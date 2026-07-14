Румен Радев: България е отклонила покана от френския президента Еманюел Макрон за присъединяване към „Коалицията на желаещите“

Министър-председателят Румен Радев обяви, че България е отклонила покана от френския президента Еманюел Макрон за присъединяване към „Коалицията на желаещите“, тъй като страната ни не подкрепя предоставянето на допълнителна финансова и военна помощ за Украйна. Изявлението бе направено във вторник пред български журналисти в Париж, малко преди началото на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция, съобщават от БГНЕС. В парада на площад „Конкорд“ се включиха и български гвардейци.
„Лично получих покана за участието на България в „Коалицията на желаещите“ от президента Макрон, но ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна“, категоричен бе премиерът. Според него страната не предоставя такъв тип подкрепа, защото изходът от конфликта изисква силна дипломатическа мисия за край на ескалацията, а не удължаване чрез военни средства.
Радев уточни, че е разговарял и с други правителствени ръководители по време на официалния прием в Елисейския дворец, които също са отклонили участие в този формат. Относно така наречената „антиракетна коалиция“, той подчерта, че въпросите за колективната сигурност на България се решават изключително в рамките на НАТО и Европейския съюз.
На въпрос за полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски, премиерът призна, че темата се отразява негативно на международния имидж на страната. „Не е добре за България. Това отеква лошо. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве“, завърши Румен Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Муньо не може да му се вярва
Коментиран от #102
13:05 14.07.2026
2 надарена кака
13:05 14.07.2026
3 мунчо
Коментиран от #11, #39, #99
13:05 14.07.2026
4 честен ционист
13:05 14.07.2026
5 Лично
13:06 14.07.2026
6 Последния Софиянец
13:07 14.07.2026
7 Щуката
Коментиран от #9, #17, #29
13:07 14.07.2026
8 Кривоверен алкаш
13:08 14.07.2026
9 честен ционист
До коментар #7 от "Щуката":Ти имаш ли интерес да копаш окопи и правиш просеки на лято? Понеже на зима е по-гадно..
13:09 14.07.2026
10 Изгонили го от общата снимка
Международен скандал. Корепондента на БНР предава -
Де е България?
България просто я НЯМА.
Аз не знам какво точно искат българите.
Мисля, че и те самите не знаят какво точно искат.
Затова и в крайна сметка ще получат едно НИЩО и половина.
Добре, че имам опит в дисциплината "спасяване поединично".
Коментиран от #36, #42, #48
13:09 14.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "мунчо":И този "роб на путлер"- на Путлер ли даде летище София или на ТръНп🤔❗
Не се чуди каква про.100.тия да напишеш вместо отговор, това е риторичен въпрос ❗
13:09 14.07.2026
12 аз, самия.
Не България, а ти лично, шмекер!
13:09 14.07.2026
13 Правилно
13:09 14.07.2026
14 Грийн сок🧦
военен -да служа на Партията и народа(руски)
Коментиран от #53
13:10 14.07.2026
15 фицо
Коментиран от #24, #25, #33, #34, #65, #73
13:10 14.07.2026
16 Да гледа какъв
Коментиран от #95
13:10 14.07.2026
17 Не си
До коментар #7 от "Щуката":щука, голям шаран си.
Коментиран от #100
13:10 14.07.2026
18 Кучета които много лаят
13:10 14.07.2026
19 фицо
Коментиран от #51, #62
13:10 14.07.2026
20 Огромен скандал в Париж
Финландският президент Александър Стуб дори му е изсъскал да "отива в Русия за заеми". Радев само промълвил че те нямат за тях как да отива. Шефката на СБ Кристин Лагард го е информирала за промяна в лихвените условия на последните два заема които правителството на Радев получи. Всичко се стоварва на гърба на населението. След като винетките не бяха пипани от 2015 г.изведнъж Радев ги вдигна с 30%. От 1 август цигари с 20%. От 1 юли бяха увеличени ток,вода и топлоенергия. Цените на храните за 3 месеца се увеличиха с 15% . Прогреса върви максимално.
