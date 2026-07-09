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Проф. Иво Христов: Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна

Проф. Иво Христов: Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна

9 Юли, 2026 19:30 1 893 89

  • иво христов-
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  • решение

"Това е стратегическо решение, което е взето с един много важен мотив - запазване на западноцентричното господство върху света. За тази цел могат да минат през всичко, буквално“, коментира експертът

Проф. Иво Христов: Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не може нещо, което е изграждано 36 години, да бъде разградено за един месец или два. Това каза в предаването „Лице в лице“ проф. Иво Христов относно олигархичния модел.

По думите му това означава да бъде разрушена цялата конструкция на българската постсоциалистическа държава след 1989 година. „И от това вече никой няма интерес, колкото и да е странно“.

„Нямат интерес елитите, които са основните бенефициенти на този модел. Нямат интерес нашите западни партньори, които имат нужда, въпреки официалната риторика, от държава, която лесно се управлява - с корумпиран елит, който може да бъде държан на къса верижка и да изпълнява това, което му се казва. И, от трета страна, вътре в страната няма социални групи, няма виталност, която да може да обърне този олигархичен модел“, посочи той.

Според проф. Христов България, както много други държави от бившия Източен блок, е поставена в един генерален коридор от възможности. „Той е следствие от резултатите от края на Студената война и вкарването на България в американската военно-окупационна, икономическа, политическа и идеологическа зона“.

„Поради тази причина резки движения извън тези параметри не могат да бъдат правени. Който твърди обратното, е или демагог, или лъжец, или глупак. Едно от трите - изберете си“, каза той.

По думите му това, което могат да правят отделни правителства в България или отделни политически лидери, които имат капацитета за това, е вътре в рамките на тези стратегически параметри все пак максимално да разширяват движението в едната или в другата посока, защитавайки националния интерес.

„Големият проблем на правителството досега беше, че те дори в рамките на тези ограничени външнополитически и геополитически възможности копаеха дъното. Те налагаха още ограничения, много често дори такива, които не се искаха от господарите отвън. Сегашното правителство за първи път се опитва да се движи в рамките на зададените геополитически коридори на възможности. Всички ще имаме полза, ако то успее“, смята проф. Христов.

Според него е възможна дипломация с Москва. „Изтегляте ефективите на НАТО извън руските граници, махате стратегическите оръжия оттам, спирате курса към Трета световна война, към който ние упорито вървим, и тогава, разбира се, ще може да има дипломация. Защото всеки избира в причинно-следствената верига през последните 20 години на изострените отношения между Русия и Западния блок само един или друг елемент – преврата през 2014 година или началото на войната през 2022 година“.

По думите му те трябва да се гледат в една обща причинно-следствена връзка. „Тя е движението на НАТО на изток, обкръжаването на Русия, опитите за сваляне на правителството там, смяна на режима и превръщането ѝ в суровинен придатък. Това е“.

„Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна. Решението за тази ескалация е стратегическо, взето е много отдавна и надхвърля личните щения и желания на един или друг. Това е стратегическо решение, което е взето с един много важен мотив - запазване на западноцентричното господство върху света. За тази цел могат да минат през всичко, буквално“, коментира експертът.

Проф. Христов обясни, че целта е ясна - сриването на Русия и превръщането ѝ в част от т.н. „Западен блок“ и много важен военен актив в обкръжаването на Китай.

„Ние сме някъде в началото на изграждането на двата военно противопоставящи се блока, които, не дай си Боже, да стигнат до Трета световна война. Виждаме протоструктурите на единия блок - Русия, Китай, вероятно и други държави към тях, от една страна, и ясно очертания западноцентричен блок около САЩ - от друга“, коментира той.

По думите му НАТО 3.0 е разбунтуването на европейската част на НАТО срещу господаря САЩ. „Тъй като САЩ имат идея за стратегическо изнасяне от Европа. Тя има ясно определена стратегическа цел. „Имаме ограничен ресурс, който трябва да бъде пренасочен срещу Китай“, казват САЩ. Поради тази причина довчерашните европейски васали трябва да играят ролята, както гласи официалното клише, да поемат по-голяма отговорност за отбранителната способност на блока“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сляп ли си

    20 37 Отговор
    Радев,Орбан,Путин...

