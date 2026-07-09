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Военният министър: Не се отказваме от инвестицията в завода за барут, предстоят преговори с „Райнметал"

Военният министър: Не се отказваме от инвестицията в завода за барут, предстоят преговори с „Райнметал"

9 Юли, 2026 21:15 852 33

  • димитър стоянов-
  • завод за барут-
  • преговори-
  • райнметал

За да се изгради един завод трябват финансови средства, а те трябва да дойдат отнякъде. Няма средства, които сега да могат да бъдат заделени, може би следващата година ще има, добави Димитър Стоянов. 

Военният министър: Не се отказваме от инвестицията в завода за барут, предстоят преговори с „Райнметал" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не се отказваме от инвестицията в завода за барут. Предстоят преговори между Министерството на икономиката и „Райнметал“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на „Лице в лице“ по bTV, цитиран от БТА Той допълни, че за да се изгради един завод трябват финансови средства, а те трябва да дойдат отнякъде. Няма средства, които сега да могат да бъдат заделени, може би следващата година ще има, добави Стоянов.

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев каза вчера, че няма договор, няма рамково споразумение, а само спогодби с германската компания „Райнметал“. Тази приоритетна инвестиция не е реален проект, а е повече маркетинг и няма финансиране, добави Пулев.

Относно санкциите на ЕС към Русия, министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България има резерви за 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а не им налага вето. Те са по отношение на включването на определени лица в санкционния режим, обясни Стоянов.

БТА припомня, че на 3 юли министър-председателят Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Министър-председателят отговори на въпрос на Йордан Иванов от „Демократична България" дали е готов да блокира следващия европейски пакет санкции. „Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет – не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес", заяви Румен Радев.

Българската позицията по отношение на Украйна е ясна – премиерът Румен Радев посочи, че подкрепя всяка помощ за Украйна, но страната ни е изчерпала възможностите си, каза още министърът на отбраната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    10 6 Отговор
    Бат Митко нека бъдем честни ,няма как и ще е глупаво частна фирма немска или друга да бъде финансирана от Бг държавата за да забогатява на нашия гръб ! Да намерят частни инвеститори ...вайни по землята бол

    Коментиран от #6

    21:19 09.07.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    14 3 Отговор
    И ще клекнеш като Оня на общата.
    У кьошето сте.
    Тук се биете в гърдите, а на вън - без Г. А. Щ. И. !!! 🤣🤣🤣
    Зеленски яко ви е скръцнал със зъби

    Коментиран от #30

    21:20 09.07.2026

  • 3 Човека е проформа както и външната

    11 4 Отговор
    Оставете го на мира нищо не му е ясно , защото няма стратегия макар да има компетентности но не взема решения.

    21:21 09.07.2026

  • 4 Да питам,

    14 3 Отговор
    Ти и твоят началник кРадев да нямате биполярно разстройство?

    Коментиран от #29

    21:21 09.07.2026

  • 5 Тити

    11 2 Отговор
    Ако съкратите администрацията бонусите и високите заплати ще има не само за завод и за нови реактори.

    21:22 09.07.2026

  • 6 Питане

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Боташ частна фирма ли е ???

    Коментиран от #9

    21:22 09.07.2026

  • 7 Човека е проформа както и външната

    6 2 Отговор
    Оставете го на мира нищо не му е ясно , защото няма стратегия макар да има компетентности но не взема решения.

    21:24 09.07.2026

  • 8 в Анкара

    11 1 Отговор
    Яко шибане с коприва по кухите чутури е било 😀😀😀
    И с Рейнметал ще стане така. И пари ще намерят и приоритетно ще построят заводите.
    Психиатрия, сър! Сутринта казват едно, на обяд им чукат кратуните, вечер на 180° са обърнати! 😀😀😀

    21:25 09.07.2026

  • 9 Яшар

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Друг път ще ти изнеса лекция за глобални енергийни доставки ..първо питай тиквата ICGB каква фирма е и прасето за турски паток го питай

    Коментиран от #24

    21:26 09.07.2026

  • 10 Не се отказвате ,

    8 1 Отговор
    но те се отказват , другарино !

    21:27 09.07.2026

  • 11 Тома

    4 4 Отговор
    Митко пари няма действайте казаха от райнметал

    21:27 09.07.2026

  • 12 Копейкин

    8 2 Отговор
    Внимание!Управляват ни ретроградни комунисти!

    Коментиран от #16

    21:28 09.07.2026

  • 13 Йесмени

    7 3 Отговор
    Не сме се и съмнявали във вас готови сте да кажете ДА на атлантическите си господари преди да са ви питали.