Коментиран от #30, #52
13:10 14.07.2026
21 Майора
13:11 14.07.2026
22 Добра новина
Коментиран от #66
13:11 14.07.2026
23 Горд
Откога чакахме,чакахме!
Браво!
13:11 14.07.2026
24 честен ционист
До коментар #15 от "фицо":И аз ще съм на площада тогава, за да дойде някой баш русофил след него.
13:12 14.07.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "фицо":Кви помощи от ЕсеС ве 🤔❓
ЕсеС ни цака като РЕКЕТЬОРИТЕ от 90-те, с по ТРИ и ШЕЙСЕТ € на артикул ❗
13:12 14.07.2026
26 Накъде ?!
13:12 14.07.2026
27 Макрон
Нещастник
Коментиран от #45
13:12 14.07.2026
28 Най сетне една правилна постъпка
13:13 14.07.2026
29 Европеец
До коментар #7 от "Щуката":Не харесвам льотчика, хубаво че не е ходил на срещата на импотентните мераклии, но ще го призная Ако излезе от тая коалиция и откаже парите за Украйна и гарантирането на урсулските заеми........ Коментарът ти е погрешен-Москва от дълги години не нарежда дори и на бившите съветски републики, Какво става за бг пък територията..... А български интерес е българите да живеят добре и да възстановят държавата си, която БСП и СДС разрушиха преди 37 години.....
13:14 14.07.2026
30 заклет пушач
До коментар #20 от "Огромен скандал в Париж":Всъщност увеличението през август няма да е с 20%. От 1 август 2026 г. се предвижда поетапно повишение на акциза върху тютюневите изделия в България, което ще оскъпи кутията цигари средно с 13 евроцента (около 25-26 стотинки).
13:14 14.07.2026
31 Въпросният
13:14 14.07.2026
32 оставка
13:14 14.07.2026
33 Леле - леле ! 🤔
До коментар #15 от "фицо":Джендърите само от "помощи" живеете ! За 35 години само лаене , и НИЩО построено .
13:15 14.07.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "фицо":Помагало били🤔
Те даже рекетьорите ни не са искали по 360%, че и повече❗
За стока от 1€ - 3.60€ РЕКЕТ❗
За стока от 0.50€- 3.60€ РЕКЕТ ❗
13:15 14.07.2026
35 радев да изплющи два шамара
13:15 14.07.2026
36 Така е
До коментар #10 от "Изгонили го от общата снимка":И Ройтерс предава за презрителното отношение към мунчо,тоест към България...Докъде ни докара кауна
13:15 14.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Емил
Говори открито и без заобикалки - мир с военни средства не се постига!!!
13:16 14.07.2026
39 Ма наф
До коментар #3 от "мунчо":Мунчооо иди до зеленчуковия и си купи една права евроатлантическа краставица, че да се успокоиш. Знаеш как, нали?
13:16 14.07.2026
40 Аз съм веган
13:16 14.07.2026
41 Баба Гошка
13:17 14.07.2026
42 Ми аз като гледам общата снимка
До коментар #10 от "Изгонили го от общата снимка":Точно Спасяване по единично виждам.
13:17 14.07.2026
43 Мисля
Коментиран от #58
13:17 14.07.2026
44 Да....
Та ние нямаме с какво да се включим, неговото е чист пиар пред българите
13:18 14.07.2026
45 Бабичката
До коментар #27 от "Макрон":Жива ли е ? Дето го биеше !
13:18 14.07.2026
46 идиоти вън
13:18 14.07.2026
47 АЙДЕ СТИГА СЪС
13:19 14.07.2026
48 муньо
До коментар #10 от "Изгонили го от общата снимка":е СРАМ за България пред цивилизования свят и роб на мафиотска раша!
