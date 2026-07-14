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Румен Радев: България е отклонила покана от френския президента Еманюел Макрон за присъединяване към „Коалицията на желаещите“

Румен Радев: България е отклонила покана от френския президента Еманюел Макрон за присъединяване към „Коалицията на желаещите“

14 Юли, 2026 13:03 1 606 122

  • румен радев-
  • еманюел макрон-
  • коалиция-
  • присъединява-
  • коалиция на желаещите

Изходът от конфликта изисква силна дипломатическа мисия за край на ескалацията, а не удължаване чрез военни средства

Румен Радев: България е отклонила покана от френския президента Еманюел Макрон за присъединяване към „Коалицията на желаещите“ - 1
Снимка: МС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев обяви, че България е отклонила покана от френския президента Еманюел Макрон за присъединяване към „Коалицията на желаещите“, тъй като страната ни не подкрепя предоставянето на допълнителна финансова и военна помощ за Украйна. Изявлението бе направено във вторник пред български журналисти в Париж, малко преди началото на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция, съобщават от БГНЕС. В парада на площад „Конкорд“ се включиха и български гвардейци.

„Лично получих покана за участието на България в „Коалицията на желаещите“ от президента Макрон, но ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна“, категоричен бе премиерът. Според него страната не предоставя такъв тип подкрепа, защото изходът от конфликта изисква силна дипломатическа мисия за край на ескалацията, а не удължаване чрез военни средства.

Радев уточни, че е разговарял и с други правителствени ръководители по време на официалния прием в Елисейския дворец, които също са отклонили участие в този формат. Относно така наречената „антиракетна коалиция“, той подчерта, че въпросите за колективната сигурност на България се решават изключително в рамките на НАТО и Европейския съюз.

На въпрос за полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски, премиерът призна, че темата се отразява негативно на международния имидж на страната. „Не е добре за България. Това отеква лошо. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве“, завърши Румен Радев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Муньо не може да му се вярва

    32 33 Отговор
    Едно говори тука, а пред началниците си от €С прави точно обратното.

    Коментиран от #102

    13:05 14.07.2026

  • 2 надарена кака

    10 12 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    13:05 14.07.2026

  • 3 мунчо

    33 51 Отговор
    е роб на путлер и гундзяев!!!

    Коментиран от #11, #39, #99

    13:05 14.07.2026

  • 4 честен ционист

    14 18 Отговор
    Иска да каже, че Падишахът е отклонил поканата, поради развоя на последната среща с братишките край Плевен.

    13:05 14.07.2026

  • 5 Лично

    16 29 Отговор
    бил получил поканата от Макрон ?! Като , че ли на всички участници по пощенски гълъби с им ги пратили ?

    13:06 14.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    35 20 Отговор
    Коалицията на лаещите.

    13:07 14.07.2026

  • 7 Щуката

    34 40 Отговор
    Така е наредила москва. Няма значение българския интерес.

    Коментиран от #9, #17, #29

    13:07 14.07.2026

  • 8 Кривоверен алкаш

    13 21 Отговор
    България или Радев....

    13:08 14.07.2026

  • 9 честен ционист

    34 9 Отговор

    До коментар #7 от "Щуката":

    Ти имаш ли интерес да копаш окопи и правиш просеки на лято? Понеже на зима е по-гадно..

    13:09 14.07.2026

  • 10 Изгонили го от общата снимка

    17 17 Отговор
    Точна е статията.
    Международен скандал. Корепондента на БНР предава -
    Де е България?
    България просто я НЯМА.
    Аз не знам какво точно искат българите.
    Мисля, че и те самите не знаят какво точно искат.
    Затова и в крайна сметка ще получат едно НИЩО и половина.
    Добре, че имам опит в дисциплината "спасяване поединично".

    Коментиран от #36, #42, #48

    13:09 14.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 28 Отговор

    До коментар #3 от "мунчо":

    И този "роб на путлер"- на Путлер ли даде летище София или на ТръНп🤔❗
    Не се чуди каква про.100.тия да напишеш вместо отговор, това е риторичен въпрос ❗

    13:09 14.07.2026

  • 12 аз, самия.

    31 40 Отговор
    Румен Радев:България е отклонила покана от френския президента Еманюел Макрон за присъединяване към „Коалицията на желаещите“

    Не България, а ти лично, шмекер!