    21:30 09.07.2026

  • 14 кой е по по най?

    3 3 Отговор
    Аз уговорих сделката с Райнметал! Не ти, а АЗ приех в президентството Армин изпълнителен директор на концерна! Затова пак АЗ ще го отпратя, защитавайки не руски а български интерес.

    21:38 09.07.2026

  • 15 Хайде вече

    8 0 Отговор
    Регресивните се скъсаха от лъжи. Един говори едно,друг друго,а в държавата е пълна каша. Малоумници

    21:43 09.07.2026

  • 16 Дойче зеле

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Копейкин":

    Управляват те престъпници, които си избрал, умнико

    21:44 09.07.2026

  • 17 Рейнметъл

    4 0 Отговор
    Комисионни не раздаваме!

    21:45 09.07.2026

  • 18 Дойче зеле

    5 1 Отговор
    България копае дъното с тези престъпници и умниците, които ги избират

    21:46 09.07.2026

  • 19 Натовски глист

    3 2 Отговор
    Направихте България на погреб. То не е само построяването на завода, а ще ни изплзват и памука, който сорт е подходящ за производството на барут!
    Като поснат да хвърчат фойервергите, интересно тогава какво ще обясняваш и с кой ще преговаряш

    21:50 09.07.2026

  • 20 ЗабеляЗЪЛ

    3 0 Отговор
    Копейките в социалните мрежи превъртяха.България няма да налага вето върху санкциите срещу Русия.

    21:50 09.07.2026

  • 21 Мнение

    3 2 Отговор
    Този германец, който си стискаше дланите с Борисов и се правеше на бизнесмен и се чудеше защо го снимат от телевизията, е много голям престъпник. Не е излизал на улицата в Германия от години.

    21:52 09.07.2026

  • 22 Смешник

    3 4 Отговор
    А е добре да се откажете ако искате да защитите интереса на избирателите си Този завод явно че произвежда оръжия за фашисткия режим в Украйна и ще бъде в бъдеще мишена на Путин

    21:53 09.07.2026

  • 23 Смешник

    4 0 Отговор
    Какво значи имаме резерви към санкциите Или гласуваш за тях или не Ама явно генерала е с мише сърце Страхува се от началниците

    21:58 09.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пълен шаш

    2 0 Отговор
    Пулевия едни ги дрънка, Митю други. Явно на Мунчо, Митю и Микробиоложката им набиха обръчите в Анкара и Пулевия увисна че щял да закрива проекта с Рейнметал. То стана Моля другарко поне Гундяйчето ни оставете.

    22:12 09.07.2026

  • 26 ВВСар

    2 0 Отговор
    рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та(вУ€нният мини-$тър) $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
    НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!

    22:13 09.07.2026

  • 27 Финко

    3 1 Отговор
    Завод за барут в България. Та нали г-н Радев при едно от посещенията си н Германия предложи на Районметал този завод? а Борисов посрещна Урсула тайно понеже хората от района бяха блокирали входа на завода. Нищо ново Радев е Борисов 2.

    Коментиран от #28, #32

    22:14 09.07.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Финко":

    Къв тоя мерак барут да правиш , бе? Кога беше за коли, ни прескочиха и строят завод в Турция, а на нас боклуците. От шваба мръсна хаир никога не сме видяли.

    22:18 09.07.2026

  • 29 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам,":

    Всъщност Радев продължава политиката на Бойко и Пеевски. Нищо различно не прави. Гласувахме за Радев, уж с различна политика и подход ще управлява, а то се получи продължение на сглобки и Бойко-Деляновски престъпни схеми. Язък за българския народ. Пак е прее...цакан.

    Коментиран от #31

    22:20 09.07.2026

  • 30 Не звучи добре, но

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    изглежда, че е така.
    Хората правят перални и телевизори, наш Ганьо - барут.

    22:22 09.07.2026

  • 31 Дойче зеле

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пешо":

    Добро утро, , ktetrni. Време е за Възраждане

    22:22 09.07.2026

  • 32 Хо хо

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Финко":

    Мистър кеш се прави на интересен заради некоя комисионна. И тия си мислят че управляват нещо. Завалиите, още не са разбрали кой е Шефа. Мунчо е козирувал на Баце и пак ще козирува. Карма! Тръгнали с Мечката мед ядат...

    22:25 09.07.2026

  • 33 А50

    0 0 Отговор
    Това производство ако беше, чисто или технологично немците щяха да си го задържат в Германия, а не да го пробутват на нас.

    22:39 09.07.2026

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