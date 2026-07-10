Служител на НАП шофира с 200 км/ч по АМ „Струма“?

Служебен автомобил на Националната агенция за приходите (НАП) е заснет да се движи с 200 км/ч по автомагистрала „Струма“, сочи сигнал, изпратен до Р26.
Според автора на сигнала автомобилът се е движил с изключително висока скорост, като е настигал останалите участници в движението и с поведението си ги е принуждавал да освобождават лявата лента. По думите на потърпевш от своеволията на нападжията водачът е карал агресивно, като се е движил непосредствено зад други автомобили, създавайки предпоставки за пътнотранспортно произшествие (както може да видите на кадрите).
Ако изложените в сигнала твърдения бъдат потвърдени, подобно поведение би представлявало сериозно нарушение на Закона за движението по пътищата и би поставило под риск живота и здравето на останалите участници в движението.
Към момента не е известно дали срещу водача е предприета проверка, както и дали автомобилът е бил в изпълнение на служебни задължения по време на инцидента, но дори и в случай на такива, автомобилът не използва правото на служебни автомобили и или такива свързани с органите на МВР и КАТ.
Остава любопитен въпросът кой и защо си е позволил опасното шофиране и ще бъде ли санкциониран или поставен под отговорност служителят на НАП, управлявал автомобила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 служебните коли са много бързи
18:55 10.07.2026
2 ФАКТ
18:56 10.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
18:56 10.07.2026
4 Бойко Българоубиец
18:57 10.07.2026
5 Бачо
Коментиран от #17
18:57 10.07.2026
6 Бързал е
18:58 10.07.2026
7 Бойко открадна 60 млн в чували
18:59 10.07.2026
8 Въпрос
19:00 10.07.2026
9 Сатана Z
19:04 10.07.2026
10 гочето
И там има конкуренция...
кой завари, той натовари!
Няма начин да е бързал за работа.
Те бързат обикновено след работа :-)
19:07 10.07.2026
11 Като
Коментиран от #22
19:07 10.07.2026
12 Чужда кола
19:09 10.07.2026
13 коки
С тая копърка дето се натиска даже може и да налапа теглича!
19:09 10.07.2026
14 Бързал е
19:11 10.07.2026
15 Служител на НАП
19:12 10.07.2026
16 Емрах
19:21 10.07.2026
17 Бричка
До коментар #5 от "Бачо":То туй рено е рейсинг
19:21 10.07.2026
18 Винкело
19:22 10.07.2026
19 Тирчо
19:26 10.07.2026
20 оня с коня
19:29 10.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Вложи мисъл
До коментар #11 от "Като":Гледай докато си го местиш тоя зад тебе да не те изхвърли в канавката, че не го знаеш колко е надрусан или напит, ама това не ти е дошло във вакума между ушите ти нали ?
Продължавай с местенето и няма да е далече времето когато ще си просто една статистика, ако вдяваш, какво имам предвид. Казвам го за твое добро и безопасност.
19:30 10.07.2026
23 НАП.....ЛАП......... БЪРЗАЛ Е ДА ЛАПА
19:30 10.07.2026
24 Пак
19:31 10.07.2026
25 Теслатъ
19:40 10.07.2026
26 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #32
19:42 10.07.2026
27 Дачия фен
19:43 10.07.2026
28 Ха ха
19:45 10.07.2026
29 един
20:02 10.07.2026
30 Васил
20:02 10.07.2026
31 НЯКОЙ Н Е СИ Е ПЛАТИЛ
20:02 10.07.2026
32 Тва
До коментар #26 от "Кобра Кай 🥋":от лежанка, или на подемник.
20:09 10.07.2026