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Омбудсманът сезира Столична община заради ограничен достъп на хора с увреждания до преференциални карти за пътуване

Омбудсманът сезира Столична община заради ограничен достъп на хора с увреждания до преференциални карти за пътуване

13 Юли, 2026 12:13 420 15

  • со-
  • велислава делчева-
  • васил терзиев-
  • хора с увреждания

В препоръката си Делчева посочва, че административните пречки при издаването на преференциални карти за пътуване поставят хората с увреждания в неблагоприятно положение

Омбудсманът сезира Столична община заради ограничен достъп на хора с увреждания до преференциални карти за пътуване - 1
Снимка: Омбудсман
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до кмета на Столичната община Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров заради множество сигнали и жалби от граждани с увреждания, които срещат административни пречки при издаването на преференциални карти за пътуване с обществения градски транспорт.

Повод за сезирането е и конкретен случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който след тежко сърдечно заболяване и няколко животоспасяващи операции не може да получи полагащата му се карта за градски транспорт, въпреки че разполага с валидно експертно решение на ТЕЛК.

Причината - все още очаква разпореждане на Националния осигурителен институт за отпускане на пенсия, а през това време е принуден да заплаща пълната стойност на пътуванията си.

В препоръката си Делчева посочва, че административните пречки при издаването на преференциални карти за пътуване поставят хората с увреждания в неблагоприятно положение и ограничават възможността им да упражняват права, гарантирани от националното и международното законодателство.

Тя подчертава, че институциите трябва да организират работата си така, че гражданите да не бъдат лишавани от полагащата им се подкрепа заради забавени административни процедури.

„Бих искала да напомня, че при действието на ратифицираната от Република България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, отговорните държавни и местни органи следва да вземат все повече подходящи и ефективни мерки, за да насърчават, защитават и гарантират пълноценното и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от хората с увреждания, да съдействат за зачитане на вътрешно присъщото им човешко достойнство и да ги подкрепят в усилията им за успешна интеграция в обществото“, пише омбудсманът.

В препоръката си Велислава Делчева предлага да бъде преразгледано изискването по чл. 29, ал. 1, т. 15 хората с увреждания с намалена работоспособност от 50% до 70,99% да са „получаващи пенсия“, тъй като то ги поставя в положение на неравно третиране спрямо лицата, регламентирани в чл. 29, ал. 1, т. 16 от Наредбата на Столичния общински съвет за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, в сила от 5 април 2018 г.

Общественият защитник обръща внимание, че поставянето на условие гражданите с увреждания да са получили разпореждане за отпускане на пенсия, за да могат да ползват преференциален транспорт, създава сериозни затруднения в периода между издаването на решението на ТЕЛК и приключването на пенсионното производство. Според Делчева това води до неравно третиране на хора, които вече са признати за лица с увреждания и имат право на съответната подкрепа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    2 1 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    12:19 13.07.2026

  • 2 Помръдва леко, за участие

    4 0 Отговор
    Тази бледа сянка не заслужава даже названието.

    12:20 13.07.2026

  • 3 Не Само Трудно подвижните !

    3 0 Отговор
    Са Хора С Увреждания !

    Какво Направихте ?

    За Останалите ?

    Коментиран от #6

    12:20 13.07.2026

  • 4 Омбудсманът

    6 0 Отговор
    е кърлеж даже си има заместник и администрация , Чанга ранга иска българина , това е..!

    Коментиран от #9

    12:20 13.07.2026

  • 5 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    2 1 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ще воннни на ppaзлложенно!!!Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    12:23 13.07.2026

  • 6 Да Ви Пи + кая !

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не Само Трудно подвижните !":

    На Държавата !

    Да Ви Пи + кая !

    И На Съюза !

    12:23 13.07.2026

  • 7 Каква Е Тази ?

    6 0 Отговор
    Патка ?

    Коментиран от #8, #13

    12:27 13.07.2026

  • 8 604

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Каква Е Тази ?":

    Парашутискъ ...

    12:39 13.07.2026

  • 9 миме

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Омбудсманът":

    една от многото хиляди ,вредни синеКУРни длъжности в колонията

    12:39 13.07.2026

  • 10 Румен Йотова

    3 0 Отговор
    Ние от Про България
    сезирахме първи
    Ура

    12:44 13.07.2026

  • 11 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Тези обдусмсни вършат ли изобщо нещо освен да взимат големи заплати

    12:45 13.07.2026

  • 12 И тая заплата взима

    2 0 Отговор
    Дрън дрън по цял ден

    12:46 13.07.2026

  • 13 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Каква Е Тази ?":

    Пратка 🦆

    12:49 13.07.2026

  • 14 бай Митко

    1 0 Отговор
    Ненужна институция с нищо не помагаща на нуждаещите се българи! Единствената и работа е да брои жалбите и получават мазни заплати на гърба на народа!

    12:53 13.07.2026

  • 15 Кочо

    0 0 Отговор
    И аз имам ограничен достъп до омбусмана и 2-3 министерки, но....съдба! Тва вече не е живот!

    12:54 13.07.2026

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