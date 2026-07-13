Вяра Тодева напусна Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната"

Новият член на Централната избирателна комисия (ЦИК) Вяра Тодева обяви официалното си оттегляне от Изпълнителния съвет на „Продължаваме промяната“. В своя публикация в социалните мрежи тя посочи, че целта е да предотврати евентуални съмнения за конфликт на интереси и несъвместимост между партийната роля и държавния пост.

Според Тодева новите ѝ професионални ангажименти в изборната администрация налагат тя да се посвети изцяло на работата си и да спазва стриктно законовите изисквания в страната.

„Професионалните ангажименти, които поех като член на Централната избирателна комисия, изискват да се посветя изцяло на тази отговорна роля, при стриктно спазване на закона. Затова, както и за да не възникнат каквито и да е съмнения за евентуална несъвместимост между изпълняваните от мен функции, подадох оставка от Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“ на вчерашното Общо събрание“, написа Тодева във Facebook.

Тя допълни, че решението ѝ не представлява отстъпление от каузите на политическата сила, а отразява уважението ѝ към върховенството на правото, почтеността и високите стандарти в обществения живот.

„Оставам член и съмишленик на ПП“, категорична е Вяра Тодева. Тя изрази благодарност за доверието, което е получила на вътрешните избори в партията преди близо година. По нейни думи през изминалия период ръководството на формацията се е старало да чува гласа на своите членове и симпатизанти, като е взело важни решения за бъдещото развитие на организацията.

На 23 юни в длъжност официално встъпи обновеният състав на Централната избирателна комисия. Неин председател е Георги Хорозов, а позициите на заместник-председатели са заети от Исмаил Осман и Маргарита Махаева. Секретар на институцията е Йорданка Ганчева.

Сред членовете на комисията, освен Вяра Тодева, влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.