    19:33 09.07.2026

  • 2 г@йшана

    25 46 Отговор
    оти е без пуловерче?

    19:33 09.07.2026

  • 3 80%

    34 1 Отговор
    колко станаха?

    19:35 09.07.2026

  • 4 Многополюсния

    24 8 Отговор
    нов ред не дойде ли ?

    19:36 09.07.2026

  • 5 Гец

    39 83 Отговор
    Този самонадеян паун се мисли за много умен , но де факто не е. Много обича да ръси "мозък" от кухата лейка самодоволно ироничен. Пълен отврат

    Коментиран от #7, #13, #15, #37

    19:39 09.07.2026

  • 6 Някой

    28 34 Отговор
    знае ли,по какво е професор ?

    Коментиран от #8, #22

    19:45 09.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Я пак

    9 19 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Европомак.....

    19:49 09.07.2026

  • 9 !!!?

    16 31 Отговор
    Едиствено Путлер искаше да спре войната в Украйна за три дни, но черна котка му мина път...!!!?

    19:50 09.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай онзи

    40 8 Отговор
    Цветанка:,,Украйна е суверенна държава",Иво Христов-,,В суверенна държава не се извършват преврати,госпожо"!!!Единия е прав.

    19:51 09.07.2026

  • 12 Стига съучастници на Убиеца Путин тука

    19 39 Отговор
    От два месеца-брутална руска пропаганда, със заплахи от името на Путин по телевизиите.Автоцензура и коленичене, пред българи със руско самосъзнание, бъдещи терористи.
    Ченалова що така я няма по БТВ.Да не би щот да е в списъка на ВСУ.
    А На някой му притрябвал Сибир, дето на 700 километра са колибите на диваците орки едно от друго и до тях ни път ни ток.

    Коментиран от #29, #75

    19:51 09.07.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    38 9 Отговор

    До коментар #5 от "Гец":

    Добре, щом си толкова умен, опитай да му опонираш. На изпит повече от 2-ка едва ли ще изкараш, ама иначе си капацитет по-голям от този професор.

    Коментиран от #33

    19:52 09.07.2026

  • 14 Деций

    26 9 Отговор
    Абсолютно! САЩ нямат интерес да спира ,те ще продават оръжие на Европейските главанаци.Европейските елити също не искат да спира, Защо това ще отмести фокуса на вниманието върху тях и тоталната разруха до която доведоха Европа.Те трябва да дават обяснения за демографията ,за мигрантите и техните безчинства,за спада в икономиката и ред други негативи породени от техните действия!Русия също няма интерес,имам предвид олигархата за които живота и здравето на руският войник не струва и пукната пара.За тях е важно да падат пари дори допускам ,че може да имат изнесени производства на дронове кито да продават на Украйна с които се убиват руски войници.Самият факт ,че Лукойл захранва Украйна с дизел толкова години е показателен ,че всичко е пари.Сега с ударите и липсата на гориво,руските олигарси продават петрол на "Индия" на рафинерии които са тяхна собственост,правят бензин и го внасят в Русия.Или правят дубъл пълно пълно!

    19:52 09.07.2026

  • 15 Тити на Кака

    36 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гец":

    Умниче, да наречеш човек / чието мнение не споделяш/ "паун" не е съсипващ аргумент / както си въобразяваш/ а 100% доказателство за интелектуално безсилие.
    Твоето безсилие, ако пак не си успял да стоплиш кое чие е!

    19:54 09.07.2026

  • 16 Човекът

    31 13 Отговор
    си е с акъла, само че да обяснява на диви цървули няма как да му се получи.

    19:55 09.07.2026

  • 17 леле

    19 28 Отговор
    голяма каша му е в главата на тоя просесор.Тоя дебил преподава на младежи.

    Коментиран от #32

    19:55 09.07.2026

  • 18 Накратко

    18 27 Отговор
    Типичен подлец-русофил.

    Коментиран от #26

    19:56 09.07.2026

  • 19 Професор

    35 19 Отговор
    Христов е един от малкото читави хора на тази територия. Да е жив и здрав.

    19:57 09.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 !!!?

    9 13 Отговор
    Путлер каза, че Рocсия няма граници...за кои граници говори този проф...!!!?

