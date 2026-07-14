Румен Радев: България е отклонила покана от френския президента Еманюел Макрон за присъединяване към „Коалицията на желаещите“

Министър-председателят Румен Радев обяви, че България е отклонила покана от френския президента Еманюел Макрон за присъединяване към „Коалицията на желаещите“, тъй като страната ни не подкрепя предоставянето на допълнителна финансова и военна помощ за Украйна. Изявлението бе направено във вторник пред български журналисти в Париж, малко преди началото на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция, съобщават от БГНЕС. В парада на площад „Конкорд“ се включиха и български гвардейци.

„Лично получих покана за участието на България в „Коалицията на желаещите“ от президента Макрон, но ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна“, категоричен бе премиерът. Според него страната не предоставя такъв тип подкрепа, защото изходът от конфликта изисква силна дипломатическа мисия за край на ескалацията, а не удължаване чрез военни средства.

Радев уточни, че е разговарял и с други правителствени ръководители по време на официалния прием в Елисейския дворец, които също са отклонили участие в този формат. Относно така наречената „антиракетна коалиция“, той подчерта, че въпросите за колективната сигурност на България се решават изключително в рамките на НАТО и Европейския съюз.

На въпрос за полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски, премиерът призна, че темата се отразява негативно на международния имидж на страната. „Не е добре за България. Това отеква лошо. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве“, завърши Румен Радев.