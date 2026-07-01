Даниел Парушев: Чуждестранните инвестиции са 2,8% от БВП, което е твърде малко

Това, което се случва в парламента, е наследство от предходното управление, като това включва и бюджета. Сега имаме дълг, който беше 7,4%, а министърът на финансите го намали до 5,7%. Затова трябва да отбележим, че през последните години имаме увеличение на дълга. Ситуацията с дълга, инфлацията и дефицита в страната е много сложна.

Това каза депутатът от „Прогресивна България” Даниел Парушев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той посочи, че през 2027 година „Прогресивна България” ще изготви бюджет, който ще удовлетвори гражданите и ще бъде насочен към хората.

„За последните три години имаме инфлация 45%, за пръв път през май бележим 0%”, заяви още депутатът. Той напомни, че Румен Радев е предупредил, че страната ни не е готова за еврозоната.

Във връзка с работата на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите депутатът каза, че първото, което трябва да се направи, е да се намали административната тежест, да има по-добра координация и организация, а също така и да се създаде по-голяма възможност за публично-частни партньорства. Към момента чуждестранните инвестиции са 2,8% от БВП, което е твърде малко, посочи той. И допълни, че няма как да има приходи при толкова малко инвестиции.

По отношение на образованието депутатът каза, че учениците, учителите и студентите трябва да бъдат подготвяни за работата с изкуствения интелект, така че да се развива критичното мислене, а не да се преписват директно текстовете. Но подчерта, че в съвременния свят трябва да се адаптираме към новите технологии.