    13:09 14.07.2026

  • 13 Правилно

    42 23 Отговор
    Абсолютно правилно, нацистите не трябва да се подкрепят!

    13:09 14.07.2026

  • 14 Грийн сок🧦

    19 19 Отговор
    Аз съм верен на клетвата като
    военен -да служа на Партията и народа(руски)

    Коментиран от #53

    13:10 14.07.2026

  • 15 фицо

    22 38 Отговор
    България и Радев ще бъдат отклонени след тази постъпка на Радев от помощите от ЕС за дълго време. Есента идва и пилците се броят на есен...нека проруският бивш президент/премиер да очаква силен шамар и много народна любов....

    Коментиран от #24, #25, #33, #34, #65, #73

    13:10 14.07.2026

  • 16 Да гледа какъв

    19 6 Отговор
    парад са направили французите само ! А ако такива и толкова танкове минат по жълтите павета , едно паве няма да остане , които няколко пъти ги пренареждаха майсторите на другарката Юрданка за сума ти и пари .

    Коментиран от #95

    13:10 14.07.2026

  • 17 Не си

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Щуката":

    щука, голям шаран си.

    Коментиран от #100

    13:10 14.07.2026

  • 18 Кучета които много лаят

    18 6 Отговор
    не хапят. Же...лаещите също . Батко Тръмп ги помоли да му помогнат но такъв страх ги тресе защото има много маймуни от региона в централна Европа и ще им припомнят случая с шарли ебдо многократно

    13:10 14.07.2026

  • 19 фицо

    18 26 Отговор
    България и Радев ще бъдат отклонени след тази постъпка на Радев от помощите от ЕС за дълго време. Есента идва и пилците се броят на есен...нека проруският бивш президент/премиер да очаква силен шамар и много народна любов....

    Коментиран от #51, #62

    13:10 14.07.2026

  • 20 Огромен скандал в Париж

    24 30 Отговор
    Българският премиер Румен Радев помолен да напусне!!!!
    Финландският президент Александър Стуб дори му е изсъскал да "отива в Русия за заеми". Радев само промълвил че те нямат за тях как да отива. Шефката на СБ Кристин Лагард го е информирала за промяна в лихвените условия на последните два заема които правителството на Радев получи. Всичко се стоварва на гърба на населението. След като винетките не бяха пипани от 2015 г.изведнъж Радев ги вдигна с 30%. От 1 август цигари с 20%. От 1 юли бяха увеличени ток,вода и топлоенергия. Цените на храните за 3 месеца се увеличиха с 15% . Прогреса върви максимално.

    Коментиран от #30, #52

    13:10 14.07.2026

  • 21 Майора

    9 21 Отговор
    Жалкото е заединбивш натовски генерал да не участва в коалиция по отношение на Украйна поканен от Майрон! Явно за него Путини Русия са по важни!

    13:11 14.07.2026

  • 22 Добра новина

    29 10 Отговор
    Нямаме място при войнолюбците

    Коментиран от #66

    13:11 14.07.2026

  • 23 Горд

    27 12 Отговор
    съм,че имаме такъв премиер!
    Откога чакахме,чакахме!
    Браво!

    13:11 14.07.2026

  • 24 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "фицо":

    И аз ще съм на площада тогава, за да дойде някой баш русофил след него.

    13:12 14.07.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 5 Отговор

    До коментар #15 от "фицо":

    Кви помощи от ЕсеС ве 🤔❓
    ЕсеС ни цака като РЕКЕТЬОРИТЕ от 90-те, с по ТРИ и ШЕЙСЕТ € на артикул ❗

    13:12 14.07.2026

  • 26 Накъде ?!

    16 2 Отговор
    Радев и мир , или сриващата се в злобата си антируска турско-еврейска глутница ?! 🤔 Историята учи - с Русия !

    13:12 14.07.2026

  • 27 Макрон

    19 3 Отговор
    Е с 12% рейтинг във Франция.
    Нещастник

    Коментиран от #45

    13:12 14.07.2026

  • 28 Най сетне една правилна постъпка

    18 8 Отговор
    Но да не се отметне все пак в последния момент.

