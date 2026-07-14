Времето днес, прогноза за вторник, 14 юли: Вятър и умерен спад на температурите

Времето в България ще претърпи временна промяна, обусловена от преминаването на атмосферен фронт. Според актуалните данни от НИМХ, през деня ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, който ще донесе по-хладен въздух.

Температурни стойности и валежи

Градусите в страната леко ще се понижат в сравнение с предходните горещи дни. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31° за по-голямата част от страната. В столицата София термометрите ще достигнат около 26°. Очаква се времето да бъде динамично, като нахлуващият по-свеж въздух ще прекъсне за кратко продължителния сух и горещ период, характевен за средата на месеца.

Времето по Черноморието и в планините

По Черноморието : Облачността ще е променлива, като вятърът от северозапад ще се усеща и по крайбрежието. Максималните температури на въздуха ще останат комфортни за плаж – в диапазона между 27° и 30° .

: Облачността ще е променлива, като вятърът от северозапад ще се усеща и по крайбрежието. Максималните температури на въздуха ще останат комфортни за плаж – в диапазона между . В планините: Условията ще бъдат по-динамични. По планинските масиви вятърът ще е силен, а температурите ще се понижат, което изисква повишено внимание от страна на туристите.

Синоптиците напомнят, че въпреки временното глътка свежест и по-ниските температури в този конкретен ден, второто и третото десетдневие на юли запазват висока вероятност за засушаване и повишен риск от пожароопасност в следващите дни.