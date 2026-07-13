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Ограничения по АМ „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“ заради профилактика на тол камери

Ограничения по АМ „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“ заради профилактика на тол камери

13 Юли, 2026 08:36 468 2

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Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни

Ограничения по АМ „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“ заради профилактика на тол камери - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През следващата седмица - от 13 до 16 юли, за профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движение в отделни участъци от АМ „Хемус“, АМ „Тракия“ и АМ „Марица“.

На 13 юли от 11 ч. ще се работи по тол камера на АМ „Хемус“ при 39-и км, в района на тунел „Топли дол“. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение.

На 14 юли между 9 ч. и 10,30 ч. поетапно дейности ще се изпълняват при 137-и км на АМ „Тракия“, в района на Трилистник, като временно ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната.

Във вторник от 11 ч. до 11,30 ч. ще се работи по тол камерите при 172-и км на АМ „Тракия“, в района на Чирпан, в област Стара Загора. Поетапно ще бъде ограничавано преминаването в лентите в посока Бургас. Движението ще преминава в лентите, в които не се работи. След това от 12 ч. работата ще продължи по тол камерата при 205-и км на АМ „Тракия“, в района на с. Памукчии, при същата организация на трафика.

На 14 юли от 13 ч. профилактика ще бъде направена и на тол камерата при 172-и км на АМ „Тракия“ в посока София. Поради това ще бъде ограничено преминаването в активната лента, а превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата.

На 16 юли (четвъртък) ще се работи по тол камери по АМ „Марица“ в участъка на територията на област Хасково. Дейностите ще се извършват в платното за Свиленград и започнат в 11,30 ч. по съоръженията при 83-и км, в района на Любимец, и при 98-и км, в района на Свиленград. От 12,30 ч. ще се работи при 89-и км, в района на с. Момково. При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава преминаването в активната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

В 13 ч. ще започне профилактика на тол камерите в платното за София. Първо ще се работи при 98-и км, от 14 ч. при 89-и км, а от 15 ч. при камерата на 83-и км, в района на Любимец. При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава движението в активната лента, а превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


България
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  • 1 фъшливи

    1 0 Отговор
    камери

    08:51 13.07.2026

  • 2 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    🤣 Смехчовци

    08:51 13.07.2026

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