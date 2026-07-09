Проф. Иво Христов: Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна

Не може нещо, което е изграждано 36 години, да бъде разградено за един месец или два. Това каза в предаването „Лице в лице“ проф. Иво Христов относно олигархичния модел.
По думите му това означава да бъде разрушена цялата конструкция на българската постсоциалистическа държава след 1989 година. „И от това вече никой няма интерес, колкото и да е странно“.
„Нямат интерес елитите, които са основните бенефициенти на този модел. Нямат интерес нашите западни партньори, които имат нужда, въпреки официалната риторика, от държава, която лесно се управлява - с корумпиран елит, който може да бъде държан на къса верижка и да изпълнява това, което му се казва. И, от трета страна, вътре в страната няма социални групи, няма виталност, която да може да обърне този олигархичен модел“, посочи той.
Според проф. Христов България, както много други държави от бившия Източен блок, е поставена в един генерален коридор от възможности. „Той е следствие от резултатите от края на Студената война и вкарването на България в американската военно-окупационна, икономическа, политическа и идеологическа зона“.
„Поради тази причина резки движения извън тези параметри не могат да бъдат правени. Който твърди обратното, е или демагог, или лъжец, или глупак. Едно от трите - изберете си“, каза той.
По думите му това, което могат да правят отделни правителства в България или отделни политически лидери, които имат капацитета за това, е вътре в рамките на тези стратегически параметри все пак максимално да разширяват движението в едната или в другата посока, защитавайки националния интерес.
„Големият проблем на правителството досега беше, че те дори в рамките на тези ограничени външнополитически и геополитически възможности копаеха дъното. Те налагаха още ограничения, много често дори такива, които не се искаха от господарите отвън. Сегашното правителство за първи път се опитва да се движи в рамките на зададените геополитически коридори на възможности. Всички ще имаме полза, ако то успее“, смята проф. Христов.
Според него е възможна дипломация с Москва. „Изтегляте ефективите на НАТО извън руските граници, махате стратегическите оръжия оттам, спирате курса към Трета световна война, към който ние упорито вървим, и тогава, разбира се, ще може да има дипломация. Защото всеки избира в причинно-следствената верига през последните 20 години на изострените отношения между Русия и Западния блок само един или друг елемент – преврата през 2014 година или началото на войната през 2022 година“.
По думите му те трябва да се гледат в една обща причинно-следствена връзка. „Тя е движението на НАТО на изток, обкръжаването на Русия, опитите за сваляне на правителството там, смяна на режима и превръщането ѝ в суровинен придатък. Това е“.
„Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна. Решението за тази ескалация е стратегическо, взето е много отдавна и надхвърля личните щения и желания на един или друг. Това е стратегическо решение, което е взето с един много важен мотив - запазване на западноцентричното господство върху света. За тази цел могат да минат през всичко, буквално“, коментира експертът.
Проф. Христов обясни, че целта е ясна - сриването на Русия и превръщането ѝ в част от т.н. „Западен блок“ и много важен военен актив в обкръжаването на Китай.
„Ние сме някъде в началото на изграждането на двата военно противопоставящи се блока, които, не дай си Боже, да стигнат до Трета световна война. Виждаме протоструктурите на единия блок - Русия, Китай, вероятно и други държави към тях, от една страна, и ясно очертания западноцентричен блок около САЩ - от друга“, коментира той.
По думите му НАТО 3.0 е разбунтуването на европейската част на НАТО срещу господаря САЩ. „Тъй като САЩ имат идея за стратегическо изнасяне от Европа. Тя има ясно определена стратегическа цел. „Имаме ограничен ресурс, който трябва да бъде пренасочен срещу Китай“, казват САЩ. Поради тази причина довчерашните европейски васали трябва да играят ролята, както гласи официалното клише, да поемат по-голяма отговорност за отбранителната способност на блока“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сляп ли си
19:33 09.07.2026
2 г@йшана
19:33 09.07.2026
3 80%
19:35 09.07.2026
4 Многополюсния
19:36 09.07.2026
5 Гец
Коментиран от #7, #13, #15, #37
19:39 09.07.2026
6 Някой
Коментиран от #8, #22
19:45 09.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Я пак
До коментар #6 от "Някой":Европомак.....
