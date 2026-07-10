Проф. Румяна Коларова: Този бюджет е на "замръзналото кралство"

Стилът е сбъркан, прилича на журналистическо разследване с очаквана гражданска реакция. Защото министър Демерджиев иска да изглежда герой, но ако има МВР разследване, то той не може да го публикува. Това заяви пред bTV политологът проф. Румяна Коларова по повод разкритията за полетите на Делян Пеевски, цитирана от novini.bg.

Според политолога Елена Дариева са важни не фактите по случая, а крайният резултат.

"Ерозира доверието в политиците, а обществото се разделя."

"Разследването на МВР започна върху журналистическо разследване с документи. Това е една политика на новото правителство, което иска да докаже откъде са средствата на Делян Пеевски за над 200 частни полета", коментира политологът Мария Пиргова.

Бюджет 2026

Този бюджет е на "замръзналото кралство". По отношение на предишния бюджет дефицитът е двоен. От "Прогресивна България" няма да вземат непопулярни мерки преди президентските избори, каза проф. Коларова.

Пиргова коментира, че трябва да има баланс между критика и реалност в действията.

По отношения на бюджета отново чуваме само намерения, смята Дариева.