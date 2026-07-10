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Проф. Румяна Коларова: Този бюджет е на "замръзналото кралство"

Проф. Румяна Коларова: Този бюджет е на "замръзналото кралство"

10 Юли, 2026 09:41 392 16

  • румяна коларова-
  • бюджет-
  • замръзнало кралство

"Разследването на МВР започна върху журналистическо разследване с документи. Това е една политика на новото правителство, което иска да докаже откъде са средствата на Делян Пеевски за над 200 частни полета", коментира темата за полетите на Пеевски политологът Мария Пиргова.

Проф. Румяна Коларова: Този бюджет е на "замръзналото кралство" - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Стилът е сбъркан, прилича на журналистическо разследване с очаквана гражданска реакция. Защото министър Демерджиев иска да изглежда герой, но ако има МВР разследване, то той не може да го публикува. Това заяви пред bTV политологът проф. Румяна Коларова по повод разкритията за полетите на Делян Пеевски, цитирана от novini.bg.

Според политолога Елена Дариева са важни не фактите по случая, а крайният резултат.

"Ерозира доверието в политиците, а обществото се разделя."

"Разследването на МВР започна върху журналистическо разследване с документи. Това е една политика на новото правителство, което иска да докаже откъде са средствата на Делян Пеевски за над 200 частни полета", коментира политологът Мария Пиргова.
Бюджет 2026

Този бюджет е на "замръзналото кралство". По отношение на предишния бюджет дефицитът е двоен. От "Прогресивна България" няма да вземат непопулярни мерки преди президентските избори, каза проф. Коларова.

Пиргова коментира, че трябва да има баланс между критика и реалност в действията.

По отношения на бюджета отново чуваме само намерения, смята Дариева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мумията се завръща

    19 0 Отговор
    Замръзналата мумия на малкият екран.

    Коментиран от #7

    09:45 10.07.2026

  • 2 име

    14 0 Отговор
    Що не направи по-добър миналата година, когато трябваше, ма! Що всички мрънкащи ПеПедофили и други бoклyци не направихте хубав бюджет миналата година, не приехте мерки срещу инфлацията. Щото бяхте заети да лапате грантове, дyпeтатски заплати, кецапчета в НС и да крепите правителството на жулезко водопада докато ни набутате в еврозоната с фалшиви данни за дефицит и инфлация.

    Коментиран от #10, #16

    09:47 10.07.2026

  • 3 Голям смях

    6 0 Отговор
    НО не е на постната пица. По е добър. Има за пенсионерите. За сведение тогава беше 3 години +0ст. за пенсионери и Минус 30% за администрацията.

    09:47 10.07.2026

  • 4 Не се учудвайте

    3 0 Отговор
    Пеевски е като Роналдо, само че в политиката, само от реклами може да си купи 5 самолета. А договора му с Ал Араб Шопар е на стойност 3 пъти по-голям от този на португалеца.

    09:47 10.07.2026

  • 5 Маринов

    11 0 Отговор
    Тази и от бюджет ли разбира? По какво в направиха професор? По научен комунизъм? А от какво се храни? От хонорари за такива статии или дрънкане по телевизии, където е абонирана?

    09:49 10.07.2026

  • 6 Замразяват минималната заплата

    1 0 Отговор
    Замразяват минималната заплата за 5 години, Минимална работна заплата: Проектът предвижда увеличение до 620,20 евро... От колко я увеличават от 620 колкото е в момета до 620 близките 5 години. Все повече бездомни ще има и очаквайте населението на България да намалее наполовина тези 5 години

    09:52 10.07.2026

  • 7 Иван4о

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мумията се завръща":

    Замръзнало царство може да се събуди след 100 години. Дано!

    09:52 10.07.2026

  • 8 бушприт

    2 0 Отговор
    политоложката проф. Румяна Коларова

    09:53 10.07.2026

  • 9 ЯСНА НИ Е.........

    4 0 Отговор
    КАЛЯРОВА........НА ПАСТИРКАТА ОПОРКАТА.........НА КАКВИ ЛИ ИЗВъЩ ЕНИЯ УЧИ ДЕЦАТА ТОВА КУ КУ

    09:53 10.07.2026

  • 10 Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Сега, ако се стартира наистина подобие на американския закон за чуждестранния агент, като им лъснат задниците, като засветят получени суми, които не са декларирани, ако има воля да се открият наказателни производства за укрити данъци... Както навремето в САЩ са вкарали в затвора Ал Капоне. Ще видим реакциите на тия устати бабешкери.

    09:54 10.07.2026

  • 11 Коко

    4 0 Отговор
    Я другарката Коларова пак обръща палачинката!
    Нищо ново - тя така си изкара целият жалък живот!
    От БКП, през СДС и накрая цоп- в ГЕРБ.
    Но като я слушам, май ще полюби ПБ.
    Ветропоказател бате!!!

    09:54 10.07.2026

  • 12 гжвасе

    1 0 Отговор
    Тая проскубаната лъжлиня, хем е проооста хем е нагла и нахална. Глупава маймуна. Платена от разбойници ГЕРБ и ходи по телевизиите да я псува всеки българин на гладно, още докато я види на екран. Гнусна маймуна, ама говореща. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците всеки ги презира. Колкото повече я показвате тази мърша, толкова повече я псуваме, мИрси.

    09:55 10.07.2026

  • 13 в кратце

    0 0 Отговор
    България отвсякъде е замръзнала. И политически,и творчески,и с отключването на бъдещето за хората,което трябва да бъде по-приемливо. Но....Нищо не става.

    09:55 10.07.2026

  • 14 цумбрум

    0 0 Отговор
    Минимална заплата тук не трябва да има. Трудът не е минимален,нуждите на българите не са минимални и здравето им не е минимално!

    09:57 10.07.2026

  • 15 Доротея

    1 0 Отговор
    Запомнете! Присъствието на екран на подобни омръзнали физиономии е сигурен знак, че прехода не е приключил, Модела си живее в пълен комфорт! Иначе, телевизията е собственост на Модела, анализаторките 2:1 в полза на Модела, плюс дисциплинираната водеща! Срещу тях, някаква никаква Пиргова! Все едно аз, с предъртата си физиономия да ви се облещя в пряк ефир! Жаме! Бях актуална от Априлския пленум до 13 конгрес - 30 годинки златно житейско време! Да оставим младите да работят!

    09:58 10.07.2026

  • 16 Пляс прес

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Баба Руми вече не е виновна за нещата, които говори, хванала я е деменцията и ги говори врели-некипели, несвързано и ни в клин ни в ръкав. До кога хора с изчерпан професионален и жизнен път, които цял живот не са сложили две тухли една върху друга ще си позволяват да говорят, като последна инстанция на обществото и държавата!

    09:59 10.07.2026

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