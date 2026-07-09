Военният министър: Не се отказваме от инвестицията в завода за барут, предстоят преговори с „Райнметал"

Не се отказваме от инвестицията в завода за барут. Предстоят преговори между Министерството на икономиката и „Райнметал“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на „Лице в лице“ по bTV, цитиран от БТА Той допълни, че за да се изгради един завод трябват финансови средства, а те трябва да дойдат отнякъде. Няма средства, които сега да могат да бъдат заделени, може би следващата година ще има, добави Стоянов.
Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев каза вчера, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания „Райнметал“. Тази приоритетна инвестиция не е реален проект, а е повече маркетинг и няма финансиране, добави Пулев.
Относно санкциите на ЕС към Русия, министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България има резерви за 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а не им налага вето. Те са по отношение на включването на определени лица в санкционния режим, обясни Стоянов.
БТА припомня, че на 3 юли министър-председателят Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Министър-председателят отговори на въпрос на Йордан Иванов от „Демократична България" дали е готов да блокира следващия европейски пакет санкции. „Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет – не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Румен Радев.
Българската позицията по отношение на Украйна е ясна – премиерът Румен Радев посочи, че подкрепя всяка помощ за Украйна, но страната ни е изчерпала възможностите си, каза още министърът на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #6
21:19 09.07.2026
2 АГАТ а Кристи
У кьошето сте.
Тук се биете в гърдите, а на вън - без Г. А. Щ. И. !!! 🤣🤣🤣
Зеленски яко ви е скръцнал със зъби
Коментиран от #30
21:20 09.07.2026
3 Човека е проформа както и външната
21:21 09.07.2026
4 Да питам,
Коментиран от #29
21:21 09.07.2026
5 Тити
21:22 09.07.2026
6 Питане
До коментар #1 от "Яшар":Боташ частна фирма ли е ???
Коментиран от #9
21:22 09.07.2026
7 Човека е проформа както и външната
21:24 09.07.2026
8 в Анкара
И с Рейнметал ще стане така. И пари ще намерят и приоритетно ще построят заводите.
Психиатрия, сър! Сутринта казват едно, на обяд им чукат кратуните, вечер на 180° са обърнати! 😀😀😀
21:25 09.07.2026
9 Яшар
До коментар #6 от "Питане":Друг път ще ти изнеса лекция за глобални енергийни доставки ..първо питай тиквата ICGB каква фирма е и прасето за турски паток го питай
Коментиран от #24
21:26 09.07.2026
10 Не се отказвате ,
21:27 09.07.2026
11 Тома
21:27 09.07.2026
12 Копейкин
Коментиран от #16
21:28 09.07.2026
13 Йесмени
21:30 09.07.2026
14 кой е по по най?
21:38 09.07.2026
15 Хайде вече
21:43 09.07.2026
16 Дойче зеле
До коментар #12 от "Копейкин":Управляват те престъпници, които си избрал, умнико
21:44 09.07.2026
17 Рейнметъл
21:45 09.07.2026
18 Дойче зеле
21:46 09.07.2026
19 Натовски глист
Като поснат да хвърчат фойервергите, интересно тогава какво ще обясняваш и с кой ще преговаряш
21:50 09.07.2026
20 ЗабеляЗЪЛ
21:50 09.07.2026
21 Мнение
21:52 09.07.2026
22 Смешник
21:53 09.07.2026
23 Смешник
21:58 09.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пълен шаш
22:12 09.07.2026
26 ВВСар
НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!
22:13 09.07.2026
27 Финко
Коментиран от #28, #32
22:14 09.07.2026
28 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "Финко":Къв тоя мерак барут да правиш , бе? Кога беше за коли, ни прескочиха и строят завод в Турция, а на нас боклуците. От шваба мръсна хаир никога не сме видяли.
22:18 09.07.2026
29 Пешо
До коментар #4 от "Да питам,":Всъщност Радев продължава политиката на Бойко и Пеевски. Нищо различно не прави. Гласувахме за Радев, уж с различна политика и подход ще управлява, а то се получи продължение на сглобки и Бойко-Деляновски престъпни схеми. Язък за българския народ. Пак е прее...цакан.
Коментиран от #31
22:20 09.07.2026
30 Не звучи добре, но
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":изглежда, че е така.
Хората правят перални и телевизори, наш Ганьо - барут.
22:22 09.07.2026
31 Дойче зеле
До коментар #29 от "Пешо":Добро утро, , ktetrni. Време е за Възраждане
22:22 09.07.2026
32 Хо хо
До коментар #27 от "Финко":Мистър кеш се прави на интересен заради некоя комисионна. И тия си мислят че управляват нещо. Завалиите, още не са разбрали кой е Шефа. Мунчо е козирувал на Баце и пак ще козирува. Карма! Тръгнали с Мечката мед ядат...
22:25 09.07.2026
33 А50
22:39 09.07.2026