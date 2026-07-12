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Асен Василев за Бюджет 2026: В момента е черна кутия, няма нищо разбито

Асен Василев за Бюджет 2026: В момента е черна кутия, няма нищо разбито

12 Юли, 2026 11:39 867 51

  • асен василев-
  • бюджет

Основното нещо, което кабинетът „Радев” е произвел до момента като политика, е проектобюджетът, а той е един изключително лош бюджет, по-лош от този на кабинета „Желязков” и Теменужка Петкова

Асен Василев за Бюджет 2026: В момента е черна кутия, няма нищо разбито - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основното нещо, което кабинетът „Радев” е произвел до момента като политика, е проектобюджетът, а той е един изключително лош бюджет, по-лош от този на кабинета „Желязков” и Теменужка Петкова. Заделени са изключително големи средства за капиталови разходи, изключително големи средства за издръжка, а всичко друго в бюджета в общи линии е замразено. Това заяви в ефира на „Събуди се” лидерът на „Продължаваме промяната” Асен Василев по отношение на план-сметката.

„Махаме всичко, което е за общини, детски, градини, училища и оставаме само в девет министерства и ведомства. Увеличението е 737 млн. евро само за тези ведомства. Големият въпрос е, че правителството не е написало за какво ще се харчат. В момента е черна кутия, няма нищо разбито. Не може да се дебатира в парламента и второ - не е записано в Закона и правителството може да си ги харчи за каквото си иска, ако се гласуват така”, каза Василев.

„До момента не сме видели нормален отговор за какво ще се изхарчат. Дават ни се хвърчащи суми - щели сме да похарчим 20 млн. за „Евровизия” тази година при условие, че конкурсът е догодина, щяло да има 170 млн. евро за земеделците - за какво точно, по каква програма, на кого ще се дадат, не е записано. Отделно отиваме в капиталовите разходи - махаме европейските средства, махаме средствата за общините, правителството е записало 3,1 млрд. евро разходи. Има Приложение 2, което ние въведохме, където трябва проект по проект да се опише за какво ще се дадат тези пари. Като съберем всички проекти - 198 на брой, стигаме 1,4 млрд., а в бюджета е записано 3,1 млрд. Тоест 1,7 млрд. евро не са описани за какво ще се дадат”, коментира още лидерът на ПП.

По думите му реакцията на „Продължаваме промяната” към проектобюджета е абсолютно същата като при кабинета „Желязков”. „Там първо предупреждавахме, след това показахме как трябва да се поправи бюджета, след това започнахме разговори, след това направихме предложения между първо и второ четене и когато всичко това не беше прието, направихме протести. Сега ще направим предложения. Ще видим каква ще бъде реакцията на властта към тях и на база на това ще решим дали трябва да има протести. Ако не ги приеме, е въпрос на българските граждани да се организират протести”, заяви той.

По отношение данните за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, Василев коментира: „Това малко ми прилича на немощ. Ако имате доказателства, това влиза в съд, прокуратура и се осъжда човекът. Ако нямате доказателства, няма смисъл от медийни фойерверки. Може би това е начин да се принуди прокуратурата да работи”, коментира Василев.

По думите му, ако полетите на Десислава Атанасова с Пеевски се докажат, тя трябва да подаде оставка. „Това, което трябва да стане и в момента, в който се открият данни, че някой не си върши добре работата, независимо как е излъчен, този човек трябва да бъде отстранен”, посочи Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9 000 000 000 за 5 работни дни

    8 16 Отговор
    Големи сте фокусници с Гълъба, лельо Асанке!

    Коментиран от #5, #6, #38

    11:40 12.07.2026

  • 2 Малеееее

    15 9 Отговор
    На Асен му липсва сглобката с крадците на Тиквата Борисов и Пеевски.

    11:41 12.07.2026

  • 3 Анонимен

    16 15 Отговор
    Асене ,този бюджет е 11 пъти по зловещ и кошмарен за трудовите и обикновени хора от този на кабинета "Желязков" или както каза Слави Трифонов преди седмица "отвратителен и потресаващ". Асене,вади пак розовото прасе и го нахлузи на празната ,куха и правоъгълна мунчова тиква че и ти с вашите протести имате вина сега кауна да ни затрие.

    Коментиран от #8, #10, #11, #42

    11:42 12.07.2026

  • 4 Точен е Асен Василев

    5 3 Отговор
    В бюджета на ПБ са заложени 1,5 млрд.евро повече за държавната администрация и още толкова за МВР. Плюс милиарди за олигархията спонсори на Радев. Ако тези милиарди не отидат към тях дефицита ще е 1.7 а не 5.7% от БВП. В същото време удрят обикновените хора и работещите толкова тежко - винетки 30% увеличение ,спиране майчински ,ток вода и газ увеличение от 1 юли но за администрация и полицаи се изсипват милиарди

    11:43 12.07.2026

  • 5 Прав си!

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "9 000 000 000 за 5 работни дни":

    А гербавата Деса Дуловска беше направена конституционен съдия от промяната и пишман демократите.

    11:43 12.07.2026

  • 6 Сатана Z

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "9 000 000 000 за 5 работни дни":

    Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
    Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).

    Коментиран от #20

    11:44 12.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    23 млрд повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира.

    11:44 12.07.2026

  • 8 Ба бааааа

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Ти по рождение си затрит ве ахмак

    Коментиран от #12

    11:44 12.07.2026

  • 9 Мишел

    9 7 Отговор
    Ако някой все още не е разбрал...

    Дошлите на власт комунисти , начело с Русоида двуличник , обслужващ убиеца путин , изтеглиха за 2 месеца - 7 милиарда дълг ,за да плати на олигархията докарала го на власт !

    Дългът ще бъде плащан и от раждащите се в момента деца , а затъването на държавата ще е трайно !


    Само много по-масови протести могат да свалят правителството на Русоида , марионетка на олигархията , което е само хипотетично възможно !

    Предстои автократичен Режим и смазана свобода под ботуша на фатмаците ! И глад за народа!

    Коментиран от #16, #17

    11:44 12.07.2026

  • 10 Не позна

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, окрадоха народа.

    11:44 12.07.2026

  • 11 Слави

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Утече у канала и няма думата продажника

    11:46 12.07.2026

  • 12 Бу баааа мунчо каунов

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ба бааааа":

    А ти кривак си полезен единствено на майка си на магистралата да го държиш на турските тираджии като го вкарват едновременно в двете отверстии

    Коментиран от #21, #23

    11:46 12.07.2026

  • 13 име

    5 8 Отговор
    Хасане, що яде кифтаци в НС миналата година, а не направи по-хубав бюджет? Щото беше зает да крепиш правителството на водопада, че да ни нацуташ в еврозоната с фалшиви данни за инфлация и дефицит, нали?!

    11:47 12.07.2026

  • 14 Румен Йотова

    2 0 Отговор
    Асен е нима само това произведохме ?!
    Моля припомнете си кой е на Власт
    това малко про-изводство ли е?
    вече всичко е Про.
    моля Ура!

    11:47 12.07.2026

  • 15 Обикн.читател

    5 9 Отговор
    Черната кутия,може да се помести само в главата на един злопаметен интригант,който остана встрани от управлението на финансите у нас.131 депутати на ПП-"Прогресивна България",ето там стяга чепика на въпросният субект.Свиквай,така ще бъде цели четири календарни години.

    11:48 12.07.2026

  • 16 име

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Защо забравяш комунистите и синчетата им от СДС, ДайБългария, ДПС и ПП?!

    11:50 12.07.2026

  • 17 хробвай с други лъжи

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Изтеглиха 3.8 милиарда дълг, нищо работа сравнение с 16те милиарда на асен василев.

    11:51 12.07.2026

  • 18 Корнелия Нинова

    8 4 Отговор
    Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.
    Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
    Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
    По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?

    Коментиран от #19

    11:51 12.07.2026

  • 19 Права е Нинова

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Корнелия Нинова":

    3.8 млрд.преди 10 дни и 2.5 млрд.в четвъртък и това само за 2 месеца на власт

    11:53 12.07.2026

  • 20 име

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    От лятото на 2023г Радев няма общо със бюджетите на държавата. Сглобката промени конституцията и парламента нон-стоп контролира работата на служебните правителства. Квото са приели в парламента, това е. Основно асан василев и тарантулата теменужка ни докараха този дефицит и хиперинфрация

    11:55 12.07.2026

  • 21 Аде аде

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Бу баааа мунчо каунов":

    Ти за това ли ми смучиш още дрътия буй

    Коментиран от #24

    11:57 12.07.2026

  • 22 Овчар

    2 5 Отговор
    Прикрит гей..

    11:57 12.07.2026

  • 23 Келяв

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бу баааа мунчо каунов":

    Пожелавам ти да отидеш там дето е майка ми вземи и семейството си

    11:59 12.07.2026

  • 24 Мунчо майка ти ми го смуче

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Аде аде":

    А след това на отбора турски тираджии кауне 😂🤣😅

    Коментиран от #28, #30, #33

    11:59 12.07.2026

  • 25 Черна

    8 2 Отговор
    каса ! Лъжи и мушенгии само , провали ежедневно ! А борчовете драстично растат.

    12:09 12.07.2026

  • 26 Браво г-н Василев!

    11 3 Отговор
    Мачкайте тези бавноразвиващи червени бацилли!

    12:12 12.07.2026

  • 27 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    8 1 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    12:16 12.07.2026

  • 28 Аве педи

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Мунчо майка ти ми го смуче":

    Лапай и мълчи

    12:19 12.07.2026

  • 29 Със Стара Пита ! Помзен ! Прави !

    2 1 Отговор
    Цялата разходна програма Ви Е !

    Незаконна !

    И Противозаконна !

    За Да Ми Правите !

    Бюджет !

    12:20 12.07.2026

  • 30 Теб

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Мунчо майка ти ми го смуче":

    И семейството ти ще ви пратя при майка ми

    12:20 12.07.2026

  • 31 Вмирисан Чорап !

    7 0 Отговор
    Вмирисан Чорап !

    Коментиран от #34

    12:20 12.07.2026

  • 32 Рефер

    5 0 Отговор
    Чорапа защо замрази "изгодния"Боташ?

    12:21 12.07.2026

  • 33 Аве педи

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Мунчо майка ти ми го смуче":

    Жена ти обслужва турски тиражии а ти и светиш

    12:21 12.07.2026

  • 34 Вмирисан гей

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Вмирисан Чорап !":

    Лапай и мълчи

    12:28 12.07.2026

  • 35 Василев

    1 2 Отговор
    Не можеш ли да обясниш нещата кратко и ясно и без гръмки фрази ?

    12:33 12.07.2026

  • 36 Тук се краде много

    5 0 Отговор
    Помните ли 2013 ГД и скандала с кражбите в МОН Сергей Игнатов беше уволнен от Боко за кражби в ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ.. скоро беше служ министър...Хак да вие честито другари и ДРУГАРКИ...

    12:35 12.07.2026

  • 37 Цвете

    8 1 Отговор
    ВАСИЛЕВ, КОЛКОТО И ДА ИМ НАБИВАШ КАНЧЕТО В ГЛАВИТЕ ИМ ,ТЕ ОСТАВАТ ГЛУХИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА МАНИПУЛИРАТ. ЩЕ СИ ХОДЯТ МНОГО СКОРО. 🤦‍♂️✈️🤷‍♀️🎭🎭

    12:37 12.07.2026

  • 38 Така и ще бъде

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "9 000 000 000 за 5 работни дни":

    след като не им се търси отговорност.

    12:50 12.07.2026

  • 39 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ

    4 0 Отговор
    Защо се мислиш за нещо велико , когато си разследван за далавери и лъжи в ЕС. цяла България знае че си от групата родени със златна лъжичка ! Също като г-л Р.Радев /Смрадев/. Целта на наследниците от бившата номенклатура от БКП/БСП/ - деца , внуци , правнуци на ДС/държавна сигурност , МВР , Общински служби ,Национални служби , ДАНС , ГДБОП ,използвачи- калинки , костенурки, гладни и отмъстителни вълци! Всичката човешка животинска измет !

    12:51 12.07.2026

  • 40 Смърфиета

    1 2 Отговор
    Ако такъв един човек да речем трябва да бъде отстранен, Асен Василев да върви при баща си.

    12:54 12.07.2026

  • 41 Крадеца вика дръште ...

    1 1 Отговор
    Вашите 9 милиарда дето ги пръснахте като излишък в края на календарната година бяха ли разбити, а дълга от 20 милиарда и той ли беше разбир

    13:06 12.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 няма вече кой да се върже

    2 1 Отговор
    на ПП няма вече кой да се върже целият им цирк за бюджета е да угодят за предишното правителство за да има причина за нашите заплати влязохме в еврейския капан без бюджет е заради тези шарлатани а те си увеличиха заплатите ако народа излезе на протести по хубаво да излезем и да ги замерим с камъни и да видим пак ще решат ли да правят шарлатании който излезе да протестира с тези идиоти значи е платен или е простак

    Коментиран от #45

    13:17 12.07.2026

  • 44 изтриха ми пост 42,

    1 1 Отговор
    в който обосновавах тезата си срещу писанията на разни сглобкаджии, които ни докараха до това дередже, а сега ДАВАТ АКЪЛ на правителството на Радев. ЗАЩО бе данъм, ме ограничавате да съобщавам ФАКТИ? Май е вярно, че докато и четвъртата власт не се освободи от досегашния модел, няма да си говорим кмалифицирано и обективно.

    13:18 12.07.2026

  • 45 изтритият ми пост 42

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "няма вече кой да се върже":

    разказваше и допълваше казаното в пост 43. КАКВО ви става, факти? За едни може, за други не може. Може би се възмутихте от мисълта ми, че медиите са още в плен на досеашния модел и работят в негова полза?

    13:21 12.07.2026

  • 46 Може да отидеш в друга държава

    1 0 Отговор
    Може да отидеш в друга държава на необитаем остров или в пустиня, там няма данъци. В ГОРАТА?!! (ФДР, Рузвелт: Данъците в крайна сметка са таксите, които плащаме за привилегията да бъдем членове на организирано общество.) .. С БАЩА ОТ ЦК на БКП - Красен Станчев каза, че Канада има по-малко постъпления от прогресивен данък, голям данък, отколкото България от плосък данък, малък данък. ФАКТ! ФАКти се използват за манипулация. Този факт, е опорната точка на неолибералният малък плосък данък. Но защо Канада събира нисък прогресивен данък, от бизнеса? Защото бизнесът плаща 80% от добавената стойност за трудови разходи, с останалото си плаща лихвите по взетите заеми за инвестицията. Българският бизнес има голям марж на печалба. Големият данък в кейнсиянската икономика не е за да ограби бизнесът, а да го принуди да инвестира и да дава големи заплати. КАТО ИНВЕСТИРАШ, ЩЕ ИМА И ДЕФИЦИТ НА ТРУД - ЗНАЧИ ЗАПЛАТИТЕ ЩЕ РАСТАТ - И ПОТРЕБЛЕНИЕТО ЩЕ РАСТЕ - ВСЕКИ НОВ ДОЛАР В ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕ УВЕЛИЧАВА БВП.

    13:30 12.07.2026

  • 47 ППдебил

    2 1 Отговор
    Този е от нашите!

    Голям дебил!

    13:34 12.07.2026

  • 48 хахаха

    2 0 Отговор
    черна кутия е главата ти

    13:36 12.07.2026

  • 49 Калин

    1 0 Отговор
    Доказаният и осъден финансов измамник, който фалира дори собствената си фирма и после опита да фалира държавата ни отново се опитва да ръси акъл.

    13:39 12.07.2026

  • 50 Васил

    0 1 Отговор
    Този бюджет е насочен към охолството на държавният служите а останалите ще пият една студена вода.

    13:39 12.07.2026

  • 51 раз

    0 0 Отговор
    клан-с подметката.

    13:44 12.07.2026

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