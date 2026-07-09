Проф. Иво Христов: Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна

Не може нещо, което е изграждано 36 години, да бъде разградено за един месец или два. Това каза в предаването „Лице в лице“ проф. Иво Христов относно олигархичния модел.

По думите му това означава да бъде разрушена цялата конструкция на българската постсоциалистическа държава след 1989 година. „И от това вече никой няма интерес, колкото и да е странно“.

„Нямат интерес елитите, които са основните бенефициенти на този модел. Нямат интерес нашите западни партньори, които имат нужда, въпреки официалната риторика, от държава, която лесно се управлява - с корумпиран елит, който може да бъде държан на къса верижка и да изпълнява това, което му се казва. И, от трета страна, вътре в страната няма социални групи, няма виталност, която да може да обърне този олигархичен модел“, посочи той.

Според проф. Христов България, както много други държави от бившия Източен блок, е поставена в един генерален коридор от възможности. „Той е следствие от резултатите от края на Студената война и вкарването на България в американската военно-окупационна, икономическа, политическа и идеологическа зона“.

„Поради тази причина резки движения извън тези параметри не могат да бъдат правени. Който твърди обратното, е или демагог, или лъжец, или глупак. Едно от трите - изберете си“, каза той.

По думите му това, което могат да правят отделни правителства в България или отделни политически лидери, които имат капацитета за това, е вътре в рамките на тези стратегически параметри все пак максимално да разширяват движението в едната или в другата посока, защитавайки националния интерес.

„Големият проблем на правителството досега беше, че те дори в рамките на тези ограничени външнополитически и геополитически възможности копаеха дъното. Те налагаха още ограничения, много често дори такива, които не се искаха от господарите отвън. Сегашното правителство за първи път се опитва да се движи в рамките на зададените геополитически коридори на възможности. Всички ще имаме полза, ако то успее“, смята проф. Христов.

Според него е възможна дипломация с Москва. „Изтегляте ефективите на НАТО извън руските граници, махате стратегическите оръжия оттам, спирате курса към Трета световна война, към който ние упорито вървим, и тогава, разбира се, ще може да има дипломация. Защото всеки избира в причинно-следствената верига през последните 20 години на изострените отношения между Русия и Западния блок само един или друг елемент – преврата през 2014 година или началото на войната през 2022 година“.

По думите му те трябва да се гледат в една обща причинно-следствена връзка. „Тя е движението на НАТО на изток, обкръжаването на Русия, опитите за сваляне на правителството там, смяна на режима и превръщането ѝ в суровинен придатък. Това е“.

„Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна. Решението за тази ескалация е стратегическо, взето е много отдавна и надхвърля личните щения и желания на един или друг. Това е стратегическо решение, което е взето с един много важен мотив - запазване на западноцентричното господство върху света. За тази цел могат да минат през всичко, буквално“, коментира експертът.

Проф. Христов обясни, че целта е ясна - сриването на Русия и превръщането ѝ в част от т.н. „Западен блок“ и много важен военен актив в обкръжаването на Китай.

„Ние сме някъде в началото на изграждането на двата военно противопоставящи се блока, които, не дай си Боже, да стигнат до Трета световна война. Виждаме протоструктурите на единия блок - Русия, Китай, вероятно и други държави към тях, от една страна, и ясно очертания западноцентричен блок около САЩ - от друга“, коментира той.

По думите му НАТО 3.0 е разбунтуването на европейската част на НАТО срещу господаря САЩ. „Тъй като САЩ имат идея за стратегическо изнасяне от Европа. Тя има ясно определена стратегическа цел. „Имаме ограничен ресурс, който трябва да бъде пренасочен срещу Китай“, казват САЩ. Поради тази причина довчерашните европейски васали трябва да играят ролята, както гласи официалното клише, да поемат по-голяма отговорност за отбранителната способност на блока“, каза той.