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Борислав Цеков за промените в ИК: Между Бай Ганьо и Илон Мъск избирам да се доверя на Мъск

Борислав Цеков за промените в ИК: Между Бай Ганьо и Илон Мъск избирам да се доверя на Мъск

14 Юли, 2026 18:52 948 41

  • борислав цеков-
  • бай ганьо-
  • илон мъск-
  • ик-
  • машинен вот

Той посочи още, че отговорност на мнозинството е да проведе рационални политически преговори

Борислав Цеков за промените в ИК: Между Бай Ганьо и Илон Мъск избирам да се доверя на Мъск - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Надявам се управляващите да знаят, че всяка самоцелна поправка на Конституцията се обръща срещу своите създатели. Видяхме подобни недомислени, самоцелни, без широко съгласие поправки. Това каза доктора по конституционно право доц. Борислав Цеков в ефира на Нова нюз във връзка с отбелязването на 35 години от приемането на демократичната Конституция.

"Преодоляхме много кризи чрез Конституцията, но тя не е била причината за който и да е управленски неуспех. Корупцията, изостаналост, дисбаланси - нищо от това не е приченно от Конституцията и нищо от това не може да се реши с промени в Конституцията. Моят съвет към управляващите е да се занимават с важните проблеми и управленския инструментариум, който имат, за да ги решат и да не пипат Конституцията", добави още той.

Доц. Цеков посочи още, че отговорност на мнозинството е да проведе рационални политически преговори, на които "да се уточни изборът на парламентарната квота за новия състав на ВСС".

Доц. Цеков коментира и предложените промени в Изборния кодекс.

"За машинния вот се изговори всичко. Аз съм известен противник на машинното гласуване. Тъпо и упорито се продължава в тази посока ние да сме единствените в Европа с машинно гласуване. Между Бай Ганьо и Илон Мъск, който казва, че машинният вот е опасен, аз избирам да се доверя на Мъск, а не на бай Ганьо", отбеляза Цеков.

Нека да направят каквото решат. Обикновено такива противоречиви ходове катастрофират, когато има предупреждение за изборите. Машините могат да се използват само като принтери, но трябва да се броят ръчно бюлетините. И ако има противоречия между машинния протокол и човешко подготвения протокол, да се дава преимущество на човешката преценка, а не на черната кутия в машината. Както ни съветва г-н Мъск, каза още той.

И добави: "Нищо не може да се докаже, ако има пробив в машината. Никаква манипулация не може да се докаже при машинния протокол, която да бъде доказана пред Конституционния съд. Грешките на машината стават недоказуеми по съдебния ред, което го казват всички специалисти, а не Бай Ганьо. Машината може да ни подпомага, а не да ни върши всичката работа по някакъв съмнителен начин".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    7 22 Отговор
    Бай Митрофанка иска да ,,гласуваме" с ротативките на Мъдуро.
    Мунчо козирува.

    Коментиран от #40

    19:12 14.07.2026

  • 2 Овчар

    24 0 Отговор
    От дядо ми знам...Никога не подценявай човек независимо как изглежда или какво ти говори защото само глупакът си мисли че другите са глупаци...! Бай Ганьо е знаел това за Мъск незнам..!

    19:13 14.07.2026

  • 3 НО ТИ ПО КРЪВ И ДНК СИ БАЙ ГАНЬО

    28 3 Отговор
    Мъск дали ще иска да има нещо общо с тебе. Мушмул.

    19:14 14.07.2026

  • 4 само да попитам

    19 1 Отговор
    Борето няма ли да каже нещо за "доктрината Тръмп"?

    19:15 14.07.2026

  • 5 Красимир Петров

    19 3 Отговор
    Пеевският доцент

    19:17 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дзак

    6 0 Отговор
    Няма как вота да бъде едновременно анонимен и всички гласове да са проследими, без да има предварително регистрация на избирателите!

    19:18 14.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АБЕЕЕЕЕЕ МЪСКИ СИ

    2 1 Отговор
    гледа негооо СИИИ не тебе или менееее

    19:20 14.07.2026

  • 11 Вярно е

    11 0 Отговор
    Не Конституцията, а нефелните политици са виновни за корупцията, изостаналостта, и дисбалансите. Затова хората престанаха да гласуват!