    19:58 09.07.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Толкова ли е трудно, да пуснеш в търсачката, Ами задаваш такъв елементарен въпрос.
    Хайде чети наготово:
    Иво Ангелов Христов е български юрист и социолог, професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

    Коментиран от #27, #34

    19:58 09.07.2026

  • 23 Бихте ли ми обяснили,

    12 26 Отговор
    защо ме занимавате с този плаз.модий? Нима от неговото мнение зависи нещо?

    Коментиран от #49

    19:58 09.07.2026

  • 24 Студент демагог

    5 6 Отговор
    Любимия ми преподавател !

    19:59 09.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Твоя бащаимамичка бяха

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Накратко":

    ТАКИВА също

    20:00 09.07.2026

  • 27 И по какво е

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    не къде е!

    20:01 09.07.2026

  • 28 !!!

    16 20 Отговор
    И да триеет, и да не тирете, нищожеството с лилавата блузка на снимката е опасен червен боклук, провокатор и фанатизиран комунист! Той е опасен за околните! В кратуната му дрънчат ръждясали сърпове и чукове!

    Коментиран от #42

    20:01 09.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кирпич

    12 19 Отговор
    Не знам как е станал професор но е доста задръстен

    20:02 09.07.2026

  • 31 Шаран БГ

    21 15 Отговор
    Както винаги проф.И.Христов е точен !!

    Коментиран от #89

    20:02 09.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Алооу на професора Путин му спрял инт

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    ХОНКОНГ -военно-окупационна, икономическа, политическа и идеологическа зона“, според путиновия професор.
    Иии до 1977 колония на Англия.
    В момента -Хонконг има процъфтяваща икономика, една от най-свободните в света, до голяма степен базирана на международната търговия-
    всеки пети е милионер...

    Коментиран от #59

    20:03 09.07.2026

  • 34 Юрист социолог

    9 8 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    и дерматолог!По какво е професор?

    Коментиран от #38

    20:04 09.07.2026

  • 35 У село казват

    8 3 Отговор
    бамбашка...

    20:05 09.07.2026

  • 36 Кривоверен алкаш

    14 10 Отговор
    Приказки на дърт комунист роден в СССР...какво друго да очакваш от него...закърмен с комунистическите идеи преди да е пробвал млякото...Всички са виновни само Завоевателя не...продължава с опорките..

    20:07 09.07.2026

  • 37 .....

    13 11 Отговор

    До коментар #5 от "Гец":

    Той е като БКП. Никога не греши. Партийната линия, дори да е крива, винаги е права. 45 г стигат. Иво Христов ни идва в повече.

    20:08 09.07.2026

  • 38 Герги

    14 10 Отговор

    До коментар #34 от "Юрист социолог":

    Професор...дървен философ,...величаещ петилетките и отричащ пазарната икономика

    20:08 09.07.2026

  • 39 Анджо

    10 18 Отговор
    Тоя професор или е много тъп или ни пълни главите с пропаганди. Защо от бившия сос лагер всички станаха членове на НАТО и по всякакъв начин гледаха да се измъкнат от тоя проклет ссср и да се отърват от руското влияние .
    Някой насила да е влезнал в НАТО и Европейският съюз, не е нали. Тоя професор всеки път говори едно е също,колко е лошо на запад и как русия все не е виновна . Украйна е патила най много от русия и те искат да ги уважават. Е няма как да стане. Никой не е виновен за разпадането на ссср и Варшавският договор. С насилие не можеш да командваш постоянно. Иранския режим рано или по късно ще се разпадне. Тоя професор защо не говори за русия и да каже по демократичен ли е сегашния режим от преди 89г. Живях и видях и помня разпада на прословутият социализъм.

    Коментиран от #46, #52

    20:10 09.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 доц.Мангъров

    8 8 Отговор

    До коментар #28 от "!!!":

    Още една празна кр@ туна се изхрачи.

    20:13 09.07.2026

  • 43 нннн

    12 9 Отговор
    Проф. Иво Христов винаги много точен и ясен. Браво!

    20:13 09.07.2026

  • 44 Никой

    8 1 Отговор
    Преди изборите прочетох едно негово изречение - че Радев няма да прави резки движения, Стана ми пределно ясно какво може да се очаква от политиката на бъдещия кабинет.

