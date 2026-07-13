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Вяра Тодева напусна Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната"

Вяра Тодева напусна Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната"

13 Юли, 2026 13:11 1 423 18

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На 23 юни в длъжност официално встъпи обновеният състав на Централната избирателна комисия

Вяра Тодева напусна Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият член на Централната избирателна комисия (ЦИК) Вяра Тодева обяви официалното си оттегляне от Изпълнителния съвет на „Продължаваме промяната“. В своя публикация в социалните мрежи тя посочи, че целта е да предотврати евентуални съмнения за конфликт на интереси и несъвместимост между партийната роля и държавния пост.

Според Тодева новите ѝ професионални ангажименти в изборната администрация налагат тя да се посвети изцяло на работата си и да спазва стриктно законовите изисквания в страната.

„Професионалните ангажименти, които поех като член на Централната избирателна комисия, изискват да се посветя изцяло на тази отговорна роля, при стриктно спазване на закона. Затова, както и за да не възникнат каквито и да е съмнения за евентуална несъвместимост между изпълняваните от мен функции, подадох оставка от Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“ на вчерашното Общо събрание“, написа Тодева във Facebook.

Тя допълни, че решението ѝ не представлява отстъпление от каузите на политическата сила, а отразява уважението ѝ към върховенството на правото, почтеността и високите стандарти в обществения живот.

„Оставам член и съмишленик на ПП“, категорична е Вяра Тодева. Тя изрази благодарност за доверието, което е получила на вътрешните избори в партията преди близо година. По нейни думи през изминалия период ръководството на формацията се е старало да чува гласа на своите членове и симпатизанти, като е взело важни решения за бъдещото развитие на организацията.

На 23 юни в длъжност официално встъпи обновеният състав на Централната избирателна комисия. Неин председател е Георги Хорозов, а позициите на заместник-председатели са заети от Исмаил Осман и Маргарита Махаева. Секретар на институцията е Йорданка Ганчева.

Сред членовете на комисията, освен Вяра Тодева, влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахаха

    17 3 Отговор
    и тия от ПЪПКИТЕ говорят за спазване на правилата и гледат да се наредят някъде на хранилката !!

    13:20 13.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Тази смени всички партии.

    13:20 13.07.2026

  • 3 Пико

    24 2 Отговор
    Резачка на паметници. Модерен фюжън от либерал и талибан.

    13:23 13.07.2026

  • 4 Приказни герои

    17 3 Отговор
    Баба Яга си свърши работата и се прибира в къщичката на петльови крака.

    13:26 13.07.2026

  • 5 Гост

    15 3 Отговор
    Този комунистически култук събори паметника наСъветската армия! ПОЗОР! Сега едва ли може да си представите какви "Честни" избори може да прави!

    13:30 13.07.2026

  • 6 У де отива?

    3 6 Отговор
    В гълъбарника на "добрата олигархия" и чичо Румен ли?

    13:31 13.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 тодка умнуту

    12 0 Отговор
    добре де, няма ли изискване поне от 3-5 години след като си бил член на партия или още повече в нейното управление, да не можеш да заемаш пост в ЦИК - е няма такава държава, простооо..Тази жена според вас ще бъде ли безпристастен член на ЦИрК??

    13:33 13.07.2026

  • 9 това

    11 1 Отговор
    чукало си сложи голям грях на душата с паметника, дали спи спокойно нощем?

    13:34 13.07.2026

  • 10 нема леб за жени

    7 1 Отговор
    при геювити

    13:35 13.07.2026

  • 11 Перо

    6 1 Отговор
    Само в кочината некадърни юристи измислиха квотен принцип и на всякъде се появиха Атанасовки, разперчетоносващи всяка комисии и органи на държавната власт с простотия, некадърност и корупция! Без да има никъде и нищо съставено от професионалисти и професионални съсловни организации!

    13:35 13.07.2026

  • 12 По какъв критерий е в ЦИК

    7 1 Отговор
    тази квази-демократична мумия от семейство на активни борци срещу фашизма и капитализма, рушителка, в самоуправство, на Паметника на Съветската армия и на българската войска в състава на Трети украински фронт на Съветската армия?

    13:41 13.07.2026

  • 13 Тази

    6 0 Отговор
    е за затвора. Те я набутали избори да прави. Просто и нагло същество.

    13:44 13.07.2026

  • 14 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Бон шанс, ше я эбът на умрело

    13:44 13.07.2026

  • 15 Тома

    5 0 Отговор
    Демек на шарлатаните.

    13:50 13.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Софиянец

    5 0 Отговор
    Този боклук защо диша?

    13:56 13.07.2026

  • 18 глоги

    0 0 Отговор
    НовАТА членКА на Централната избирателна комисия (ЦИК) - Вяра Тодева обяви официалното си оттегляне от Изпълнителния съвет на „Продължаваме подмяната“.

    14:19 13.07.2026

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