    13:13 14.07.2026

  • 29 Европеец

    24 6 Отговор

    До коментар #7 от "Щуката":

    Не харесвам льотчика, хубаво че не е ходил на срещата на импотентните мераклии, но ще го призная Ако излезе от тая коалиция и откаже парите за Украйна и гарантирането на урсулските заеми........ Коментарът ти е погрешен-Москва от дълги години не нарежда дори и на бившите съветски републики, Какво става за бг пък територията..... А български интерес е българите да живеят добре и да възстановят държавата си, която БСП и СДС разрушиха преди 37 години.....

    13:14 14.07.2026

  • 30 заклет пушач

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Огромен скандал в Париж":

    Всъщност увеличението през август няма да е с 20%. От 1 август 2026 г. се предвижда поетапно повишение на акциза върху тютюневите изделия в България, което ще оскъпи кутията цигари средно с 13 евроцента (около 25-26 стотинки).

    13:14 14.07.2026

  • 31 Въпросният

    12 17 Отговор
    Радев НЕ Е България , но той вечно се крие зад някой , някои и нещо ! Никога не говори прав текст , винаги мъгливо и необективни , и винаги други са му виновни за всичко !

    13:14 14.07.2026

  • 32 оставка

    10 12 Отговор
    руски еничари!!

    13:14 14.07.2026

  • 33 Леле - леле ! 🤔

    14 5 Отговор

    До коментар #15 от "фицо":

    Джендърите само от "помощи" живеете ! За 35 години само лаене , и НИЩО построено .

    13:15 14.07.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "фицо":

    Помагало били🤔
    Те даже рекетьорите ни не са искали по 360%, че и повече❗
    За стока от 1€ - 3.60€ РЕКЕТ❗
    За стока от 0.50€- 3.60€ РЕКЕТ ❗

    13:15 14.07.2026

  • 35 радев да изплющи два шамара

    10 8 Отговор
    на наркомакрон и да му носи кофа фекална маса от мен !

    13:15 14.07.2026

  • 36 Така е

    8 18 Отговор

    До коментар #10 от "Изгонили го от общата снимка":

    И Ройтерс предава за презрителното отношение към мунчо,тоест към България...Докъде ни докара кауна

    13:15 14.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Емил

    16 11 Отговор
    Браво на министър-председателя!
    Говори открито и без заобикалки - мир с военни средства не се постига!!!

    13:16 14.07.2026

  • 39 Ма наф

    2 17 Отговор

    До коментар #3 от "мунчо":

    Мунчооо иди до зеленчуковия и си купи една права евроатлантическа краставица, че да се успокоиш. Знаеш как, нали?

    13:16 14.07.2026

  • 40 Аз съм веган

    11 9 Отговор
    На мунчо яко му дрънкат петолъчките в празната глава.

    13:16 14.07.2026

  • 41 Баба Гошка

    5 8 Отговор
    А нещо за поканата България да гарантира солидарно 90те милиарда евро дълг за Уссррайна само за тази година да кажеш? Алоууу. Продажниккк доллен

    13:17 14.07.2026

  • 42 Ми аз като гледам общата снимка

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Изгонили го от общата снимка":

    Точно Спасяване по единично виждам.

    13:17 14.07.2026

  • 43 Мисля

    14 4 Отговор
    Който е ,,желаещ" да заминава.Ако има и синове и тях да взема.Защото като си ,,желаещ" няма да изпращаш децата на другите.Украинците свършват,скоро ще дойде директивата и за ,,желаещите"Анадънмо?

    Коментиран от #58

    13:17 14.07.2026

  • 44 Да....

    4 6 Отговор
    Просто даваме територията на останалите , които са заявили подкрепа, чрез присъствие на междусъюзнически войски от НАТО

    Та ние нямаме с какво да се включим, неговото е чист пиар пред българите

    13:18 14.07.2026

  • 45 Бабичката

    8 5 Отговор

    До коментар #27 от "Макрон":

    Жива ли е ? Дето го биеше !

    13:18 14.07.2026

  • 46 идиоти вън

    17 12 Отговор
    Поздравления за решението му!!!! Политик, който мисли за Родината си, зашото какво е коалицията на желаешите, изпращане на войска в Украйна, или по-точно пушечно месо и най добре ако то е от източна европа за защита интересите на ,,градината"!!! А иначе живееме в свободен свят, който е желаещ да върви, но нашенските желаещи, много желаят но друг да обира калая!!!

    13:18 14.07.2026

  • 47 АЙДЕ СТИГА СЪС

    6 2 Отговор
    ТАЗИ ВЪНШНАТА. ХВАЩАЙ ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА И Е ВРЕМЕ ДА ВЪДВОРИТЕ РЕДА ЗАКОННОСТТА И МУШИКИТЕ У ДВОРА НА ЗАТВОРА.

