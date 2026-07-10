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Хамид Хамид: Справката на МВР не потвърждава твърденията на Демерджиев за полетите на Пеевски

Хамид Хамид: Справката на МВР не потвърждава твърденията на Демерджиев за полетите на Пеевски

10 Юли, 2026 14:07 1 216 50

  • хамид хамид-
  • справка-
  • пеевски-
  • полети

Няма абсолютно никакви данни за полети или каквото и да е било, както той говореше – от 2018 до 2025 година. Такова нещо справката не съдържа

Хамид Хамид: Справката на МВР не потвърждава твърденията на Демерджиев за полетите на Пеевски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че предоставената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев справка на ГДБОП не потвърждава твърденията, направени от министъра по време на изслушването му в Народното събрание на 2 юли.

По думите на Хамид документът е получен „най-после благодарение на съдействието на председателя“ на парламента.

„Получената справка от министър Демерджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли в пленарната зала, е пълна лъжа. Пълна фантастика, която е само във фантазиите на министър Демерджиев“, заяви депутатът.

Според Хамид справката обхваща значително по-кратък период от този, за който министърът е говорил в пленарната зала. „Няма абсолютно никакви данни за полети или каквото и да е било, както той говореше – от 2018 до 2025 година. Такова нещо справката не съдържа“, каза той.

Депутатът твърди още, че документът съдържа информация за значително по-малък брой лица от първоначално посочените. „От тези лица, за които той фантазираше, че са 80 и няколко, се оказват под 10“, заяви Хамид.

По думите му в справката са описани общо 75 полета, но срещу тях било отбелязано, че Делян Пеевски „не е пътувал“. „75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред залата беше изнесено, че това са полетите на господин Пеевски“, посочи Хамид.

Той допълни, че според документа голяма част от останалите лица, включени в него, също не фигурират като пътници в посочените полети. Хамид отправи и критики към начина, по който е извършена проверката. По думите му справката показва, че са осъществявани оперативно-издирвателни действия спрямо лице с имунитет.

„Извършени са оперативно-издирвателни действия спрямо лице с имунитет, без да е уведомена прокуратурата, което е недопустимо в една правова държава“, заяви депутатът.

Той посочи още, че ДПС възнамерява да подаде сигнали по случая.

Към момента Министерството на вътрешните работи не е коментирало публично твърденията на Хамид Хамид, направени след предоставянето на справката.

По-рано през деня от МВР съобщиха, че предоставената на Народното събрание справка съдържа данни от проведена оперативно-издирвателна дейност на ГДБОП, както и разпечатка с резервационни и полетни данни от международна система за периода от началото на 2023 г. до юни 2026 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ба бааааа

    35 2 Отговор
    Браво на г-н Демерджиев

    Коментиран от #9

    14:09 10.07.2026

  • 2 виктория

    39 3 Отговор
    еничарят хамид е силно зависим от прасето!!! ако трябва и на кавала му ще свири!!!

    Коментиран от #21

    14:09 10.07.2026

  • 3 Закривай

    32 2 Отговор
    Свинарника

    14:09 10.07.2026

  • 4 оня с коня

    33 2 Отговор
    Щом квичат значи нещата са към правилна посока

    14:11 10.07.2026

  • 5 Хламиден

    25 1 Отговор
    Докъде го поемаш на глиган?

    Коментиран от #27

    14:12 10.07.2026

  • 6 Памид Памид

    6 21 Отговор
    Радев строи на летище Враждебна най голямото военно летище на НАТО на Балканите.За война с Иран и Русия.

    14:12 10.07.2026

  • 7 Още в защита на Пеевски

    18 2 Отговор
    Пък и Атанасова минавала през дясната , а не през лявата служебна врата на летището .

    Коментиран от #14

    14:12 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ба бааааа":

    МИ МВР
    Е НА ПРАСЕТО И МУТРАТА

    14:13 10.07.2026

  • 10 Скоро, много скоро ще окаже ,че

    8 0 Отговор
    Пеевски може да се тълепортира!

    14:13 10.07.2026

  • 11 честен ционист

    1 1 Отговор
    Разбира се, че нищо не потвърждават. Момчето ще ползва български паспорт да лети мислите?

