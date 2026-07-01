Даниел Парушев: Чуждестранните инвестиции са 2,8% от БВП, което е твърде малко

Това, което се случва в парламента, е наследство от предходното управление, като това включва и бюджета. Сега имаме дълг, който беше 7,4%, а министърът на финансите го намали до 5,7%. Затова трябва да отбележим, че през последните години имаме увеличение на дълга. Ситуацията с дълга, инфлацията и дефицита в страната е много сложна.
Това каза депутатът от „Прогресивна България” Даниел Парушев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Той посочи, че през 2027 година „Прогресивна България” ще изготви бюджет, който ще удовлетвори гражданите и ще бъде насочен към хората.
„За последните три години имаме инфлация 45%, за пръв път през май бележим 0%”, заяви още депутатът. Той напомни, че Румен Радев е предупредил, че страната ни не е готова за еврозоната.
Във връзка с работата на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите депутатът каза, че първото, което трябва да се направи, е да се намали административната тежест, да има по-добра координация и организация, а също така и да се създаде по-голяма възможност за публично-частни партньорства. Към момента чуждестранните инвестиции са 2,8% от БВП, което е твърде малко, посочи той. И допълни, че няма как да има приходи при толкова малко инвестиции.
По отношение на образованието депутатът каза, че учениците, учителите и студентите трябва да бъдат подготвяни за работата с изкуствения интелект, така че да се развива критичното мислене, а не да се преписват директно текстовете. Но подчерта, че в съвременния свят трябва да се адаптираме към новите технологии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
20:42 01.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17
20:43 01.07.2026
3 Рунди Крадев
20:43 01.07.2026
4 Хе хе
20:44 01.07.2026
5 Първия Перничанин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как не си го виждал? Не ви ли е носил като Запеканката кафета с Кирчо на протеста?
20:44 01.07.2026
6 ДрайвингПлежър
Европа няма - икономиката и умря!
Останалата част от света ви гледа кви сте жалки слуги и знае, че няма да защитите инвестициите им срещу Урсулите и няма да сложат цент!
А ставащото в бюджета е точно толкова ВАШЕ колкото и на предните! ТОВА Е ВАШИЯ БЮДЖЕТ - КАУН!!
20:47 01.07.2026
7 Без майтап
20:48 01.07.2026
8 чуждестранен грабеж
20:54 01.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА НАД 85:% ОТ БВП
АКО БРОИМ ОФШОРКИТЕ НА ОПГ-ТАТА..
.....
ВРЕМЕ Е ЗА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ
20:54 01.07.2026
10 Бюджета на мунчо - бюджет на фалита
Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
.........
А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд. евро за 2024 г. ( 23.8%)
20:57 01.07.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
....
ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))
ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
...
ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))
Коментиран от #12
20:58 01.07.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ПРЕДИ РАДЕВ
ДОН РАПОН , ДЕЛЯНЧО ДЖУКИЧ И ШИШИ
ЩЕ ВЛЯЗАТ В ПАНДЕЛАТА :)
.......
ЛАПНАЛ СИ МИ НИК-А КАТО ЛВОВЧАНИН РУСКА КРАСТАВИЦА:)
Коментиран от #13, #16
21:01 01.07.2026
13 Отново ли сте пиян
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Със спирт който пак сте намерил в контейнера че си пишете и отговаряте?
21:06 01.07.2026
14 Гурочка Снегурочка и подаръците от сърце
21:06 01.07.2026
15 Малий
21:07 01.07.2026
16 Забелязал
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тролейчето вече няколко дни кара из форума с краден регистрационен номер.
21:08 01.07.2026
17 Ами те политиците са крадци
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Та крадците и измамниците по света се надушват 🤣🤣🤣🤣та едните искат да измамят и оберат другите и кой е по силен прибира парата
21:12 01.07.2026