    13:19 14.07.2026

  • 48 муньо

    13 10 Отговор

    До коментар #10 от "Изгонили го от общата снимка":

    е СРАМ за България пред цивилизования свят и роб на мафиотска раша!

    Коментиран от #114

    13:19 14.07.2026

  • 49 миме

    10 8 Отговор
    чудесно тосподин Радев, бандерасите заслужават само демилитаризация и денацификация

    13:19 14.07.2026

  • 50 Оставка!

    16 10 Отговор
    1 милион българи есента на улицата!Тоя що ни докара Виденова зима.

    13:20 14.07.2026

  • 51 Емил

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "фицо":

    Нищо подобно няма да се случи, колкото и да го желаете от ППДБ+ГЕРБ+ДПС(една партия)!!!

    13:20 14.07.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Огромен скандал в Париж":

    Те в ЕсеС вече провеждат конференции на тема :
    "Опасността от нормализирането на отношенията с Русия".❗❗❗

    Коментиран от #57

    13:21 14.07.2026

  • 53 Доброволците

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Грийн сок🧦":

    Са добре посрещани в Украйна.

    Коментиран от #97

    13:21 14.07.2026

  • 54 Аха

    4 2 Отговор
    Ние нямаме системи за отбрана, не че не иска, не може
    Гърция и Турция ни " пазят", нямаме и пилоти , та и самолетите ще им дадем на желаещите
    Това е Радев- един изпълнител на НАТО

    13:21 14.07.2026

  • 55 Хаха

    8 11 Отговор
    На мрънкащите атлатико/бандери да напомня, че Радев дойде на власт точно с такава заявка - да не се присъединява към антируски коалиции! Изпълнява обещанията към избирателите си и точка по въпроса!
    На сглобкаджиите може и са не им харесва, но са малцинство в парламента - да свикват!

    13:21 14.07.2026

  • 56 ФАКТИ

    3 9 Отговор
    САЙТА Е ЛАКМУС ЗА ГЛУПАЦИТЕ ПОДЛОГИТЕ БЪЛГАРОФОБИТЕ. УЖАСНО Е ДА СИ ПРЕМИЕР НА ПРОДАЖНО ТЪПО СТАДО.

    13:22 14.07.2026

  • 57 Ол1гофрен,

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това къде го чете или чу?

    Коментиран от #72, #78

    13:22 14.07.2026

  • 58 Българин 🇧🇬

    9 4 Отговор

    До коментар #43 от "Мисля":

    Абсолютно си прав . А лаещите тук евроатлантически тролове няма да пратят децата си .

    13:22 14.07.2026

  • 59 Това сега

    6 2 Отговор
    хвалене ли е?

    13:23 14.07.2026

  • 60 рундьо

    7 7 Отговор
    е руски калм ук

    13:23 14.07.2026

  • 61 С нас и без нас путлетистан си замина

    8 7 Отговор
    Ами после???

    Коментиран от #85

    13:24 14.07.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "фицо":

    ЕвроGEйците от ЕсеС вече ги е страх от всичко НОРМАЛНО❗
    Конференция в ЕсеС на тема:
    "Опасността от нормализирането на отношенията с Русия".❗

    13:25 14.07.2026

  • 63 Класически руски агент

    6 7 Отговор
    Този Путинофил се прави на луд и мисли че другите са по прости от него Самия Тръмп не може да ги накара да седнат и преговарят а той акъл дава и мисли че му вярват

    13:25 14.07.2026

  • 64 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 4 Отговор
    И ТОВА "ОТКЛОНЕНИЕ" НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ...................... ГО Е НАПРАВИЛ, РЕZИДЕНТА С ГОЛЕМИТЕ УШИ, НОС И БРАДАВИЦИ ................... ПЛЕШИВИЯ МИСТЪР КЕШ ..................,. ФАКТ

    13:25 14.07.2026

  • 65 миме

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "фицо":

    само как сладко ви шпили боташа

    13:26 14.07.2026

  • 66 Да,

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Добра новина":

    Прав си. Имаме място при eb@нuте.

    Коментиран от #80

    13:26 14.07.2026

  • 67 Вуйчо Румен

    2 7 Отговор
    Искам да праскам вето на Германия и Франция!

