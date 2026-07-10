Новини
България »
Служител на НАП шофира с 200 км/ч по АМ „Струма“?

Служител на НАП шофира с 200 км/ч по АМ „Струма“?

10 Юли, 2026 18:52 1 680 32

  • нап-
  • ам струма-
  • лява лента

Към момента не е известно дали срещу водача е предприета проверка

Служител на НАП шофира с 200 км/ч по АМ „Струма“? - 1
Кадър Р26
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебен автомобил на Националната агенция за приходите (НАП) е заснет да се движи с 200 км/ч по автомагистрала „Струма“, сочи сигнал, изпратен до Р26.

Според автора на сигнала автомобилът се е движил с изключително висока скорост, като е настигал останалите участници в движението и с поведението си ги е принуждавал да освобождават лявата лента. По думите на потърпевш от своеволията на нападжията водачът е карал агресивно, като се е движил непосредствено зад други автомобили, създавайки предпоставки за пътнотранспортно произшествие (както може да видите на кадрите).

Ако изложените в сигнала твърдения бъдат потвърдени, подобно поведение би представлявало сериозно нарушение на Закона за движението по пътищата и би поставило под риск живота и здравето на останалите участници в движението.

Към момента не е известно дали срещу водача е предприета проверка, както и дали автомобилът е бил в изпълнение на служебни задължения по време на инцидента, но дори и в случай на такива, автомобилът не използва правото на служебни автомобили и или такива свързани с органите на МВР и КАТ.

Остава любопитен въпросът кой и защо си е позволил опасното шофиране и ще бъде ли санкциониран или поставен под отговорност служителят на НАП, управлявал автомобила.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 служебните коли са много бързи

    27 2 Отговор
    а на кожодерите от нап са и нови и нищо не горят

    18:55 10.07.2026

  • 2 ФАКТ

    7 24 Отговор
    бавн0 ра3 виващият пи гмвй Путлер уби 2 млн вмирисани вати и никой не му каза копче вие за някакво превишение на скоростта на магистралата...

    18:56 10.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 5 Отговор
    Какъв е проблема!,Човекът е бързал,за да събира приходи за хазната!💋🦍🥳🤣👍

    18:56 10.07.2026

  • 4 Бойко Българоубиец

    25 3 Отговор
    Дреме ми на мантинелата 😏

    18:57 10.07.2026

  • 5 Бачо

    21 1 Отговор
    Какво е това Рено? Я НАП не се излагайте,ами вземете на този служител някоя по мощна кола

    Коментиран от #17

    18:57 10.07.2026

  • 6 Бързал е

    18 2 Отговор
    да одере кожата на някой невинен. Да остриже някоя хубава невинна овчица в своя полза. Нищо ново под слънцето е това че стадото се стриже редовно и преднамерено за пълнене на хазната......а по-често на джоба.

    18:58 10.07.2026

  • 7 Бойко открадна 60 млн в чували

    14 1 Отговор
    Мардудиев сви 150 млн от матряла и никой не му каза нищо.

    18:59 10.07.2026

  • 8 Въпрос

    18 1 Отговор
    Ами ако застигне Мерцедес G класа така наречените квадратки пак ли ще се държи агресивно?

    19:00 10.07.2026

  • 9 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Инкасо?

    19:04 10.07.2026

  • 10 гочето

    13 0 Отговор
    когато подкупа е голям и може да го гушне друг, ще караш и с 300 ако можеш... :-)
    И там има конкуренция...
    кой завари, той натовари!
    Няма начин да е бързал за работа.
    Те бързат обикновено след работа :-)

    19:07 10.07.2026

  • 11 Като

    11 0 Отговор
    почнат да ми святкат и почвам да си го местя дълго време.

    Коментиран от #22

    19:07 10.07.2026

  • 12 Чужда кола

    15 0 Отговор
    и чужда жена с газ се карат !

