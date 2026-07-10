Проф. Румяна Коларова: Този бюджет е на "замръзналото кралство"

Стилът е сбъркан, прилича на журналистическо разследване с очаквана гражданска реакция. Защото министър Демерджиев иска да изглежда герой, но ако има МВР разследване, то той не може да го публикува. Това заяви пред bTV политологът проф. Румяна Коларова по повод разкритията за полетите на Делян Пеевски, цитирана от novini.bg.
Според политолога Елена Дариева са важни не фактите по случая, а крайният резултат.
"Ерозира доверието в политиците, а обществото се разделя."
"Разследването на МВР започна върху журналистическо разследване с документи. Това е една политика на новото правителство, което иска да докаже откъде са средствата на Делян Пеевски за над 200 частни полета", коментира политологът Мария Пиргова.
Бюджет 2026
Този бюджет е на "замръзналото кралство". По отношение на предишния бюджет дефицитът е двоен. От "Прогресивна България" няма да вземат непопулярни мерки преди президентските избори, каза проф. Коларова.
Пиргова коментира, че трябва да има баланс между критика и реалност в действията.
По отношения на бюджета отново чуваме само намерения, смята Дариева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мумията се завръща
Коментиран от #7
09:45 10.07.2026
2 име
Коментиран от #10, #16
09:47 10.07.2026
3 Голям смях
09:47 10.07.2026
4 Не се учудвайте
09:47 10.07.2026
5 Маринов
09:49 10.07.2026
6 Замразяват минималната заплата
09:52 10.07.2026
7 Иван4о
До коментар #1 от "Мумията се завръща":Замръзнало царство може да се събуди след 100 години. Дано!
09:52 10.07.2026
8 бушприт
09:53 10.07.2026
9 ЯСНА НИ Е.........
09:53 10.07.2026
10 Георгиев
До коментар #2 от "име":Сега, ако се стартира наистина подобие на американския закон за чуждестранния агент, като им лъснат задниците, като засветят получени суми, които не са декларирани, ако има воля да се открият наказателни производства за укрити данъци... Както навремето в САЩ са вкарали в затвора Ал Капоне. Ще видим реакциите на тия устати бабешкери.
09:54 10.07.2026
11 Коко
Нищо ново - тя така си изкара целият жалък живот!
От БКП, през СДС и накрая цоп- в ГЕРБ.
Но като я слушам, май ще полюби ПБ.
Ветропоказател бате!!!
09:54 10.07.2026
12 гжвасе
09:55 10.07.2026
13 в кратце
09:55 10.07.2026
14 цумбрум
09:57 10.07.2026
15 Доротея
09:58 10.07.2026
16 Пляс прес
До коментар #2 от "име":Баба Руми вече не е виновна за нещата, които говори, хванала я е деменцията и ги говори врели-некипели, несвързано и ни в клин ни в ръкав. До кога хора с изчерпан професионален и жизнен път, които цял живот не са сложили две тухли една върху друга ще си позволяват да говорят, като последна инстанция на обществото и държавата!
09:59 10.07.2026