    14:14 10.07.2026

  • 12 Сила

    14 2 Отговор
    Егати гнусния Хамид....
    Изпуснали да го от Кожно - Венерическия диспансер това същество !!!
    Визуално отговаря точно на неква гадна инфекция ...

    14:17 10.07.2026

  • 13 Конспиратор

    3 8 Отговор
    -------Пълна фантастика, която е само във фантазиите на министър Демерджиев“, заяви депутатът.------
    Много са възможните причини, за да се сглобяват интриги. Предстоящо посещение в САЩ с подарък за демерджиева лоялност към техните закони. Скандал и зрелище за отнемане общественото внимание от рекордния бюджетен дефицит.

    Коментиран от #16

    14:17 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ту-туу

    14 2 Отговор
    Защо бе мръшляк калинчо стоянов ли ги фалшифицира пак

    Коментиран от #17

    14:18 10.07.2026

  • 16 Бастардо

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "Конспиратор":

    Най- после един смислен коментар.

    14:19 10.07.2026

  • 17 Драги ми Смехурко

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "ту-туу":

    Хаха,какъв мръшляшки матрял тук.Всеки коментира,видял,не видял,чул,недочул.Вие се побъркахте по тия комундета бе.Ако ви кажат да се фърлите от некоя скала,сигурно ще го направите.

    14:22 10.07.2026

  • 18 Сивчо

    5 10 Отговор
    Преди няколко дни една журналистка призова Зеления чорап да махне нисковратия и точен с парите министър за да не излага правителството му. Оказа се, че е била много права!

    Коментиран от #29

    14:24 10.07.2026

  • 19 Конспиратор

    6 5 Отговор
    ------ „75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. -------
    Оказва се че не само конст.съдийка не е пътувала на 4-7април 2025г с Пеевски за Дубай (след официалната справка от 08.07.2026г от турска институция), но и Пеевски не е пътувал в голяма част от полетите със себе си от българското МВР.

    14:27 10.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 миме

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "виктория":

    ми то свиренето , а и седенето у скута на феномена си е добра европеиска практика-справка бойкикиев , денков и сие

    14:29 10.07.2026

  • 22 Млък

    12 1 Отговор
    Пеевски да не е бебе та тоя седнал да го брани.Вземи се отрай бе, разтворили сте алчни г....е, плячкосвате като за световно, заробили сте и съд и прокуратура и вилнеете върху главите на клетата рая.

    14:30 10.07.2026

  • 23 миме

    3 1 Отговор
    що сокола нарече момчето -феномен? щот даже намагнитено от вече залязващото хегемонче санкцийте не му се лепят

    14:32 10.07.2026

  • 24 Гъбарко

    3 11 Отговор
    Точния с парите утече. Оперативно издирвателните действия на Шиши от МВР и ДАНС се оказаха незаконни без да е уведомена прокуратурата. ДАНС е бъркал в ПНР без да е имал правомощия по конкретно разследване и очевидно е действал по заповед на Някой над Точния с парите. Мунчовците са бу-наци без капка акъл! Да бе уючага да им го набиеш с 200, а то акъл.

    Коментиран от #33

    14:32 10.07.2026

  • 25 АГАТ а Кристи

    6 3 Отговор
    "МРЪШ ЛЯК" !
    /ГНЮ СЕН/ !!!

    Коментиран от #34

    14:34 10.07.2026

  • 26 ГнусГнус

    7 2 Отговор
    Корумпе, рано или късно, възмездие ще има за всичките ви кражби! Съсипахте доста животи на невинни хора!

    14:36 10.07.2026

  • 27 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хламиден":

    затова ли педуханците сложихте сапунджията денков у скута на шиши щот човечеца разбира професионално от смазки и нема да има големи проблеми след дълбокото поемане?

    14:36 10.07.2026

  • 28 Цвете

    2 2 Отговор
    НАГЛОСТТА ВИ ИМА ЛИ КРАЙ? ОСОБЕНО ТИ, КОЙТО ОТСТРАНИ ПЕЧЕЛИВШИЯТ НА ИЗБОРИТЕ, НО ТИ ГО " ЗАМЕСТИ " НАНОВО ЗА ДА СЕ НАМЕСТИШ.МРЪШЛЯЦИ СТЕ И ТАКИВА ЩЕ СИ ОСТАНЕТЕ. БЕГАЙ НАДАЛЕЧЕ, ЧЕ ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТРАЕТЕ.