19:49 09.07.2026
9 !!!?
19:50 09.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бай онзи
19:51 09.07.2026
12 Стига съучастници на Убиеца Путин тука
Ченалова що така я няма по БТВ.Да не би щот да е в списъка на ВСУ.
А На някой му притрябвал Сибир, дето на 700 километра са колибите на диваците орки едно от друго и до тях ни път ни ток.
Коментиран от #29, #75
19:51 09.07.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Гец":Добре, щом си толкова умен, опитай да му опонираш. На изпит повече от 2-ка едва ли ще изкараш, ама иначе си капацитет по-голям от този професор.
Коментиран от #33
19:52 09.07.2026
14 Деций
19:52 09.07.2026
15 Тити на Кака
До коментар #5 от "Гец":Умниче, да наречеш човек / чието мнение не споделяш/ "паун" не е съсипващ аргумент / както си въобразяваш/ а 100% доказателство за интелектуално безсилие.
Твоето безсилие, ако пак не си успял да стоплиш кое чие е!
19:54 09.07.2026
16 Човекът
19:55 09.07.2026
17 леле
Коментиран от #32
19:55 09.07.2026
18 Накратко
Коментиран от #26
19:56 09.07.2026
19 Професор
19:57 09.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 !!!?
19:58 09.07.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Някой":Толкова ли е трудно, да пуснеш в търсачката, Ами задаваш такъв елементарен въпрос.
Хайде чети наготово:
Иво Ангелов Христов е български юрист и социолог, професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Коментиран от #27, #34
19:58 09.07.2026
23 Бихте ли ми обяснили,
Коментиран от #49
19:58 09.07.2026
24 Студент демагог
19:59 09.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Твоя бащаимамичка бяха
До коментар #18 от "Накратко":ТАКИВА също
20:00 09.07.2026
27 И по какво е
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":не къде е!
20:01 09.07.2026
28 !!!
Коментиран от #42
20:01 09.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кирпич
20:02 09.07.2026
31 Шаран БГ
Коментиран от #89
20:02 09.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Алооу на професора Путин му спрял инт
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":ХОНКОНГ -военно-окупационна, икономическа, политическа и идеологическа зона“, според путиновия професор.
Иии до 1977 колония на Англия.
В момента -Хонконг има процъфтяваща икономика, една от най-свободните в света, до голяма степен базирана на международната търговия-
всеки пети е милионер...
Коментиран от #59
20:03 09.07.2026
34 Юрист социолог
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":и дерматолог!По какво е професор?
Коментиран от #38
20:04 09.07.2026
35 У село казват
20:05 09.07.2026
36 Кривоверен алкаш
20:07 09.07.2026
37 .....
До коментар #5 от "Гец":Той е като БКП. Никога не греши. Партийната линия, дори да е крива, винаги е права. 45 г стигат. Иво Христов ни идва в повече.
20:08 09.07.2026
38 Герги
До коментар #34 от "Юрист социолог":Професор...дървен философ,...величаещ петилетките и отричащ пазарната икономика
20:08 09.07.2026
39 Анджо
Някой насила да е влезнал в НАТО и Европейският съюз, не е нали. Тоя професор всеки път говори едно е също,колко е лошо на запад и как русия все не е виновна . Украйна е патила най много от русия и те искат да ги уважават. Е няма как да стане. Никой не е виновен за разпадането на ссср и Варшавският договор. С насилие не можеш да командваш постоянно. Иранския режим рано или по късно ще се разпадне. Тоя професор защо не говори за русия и да каже по демократичен ли е сегашния режим от преди 89г. Живях и видях и помня разпада на прословутият социализъм.