    19:09 10.07.2026

  • 13 коки

    15 0 Отговор
    а келеша НАПаджия знае ли къв дебел теглич имам на джипа и като ковна спирачката ше се наниже като Чичолина?
    С тая копърка дето се натиска даже може и да налапа теглича!

    19:09 10.07.2026

  • 14 Бързал е

    6 0 Отговор
    да вземе някое евро...

    19:11 10.07.2026

  • 15 Служител на НАП

    5 1 Отговор
    Аз мога и с 300 км. , кво...

    19:12 10.07.2026

  • 16 Емрах

    1 6 Отговор
    А да пълзи като бабичка ли

    19:21 10.07.2026

  • 17 Бричка

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бачо":

    То туй рено е рейсинг

    19:21 10.07.2026

  • 18 Винкело

    4 6 Отговор
    А онез "другите", дето били принуждавани да освобождават лявата лента - те какво правят там?

    19:22 10.07.2026

  • 19 Тирчо

    6 0 Отговор
    Тоя като мина през мантинелата, така ще го залепя, че Шишков и Румен Радев ще идват в 20:00 да дават брифинги

    19:26 10.07.2026

  • 20 оня с коня

    5 1 Отговор
    Дано следващия път срещне челно тир тоя бОклУк.

    19:29 10.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вложи мисъл

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Като":

    Гледай докато си го местиш тоя зад тебе да не те изхвърли в канавката, че не го знаеш колко е надрусан или напит, ама това не ти е дошло във вакума между ушите ти нали ?
    Продължавай с местенето и няма да е далече времето когато ще си просто една статистика, ако вдяваш, какво имам предвид. Казвам го за твое добро и безопасност.

    19:30 10.07.2026

  • 23 НАП.....ЛАП......... БЪРЗАЛ Е ДА ЛАПА

    2 0 Отговор
    КОНТИ ОТ НЯКОЙ НЕЩАСТЕН ЕТ ДЕТ ЕДВАМ СИ ПЛАЩА ОСИГУРОВКИТЕ А Е И БИЛ ДРОГИРАН СТООИ ЕДИН ПРОЦЕНТС

    19:30 10.07.2026

  • 24 Пак

    2 2 Отговор
    някой се е изпраскал, голямо предварение. Я и изкарайте заводските данни на тая кола, да видим има ли 200 км/ч мах. скорост.

    19:31 10.07.2026

  • 25 Теслатъ

    1 1 Отговор
    """"Служител на НАП шофира с 200 км/ч по АМ „Струма“?"""" ------ Кви мантинели, кви пет лева при такава скорост, бе!?

    19:40 10.07.2026

  • 26 Кобра Кай 🥋

    1 2 Отговор
    И къде е новината!? Че Рено Еспейс ван вдига 200 при 180 по книжка!? Човекът не е ударил никого. По-безопасенне от тия ит смуутаняците шофиращи тойота хибрид със 40 км/ч по булевадите в София.

    Коментиран от #32

    19:42 10.07.2026

  • 27 Дачия фен

    1 1 Отговор
    Тва ренде едва ли е дигнало повече от 160.. Ако беше Дачия,щях да повярвам!

    19:43 10.07.2026

  • 28 Ха ха

    2 1 Отговор
    Кви 200 бе. Рендето не може да вдигне повече от 160км/ч

    19:45 10.07.2026

  • 29 един

    0 1 Отговор
    кви яки дъбе имаше едно време покрай пътя - само за такива бързащи .... то и сега има тук-таме ....

    20:02 10.07.2026

  • 30 Васил

    0 1 Отговор
    Даже и да служебни ангажименти скоростта е твърде висока сигурно е бързал за петъчният бонус.

    20:02 10.07.2026

  • 31 НЯКОЙ Н Е СИ Е ПЛАТИЛ

    0 0 Отговор
    ТАКСА ,,ЛАП,, СПОКОЙСТВИЕ....

    20:02 10.07.2026

  • 32 Тва

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кобра Кай 🥋":

    от лежанка, или на подемник.

    20:09 10.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове