09.07.2026

  • 12 Издърпаха

    16 3 Отговор
    големите ушаци на наперения масон

    18:43 09.07.2026

  • 13 Къде са

    24 7 Отговор
    Симпатизантите на Радев.Ха ха ха какви шегички си прави Радев с наивните българи където си хвърлиха гласа срещу тях.Радев е алчно комуне и неговата злоба дойде още като президент когато Бойко крадеша а той само гледаше сега дойде неговия ред.Аман от крадливи комунисти

    Коментиран от #20

    18:43 09.07.2026

  • 14 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ

    21 3 Отговор
    Нищо ново под слънцето.
    Резервите са си резерви, но ПОДПИСВАНЕТО е съвсем друго нещо и то е ВАЖНО.

    18:45 09.07.2026

  • 15 Боби

    14 10 Отговор
    Папкайте, копейки! 😂😂😂😂

    18:45 09.07.2026

  • 16 Овчар

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Докато тумора Соломон Паси се развива всяко военно решение в полза на България ще бъде пренебрегвано..!

    18:46 09.07.2026

  • 17 Военните

    12 5 Отговор
    са потенциални убийци ! Хората искат мир и свобода на живота си и техните поколения ! Стига войни , оръжия , страх и несигурност , смърт на милиони невинни хора , дечица , чийто живот тепърва започва . И трупане на милиарди за толкова човешки трагедии , както и на природата ни .

    18:47 09.07.2026

  • 18 Имахме

    19 2 Отговор
    президент плямпало, сега имаме премиер дрънкало.

    18:47 09.07.2026

  • 19 СВО 1 596 дни РЕЗИЛ

    17 5 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Така е. Русия е най-голяма по територия, но когато броиш и колониите (РФ), а от друга страна отвсякъде е заобиколена с вода или цивилизация.

    18:47 09.07.2026

  • 20 Хасковски каунь

    10 5 Отговор

    До коментар #13 от "Къде са":

    И ти излезе каба човек Радев

    18:47 09.07.2026

  • 21 Друго говорихте онзи ден

    16 2 Отговор
    Явно са ви понапляскали като непослушни дечица
    И сега само резерви

    А ние най мразим лицемери двуличници и лъжци

    18:48 09.07.2026

  • 22 Хаха

    12 0 Отговор
    Хаха ,принципния полковник стана редник ! Колега аз съм Перчемлиев и да знаеш ,че вече за мен си едно голямо нищо! Лъжец и подлец

    18:54 09.07.2026

  • 23 малко истински факти

    13 4 Отговор
    Ко стаа уле другари русоробчетачервенки , Радо фуражката май взе да козирува на Брюксел а???

    18:55 09.07.2026

  • 24 !!!?

    23 0 Отговор
    Ветропоказател...!!!?

    18:57 09.07.2026

  • 25 БЪЛГАРИН

    12 1 Отговор
    Страхливи фатмаци.Видехте големия и се скатахте.А фатмак Радев категорично каза,
    "не подписваме"Не сте мъже! Мухльовци сте.Троянски коне.Когато служех бяхте нагаждачи
    за високи заплати.Сега сте по жалки.

    18:58 09.07.2026

  • 26 нннн

    12 0 Отговор
    ,,Марийка е малко бременна."

    18:58 09.07.2026

  • 27 .....

    12 3 Отговор
    На гол "прогресивен" тумбак,чифте проруски "пищови"!🤭🫣😂

    19:00 09.07.2026

  • 28 П.изда Иванич

    12 2 Отговор
    Малоумни бол.шевишки. мек.ерета .

    19:01 09.07.2026

  • 29 Урко Радэф г-н за един ден

    11 1 Отговор
    Перчи се, перчи се, пък после свие перчема. Не е петел, не е и гълъб. Плъх е, от лабораторните.

    19:01 09.07.2026

  • 30 шеломов вова

    5 2 Отговор
    красота и ся кво прайм ,драга вата

    19:03 09.07.2026

  • 31 ахойййй

    9 2 Отговор
    Така е, льотчика невздрачен , как голям да го вади като изобщо няма какво да извади , и за това бегом другарю льотчик до Брюксел и обратно , кръгом и пак бегом докато започнеш да козируваш на брюкселските началници по няколко пъти на ден ,та на ти сега льотчико малко непоряд. Ще гласуваш 21 -ви пакет, та оро ке играш ей ...

    19:04 09.07.2026

  • 32 БУКВАТА "Ч"

    4 0 Отговор
    Шефе, шефе, търсят те по мотофона! Кой, бе? Кой, бе? Дай да правим пачка!

    19:05 09.07.2026

  • 33 Дрисльовци на квадрат

    7 1 Отговор
    .ШАПКАРСКИ ИЗЧАДИЯ -- НИЩОЖЕСТВА Е ВАШЕТО ИМЕ .