Коментиран от #114
13:19 14.07.2026
49 миме
13:19 14.07.2026
50 Оставка!
13:20 14.07.2026
51 Емил
До коментар #19 от "фицо":Нищо подобно няма да се случи, колкото и да го желаете от ППДБ+ГЕРБ+ДПС(една партия)!!!
13:20 14.07.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Огромен скандал в Париж":Те в ЕсеС вече провеждат конференции на тема :
"Опасността от нормализирането на отношенията с Русия".❗❗❗
Коментиран от #57
13:21 14.07.2026
53 Доброволците
До коментар #14 от "Грийн сок🧦":Са добре посрещани в Украйна.
Коментиран от #97
13:21 14.07.2026
54 Аха
Гърция и Турция ни " пазят", нямаме и пилоти , та и самолетите ще им дадем на желаещите
Това е Радев- един изпълнител на НАТО
13:21 14.07.2026
55 Хаха
На сглобкаджиите може и са не им харесва, но са малцинство в парламента - да свикват!
13:21 14.07.2026
56 ФАКТИ
13:22 14.07.2026
57 Ол1гофрен,
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това къде го чете или чу?
Коментиран от #72, #78
13:22 14.07.2026
58 Българин 🇧🇬
До коментар #43 от "Мисля":Абсолютно си прав . А лаещите тук евроатлантически тролове няма да пратят децата си .
13:22 14.07.2026
59 Това сега
13:23 14.07.2026
60 рундьо
13:23 14.07.2026
61 С нас и без нас путлетистан си замина
Коментиран от #85
13:24 14.07.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "фицо":ЕвроGEйците от ЕсеС вече ги е страх от всичко НОРМАЛНО❗
Конференция в ЕсеС на тема:
"Опасността от нормализирането на отношенията с Русия".❗
13:25 14.07.2026
63 Класически руски агент
13:25 14.07.2026
64 ЕДГАР КЕЙСИ
13:25 14.07.2026
65 миме
До коментар #15 от "фицо":само как сладко ви шпили боташа
13:26 14.07.2026
66 Да,
До коментар #22 от "Добра новина":Прав си. Имаме място при eb@нuте.
Коментиран от #80
13:26 14.07.2026
67 Вуйчо Румен
13:26 14.07.2026
68 Бедняшката русофилска иzzмет
13:26 14.07.2026
69 Вълк
13:27 14.07.2026
70 Софиянец
13:27 14.07.2026
71 Българин
13:27 14.07.2026
72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "Ол1гофрен,":БТА /Свят
Европейският парламент обсъди по време на дебати "опасността от нормализиране на отношенията с Русия"
Специален пратеник на БТА Николай Станоев, Специален пратеник на БТА Атанас Малакчиев"
13:28 14.07.2026
73 миме
До коментар #15 от "фицо":еСеС-ще бъде отклонен от плащане на българските вноски и плащане на въглероден квоти от България
13:29 14.07.2026
74 !!!?
Коментиран от #84
13:29 14.07.2026
75 Тодар Живков
13:29 14.07.2026
76 Мерц
13:29 14.07.2026
77 Националист
Коментиран от #91
13:30 14.07.2026
78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "Ол1гофрен,":Оли Гуф Рен , не чете, а после обижда просветените, защото той бил Т.Ъ.П.❗
13:30 14.07.2026
79 Хихихих
13:30 14.07.2026
80 миме
До коментар #66 от "Да,":имаш предвид бандераската хунта, нали?
