Асен Василев за Бюджет 2026: В момента е черна кутия, няма нищо разбито

Основното нещо, което кабинетът „Радев” е произвел до момента като политика, е проектобюджетът, а той е един изключително лош бюджет, по-лош от този на кабинета „Желязков” и Теменужка Петкова. Заделени са изключително големи средства за капиталови разходи, изключително големи средства за издръжка, а всичко друго в бюджета в общи линии е замразено. Това заяви в ефира на „Събуди се” лидерът на „Продължаваме промяната” Асен Василев по отношение на план-сметката.
„Махаме всичко, което е за общини, детски, градини, училища и оставаме само в девет министерства и ведомства. Увеличението е 737 млн. евро само за тези ведомства. Големият въпрос е, че правителството не е написало за какво ще се харчат. В момента е черна кутия, няма нищо разбито. Не може да се дебатира в парламента и второ - не е записано в Закона и правителството може да си ги харчи за каквото си иска, ако се гласуват така”, каза Василев.
„До момента не сме видели нормален отговор за какво ще се изхарчат. Дават ни се хвърчащи суми - щели сме да похарчим 20 млн. за „Евровизия” тази година при условие, че конкурсът е догодина, щяло да има 170 млн. евро за земеделците - за какво точно, по каква програма, на кого ще се дадат, не е записано. Отделно отиваме в капиталовите разходи - махаме европейските средства, махаме средствата за общините, правителството е записало 3,1 млрд. евро разходи. Има Приложение 2, което ние въведохме, където трябва проект по проект да се опише за какво ще се дадат тези пари. Като съберем всички проекти - 198 на брой, стигаме 1,4 млрд., а в бюджета е записано 3,1 млрд. Тоест 1,7 млрд. евро не са описани за какво ще се дадат”, коментира още лидерът на ПП.
По думите му реакцията на „Продължаваме промяната” към проектобюджета е абсолютно същата като при кабинета „Желязков”. „Там първо предупреждавахме, след това показахме как трябва да се поправи бюджета, след това започнахме разговори, след това направихме предложения между първо и второ четене и когато всичко това не беше прието, направихме протести. Сега ще направим предложения. Ще видим каква ще бъде реакцията на властта към тях и на база на това ще решим дали трябва да има протести. Ако не ги приеме, е въпрос на българските граждани да се организират протести”, заяви той.
По отношение данните за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, Василев коментира: „Това малко ми прилича на немощ. Ако имате доказателства, това влиза в съд, прокуратура и се осъжда човекът. Ако нямате доказателства, няма смисъл от медийни фойерверки. Може би това е начин да се принуди прокуратурата да работи”, коментира Василев.
По думите му, ако полетите на Десислава Атанасова с Пеевски се докажат, тя трябва да подаде оставка. „Това, което трябва да стане и в момента, в който се открият данни, че някой не си върши добре работата, независимо как е излъчен, този човек трябва да бъде отстранен”, посочи Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9 000 000 000 за 5 работни дни
Коментиран от #5, #6, #38
11:40 12.07.2026
2 Малеееее
11:41 12.07.2026
3 Анонимен
Коментиран от #8, #10, #11, #42
11:42 12.07.2026
4 Точен е Асен Василев
11:43 12.07.2026
5 Прав си!
До коментар #1 от "9 000 000 000 за 5 работни дни":А гербавата Деса Дуловска беше направена конституционен съдия от промяната и пишман демократите.
11:43 12.07.2026
6 Сатана Z
До коментар #1 от "9 000 000 000 за 5 работни дни":Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).
Коментиран от #20
11:44 12.07.2026
7 Последния Софиянец
11:44 12.07.2026
8 Ба бааааа
До коментар #3 от "Анонимен":Ти по рождение си затрит ве ахмак
Коментиран от #12
11:44 12.07.2026
9 Мишел
Дошлите на власт комунисти , начело с Русоида двуличник , обслужващ убиеца путин , изтеглиха за 2 месеца - 7 милиарда дълг ,за да плати на олигархията докарала го на власт !
Дългът ще бъде плащан и от раждащите се в момента деца , а затъването на държавата ще е трайно !
Само много по-масови протести могат да свалят правителството на Русоида , марионетка на олигархията , което е само хипотетично възможно !
Предстои автократичен Режим и смазана свобода под ботуша на фатмаците ! И глад за народа!
Коментиран от #16, #17
11:44 12.07.2026
10 Не позна
До коментар #3 от "Анонимен":Простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, окрадоха народа.