    20:14 09.07.2026

  • 45 Голям майтап

    10 12 Отговор
    Гледай какво нещо... уж е професор, а е ментално увреден русофил... то му е заложено да възхвалява Русия и Путин, без значение че Путин е новият Хитлер, нападна Украйна и избива украинци в бащините им домове. А можеше да има лустрация навремето... сега се надяват русофилите, досиетата на държавна сигурност да бъдат унищожени веднъж и завинаги... нали затова дойдоха на власт, за да заличат миналото си на доносници на държавна сигурност.

    Коментиран от #65

    20:16 09.07.2026

  • 46 Бен Газара

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Анджо":

    Вие гумените глави знаете всичко.

    20:16 09.07.2026

  • 47 Приятелю

    10 2 Отговор
    постсоциалистическа държава няма! Има постсоциалистическа к о ч и н а! Държавата с главно Д беше преди 1989г.

    20:16 09.07.2026

  • 48 Господи!

    7 8 Отговор
    Каква отвартителна, гадна и мръсна мервена мутра! Погледнеш я и бягаш да повръщаш!

    Коментиран от #55

    20:18 09.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Град Козлодуй

    3 5 Отговор
    Каква е тая курвъ и за какво се бори?

    Коментиран от #76

    20:19 09.07.2026

  • 52 Мнооооооогооооо

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Анджо":

    Си тъъъъъъъъп

    20:19 09.07.2026

  • 53 Хайку

    11 1 Отговор
    Ама беше прав за ония проценти.Коментарите тук го доказват.

    20:19 09.07.2026

  • 54 пламен

    4 8 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна
    Тоя защо отиде в Брюксел и ни разправя приказки сякаш сме малоумни

    20:21 09.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дрескот

    6 9 Отговор
    Тоя е объркал дрескота! Вместо лилавата блузка, много повече щеше да му отива една кафява риза, каквито са носели нацистите на Хитлер и една фуражка с петолъчка, каквито пък са имали на круатуните си убийците на Сталин! И този е готов убиец, даваш му една лопата, пускаш го в лагера на смъртта край Ловеч и започва да убива, а после - труповете в свинарника!

    20:21 09.07.2026

  • 57 Кирил

    5 3 Отговор
    Фалшив си

    20:21 09.07.2026

  • 58 Факт

    5 4 Отговор
    Про сиа приключи

    Коментиран от #69

    20:22 09.07.2026

  • 59 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Алооу на професора Путин му спрял инт":

    Абе, какво общо има тук Хонгконг, бе. Нерде Ямбол, нерде Стамбул. Хонконг е част от Китай. По тяхна воля още не са пипнали нищо там. Китайците казаха " Що да колим кокошката, дето снася златни яйца" Преди няколко години опитаха Майдан, подкокоросани от Англия, но Китай ги предупреди, да си сядат на задните части, за да няма бой и те се кротнаха.

    Коментиран от #64

    20:23 09.07.2026

  • 60 Борис

    2 4 Отговор
    ГНУС.

    20:23 09.07.2026

  • 61 Ало, психодиспансера!

    6 3 Отговор
    Затворете го тоя някъде бре!

    20:26 09.07.2026

  • 62 Българин

    5 3 Отговор
    Кремълския нацизъм унищожава Русия!

    20:27 09.07.2026

  • 63 Посвещение към Хейтърите

    5 4 Отговор
    ,,Лош " е професорът.
    Много ,,лош" . Освен това много ,,подло " от негова страна внезапно да ви изключи добавената реалност,да ви свали розовите очила и да ви покаже нагледно ръба на пропастта , към която смело крачим.
    Но ,ако няма такива като него, добавената реалност ще възприемете за действителност , а розовата мъгла за истина.А и никой насила не ви кара да му вярвате...

    Коментиран от #70, #87

    20:27 09.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Тома

    5 4 Отговор
    Всички искат да победят Русия и да и вземат ресурсите за това никой не иска да спре украинците да умират.

    Коментиран от #72

    20:30 09.07.2026

  • 67 Майко мила

    6 2 Отговор
    Аман от червени боклуци.

    20:30 09.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Така нареченият професор,

    6 3 Отговор

    До коментар #63 от "Посвещение към Хейтърите":

    си е чиста проба четирихилядник.. Нещастно леке, опровергавано от реалността непрекъснато в последните три години. Нефелен празнодумец.