13:31 14.07.2026
81 Анонимен
13:31 14.07.2026
82 Тинейджър
Коментиран от #94
13:33 14.07.2026
83 Българин
Коментиран от #104
13:34 14.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 миме
До коментар #61 от "С нас и без нас путлетистан си замина":ми нали знаеш девиза на РВСН: " после нас-тишина "
13:36 14.07.2026
86 Абсурдистан
13:37 14.07.2026
87 последната покана за Париж
13:37 14.07.2026
88 Бъзиктар
Коментиран от #108
13:38 14.07.2026
89 Анонимен
13:38 14.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Хихихи
Коментиран от #118
13:39 14.07.2026
94 честен ционист
До коментар #82 от "Тинейджър":Докато постави на колене, ще минат години и ти вече няма да си тинейджър, а готов за повестката.
13:40 14.07.2026
95 Анонимен
До коментар #16 от "Да гледа какъв":16 ти защо не пренаредиш паветата вместо да пишеш злобарски писаници тук нали се имаш за всичколог
13:40 14.07.2026
96 Двуличен,подъл и нагъл!
13:41 14.07.2026
97 Анонимен
До коментар #53 от "Доброволците":53 и теб Путин те чака както и онези които защитават руските интереси вие не сте за европейска България
13:41 14.07.2026
98 Тома
13:43 14.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 И почти
До коментар #17 от "Не си":толкова умен.
13:43 14.07.2026
101 Анонимен
До коментар #91 от "Безпределно":А ти като си за Путин тичай натам а не тук да се правиш на това което не си
Коментиран от #105, #107
13:43 14.07.2026
102 9ти септември
До коментар #1 от "На Муньо не може да му се вярва":Браво на Радев
13:43 14.07.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Българин 🇧🇬
До коментар #83 от "Българин":Напротив ! Точно за това гласувахме . И сме солидарни с позицията на Радев . Резерви имаме само за даване на летище до гъстонаселената София на разположение на турско-англосаксонския алианс .
13:46 14.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Кремълските опорки,
Кой ти каза бе, Радев, че говориш от името на България?
Говорил от името на джендърите и червените пансии, които те избраха с машинките на Мадуро.
13:47 14.07.2026
107 Понеже докладваш
До коментар #101 от "Анонимен":ето го пак:
За никакъв Путин не съм. Аз съм си за България и не искам с моите пари някой да пълни гушите на укрите. Евродж...трите да си им берат грижата
Коментиран от #117
13:49 14.07.2026
108 Всъщност
До коментар #88 от "Бъзиктар":Плашиш кучетата със салам ?
13:49 14.07.2026
109 Дика
13:49 14.07.2026
110 Кака Пена
13:50 14.07.2026
111 Анонимен
Коментиран от #113
13:50 14.07.2026
112 Блез Паскал
Достоен Политик и Дипломат, който защитава интересите на България!
Стига сме давали на Нацистите пари за Златни вани и тоалетни,
а ние да мизеруваме и да се чудим как да свързваме двата края!
13:51 14.07.2026
113 Мнооо
До коментар #111 от "Анонимен":си т@п...
13:51 14.07.2026
114 Цивилизования Свят !
До коментар #48 от "муньо":Вдигна Цената на Петрола !
За даУвеличи !
Капитала си !
Сега Вие Всичките !
Плащате !
13:52 14.07.2026
115 Анонимен
Коментиран от #122
13:52 14.07.2026
116 Ясно
13:52 14.07.2026
117 Анонимен
До коментар #107 от "Понеже докладваш":Сериозно хахаха ти лично колко даваш от твоите пари Аман от позорни лъжци руски при това А аз съм за демокрация и свобода а не за диктат и червени другари Путин Москва там ти е мястото с твоите пари хахахаха ПОЗОР сте
13:53 14.07.2026
118 Да,
До коментар #93 от "Хихихи":Глynako, навря го на България.
13:53 14.07.2026
119 стоян георгиев
13:53 14.07.2026
120 От другаде чакаме покана
13:54 14.07.2026
121 Аууу
А, дали не е причината, защото нямате пари дарлинг????
13:54 14.07.2026
122 Дзак
До коментар #115 от "Анонимен":България си е изпълнила задълженията. Не могат да искат нищо повече.
13:54 14.07.2026