    13:26 14.07.2026

  • 68 Бедняшката русофилска иzzмет

    7 6 Отговор
    Зимата няма да има пари и за хляб.

    13:26 14.07.2026

  • 69 Вълк

    8 6 Отговор
    Бил натовски генерал? Боклук рашистки не иска мир а кръв

    13:27 14.07.2026

  • 70 Софиянец

    9 10 Отговор
    Браво Радев! Поредния шут в дзурлите на жълтопаветните дбили и укро просяците! 😂

    13:27 14.07.2026

  • 71 Българин

    7 5 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    13:27 14.07.2026

  • 72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Ол1гофрен,":

    БТА /Свят
    Европейският парламент обсъди по време на дебати "опасността от нормализиране на отношенията с Русия"
    Специален пратеник на БТА Николай Станоев, Специален пратеник на БТА Атанас Малакчиев"

    13:28 14.07.2026

  • 73 миме

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "фицо":

    еСеС-ще бъде отклонен от плащане на българските вноски и плащане на въглероден квоти от България

    13:29 14.07.2026

  • 74 !!!?

    7 2 Отговор
    Ей, голями лицемери са западняците...не предлагат на Мистър Кеш повече Кеш, а искат да плати нещо от тяхните пари за Украйна...!!!?

    Коментиран от #84

    13:29 14.07.2026

  • 75 Тодар Живков

    7 5 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    13:29 14.07.2026

  • 76 Мерц

    4 4 Отговор
    и Макрон много ми се молиха...

    13:29 14.07.2026

  • 77 Националист

    6 5 Отговор
    Не го ли свалим сега после като овладее всичко ще ще късно. Това не е Борисов да подава оставка дори без да му я искат с този ще се лее кръв. Време е

    Коментиран от #91

    13:30 14.07.2026

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Ол1гофрен,":

    Оли Гуф Рен , не чете, а после обижда просветените, защото той бил Т.Ъ.П.❗

    13:30 14.07.2026

  • 79 Хихихих

    6 4 Отговор
    Петроханската истерия е като песен 😂

    13:30 14.07.2026

  • 80 миме

    3 5 Отговор

    До коментар #66 от "Да,":

    имаш предвид бандераската хунта, нали?

    13:31 14.07.2026

  • 81 Анонимен

    7 7 Отговор
    Един разход по-малко. Нали искахме да намалим бюджетния дефицит - ето, спря излишен харч, местните олигарси пак недоволни.

    13:31 14.07.2026

  • 82 Тинейджър

    6 8 Отговор
    Украйна и без нас ще постави р00сия на колене само че за нас ще останат верни думите на Чърчил че сме много мръсно племе

    Коментиран от #94

    13:33 14.07.2026

  • 83 Българин

    0 3 Отговор
    Аз не съм отклонявал нищо!Нито някой ме е питал!

    Коментиран от #104

    13:34 14.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 миме

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "С нас и без нас путлетистан си замина":

    ми нали знаеш девиза на РВСН: " после нас-тишина "

    13:36 14.07.2026

  • 86 Абсурдистан

    4 3 Отговор
    България не е отклонила, мамникът е отщлонил в услуга на господаря си.

    13:37 14.07.2026

  • 87 последната покана за Париж

    5 0 Отговор
    Следващата покана за посещение на военен парад ще е за 9май на Червения площад.

    13:37 14.07.2026

  • 88 Бъзиктар

    5 4 Отговор
    ,,Коалицията на желаещите" ще си го получи от ,,Коалицията на задоволяващите".Краят няма да е ,,щастлив".Браво на Радев!

    Коментиран от #108

    13:38 14.07.2026

  • 89 Анонимен

    4 3 Отговор
    Изисква ти да си оставка Избори и не на червената диктатура

    13:38 14.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Хихихи

    2 5 Отговор
    "Коалиция на аналнно желаещите" 😅 Радев им го навря

    Коментиран от #118

    13:39 14.07.2026

  • 94 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Тинейджър":

    Докато постави на колене, ще минат години и ти вече няма да си тинейджър, а готов за повестката.

    13:40 14.07.2026

  • 95 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да гледа какъв":

    16 ти защо не пренаредиш паветата вместо да пишеш злобарски писаници тук нали се имаш за всичколог

    13:40 14.07.2026

  • 96 Двуличен,подъл и нагъл!