    Коментиран от #79

    20:32 09.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Те ресурсите ги вземат

    6 3 Отговор

    До коментар #66 от "Тома":

    китайците. Колко сте тъпунгерести рускоробенцата!!! 🤣🤣🤣🤣

    20:34 09.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Леке

    3 2 Отговор
    прогресиращо леке

    20:35 09.07.2026

  • 75 ХАХ

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стига съучастници на Убиеца Путин тука":

    И Ченалката ли е "зачислена" към Миротворец.

    20:35 09.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Жокера

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Така нареченият професор,":

    Опа, още един от онези 80 процента се изхрачи.

    20:41 09.07.2026

  • 80 Железен е Иво Христов

    4 5 Отговор
    Винаги точен, с факти, логика и причинно следствени връзки.

    20:41 09.07.2026

  • 81 Цвете

    4 0 Отговор
    ХРИСТОВ, ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА, КОЯТО ЗАПОЧНА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА СЛУЧАЙНО КРЕМЪЛ ДА Е УСТОЯЛ ДО КРАЯ ЗА ДИПЛОМАТИЧНОСТ ,СЕЩАШ ЛИ СЕ? АЗ НЕ. ТАКА ЧЕ, ПЛАТИШ С 3 СВЕТОВНА ВОЙНА, ПОРАДИ ПРИЧИНАТА, ЧЕ СИ В ТЕЧЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ИНАКОМИСЛИЩЕТЕ ИЛИ ЗАЩОТО ТАМ СИ РОДЕН ? АМАН ОТ ЗАПЛАШИТЕЛНИ СЛОВА, ПОРАДИ ЩО?

    20:41 09.07.2026

  • 82 Няма да можете

    6 1 Отговор
    И с всички перилни препарати на света няма да можете да изтриете неистовата омраза на нормалните хора към това червено чудовище, в чиято кратуна още гърми "залпът на Аврора"!

    20:43 09.07.2026

  • 83 Глюпости

    4 0 Отговор
    Как да виждаш с кремълските очила ?! Ми , който зачочна - " СВО" -то ...

    20:47 09.07.2026

  • 84 Не.....

    4 0 Отговор
    ... нормалник

    20:51 09.07.2026

  • 85 Цвете

    3 0 Отговор
    ХРИСТОВ, ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА, КОЯТО ЗАПОЧНА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА СЛУЧАЙНО КРЕМЪЛ ДА Е УСТОЯЛ ДО КРАЯ ЗА ДИПЛОМАТИЧНОСТ ,СЕЩАШ ЛИ СЕ? АЗ НЕ. ТАКА ЧЕ, ПЛАТИШ С 3 СВЕТОВНА ВОЙНА, ПОРАДИ ПРИЧИНАТА, ЧЕ СИ В ТЕЧЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ИНАКОМИСЛИЩЕТЕ ИЛИ ЗАЩОТО ТАМ СИ РОДЕН ? АМАН ОТ ЗАПЛАШИТЕЛНИ СЛОВА, ПОРАДИ ЩО? 😉🤔🪆Я ДА ПОПИТАМ РЕДАКТОРЪТ ИМ АСЕН ИВАНОВ, ЗАЩО Е ЗАБРАНИЛ ,ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ТОЗИ, КОЙТО ПРАВЕШЕ КЕБАПЧЕТАТА С БАРЕКОВ Е КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНИЛ ДА КАНЯТ МАРТИН АТАНАСОВ ,ЗАЩОТО ТОЗИ БЪЛГАРСКИ МЛАД ФЕНОМЕН ОТ САЙТА " ДИАГНОЗА БЪЛГАРИЯ " РАЗКАЗВА ПО КАКЪВ НАЧИН СА ОТКРАДНАТИ ПАРИТЕ ОТ НЗОК И КОЙ И КАК В БЪЛГАРИЯ СА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ ( БОЛНИЦИТЕ ) В ЦЯЛАТА СТРАНА И КАКВИ МИЛИОНИ СА ИЗХАРЧЕНИ НЕПРАВОМЕРНО ?! ПИТАМ ТОЯ, ДЕТО СИ МИСЛИ, ЧЕ Е ВРАБЧЕ, А ТО БИЛО ГЪЛЪБ ,КОЙ МУ НАРЕДИ ДА НЕ ГО КАНЯТ ? А ЗНАЕ ЛИ СЪЩИЯТ ИВАНОВ, ЧЕ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЛИЧНО Е ПОЖЕЛАЛА СРЕЩА С МЛАДЕЖА ??????? ПЪЛЕН ТЪПУНГЕР, ЗАТОВА НЗОК Е ПРОБИТА ОТ КРАДЕНЕ.ТОЗИ ЧОВЕК НАИСТИНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗКАРАН ,ЗАЩОТО ПРЕДИ ТОЙ ДА СЕ УРЕДИ НА ТОЗИ " ПОСТ " НОВИНИТЕ НА БТВ БЯХА ПРЕКРАСНИ ,А СЕГА СА ОКОЛО 20, 25 МИНУТИ МИЖАВИ.