11:44 12.07.2026
11 Слави
До коментар #3 от "Анонимен":Утече у канала и няма думата продажника
11:46 12.07.2026
12 Бу баааа мунчо каунов
До коментар #8 от "Ба бааааа":А ти кривак си полезен единствено на майка си на магистралата да го държиш на турските тираджии като го вкарват едновременно в двете отверстии
Коментиран от #21, #23
11:46 12.07.2026
13 име
11:47 12.07.2026
14 Румен Йотова
Моля припомнете си кой е на Власт
това малко про-изводство ли е?
вече всичко е Про.
моля Ура!
11:47 12.07.2026
15 Обикн.читател
11:48 12.07.2026
16 име
До коментар #9 от "Мишел":Защо забравяш комунистите и синчетата им от СДС, ДайБългария, ДПС и ПП?!
11:50 12.07.2026
17 хробвай с други лъжи
До коментар #9 от "Мишел":Изтеглиха 3.8 милиарда дълг, нищо работа сравнение с 16те милиарда на асен василев.
11:51 12.07.2026
18 Корнелия Нинова
Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?
Коментиран от #19
11:51 12.07.2026
19 Права е Нинова
До коментар #18 от "Корнелия Нинова":3.8 млрд.преди 10 дни и 2.5 млрд.в четвъртък и това само за 2 месеца на власт
11:53 12.07.2026
20 име
До коментар #6 от "Сатана Z":От лятото на 2023г Радев няма общо със бюджетите на държавата. Сглобката промени конституцията и парламента нон-стоп контролира работата на служебните правителства. Квото са приели в парламента, това е. Основно асан василев и тарантулата теменужка ни докараха този дефицит и хиперинфрация
11:55 12.07.2026
21 Аде аде
До коментар #12 от "Бу баааа мунчо каунов":Ти за това ли ми смучиш още дрътия буй
Коментиран от #24
11:57 12.07.2026
22 Овчар
11:57 12.07.2026
23 Келяв
До коментар #12 от "Бу баааа мунчо каунов":Пожелавам ти да отидеш там дето е майка ми вземи и семейството си
11:59 12.07.2026
24 Мунчо майка ти ми го смуче
До коментар #21 от "Аде аде":А след това на отбора турски тираджии кауне 😂🤣😅
Коментиран от #28, #30, #33
11:59 12.07.2026
25 Черна
12:09 12.07.2026
26 Браво г-н Василев!
12:12 12.07.2026
27 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
12:16 12.07.2026
28 Аве педи
До коментар #24 от "Мунчо майка ти ми го смуче":Лапай и мълчи
12:19 12.07.2026
29 Със Стара Пита ! Помзен ! Прави !
Незаконна !
И Противозаконна !
За Да Ми Правите !
Бюджет !
12:20 12.07.2026
30 Теб
До коментар #24 от "Мунчо майка ти ми го смуче":И семейството ти ще ви пратя при майка ми
12:20 12.07.2026
31 Вмирисан Чорап !
Коментиран от #34
12:20 12.07.2026
32 Рефер
12:21 12.07.2026
33 Аве педи
До коментар #24 от "Мунчо майка ти ми го смуче":Жена ти обслужва турски тиражии а ти и светиш
12:21 12.07.2026
34 Вмирисан гей
До коментар #31 от "Вмирисан Чорап !":Лапай и мълчи
12:28 12.07.2026
35 Василев
12:33 12.07.2026
36 Тук се краде много
12:35 12.07.2026
37 Цвете
12:37 12.07.2026
38 Така и ще бъде
До коментар #1 от "9 000 000 000 за 5 работни дни":след като не им се търси отговорност.
12:50 12.07.2026
39 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ
12:51 12.07.2026
40 Смърфиета
12:54 12.07.2026
41 Крадеца вика дръште ...
13:06 12.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 няма вече кой да се върже
Коментиран от #45
13:17 12.07.2026
44 изтриха ми пост 42,
13:18 12.07.2026
45 изтритият ми пост 42
До коментар #43 от "няма вече кой да се върже":разказваше и допълваше казаното в пост 43. КАКВО ви става, факти? За едни може, за други не може. Може би се възмутихте от мисълта ми, че медиите са още в плен на досеашния модел и работят в негова полза?
13:21 12.07.2026
46 Може да отидеш в друга държава
13:30 12.07.2026
47 ППдебил
Голям дебил!
13:34 12.07.2026
48 хахаха
13:36 12.07.2026
49 Калин
13:39 12.07.2026
50 Васил
13:39 12.07.2026
51 раз
13:44 12.07.2026