    19:20 14.07.2026

  • 12 Истината

    8 2 Отговор
    ,,КАКВО ЩЕ ИЗБИРАШ ТИ НЕ ЗНАЕШ НА КОЙ СВЯТ СЕ НАМИРАШ

    19:20 14.07.2026

  • 13 Стара чанта

    2 4 Отговор
    Така, ама не можем да избягаме от мисленето на бай Ганьо! И от това на Андрешко!

    19:20 14.07.2026

  • 14 Този гнусен

    10 1 Отговор
    Глист защо го показват толкова често. Дали си плаща?

    Коментиран от #17

    19:20 14.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 между другото

    6 2 Отговор
    Мъск нищо не разбира от изборни технологии, затова по-добре да си гледа полетите в космоса! Бай Ганьо за 5 години отиде 12 пъти на избори и има по-висока компетентност по въпроса!

    19:24 14.07.2026

  • 17 Сещайте се и сами

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Този гнусен":

    От зеленчуковата градина с 🎃🎃🎃 го активираха.

    19:27 14.07.2026

  • 18 Стига де!

    7 1 Отговор
    Защо сте изтрили коментара им за този кобургски лакей? Че вас и от този нагъл, двуличен и изтъкан от слугинаж царедворец ли ви е страх? Че той с лазене в краката на комарджията от Мадрид станал дори "Доктор" по конституционно парво! Ами да, не сме забравили как като виден царедворец - депутат се фукаше в парламента като циганин на сватба с откраднат костюм и изилваше по два литра брилянтин на кратуната си, че да се прави на "Ентелигентен"!

    19:28 14.07.2026

  • 19 Цеко Пеков

    4 1 Отговор
    Тъп, много тъп, най-тъп

    19:32 14.07.2026

  • 20 БУКВАТА "Ч"

    2 5 Отговор
    През 1944 г. Чужда армия мина и въведе цигански ред.
    Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
    Управление от артисти тъй наречени чалгарски комунисти.
    Те избори правеха и в 100% на народа български гaщитe сваляха.
    Но не Щеш ли...нови избори дошли
    И отново oнанистичен цикъл се завихри
    Със лозунг профилактичен.

    “Слава, Цинцорелии, Мeч и Кpъв
    си протегнали ръце.
    Прах и въздух на Земята
    започнали да сеят те.”

    Славата им се струвала малка
    та повикали Хитрината,
    с хитрина да побеждават
    и безкръвно да обезболяват

    Тез мъже дет Меч не хващали
    Слава им се дощяло...
    Та седнали на рулетка,
    с една мангaлинска кокетка.
    Играли, играли цяла нощ играли,
    докато държавата Българска не проиграли
    От днеска ..... Циганче се наричам
    и Мангалирия аз обичам
    Ноооо запомнете Вий безпoлови Диригенти.
    Таз софра не е за Вас
    Ако от изборите зависеше нещо, нямаше да има избори!
    Бай Тодоранчо!

    Коментиран от #25

    19:34 14.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Селянин

    5 2 Отговор
    Дохторейй, по-голям Ганьо от теб НЯМА! Че и " конституционалист" ?! На какво да се чудя като знам кки я подписаха тази конституция - комунистите и агентите на ДС начело с Петър Дертлиев.

    19:36 14.07.2026

  • 23 Режисьор

    7 2 Отговор
    Майтапът настрана, но този на снимката направо е одрал кожата на Бай Ганьо. Дори тиквун не е толкова близко до образа. На външен вид имам предвид.

    19:37 14.07.2026

  • 24 Левски

    8 2 Отговор
    Цеков, имаш ли очи да говориш такива тъпотии? Толко си мазен. Типичен КириякСтефчов.

    Коментиран от #26

    19:37 14.07.2026

  • 25 Буква "Ч" като "4ики0р" 🤭

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "БУКВАТА "Ч"":

    Няма ли пак да ми пишеш поезия?

    19:43 14.07.2026

  • 26 Ристьо Юристьо

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Левски":

    Не си прав....аз промених Конституцията ,а вече никой не се сеща за мен извън Центъра.

    19:43 14.07.2026

  • 27 пфф

    1 1 Отговор
    На който и от двамата да се довериш, си пълен иидииooт.

