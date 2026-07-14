Времето днес, прогноза за вторник, 14 юли: Вятър и умерен спад на температурите

Времето в България ще претърпи временна промяна, обусловена от преминаването на атмосферен фронт. Според актуалните данни от НИМХ, през деня ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, който ще донесе по-хладен въздух.
Температурни стойности и валежи
Градусите в страната леко ще се понижат в сравнение с предходните горещи дни. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31° за по-голямата част от страната. В столицата София термометрите ще достигнат около 26°. Очаква се времето да бъде динамично, като нахлуващият по-свеж въздух ще прекъсне за кратко продължителния сух и горещ период, характевен за средата на месеца.
Времето по Черноморието и в планините
- По Черноморието: Облачността ще е променлива, като вятърът от северозапад ще се усеща и по крайбрежието. Максималните температури на въздуха ще останат комфортни за плаж – в диапазона между 27° и 30°.
- В планините: Условията ще бъдат по-динамични. По планинските масиви вятърът ще е силен, а температурите ще се понижат, което изисква повишено внимание от страна на туристите.
Синоптиците напомнят, че въпреки временното глътка свежест и по-ниските температури в този конкретен ден, второто и третото десетдневие на юли запазват висока вероятност за засушаване и повишен риск от пожароопасност в следващите дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 милене! на мaйкя ти ф путкaтa миpизливa
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
03:57 14.07.2026
2 Име
05:57 14.07.2026
3 хаберих
06:25 14.07.2026