Служител на НАП шофира с 200 км/ч по АМ „Струма“?

Служебен автомобил на Националната агенция за приходите (НАП) е заснет да се движи с 200 км/ч по автомагистрала „Струма“, сочи сигнал, изпратен до Р26.

Според автора на сигнала автомобилът се е движил с изключително висока скорост, като е настигал останалите участници в движението и с поведението си ги е принуждавал да освобождават лявата лента. По думите на потърпевш от своеволията на нападжията водачът е карал агресивно, като се е движил непосредствено зад други автомобили, създавайки предпоставки за пътнотранспортно произшествие (както може да видите на кадрите).

Ако изложените в сигнала твърдения бъдат потвърдени, подобно поведение би представлявало сериозно нарушение на Закона за движението по пътищата и би поставило под риск живота и здравето на останалите участници в движението.

Към момента не е известно дали срещу водача е предприета проверка, както и дали автомобилът е бил в изпълнение на служебни задължения по време на инцидента, но дори и в случай на такива, автомобилът не използва правото на служебни автомобили и или такива свързани с органите на МВР и КАТ.

Остава любопитен въпросът кой и защо си е позволил опасното шофиране и ще бъде ли санкциониран или поставен под отговорност служителят на НАП, управлявал автомобила.