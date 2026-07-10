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Водна криза в Новозагорско: Стар водопровод остави 12 села без вода

Водна криза в Новозагорско: Стар водопровод остави 12 села без вода

10 Юли, 2026 08:37 563 11

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  • новини българия

Ремонтът на съоръжението е за близо 30 милиона

Водна криза в Новозагорско: Стар водопровод остави 12 села без вода - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Безводие има в няколко Новозагорски села. Причината е остарял 40-годишен водопровод, по който минава водата към 12 населени места. Ремонтът на съоръжението е за близо 30 милиона, посочи бТВ.

Жителите настояват за спешно решение на проблема с водоснабдяването, причинен от силно амортизирания Червенаковски водопровод. По думите на местните хора водата често спира, а понякога липсва с дни. Един от жителите заявява: „От 10 дни няма никаква вода“, а друг допълва: „Не сме против никого. Просто търсим решение и гласност на проблема.“

Заради честите аварии хората са принудени да пътуват до Нова Загора, за да посрещнат елементарните си битови нужди.

„Налага се да ходим в Нова Загора, зя да се къпем, да перем“, разказват жители на селото.

Кметът на община Нова Загора Галя Захариева обясни, че проблемът засяга близо 4000 души и се дължи на стар довеждащ водопровод, който „е в изключително амортизирано състояние и непрекъснато аварира“. По думите ѝ цялостната му подмяна изисква между 20 и 30 милиона лева, затова засега се търси финансиране за ремонт на най-проблемните участъци.

От ВиК посочват, че по една авария седмично е достатъчна, за да се източи системата, а след всяка повреда хората остават най-малко три дни без вода. Според специалистите трайното решение е само едно: „Само пълна подмяна.“

Местните хора признават, че търпението им се изчерпва.

„Нямат търпение. Без вода не е никак приятно. За никой не е приятно. Решението е в държавата. Трябват средства, за да се подмени водопроводът, който снабдява с вода 12 села“, казва кметът.

Въпреки многобройните подписки до институциите, проблемът остава нерешен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 13 Отговор
    И при Радевисти плевенчани пак ще ходят немити през лятото, а може и през есента.

    Коментиран от #2, #6

    08:39 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всичко Радев го върти

    5 2 Отговор
    И така с поста ще се прости !!!

    08:47 10.07.2026

  • 4 волан

    4 0 Отговор
    Пак българска работа!

    08:49 10.07.2026

  • 5 кастроли

    5 0 Отговор
    Тръбопроводите от времето на соушълизъма сдават багажа.

    08:50 10.07.2026

  • 6 А у нас в квартире газ?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А у вас?
    А у нас водопровод.
    Вот.

    08:52 10.07.2026

  • 7 Важното е

    3 0 Отговор
    гербаджийскодепесарските схеми за кражби да вървят и при бо(га)ташите. А те си вървят повече от добре, щото и в ПБ е пълно с гербаджии, депесари, бесепари и чалгари.

    09:08 10.07.2026

  • 8 Си Просあ

    1 1 Отговор
    Само чичо Рунди, водица ни донесе в последните секунди.

    09:18 10.07.2026

  • 9 Трол

    2 0 Отговор
    Тези водопроводи не са от стратегическо значение.

    09:21 10.07.2026

  • 10 Кой ще плати

    1 0 Отговор
    Да вдигнем цената на водата на 5 евро кубик да има за капитално строителство. Следва протест и пак на парче ремонти. Няма приемственост между поколенията.

    09:27 10.07.2026

  • 11 име

    1 0 Отговор
    Крадците от ДПС поне гледат да уреждат субсидии за земеделие за турците, да им сменят водопроводи, да им правят улици. Затова турците по селата се множат и купуват български къщи, а българските села обезлюдяват.

    09:42 10.07.2026

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