    19:08 09.07.2026

  • 34 колко е жалък червения другар

    11 1 Отговор
    На радеВ хвърчилото , вече ще му викаме Румба Дрънчилото , той дрънчи а кервана си върви ...

    19:09 09.07.2026

  • 35 хаха

    10 1 Отговор
    Казах ли ви че и тия са брюкселски марионетки. Само мaлoyмници не го виждаха.

    Коментиран от #40

    19:09 09.07.2026

  • 36 Сандо

    14 1 Отговор
    Честито на всички русофили гласували за Радев.А ги предупреждавахме,че ще бъдат излъгани.

    Коментиран от #44

    19:11 09.07.2026

  • 37 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    12 2 Отговор
    Вчера НАТО единодушно гласува предоставяне на 70 млрд. евро военна помощ за Украйна за 2026 година.
    За 2027 също толкова.

    ✍️ Българският премиер Румен Радев подкрепя решението. Не възразява! Декларацията е качена на официалния сайт на Алианса.

    💸 Връща се в София и казва, че тази година няма пари за Украйна.

    🎭 На какво се прави? Добре ли е психически? Имаше един преди него си сменяше постоянно мнението. Но този мина на международно ниво. Пред Зеленски говори едно - зад гърба му друго. Безогледно лъже във всички посоки Навън, вътре. Едно говори, друго гласува, вета налага-не налага, блокира - пуска, обяснява, че не е... с това двуличие става опасен! Неустойчив!

    ❌ Без да разберем ще ни вкара я във война, я територия ще продаде, я ще купи някоя глупост, я ще подпише пак нещо като "успеха" Боташ".
    Наближаваме критична точка!

    19:12 09.07.2026

  • 38 По точно

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Радев се предаде на укрите. Прави същото, за което руга всички български правителства когато беше президент.

    19:13 09.07.2026

  • 39 Прогресивно ми е ще повърна

    7 0 Отговор
    Спрете се бе, хора!!! Местните копейки ще получат хипертония!!! Опасно е!!!

    19:13 09.07.2026

  • 40 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "хаха":

    Само посочените не го виждаха и гласуваха за тях.

    19:14 09.07.2026

  • 41 бай мишок

    2 1 Отговор
    Само дет чекмеджарите имат резервни чекмеджета
    смешници

    19:16 09.07.2026

  • 42 Забавни са

    5 0 Отговор
    - Н а с р а х т е ли се пак в гащите?
    - Не, сакън! Нашата позиция по въпроса е категорична, само се изпуснахме.

    19:16 09.07.2026

  • 43 Така де

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Краварските бази са плацдарм за удари срещу Русия. Всичко става с разрешението на другаря Радев.

    19:16 09.07.2026

  • 44 Така е

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Сандо":

    Радев прави точно това, за което му нарежда Урсула. Военен човек - изпълнява всичко.

    19:19 09.07.2026

  • 45 Факти

    6 8 Отговор
    Значи и вие сте същите бок луци ! Народът губи вяра във вас !

    Коментиран от #49

    19:21 09.07.2026

  • 46 Вселенски

    10 1 Отговор
    🤣 А аз се чудех защо линейките хвърчат нон стоп . Копейките масово вдигнали кръвното.😂

    19:26 09.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Възраждане

    1 0 Отговор
    простете ми,че се подлъгах по ПБ !

    19:27 09.07.2026

  • 49 Поплачи си!

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Може да помогне.

    19:28 09.07.2026

  • 50 Бай онзи

    5 0 Отговор
    Румен Радев=Доналд Тръмп!До обяд едно,след обяд друго!

    19:29 09.07.2026

  • 51 Никой

    3 0 Отговор
    Лекета

    19:32 09.07.2026

  • 52 6666666666

    2 0 Отговор
    Искали сме ама сме нямали желание.

    19:33 09.07.2026

  • 53 ццц

    3 0 Отговор
    Както казват англичаните, All mouth and no trousers( целия е уста, но няма гaaщии)

    19:33 09.07.2026

  • 54 Това,

    2 0 Отговор
    че плешовата глава е кондоместа не е индикация, че петел пее в еврокурника. Оказа се, че кака Радка е повратлива като кокошка

    19:34 09.07.2026

  • 55 АЙ СЕГА МНОГО МИНАХТЕ

    0 0 Отговор
    ОТ ДРУГАТА СТРАНА. ПАК НЕЩО НЕ БИВА ПАК НЕ СТЕ ДОВОЛНИ. НЯМАТЕ УГОДИЯ. ВАЖНО Е САМО ЕДНО ЗА ВАС ДА ОБИЖДАТЕ И РУГАЕТЕ. НЕ СТАВАТЕ НИТО ЗА ДЯСНА НИ ЗА ЛЯВА КИТКА.

    19:35 09.07.2026

  • 56 ветото и АЗ

    0 0 Отговор
    Така правят шушумигите - първо се фукат в народното събрание за налагане на Вето, а после свиват послушно алф ушички .

    19:35 09.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол