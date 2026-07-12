Асен Василев за Бюджет 2026: В момента е черна кутия, няма нищо разбито

Основното нещо, което кабинетът „Радев” е произвел до момента като политика, е проектобюджетът, а той е един изключително лош бюджет, по-лош от този на кабинета „Желязков” и Теменужка Петкова. Заделени са изключително големи средства за капиталови разходи, изключително големи средства за издръжка, а всичко друго в бюджета в общи линии е замразено. Това заяви в ефира на „Събуди се” лидерът на „Продължаваме промяната” Асен Василев по отношение на план-сметката.

„Махаме всичко, което е за общини, детски, градини, училища и оставаме само в девет министерства и ведомства. Увеличението е 737 млн. евро само за тези ведомства. Големият въпрос е, че правителството не е написало за какво ще се харчат. В момента е черна кутия, няма нищо разбито. Не може да се дебатира в парламента и второ - не е записано в Закона и правителството може да си ги харчи за каквото си иска, ако се гласуват така”, каза Василев.

„До момента не сме видели нормален отговор за какво ще се изхарчат. Дават ни се хвърчащи суми - щели сме да похарчим 20 млн. за „Евровизия” тази година при условие, че конкурсът е догодина, щяло да има 170 млн. евро за земеделците - за какво точно, по каква програма, на кого ще се дадат, не е записано. Отделно отиваме в капиталовите разходи - махаме европейските средства, махаме средствата за общините, правителството е записало 3,1 млрд. евро разходи. Има Приложение 2, което ние въведохме, където трябва проект по проект да се опише за какво ще се дадат тези пари. Като съберем всички проекти - 198 на брой, стигаме 1,4 млрд., а в бюджета е записано 3,1 млрд. Тоест 1,7 млрд. евро не са описани за какво ще се дадат”, коментира още лидерът на ПП.

По думите му реакцията на „Продължаваме промяната” към проектобюджета е абсолютно същата като при кабинета „Желязков”. „Там първо предупреждавахме, след това показахме как трябва да се поправи бюджета, след това започнахме разговори, след това направихме предложения между първо и второ четене и когато всичко това не беше прието, направихме протести. Сега ще направим предложения. Ще видим каква ще бъде реакцията на властта към тях и на база на това ще решим дали трябва да има протести. Ако не ги приеме, е въпрос на българските граждани да се организират протести”, заяви той.

По отношение данните за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, Василев коментира: „Това малко ми прилича на немощ. Ако имате доказателства, това влиза в съд, прокуратура и се осъжда човекът. Ако нямате доказателства, няма смисъл от медийни фойерверки. Може би това е начин да се принуди прокуратурата да работи”, коментира Василев.

По думите му, ако полетите на Десислава Атанасова с Пеевски се докажат, тя трябва да подаде оставка. „Това, което трябва да стане и в момента, в който се открият данни, че някой не си върши добре работата, независимо как е излъчен, този човек трябва да бъде отстранен”, посочи Василев.