Водна криза в Новозагорско: Стар водопровод остави 12 села без вода

Безводие има в няколко Новозагорски села. Причината е остарял 40-годишен водопровод, по който минава водата към 12 населени места. Ремонтът на съоръжението е за близо 30 милиона, посочи бТВ.
Жителите настояват за спешно решение на проблема с водоснабдяването, причинен от силно амортизирания Червенаковски водопровод. По думите на местните хора водата често спира, а понякога липсва с дни. Един от жителите заявява: „От 10 дни няма никаква вода“, а друг допълва: „Не сме против никого. Просто търсим решение и гласност на проблема.“
Заради честите аварии хората са принудени да пътуват до Нова Загора, за да посрещнат елементарните си битови нужди.
„Налага се да ходим в Нова Загора, зя да се къпем, да перем“, разказват жители на селото.
Кметът на община Нова Загора Галя Захариева обясни, че проблемът засяга близо 4000 души и се дължи на стар довеждащ водопровод, който „е в изключително амортизирано състояние и непрекъснато аварира“. По думите ѝ цялостната му подмяна изисква между 20 и 30 милиона лева, затова засега се търси финансиране за ремонт на най-проблемните участъци.
От ВиК посочват, че по една авария седмично е достатъчна, за да се източи системата, а след всяка повреда хората остават най-малко три дни без вода. Според специалистите трайното решение е само едно: „Само пълна подмяна.“
Местните хора признават, че търпението им се изчерпва.
„Нямат търпение. Без вода не е никак приятно. За никой не е приятно. Решението е в държавата. Трябват средства, за да се подмени водопроводът, който снабдява с вода 12 села“, казва кметът.
Въпреки многобройните подписки до институциите, проблемът остава нерешен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2, #6
08:39 10.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Всичко Радев го върти
08:47 10.07.2026
4 волан
08:49 10.07.2026
5 кастроли
08:50 10.07.2026
6 А у нас в квартире газ?
До коментар #1 от "честен ционист":А у вас?
А у нас водопровод.
Вот.
08:52 10.07.2026
7 Важното е
09:08 10.07.2026
8 Си Просあ
09:18 10.07.2026
9 Трол
09:21 10.07.2026
10 Кой ще плати
09:27 10.07.2026
11 име
09:42 10.07.2026