    20:53 09.07.2026

  • 86 Цвете

    3 0 Отговор
    ХРИСТОВ, ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА, КОЯТО ЗАПОЧНА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА СЛУЧАЙНО КРЕМЪЛ ДА Е УСТОЯЛ ДО КРАЯ ЗА ДИПЛОМАТИЧНОСТ ,СЕЩАШ ЛИ СЕ? АЗ НЕ. ТАКА ЧЕ, ПЛАТИШ С 3 СВЕТОВНА ВОЙНА, ПОРАДИ ПРИЧИНАТА, ЧЕ СИ В ТЕЧЕНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ИНАКОМИСЛИЩЕТЕ ИЛИ ЗАЩОТО ТАМ СИ РОДЕН ? АМАН ОТ ЗАПЛАШИТЕЛНИ СЛОВА, ПОРАДИ ЩО? 😉🤔🪆Я ДА ПОПИТАМ РЕДАКТОРЪТ ИМ АСЕН ИВАНОВ, ЗАЩО Е ЗАБРАНИЛ ,ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ТОЗИ, КОЙТО ПРАВЕШЕ КЕБАПЧЕТАТА С БАРЕКОВ Е КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНИЛ ДА КАНЯТ МАРТИН АТАНАСОВ ,ЗАЩОТО ТОЗИ БЪЛГАРСКИ МЛАД ФЕНОМЕН ОТ САЙТА " ДИАГНОЗА БЪЛГАРИЯ " РАЗКАЗВА ПО КАКЪВ НАЧИН СА ОТКРАДНАТИ ПАРИТЕ ОТ НЗОК И КОЙ И КАК В БЪЛГАРИЯ СА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ ( БОЛНИЦИТЕ ) В ЦЯЛАТА СТРАНА И КАКВИ МИЛИОНИ СА ИЗХАРЧЕНИ НЕПРАВОМЕРНО ?! ПИТАМ ТОЯ, ДЕТО СИ МИСЛИ, ЧЕ Е ВРАБЧЕ, А ТО БИЛО ГЪЛЪБ ,КОЙ МУ НАРЕДИ ДА НЕ ГО КАНЯТ ? А ЗНАЕ ЛИ СЪЩИЯТ ИВАНОВ, ЧЕ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЛИЧНО Е ПОЖЕЛАЛА СРЕЩА С МЛАДЕЖА ??????? ПЪЛЕН ТЪПУНГЕР, ЗАТОВА НЗОК Е ПРОБИТА ОТ КРАДЕНЕ.ТОЗИ ЧОВЕК НАИСТИНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗКАРАН ,ЗАЩОТО ПРЕДИ ТОЙ ДА СЕ УРЕДИ НА ТОЗИ " ПОСТ " НОВИНИТЕ НА БТВ БЯХА ПРЕКРАСНИ ,А СЕГА СА ОКОЛО 20, 25 МИНУТИ МИЖАВИ.

    20:56 09.07.2026

  • 87 Голям

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Посвещение към Хейтърите":

    Мразите Европа и НАТО, защото така са ви казали... няма проблем спасявайте се в мамаша си Раша и никога не се връщайте, моля.

    20:58 09.07.2026

  • 88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор
    Клепар.

    21:02 09.07.2026

  • 89 Демерджиев

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Шаран БГ":

    И при мен са точни ,с парите

    21:04 09.07.2026

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