Новини
България »
Даниел Парушев: Чуждестранните инвестиции са 2,8% от БВП, което е твърде малко

Даниел Парушев: Чуждестранните инвестиции са 2,8% от БВП, което е твърде малко

1 Юли, 2026 20:40 369 17

  • даниел парушев-
  • бюджет

Той каза, че Бюджет 2027 ще бъде насочен към хората

Даниел Парушев: Чуждестранните инвестиции са 2,8% от БВП, което е твърде малко - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което се случва в парламента, е наследство от предходното управление, като това включва и бюджета. Сега имаме дълг, който беше 7,4%, а министърът на финансите го намали до 5,7%. Затова трябва да отбележим, че през последните години имаме увеличение на дълга. Ситуацията с дълга, инфлацията и дефицита в страната е много сложна.

Това каза депутатът от „Прогресивна България” Даниел Парушев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той посочи, че през 2027 година „Прогресивна България” ще изготви бюджет, който ще удовлетвори гражданите и ще бъде насочен към хората.

„За последните три години имаме инфлация 45%, за пръв път през май бележим 0%”, заяви още депутатът. Той напомни, че Румен Радев е предупредил, че страната ни не е готова за еврозоната.

Във връзка с работата на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите депутатът каза, че първото, което трябва да се направи, е да се намали административната тежест, да има по-добра координация и организация, а също така и да се създаде по-голяма възможност за публично-частни партньорства. Към момента чуждестранните инвестиции са 2,8% от БВП, което е твърде малко, посочи той. И допълни, че няма как да има приходи при толкова малко инвестиции.

По отношение на образованието депутатът каза, че учениците, учителите и студентите трябва да бъдат подготвяни за работата с изкуствения интелект, така че да се развива критичното мислене, а не да се преписват директно текстовете. Но подчерта, че в съвременния свят трябва да се адаптираме към новите технологии.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Е баш тоя не съм го виждал!

    Коментиран от #5

    20:42 01.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    В България идват само бандити като Дънди Прешъс да грабят милиарди.

    Коментиран от #17

    20:43 01.07.2026

  • 3 Рунди Крадев

    8 0 Отговор
    Ама как бе, от вчера агресивно текнаха чуждестранните турски концес...инвестиции, де!

    20:43 01.07.2026

  • 4 Хе хе

    6 1 Отговор
    Даже се учудвам, че са 2,8% с тази корупция, мафиотизация и шуробаджанащина. Сигурно са някакви офшорки на двете мазнини парчета хе хе хе

    20:44 01.07.2026

  • 5 Първия Перничанин

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как не си го виждал? Не ви ли е носил като Запеканката кафета с Кирчо на протеста?

    20:44 01.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор
    Чуждестранни инсветиции няма да видите каун!
    Европа няма - икономиката и умря!
    Останалата част от света ви гледа кви сте жалки слуги и знае, че няма да защитите инвестициите им срещу Урсулите и няма да сложат цент!

    А ставащото в бюджета е точно толкова ВАШЕ колкото и на предните! ТОВА Е ВАШИЯ БЮДЖЕТ - КАУН!!

    20:47 01.07.2026

  • 7 Без майтап

    3 1 Отговор
    Стига опоркаи и записки от инструкции. Народа чака действия . Не въздействия а справедливост.

    20:48 01.07.2026

  • 8 чуждестранен грабеж

    4 0 Отговор
    защо му казват инвестиции ?

    20:54 01.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
    СА НАД 85:% ОТ БВП
    АКО БРОИМ ОФШОРКИТЕ НА ОПГ-ТАТА..
    .....
    ВРЕМЕ Е ЗА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ

    20:54 01.07.2026

  • 10 Бюджета на мунчо - бюджет на фалита

    2 0 Отговор
    И дълговата спирала -

    Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
    .........
    А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
    Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд. евро за 2024 г. ( 23.8%)

    20:57 01.07.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    ОГРОМЕН ПРОБЛЕМ Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА РУМЕН РАДЕВ ЗА ДОГОВОРА С "БОТАШ" :))) ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 6.7 МЛРД.ЛВ
    .....
    ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
    ....
    ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))

    ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
    ...
    ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))

    Коментиран от #12

    20:58 01.07.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ПРЕДИ РАДЕВ
    ДОН РАПОН , ДЕЛЯНЧО ДЖУКИЧ И ШИШИ
    ЩЕ ВЛЯЗАТ В ПАНДЕЛАТА :)
    .......
    ЛАПНАЛ СИ МИ НИК-А КАТО ЛВОВЧАНИН РУСКА КРАСТАВИЦА:)

    Коментиран от #13, #16

    21:01 01.07.2026

  • 13 Отново ли сте пиян

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Със спирт който пак сте намерил в контейнера че си пишете и отговаряте?

    21:06 01.07.2026

  • 14 Гурочка Снегурочка и подаръците от сърце

    0 1 Отговор
    Заспал икономист да бутнеш и той като пееща кутийка, ще заповтаря, чуждестранни инвестиции, свежи пари, а няма да се сети, че това е робия, грабеж и обезкървяване на страната. За тях простите сметки са повод и за проста логика, а светът се променя и озъбва, с всяка минута и не всеки инвеститор е просто добряк, намерил изгодна сделка.

    21:06 01.07.2026

  • 15 Малий

    1 0 Отговор
    Мунчо чака Боташ да инвестира. Трябват и комисионни

    21:07 01.07.2026

  • 16 Забелязал

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тролейчето вече няколко дни кара из форума с краден регистрационен номер.

    21:08 01.07.2026

  • 17 Ами те политиците са крадци

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Та крадците и измамниците по света се надушват 🤣🤣🤣🤣та едните искат да измамят и оберат другите и кой е по силен прибира парата

    21:12 01.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове