Водна криза в Новозагорско: Стар водопровод остави 12 села без вода

Безводие има в няколко Новозагорски села. Причината е остарял 40-годишен водопровод, по който минава водата към 12 населени места. Ремонтът на съоръжението е за близо 30 милиона, посочи бТВ.

Жителите настояват за спешно решение на проблема с водоснабдяването, причинен от силно амортизирания Червенаковски водопровод. По думите на местните хора водата често спира, а понякога липсва с дни. Един от жителите заявява: „От 10 дни няма никаква вода“, а друг допълва: „Не сме против никого. Просто търсим решение и гласност на проблема.“

Заради честите аварии хората са принудени да пътуват до Нова Загора, за да посрещнат елементарните си битови нужди.

„Налага се да ходим в Нова Загора, зя да се къпем, да перем“, разказват жители на селото.

Кметът на община Нова Загора Галя Захариева обясни, че проблемът засяга близо 4000 души и се дължи на стар довеждащ водопровод, който „е в изключително амортизирано състояние и непрекъснато аварира“. По думите ѝ цялостната му подмяна изисква между 20 и 30 милиона лева, затова засега се търси финансиране за ремонт на най-проблемните участъци.

От ВиК посочват, че по една авария седмично е достатъчна, за да се източи системата, а след всяка повреда хората остават най-малко три дни без вода. Според специалистите трайното решение е само едно: „Само пълна подмяна.“

Местните хора признават, че търпението им се изчерпва.

„Нямат търпение. Без вода не е никак приятно. За никой не е приятно. Решението е в държавата. Трябват средства, за да се подмени водопроводът, който снабдява с вода 12 села“, казва кметът.

Въпреки многобройните подписки до институциите, проблемът остава нерешен.