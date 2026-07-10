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МРРБ ще обединява данните от тол системата, пътните камери и контролните институции

МРРБ ще обединява данните от тол системата, пътните камери и контролните институции

10 Юли, 2026 12:37 564 13

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В момента се извършва задълбочен анализ на възможностите информацията, която се събира от различните системи, да бъде използвана съвместно от държавните институции

МРРБ ще обединява данните от тол системата, пътните камери и контролните институции - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от тол системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос на NOVA.

По думите му в момента се извършва задълбочен анализ на възможностите информацията, която се събира от различните системи, да бъде използвана съвместно от държавните институции. „Цялата информация, която съществува в тол системата, не трябва да остава само там. Всяка институция не бива да работи сама за себе си, а всички трябва да работят за държавата и обществото“, заяви министърът.

Според него една от основните цели е да бъде осигурен по-ефективен контрол върху движението по републиканската пътна мрежа, включително превишаването на скоростта и неплатените тол такси. „Искаме държавата да има наблюдение върху всички нарушения. Има проблем с част от тировете, които се опитват да избегнат плащането на тол такси - това трябва да бъде прекратено“, посочи Шишков.

Той обясни, че в процеса ще бъдат включени институции от няколко министерства, като крайната цел е изграждането на единна система за обмен на информация и контрол. „Колкото по-бързо успеем да обединим тези системи, толкова по-голям ще бъде ефектът както върху пътната безопасност, така и върху събираемостта на таксите“, каза министърът.

По думите му работата по проекта вече е започнала, но реализацията ще изисква време заради необходимата координация между различните ведомства. „Това няма как да стане за един месец. Говорим за обединяване на структури и данни от четири министерства. Работата обаче върви в тази посока“, подчерта Шишков.

Той определи проекта като част от по-широка реформа в управлението на пътния контрол и събирането на такси. „Реформите трябва да се правят внимателно, но и достатъчно бързо. Всяка грешна стъпка може да ни струва скъпо. Затова целта е да изградим система, която да има максимален ефект както срещу нарушителите на пътя, така и срещу тези, които не плащат дължимите такси“, заяви министърът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като го видя тоя некъпания от БКП-ПБ,

    7 1 Отговор
    все едно виждам Божо Пърхота от БКП-ПП на стари години 😂😂

    12:39 10.07.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Аз се съмнявам турци да плащат ТОЛ такса.

    12:40 10.07.2026

  • 3 честен ционист

    2 1 Отговор
    На база обобщените данни, ИИ ще решава кой Ганчо е благонадежден, или не.

    12:40 10.07.2026

  • 4 Анонимен

    4 1 Отговор
    А как седи въпросът с какви точно данни се събират, за колко време, кой и кога има достъп до тях?

    Коментиран от #6, #9

    12:42 10.07.2026

  • 5 Гробар

    2 1 Отговор
    Като добавят и цифровото евро и ще турят Ганю в ред.

    12:44 10.07.2026

  • 6 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Досиетата се съхраняват безсрочно, или докато не гръмне датацентърът.

    12:44 10.07.2026

  • 7 Толаджия

    1 0 Отговор
    Кой умник измисли тол такса за участъка от околовръстното от моста над Цариградско до моста над Ботевградско, и това ако не е хранилка здраве му речи.

    12:55 10.07.2026

  • 8 Безправен

    1 0 Отговор
    Нов бардак по този начин не става - доказано е. Ще събират комисии и ще преценяват, а резултатът ще е същия, когато се работи по модела на ББ

    12:56 10.07.2026

  • 9 миме

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    сичко се докладва лично на великата бяла сестра у брюкселабад

    13:08 10.07.2026

  • 10 Един

    2 0 Отговор
    Този некъпан неможач нали щеше да приключи всички ремонти по магистралите до края на юни. Ами на Хемус към Варна има два големи в момента и преди няколко дена загинаха трима заради единият. Мухльо бездарен.

    13:18 10.07.2026

  • 11 Пич

    3 0 Отговор
    Хахаха - за вечното чакащите спасители, е сега ще ви спасяват яко!!! От последните ви парици!!! И тези некадърници нямат друго виждане за пълнене на бюджета, освен да крадат собственият си народ!!!
    Но - основната група гласуващи са мързеливи или некадърни, или и двете, и гласуват ръководени от омраза, не от мисъл!!!

    13:20 10.07.2026

  • 12 МПС

    1 0 Отговор
    Да не забравят че един съд се произнесе че споделянето на данни от ТОЛ система с МВР е незаконно

    13:20 10.07.2026

  • 13 Чебурашка

    0 0 Отговор
    Ако 8000 трупа от Констонтиновка не са предимство, незнам кое е.

    13:23 10.07.2026

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