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Регионалният министър Шишков: Северозападът е управляван по позорен начин, граничещ с геноцид

Регионалният министър Шишков: Северозападът е управляван по позорен начин, граничещ с геноцид

14 Юли, 2026 12:37 1 090 15

  • иван шишков-
  • северозапад-
  • управление-
  • позор-
  • геноцид

"Оттук нататък този регион няма да е забравен. Другият понеделник ще представя всички сключени договори дотук за инфраструктурните обекти – фирма по фирма. Не исках да го правя, но ще се наложи, да се знае кой, кога и как е подписвал. Ние нямаме любими фирми, но имаме любима държава“, категоричен е министърът

Регионалният министър Шишков: Северозападът е управляван по позорен начин, граничещ с геноцид - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков разговаря с кметове на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм относно инфраструктурата в региона.

„Към този момент наследството са пътища в окаяно състояние. Имаме обаче обществени поръчки, които са изпълнени преди нас. Поканихме кметовете с две питания – дали са готови и искат ли ремонт на пътища. Кметовете казаха, че са съгласни“, заяви министърът, цитиран от novini.bg.

„Напоследък някои се опитват да казват, че продължаваме по същия начин. Не, не продължаваме по същия начин. Ще правим основни ремонти с проекти и с надзор, но попитахме и кметовете дали са съгласни да довършим обществените поръчки, да сключим договори и да реализираме възможностите на европейското финансиране. Не можем да се съгласим, че когато искаме законово да развием инфраструктурата у нас, начинът е да прекратяваме тези обществени поръчки, които не можем да си позволим да го направим, да върнем държавата в хаос в следващите две години, да не развием инфраструктурата и да загубим европейско финансиране. Това е част от наследството, то не е само липсата на инфраструктура, а и проведени обществени поръчки. Можем единствено да кажем, че към този момент с тези налични обществени поръчки можем да осъществим изключителен контрол за всички следващи обществени поръчки, които ние ще направим“, обеща Шишков.

По думите му инфраструктурата в Северозапада е в такова тежко състояние, защото тези договори, вкл. за текущо поддържане през 2024 г., най-малко пари са дадени за региона.
„Този регион е управляван по позорен начин, граничещ с геноцид. Оттук нататък този регион няма да е забравен. Другият понеделник ще представя всички сключени договори дотук за инфраструктурните обекти – фирма по фирма. Не исках да го правя, но ще се наложи, да се знае кой, кога и как е подписвал. Ние нямаме любими фирми, но имаме любима държава“, категоричен е министърът

Кметът на Видин Цветан Ценков заяви, че е похвалната идеята за регулярни срещи с кметове: „АПИ трябва да ангажира всички възможни инженери и цялата тази трагична инфраструктура да започне да се поправя. Местната власт без централната и централната без местната не могат.

Министър Шишков обърна внимание, че „много време нищо не се е случвало”: „Стига се донякъде с проектирането, не се довършва. Това е състоянието в държавата – всичко е започнато и не е довършвано, само че нямаме време да чакаме, нито да разваляме обществени поръчки. Трябва да преодолеем всички тези трудности по най-бързия начин.”

Настоя да знае има ли значение коя е фирмата, или пък е по-важно да се свърши работата качествено.

Росен Добрев, кмет на Община Оряхово, подчерта, че нямаме свързаност с ЕС: „Когато живеем в тези български територии, ние трябва да запазим местното население с инфраструктура, което може да се случи с поетите от министър Шишков ангажименти. Тезата, че можем да не харесваме или да харесваме фирма, е несъстоятелна. Има закон за обществените поръчки, той е ясен. Само при пълен контрол от страна на АПИ трябва да се работи, там държавата може да покаже присъствието си.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само така

    12 0 Отговор
    Никакви тиквени протежета!!!

    12:41 14.07.2026

  • 2 Шишков,

    12 2 Отговор
    Ти си един от тези лаладжии,които трябва да си ходят.Кажи за обществените поръчки в АПИ,кажи за качеството ма СПО и най вече за корупцията около теб.

    12:42 14.07.2026

  • 3 честен ционист

    9 0 Отговор
    Така е като няма вече кметове като Ценко Чоков.

    12:42 14.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    13 1 Отговор
    Държавата трябва да плаща репарации за 35 години геноцид на Северозапада.

    12:51 14.07.2026

  • 6 Всичко в БГ е геноцид.

    9 0 Отговор
    Депутатски. Административен. Банков. Търговията с храна и цените. Див капитализъм.

    12:52 14.07.2026

  • 7 Пълна заббрана

    4 0 Отговор
    Пълна заббрана на ивестииции в Софска област!!!!!!

    12:52 14.07.2026

  • 8 Шишко

    10 0 Отговор
    Евровизия трябва да е в последната столица на Второто българско царство Видин.

    12:53 14.07.2026

  • 9 Що не се стараете поне малко

    2 2 Отговор
    За снимките. Шишкото е прав но няма подкрепа и вътрешния е също така.

    13:00 14.07.2026

  • 10 раз

    1 3 Отговор
    Вълчи бръм.Мълчи дрън.Брамгаднангапранга.

    13:02 14.07.2026

  • 11 Аз североизтокът

    8 0 Отговор
    не се развива и е в застой заради един кр..тен който спря преди няколко години магистралата в услуга на олигарсите които развиват югоизточна България и са вложили средства там.

    13:05 14.07.2026

  • 12 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Северозападът е с най-плодородната почва в Европа!!! Въпрос, кой има интерес от тов обезкюдяване и кой е хвърлил око на този район?!?!?!?

    13:26 14.07.2026

  • 13 Мунчо юмручето министър

    1 1 Отговор
    ТОЯ САМО ГОВОРИ И МАИ НИЩО ДРУГО НЕ ПРАВИ НАЛИ БЕШЕ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР БАЯ ВРЕМЕ НАПРАВИ ЛИ НЕЩО КАТО ТАКЪВ -НЕ- САМО ГОВОРЕНЕ

    13:27 14.07.2026

  • 14 Кака Пена

    1 1 Отговор
    Сkpuй се бе kpaдлbo. Да не падаш от луната?

    13:27 14.07.2026

  • 15 АНОНИМЕН

    0 0 Отговор
    И не само пътищата ,а и докато има частни клубове в които се събират всеки четвъртък вечер и решават ,че заплати ще бъде толкова за тоз месец независимо какво работиш шивач ,готвач,чистач +- 30 евро .
    НО ИМА ГОСПОД !!!....

    13:49 14.07.2026

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