    14:38 10.07.2026

  • 29 миме

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сивчо":

    последно, според педуханците свинята требе ли да пристане на бай ставри или си го кътат за нова НЕкоалиция?

    14:41 10.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Цвете

    3 1 Отговор
    НАГЛОСТТА ВИ ИМА ЛИ КРАЙ? ОСОБЕНО ТИ, КОЙТО ОТСТРАНИ ПЕЧЕЛИВШИЯТ НА ИЗБОРИТЕ, НО ТИ ГО " ЗАМЕСТИ " НАНОВО ЗА ДА СЕ НАМЕСТИШ.МРЪШЛЯЦИ СТЕ И ТАКИВА ЩЕ СИ ОСТАНЕТЕ. БЕГАЙ НАДАЛЕЧЕ, ЧЕ ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТРАЕТЕ.

    14:43 10.07.2026

  • 33 БОТАШ ВЪН!

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Гъбарко":

    И веднага оставка на наглото комунделско правителство!!!Съсипват България.Те са заплаха за демокрацията ни!

    14:44 10.07.2026

  • 34 Чиба бе

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "АГАТ а Кристи":

    СИ ТИ

    14:45 10.07.2026

  • 35 БОБИ ВАКЛИНОВ

    3 1 Отговор
    НЕ Е ВАЖНО КО Е КАЗАЛ КРОМИД КРОМИД
    ВАЖНО КО ЩЕ КАЖАТ НА СРЕЩАТА В САЩ ТРЪМ И И ДЖЕЙ ЗИ ВАНС ЗА ДУБАЙСКИЯ МААГНИТ!!

    14:50 10.07.2026

  • 36 смях в залата

    0 2 Отговор
    Явно от информацията е че милиционера си е тъп и ограничен по рождение за което не е виновен. Оставка на зеления чорап който го е сложил и продължава да го държи на поста. На всичко от горе го е командировал до САЩ за да ни излага.

    14:50 10.07.2026

  • 37 Да бе

    2 0 Отговор
    Така ли ти се изка!

    14:50 10.07.2026

  • 38 Хмм

    4 0 Отговор
    не ви ли стигат протестите, още ли искате, вижте си резултатите от изборите, без ваше МВР сте гола вода и вие, и ГЕРБ, ако борисов не изгони десата от КС го чака потъване все по-надолу

    14:53 10.07.2026

  • 39 Тома

    3 0 Отговор
    Какви данни чакаш от мвр бе батко като там всички са дпс и герб.Данните са взети от чужди служби.

    14:54 10.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Притеснен съм, че правителството на мамника все повече затъва в лъжи и фантазии. Наблюдава се пълната липса на конкретика и факти по всички наболели въпроси на обществото. Вътрешният министър все още не е отговорил на важни детайли по делото "Петрохан". Всички силно пекламирани акции, като "калашниците" и "Баба Алино" завършват с мижави резултати. Демерджиев все повече заприличва на "дамаджанката" по голямата уста и липсата на п.офесионализъм. Обществото иска резултати.

    15:02 10.07.2026

  • 43 Казуар

    1 0 Отговор
    Ефенди Хамид, откачи се от Пеевски докато е време.

    15:04 10.07.2026

  • 44 Хо хо

    0 0 Отговор
    Точния с парите вече е клиент на всички европейски институции и на родната прокуратура. Ако това е борбата на Мунчо с олигархията, по-добре да бега в северна корея или раша. Сами се накиснаха в тая каша от която няма излизане. Хубаво му беше от канцеларията с караул до президентството с почетен караул но в МС няма имунитет който да го пази. Оставка!

    15:06 10.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Стига страх!

    0 0 Отговор
    Стига страх бе, страхливци! Този мерзавец на синмката лъже! Лъже като дърт циганин! Да, той е мерзавец и това никога не можете да изтриете! Не можете да изтриете потресаващата му простащина, когато изтръгваше микрифоните на Асен Василев на едно заседание на бюджетна комисия! Не можете да изтрието омразата на цял един народ към слугата на Дебелака Иренкин!

    15:13 10.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хвърля се смело

    1 0 Отговор
    Хамид хамид се хвърля на амбразурата за да заработи своя симид симид

    15:16 10.07.2026

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