    5 4 Отговор
    Национален предател и Кремълски послушник.

    13:41 14.07.2026

  • 97 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #53 от "Доброволците":

    53 и теб Путин те чака както и онези които защитават руските интереси вие не сте за европейска България

    13:41 14.07.2026

  • 98 Тома

    2 5 Отговор
    В България само петроханци са от желаещите за трудовашка количка.Така продължават промяната.

    13:43 14.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 И почти

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не си":

    толкова умен.

    13:43 14.07.2026

  • 101 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Безпределно":

    А ти като си за Путин тичай натам а не тук да се правиш на това което не си

    Коментиран от #105, #107

    13:43 14.07.2026

  • 102 9ти септември

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "На Муньо не може да му се вярва":

    Браво на Радев

    13:43 14.07.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Българин 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Българин":

    Напротив ! Точно за това гласувахме . И сме солидарни с позицията на Радев . Резерви имаме само за даване на летище до гъстонаселената София на разположение на турско-англосаксонския алианс .

    13:46 14.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Кремълските опорки,

    2 2 Отговор
    представени като позиция на България?!

    Кой ти каза бе, Радев, че говориш от името на България?

    Говорил от името на джендърите и червените пансии, които те избраха с машинките на Мадуро.

    13:47 14.07.2026

  • 107 Понеже докладваш

    1 2 Отговор

    До коментар #101 от "Анонимен":

    ето го пак:
    За никакъв Путин не съм. Аз съм си за България и не искам с моите пари някой да пълни гушите на укрите. Евродж...трите да си им берат грижата

    Коментиран от #117

    13:49 14.07.2026

  • 108 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Бъзиктар":

    Плашиш кучетата със салам ?

    13:49 14.07.2026

  • 109 Дика

    1 1 Отговор
    Шматка

    13:49 14.07.2026

  • 110 Кака Пена

    2 3 Отговор
    Този е cpaм за България. Няма чест, няма достойнство, няма морал. Позop.

    13:50 14.07.2026

  • 111 Анонимен

    1 3 Отговор
    Радев ти лично се разпореждаш с държавата ни Оставка не желая едноличен господар Оставка България е демокрация а не радева принадлежност

    Коментиран от #113

    13:50 14.07.2026

  • 112 Блез Паскал

    2 2 Отговор
    Браво на Премиера Радев!
    Достоен Политик и Дипломат, който защитава интересите на България!
    Стига сме давали на Нацистите пари за Златни вани и тоалетни,
    а ние да мизеруваме и да се чудим как да свързваме двата края!

    13:51 14.07.2026

  • 113 Мнооо

    1 2 Отговор

    До коментар #111 от "Анонимен":

    си т@п...

    13:51 14.07.2026

  • 114 Цивилизования Свят !

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "муньо":

    Вдигна Цената на Петрола !

    За даУвеличи !

    Капитала си !

    Сега Вие Всичките !

    Плащате !

    13:52 14.07.2026

  • 115 Анонимен

    0 1 Отговор
    Коалицията на желаещите не е политически субект!

    Коментиран от #122

    13:52 14.07.2026

  • 116 Ясно

    1 0 Отговор
    Демек пак се снишаваме.

    13:52 14.07.2026

  • 117 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #107 от "Понеже докладваш":

    Сериозно хахаха ти лично колко даваш от твоите пари Аман от позорни лъжци руски при това А аз съм за демокрация и свобода а не за диктат и червени другари Путин Москва там ти е мястото с твоите пари хахахаха ПОЗОР сте

    13:53 14.07.2026

  • 118 Да,

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Хихихи":

    Глynako, навря го на България.

    13:53 14.07.2026

  • 119 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Да се чете.изритаха ме като куче от европа.няма да има завод за оръжие и инвестиции.затова пък крим наш!

    13:53 14.07.2026

  • 120 От другаде чакаме покана

    0 0 Отговор
    Чакаме покана от МАсква да се присъединим към коалицията на губещите - както винаги в нашата история, изпълнена с предателства и русоробие...

    13:54 14.07.2026

  • 121 Аууу

    0 0 Отговор
    Какъв стратег. Възбудих сА.
    А, дали не е причината, защото нямате пари дарлинг????

    13:54 14.07.2026

  • 122 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Анонимен":

    България си е изпълнила задълженията. Не могат да искат нищо повече.

    13:54 14.07.2026

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