Коментиран от #46, #52
20:10 09.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 доц.Мангъров
До коментар #28 от "!!!":Още една празна кр@ туна се изхрачи.
20:13 09.07.2026
43 нннн
20:13 09.07.2026
44 Никой
20:14 09.07.2026
45 Голям майтап
Коментиран от #65
20:16 09.07.2026
46 Бен Газара
До коментар #39 от "Анджо":Вие гумените глави знаете всичко.
20:16 09.07.2026
47 Приятелю
20:16 09.07.2026
48 Господи!
Коментиран от #55
20:18 09.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Град Козлодуй
Коментиран от #76
20:19 09.07.2026
52 Мнооооооогооооо
До коментар #39 от "Анджо":Си тъъъъъъъъп
20:19 09.07.2026
53 Хайку
20:19 09.07.2026
54 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Тоя защо отиде в Брюксел и ни разправя приказки сякаш сме малоумни
20:21 09.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Дрескот
20:21 09.07.2026
57 Кирил
20:21 09.07.2026
58 Факт
Коментиран от #69
20:22 09.07.2026
59 РЕАЛИСТ
До коментар #33 от "Алооу на професора Путин му спрял инт":Абе, какво общо има тук Хонгконг, бе. Нерде Ямбол, нерде Стамбул. Хонконг е част от Китай. По тяхна воля още не са пипнали нищо там. Китайците казаха " Що да колим кокошката, дето снася златни яйца" Преди няколко години опитаха Майдан, подкокоросани от Англия, но Китай ги предупреди, да си сядат на задните части, за да няма бой и те се кротнаха.
Коментиран от #64
20:23 09.07.2026
60 Борис
20:23 09.07.2026
61 Ало, психодиспансера!
20:26 09.07.2026
62 Българин
20:27 09.07.2026
63 Посвещение към Хейтърите
Много ,,лош" . Освен това много ,,подло " от негова страна внезапно да ви изключи добавената реалност,да ви свали розовите очила и да ви покаже нагледно ръба на пропастта , към която смело крачим.
Но ,ако няма такива като него, добавената реалност ще възприемете за действителност , а розовата мъгла за истина.А и никой насила не ви кара да му вярвате...
Коментиран от #70, #87
20:27 09.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Тома
Коментиран от #72
20:30 09.07.2026
67 Майко мила
20:30 09.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Така нареченият професор,
До коментар #63 от "Посвещение към Хейтърите":си е чиста проба четирихилядник.. Нещастно леке, опровергавано от реалността непрекъснато в последните три години. Нефелен празнодумец.
Коментиран от #79
20:32 09.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Те ресурсите ги вземат
До коментар #66 от "Тома":китайците. Колко сте тъпунгерести рускоробенцата!!! 🤣🤣🤣🤣
20:34 09.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Леке
20:35 09.07.2026
75 ХАХ
До коментар #12 от "Стига съучастници на Убиеца Путин тука":И Ченалката ли е "зачислена" към Миротворец.
20:35 09.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Жокера
До коментар #70 от "Така нареченият професор,":Опа, още един от онези 80 процента се изхрачи.
20:41 09.07.2026
80 Железен е Иво Христов
20:41 09.07.2026
81 Цвете
20:41 09.07.2026
82 Няма да можете
20:43 09.07.2026
83 Глюпости
20:47 09.07.2026
84 Не.....
20:51 09.07.2026
85 Цвете
20:53 09.07.2026
86 Цвете
20:56 09.07.2026
87 Голям
До коментар #63 от "Посвещение към Хейтърите":Мразите Европа и НАТО, защото така са ви казали... няма проблем спасявайте се в мамаша си Раша и никога не се връщайте, моля.
20:58 09.07.2026
88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
21:02 09.07.2026
89 Демерджиев
До коментар #31 от "Шаран БГ":И при мен са точни ,с парите
21:04 09.07.2026