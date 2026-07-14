Борислав Цеков за промените в ИК: Между Бай Ганьо и Илон Мъск избирам да се доверя на Мъск

Надявам се управляващите да знаят, че всяка самоцелна поправка на Конституцията се обръща срещу своите създатели. Видяхме подобни недомислени, самоцелни, без широко съгласие поправки. Това каза доктора по конституционно право доц. Борислав Цеков в ефира на Нова нюз във връзка с отбелязването на 35 години от приемането на демократичната Конституция.
"Преодоляхме много кризи чрез Конституцията, но тя не е била причината за който и да е управленски неуспех. Корупцията, изостаналост, дисбаланси - нищо от това не е приченно от Конституцията и нищо от това не може да се реши с промени в Конституцията. Моят съвет към управляващите е да се занимават с важните проблеми и управленския инструментариум, който имат, за да ги решат и да не пипат Конституцията", добави още той.
Доц. Цеков посочи още, че отговорност на мнозинството е да проведе рационални политически преговори, на които "да се уточни изборът на парламентарната квота за новия състав на ВСС".
Доц. Цеков коментира и предложените промени в Изборния кодекс.
"За машинния вот се изговори всичко. Аз съм известен противник на машинното гласуване. Тъпо и упорито се продължава в тази посока ние да сме единствените в Европа с машинно гласуване. Между Бай Ганьо и Илон Мъск, който казва, че машинният вот е опасен, аз избирам да се доверя на Мъск, а не на бай Ганьо", отбеляза Цеков.
Нека да направят каквото решат. Обикновено такива противоречиви ходове катастрофират, когато има предупреждение за изборите. Машините могат да се използват само като принтери, но трябва да се броят ръчно бюлетините. И ако има противоречия между машинния протокол и човешко подготвения протокол, да се дава преимущество на човешката преценка, а не на черната кутия в машината. Както ни съветва г-н Мъск, каза още той.
И добави: "Нищо не може да се докаже, ако има пробив в машината. Никаква манипулация не може да се докаже при машинния протокол, която да бъде доказана пред Конституционния съд. Грешките на машината стават недоказуеми по съдебния ред, което го казват всички специалисти, а не Бай Ганьо. Машината може да ни подпомага, а не да ни върши всичката работа по някакъв съмнителен начин".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пламен
Мунчо козирува.
Коментиран от #40
19:12 14.07.2026
2 Овчар
19:13 14.07.2026
3 НО ТИ ПО КРЪВ И ДНК СИ БАЙ ГАНЬО
19:14 14.07.2026
4 само да попитам
19:15 14.07.2026
5 Красимир Петров
19:17 14.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дзак
19:18 14.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АБЕЕЕЕЕЕ МЪСКИ СИ
19:20 14.07.2026
11 Вярно е
19:20 14.07.2026
12 Истината
19:20 14.07.2026
13 Стара чанта
19:20 14.07.2026
14 Този гнусен
Коментиран от #17
19:20 14.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 между другото
19:24 14.07.2026
17 Сещайте се и сами
До коментар #14 от "Този гнусен":От зеленчуковата градина с 🎃🎃🎃 го активираха.
19:27 14.07.2026
18 Стига де!
19:28 14.07.2026
19 Цеко Пеков
19:32 14.07.2026
20 БУКВАТА "Ч"
Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
Управление от артисти тъй наречени чалгарски комунисти.
Те избори правеха и в 100% на народа български гaщитe сваляха.
Но не Щеш ли...нови избори дошли
И отново oнанистичен цикъл се завихри
Със лозунг профилактичен.
“Слава, Цинцорелии, Мeч и Кpъв
си протегнали ръце.
Прах и въздух на Земята
започнали да сеят те.”
Славата им се струвала малка
та повикали Хитрината,
с хитрина да побеждават
и безкръвно да обезболяват
Тез мъже дет Меч не хващали
Слава им се дощяло...
Та седнали на рулетка,
с една мангaлинска кокетка.
Играли, играли цяла нощ играли,
докато държавата Българска не проиграли
От днеска ..... Циганче се наричам
и Мангалирия аз обичам
Ноооо запомнете Вий безпoлови Диригенти.
Таз софра не е за Вас
Ако от изборите зависеше нещо, нямаше да има избори!
Бай Тодоранчо!
Коментиран от #25
19:34 14.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Селянин
19:36 14.07.2026
23 Режисьор
19:37 14.07.2026
24 Левски
Коментиран от #26
19:37 14.07.2026
25 Буква "Ч" като "4ики0р" 🤭
До коментар #20 от "БУКВАТА "Ч"":Няма ли пак да ми пишеш поезия?
19:43 14.07.2026
26 Ристьо Юристьо
До коментар #24 от "Левски":Не си прав....аз промених Конституцията ,а вече никой не се сеща за мен извън Центъра.
19:43 14.07.2026
27 пфф
19:44 14.07.2026
28 9689
19:46 14.07.2026
29 Пламен
Сега тези прасенца станаха големи свине.
19:47 14.07.2026
30 ЦЕКОВ
19:47 14.07.2026
31 Ами
19:48 14.07.2026
32 БУКВАТА "Ч"
...И под Звездите.
...И под синьо небе бягам.
от Комунист на Комунистка скачам!
И моят дух бяга заедно с мен,
докато намерих Илон Мъск
да ми покаже, че нощно време
само на комунистка се скача!
Коментиран от #35
19:50 14.07.2026
33 дцолпи
19:50 14.07.2026
34 Вътю Т.Панчев
19:52 14.07.2026
35 Днес не си във форма
До коментар #32 от "БУКВАТА "Ч"":Вчера по-сполучливи рими редеше...
19:52 14.07.2026
36 БУКВАТА "Ч"
19:57 14.07.2026
37 Вътю Т.Панчев
19:57 14.07.2026
38 Хмм
20:00 14.07.2026
39 БУКВАТА "Ч"
Или променяш системата, като при това отрицателните неща вследствие на убиване на инициативата са много, или наливаш пари (хартии) по различни начини до следващият цикъл на спиралата.
Не затягане на коланите, а разхлабване на колана, който вече не е около кръста, а около врата.
Еврото трябва да бъде отслабвано дотолкова, доколкото отслабва и долара, за да се запази балансът помежду им, но да поскъпне юана. Поне такива са мераците. И доларът и еврото се контролира от една и съща група хора.
А ако Европейският съюз иска да оцелее или трябва да въведе единен "федерален" бюджет с безусловни субсидии от по-развитите към по-слабо развитите страни за да възстановява евровата парична маса в тях без кредити, или по-слаборазвитите страни (страните вносителки на стоки) да се върнат към собствените си валути.
Сегашното положение обрича по-слаборазвитите страни в еврозоната на безизходно задлъжняване, а целият Европейски съюз и на политически разпад.
Аве, един призрак броди из европа.. и все си е същия – kоmune.
20:03 14.07.2026
40 си пън
До коментар #1 от "Пламен":самсонайта и на запад
20:04 14.07.2026
41 факуса
20:05 14.07.2026