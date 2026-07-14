Борислав Цеков за промените в ИК: Между Бай Ганьо и Илон Мъск избирам да се доверя на Мъск

Надявам се управляващите да знаят, че всяка самоцелна поправка на Конституцията се обръща срещу своите създатели. Видяхме подобни недомислени, самоцелни, без широко съгласие поправки. Това каза доктора по конституционно право доц. Борислав Цеков в ефира на Нова нюз във връзка с отбелязването на 35 години от приемането на демократичната Конституция.

"Преодоляхме много кризи чрез Конституцията, но тя не е била причината за който и да е управленски неуспех. Корупцията, изостаналост, дисбаланси - нищо от това не е приченно от Конституцията и нищо от това не може да се реши с промени в Конституцията. Моят съвет към управляващите е да се занимават с важните проблеми и управленския инструментариум, който имат, за да ги решат и да не пипат Конституцията", добави още той.

Доц. Цеков посочи още, че отговорност на мнозинството е да проведе рационални политически преговори, на които "да се уточни изборът на парламентарната квота за новия състав на ВСС".

Доц. Цеков коментира и предложените промени в Изборния кодекс.

"За машинния вот се изговори всичко. Аз съм известен противник на машинното гласуване. Тъпо и упорито се продължава в тази посока ние да сме единствените в Европа с машинно гласуване. Между Бай Ганьо и Илон Мъск, който казва, че машинният вот е опасен, аз избирам да се доверя на Мъск, а не на бай Ганьо", отбеляза Цеков.

Нека да направят каквото решат. Обикновено такива противоречиви ходове катастрофират, когато има предупреждение за изборите. Машините могат да се използват само като принтери, но трябва да се броят ръчно бюлетините. И ако има противоречия между машинния протокол и човешко подготвения протокол, да се дава преимущество на човешката преценка, а не на черната кутия в машината. Както ни съветва г-н Мъск, каза още той.

И добави: "Нищо не може да се докаже, ако има пробив в машината. Никаква манипулация не може да се докаже при машинния протокол, която да бъде доказана пред Конституционния съд. Грешките на машината стават недоказуеми по съдебния ред, което го казват всички специалисти, а не Бай Ганьо. Машината може да ни подпомага, а не да ни върши всичката работа по някакъв съмнителен начин".