    19:44 14.07.2026

  • 28 9689

    4 2 Отговор
    Аман от доценти крадци.....затуй Радев го натири.

    19:46 14.07.2026

  • 29 Пламен

    5 2 Отговор
    Не съм гласувал от миналия век , защото разбрах че всички са прасета от свинята-майка БКП.

    Сега тези прасенца станаха големи свине.

    19:47 14.07.2026

  • 30 ЦЕКОВ

    6 1 Отговор
    Ти си внук на Бай Ганьо бе, момче.

    19:47 14.07.2026

  • 31 Ами

    4 1 Отговор
    Кой е тоя Борислав Цеков?

    19:48 14.07.2026

  • 32 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Борислав Цеков аз съм Бай Ганьо.
    ...И под Звездите.
    ...И под синьо небе бягам.
    от Комунист на Комунистка скачам!
    И моят дух бяга заедно с мен,
    докато намерих Илон Мъск
    да ми покаже, че нощно време
    само на комунистка се скача!

    Коментиран от #35

    19:50 14.07.2026

  • 33 дцолпи

    2 1 Отговор
    Теб те знаем бре Цеко, знаем те. Ако Илън ти каже да се наведеш, няма даже да помислиш дали няма да ти изправи перчема. Знаем ви вас всички евро атлантици. Казвате да преди дори да ви питат. Слава на Господ Иисус Христос вече си един застаряващ ненужник. Защо изобщо ни показват оплешивяващата ти проооста кратуна да ти слушаме глупостта. Не ни интересуваш, мИрси.

    19:50 14.07.2026

  • 34 Вътю Т.Панчев

    3 1 Отговор
    Таа костенТуция да си я заврат ...трябва ни съвършенно нова.....и член 1 да бъде Оцеляването на Българският Народ е над всичко

    19:52 14.07.2026

  • 35 Днес не си във форма

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "БУКВАТА "Ч"":

    Вчера по-сполучливи рими редеше...

    19:52 14.07.2026

  • 36 БУКВАТА "Ч"

    1 2 Отговор
    Който контролира медиите ( а те контролират информацията) контролира тези, дето гледат ,четат и се интересуват от информация за Бай Ганьо!

    19:57 14.07.2026

  • 37 Вътю Т.Панчев

    4 0 Отговор
    За сведение на тоя и всички като него - бае им Ганю е рекъл златни слова - Що да си даваме паричките на немците ? И у нас има кой да ги яде ! ...и още - на сухо патриотизъм - бошлаф!..... Къде е делът на всеки български гражданин ?? И как при валутен борд и фиксиран курс 2 към1 33 милиарда лева се превърнаха в 9 милиарда евра ??

    19:57 14.07.2026

  • 38 Хмм

    2 1 Отговор
    аман от комплексари

    20:00 14.07.2026

  • 39 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Кризата е криза на размяната, плод на неравномерното разпределение на производствени възможности и доходи в глобален и социален план.

    Или променяш системата, като при това отрицателните неща вследствие на убиване на инициативата са много, или наливаш пари (хартии) по различни начини до следващият цикъл на спиралата.

    Не затягане на коланите, а разхлабване на колана, който вече не е около кръста, а около врата.
    Еврото трябва да бъде отслабвано дотолкова, доколкото отслабва и долара, за да се запази балансът помежду им, но да поскъпне юана. Поне такива са мераците. И доларът и еврото се контролира от една и съща група хора.

    А ако Европейският съюз иска да оцелее или трябва да въведе единен "федерален" бюджет с безусловни субсидии от по-развитите към по-слабо развитите страни за да възстановява евровата парична маса в тях без кредити, или по-слаборазвитите страни (страните вносителки на стоки) да се върнат към собствените си валути.

    Сегашното положение обрича по-слаборазвитите страни в еврозоната на безизходно задлъжняване, а целият Европейски съюз и на политически разпад.

    Аве, един призрак броди из европа.. и все си е същия – kоmune.

    20:03 14.07.2026

  • 40 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    самсонайта и на запад

    20:04 14.07.2026

  • 41 факуса

    2 0 Отговор
    цекоф айде при мъск,нема да ни липсваш

    20:05 14.07.2026

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