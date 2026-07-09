Военният министър: Не се отказваме от инвестицията в завода за барут, предстоят преговори с „Райнметал"

Не се отказваме от инвестицията в завода за барут. Предстоят преговори между Министерството на икономиката и „Райнметал“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на „Лице в лице“ по bTV, цитиран от БТА Той допълни, че за да се изгради един завод трябват финансови средства, а те трябва да дойдат отнякъде. Няма средства, които сега да могат да бъдат заделени, може би следващата година ще има, добави Стоянов.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев каза вчера, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания „Райнметал“. Тази приоритетна инвестиция не е реален проект, а е повече маркетинг и няма финансиране, добави Пулев.

Относно санкциите на ЕС към Русия, министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България има резерви за 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а не им налага вето. Те са по отношение на включването на определени лица в санкционния режим, обясни Стоянов.

БТА припомня, че на 3 юли министър-председателят Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Министър-председателят отговори на въпрос на Йордан Иванов от „Демократична България" дали е готов да блокира следващия европейски пакет санкции. „Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет – не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Румен Радев.

Българската позицията по отношение на Украйна е ясна – премиерът Румен Радев посочи, че подкрепя всяка помощ за Украйна, но страната ни е изчерпала възможностите си, каза още министърът на отбраната.