Хамид Хамид: Справката на МВР не потвърждава твърденията на Демерджиев за полетите на Пеевски

Депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че предоставената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев справка на ГДБОП не потвърждава твърденията, направени от министъра по време на изслушването му в Народното събрание на 2 юли.
По думите на Хамид документът е получен „най-после благодарение на съдействието на председателя“ на парламента.
„Получената справка от министър Демерджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли в пленарната зала, е пълна лъжа. Пълна фантастика, която е само във фантазиите на министър Демерджиев“, заяви депутатът.
Според Хамид справката обхваща значително по-кратък период от този, за който министърът е говорил в пленарната зала. „Няма абсолютно никакви данни за полети или каквото и да е било, както той говореше – от 2018 до 2025 година. Такова нещо справката не съдържа“, каза той.
Депутатът твърди още, че документът съдържа информация за значително по-малък брой лица от първоначално посочените. „От тези лица, за които той фантазираше, че са 80 и няколко, се оказват под 10“, заяви Хамид.
По думите му в справката са описани общо 75 полета, но срещу тях било отбелязано, че Делян Пеевски „не е пътувал“. „75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред залата беше изнесено, че това са полетите на господин Пеевски“, посочи Хамид.
Той допълни, че според документа голяма част от останалите лица, включени в него, също не фигурират като пътници в посочените полети. Хамид отправи и критики към начина, по който е извършена проверката. По думите му справката показва, че са осъществявани оперативно-издирвателни действия спрямо лице с имунитет.
„Извършени са оперативно-издирвателни действия спрямо лице с имунитет, без да е уведомена прокуратурата, което е недопустимо в една правова държава“, заяви депутатът.
Той посочи още, че ДПС възнамерява да подаде сигнали по случая.
Към момента Министерството на вътрешните работи не е коментирало публично твърденията на Хамид Хамид, направени след предоставянето на справката.
По-рано през деня от МВР съобщиха, че предоставената на Народното събрание справка съдържа данни от проведена оперативно-издирвателна дейност на ГДБОП, както и разпечатка с резервационни и полетни данни от международна система за периода от началото на 2023 г. до юни 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ба бааааа
Коментиран от #9
14:09 10.07.2026
2 виктория
Коментиран от #21
14:09 10.07.2026
3 Закривай
14:09 10.07.2026
4 оня с коня
14:11 10.07.2026
5 Хламиден
Коментиран от #27
14:12 10.07.2026
6 Памид Памид
14:12 10.07.2026
7 Още в защита на Пеевски
Коментиран от #14
14:12 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Ба бааааа":МИ МВР
Е НА ПРАСЕТО И МУТРАТА
14:13 10.07.2026
10 Скоро, много скоро ще окаже ,че
14:13 10.07.2026
11 честен ционист
14:14 10.07.2026
12 Сила
Изпуснали да го от Кожно - Венерическия диспансер това същество !!!
Визуално отговаря точно на неква гадна инфекция ...
14:17 10.07.2026
13 Конспиратор
Много са възможните причини, за да се сглобяват интриги. Предстоящо посещение в САЩ с подарък за демерджиева лоялност към техните закони. Скандал и зрелище за отнемане общественото внимание от рекордния бюджетен дефицит.
Коментиран от #16
14:17 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ту-туу
Коментиран от #17
14:18 10.07.2026
16 Бастардо
До коментар #13 от "Конспиратор":Най- после един смислен коментар.
14:19 10.07.2026
17 Драги ми Смехурко
До коментар #15 от "ту-туу":Хаха,какъв мръшляшки матрял тук.Всеки коментира,видял,не видял,чул,недочул.Вие се побъркахте по тия комундета бе.Ако ви кажат да се фърлите от некоя скала,сигурно ще го направите.
14:22 10.07.2026
18 Сивчо
Коментиран от #29
14:24 10.07.2026
19 Конспиратор
Оказва се че не само конст.съдийка не е пътувала на 4-7април 2025г с Пеевски за Дубай (след официалната справка от 08.07.2026г от турска институция), но и Пеевски не е пътувал в голяма част от полетите със себе си от българското МВР.
14:27 10.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 миме
До коментар #2 от "виктория":ми то свиренето , а и седенето у скута на феномена си е добра европеиска практика-справка бойкикиев , денков и сие
14:29 10.07.2026
22 Млък
14:30 10.07.2026
23 миме
14:32 10.07.2026
24 Гъбарко
Коментиран от #33
14:32 10.07.2026
25 АГАТ а Кристи
/ГНЮ СЕН/ !!!
Коментиран от #34
14:34 10.07.2026
26 ГнусГнус
14:36 10.07.2026
27 миме
До коментар #5 от "Хламиден":затова ли педуханците сложихте сапунджията денков у скута на шиши щот човечеца разбира професионално от смазки и нема да има големи проблеми след дълбокото поемане?
14:36 10.07.2026
28 Цвете
14:38 10.07.2026
29 миме
До коментар #18 от "Сивчо":последно, според педуханците свинята требе ли да пристане на бай ставри или си го кътат за нова НЕкоалиция?
14:41 10.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Цвете
14:43 10.07.2026
33 БОТАШ ВЪН!
До коментар #24 от "Гъбарко":И веднага оставка на наглото комунделско правителство!!!Съсипват България.Те са заплаха за демокрацията ни!
14:44 10.07.2026
34 Чиба бе
До коментар #25 от "АГАТ а Кристи":СИ ТИ
14:45 10.07.2026
35 БОБИ ВАКЛИНОВ
ВАЖНО КО ЩЕ КАЖАТ НА СРЕЩАТА В САЩ ТРЪМ И И ДЖЕЙ ЗИ ВАНС ЗА ДУБАЙСКИЯ МААГНИТ!!
14:50 10.07.2026
36 смях в залата
14:50 10.07.2026
37 Да бе
14:50 10.07.2026
38 Хмм
14:53 10.07.2026
39 Тома
14:54 10.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Абсурдистан
15:02 10.07.2026
43 Казуар
15:04 10.07.2026
44 Хо хо
15:06 10.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Стига страх!
15:13 10.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хвърля се смело
15:16 10.07.2026