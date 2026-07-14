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Овладяха пожара във "Факултета", мият ул. "Житница"

Овладяха пожара във "Факултета", мият ул. "Житница"

14 Юли, 2026 18:45 792 15

  • факултета-
  • пожар-
  • миене

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ остават на терен

Овладяха пожара във "Факултета", мият ул. "Житница" - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община реагира своевременно след възникналия пожар днес в район „Красна поляна“, квартал „Факултета“. Благодарение на бързата координация между службите, няма пострадали граждани и материалните щети са ограничени.

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ остават на терен, за да окажат необходимото съдействие до пълното приключване на работата на място.

С цел предотвратяване на вторично запрашаване и гарантиране качеството на въздуха, Столичният инспекторат организира незабавно миене с автоцистерни. Дейностите започват приоритетно от ул. „Житница“, за да се отстранят остатъчните частици и да се гарантира чистотата на въздуха.

Освен политиките за превенция на замърсяването и поддържане на чиста градска среда, системните усилия на Столична община включват и протокол за бърза реакция при бедствия и аварийни ситуации. Миенето на пътните платна е ключова мярка за подобряване на въздуха, особено в летните месеци.

Столичната община продължава да следи показателите на въздуха чрез своите станции и ще информира гражданите при всяка промяна в обстановката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хадмукарчо

    11 0 Отговор
    звинявам са ама кибритъ беши многу силен

    18:47 14.07.2026

  • 2 кРадев

    16 11 Отговор
    Браво на смелите огнеборци! Спасиха ми електората без да пращам Спартана да гаси.

    Коментиран от #4, #6

    18:48 14.07.2026

  • 3 Пустиня(к)

    12 2 Отговор
    Бацко са а разпоредил, нали са му електорат. Па и он шлангаджия, та таман.

    18:49 14.07.2026

  • 4 Гост

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "кРадев":

    Там се гласува , само за ГЕРБ. Които купуват гласове. Няма да си дадат ромския глас, така лесно на Радев.

    Коментиран от #9

    18:51 14.07.2026

  • 5 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Мият или дезинфекцират улица Житница,която е по спомени е улица в началото и свършва като калдъръм в маалата ?

    18:51 14.07.2026

  • 6 хехе

    17 10 Отговор

    До коментар #2 от "кРадев":

    Онзи доколкото си спомням Пеевски на митингите пред народното събрание ревеше с пълно гърло няма да ви предам братя роми, а не Радев.

    18:52 14.07.2026

  • 7 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Съдейки по снимката ,водоноската полива улицата за да не се вдига прахоляк.

    18:53 14.07.2026

  • 8 НИЩО БЕ !

    18 0 Отговор
    Утре индийците пак ще го подпалят , столична община да не хаби пари напразно , а да ги остави факултета да изгори ....и готовооооо проблема е решен !

    18:56 14.07.2026

  • 9 Тия ги разправяй в боташ гълъбарника ви

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Резултатите от ЦИК са общодостъпни и показателни. На последните фалшиви избори 90+% от вота в гетата е за измамата Прогресиращ Бо(га)таш.

    18:58 14.07.2026

  • 10 лека корекция мисирко

    8 0 Отговор
    това от снимката не е измиване! това е поливане

    пишете че поливат улицата!

    18:58 14.07.2026

  • 11 Столична община да вземе да оправи

    6 0 Отговор
    Ремонта на Ремонтите на ГРОБ ....за да цъфти София и да връзва и кои каквото си е надробил , да го сърба !

    18:59 14.07.2026

  • 12 Факултето не можа ли да изгори целия

    8 0 Отговор
    Колко жалко. А представяте ли си ако това беше станало заедно с обитателите му. Е.... кефа

    19:20 14.07.2026

  • 13 Много жалко!!!

    8 0 Отговор
    По-добре да не се бяха намесвали пожарникарите. Този тумор в София трябва да бъде заличен... Заедно с още няколко...

    19:34 14.07.2026

  • 14 8818

    0 0 Отговор
    Дано да изгорят в Ада всички човекоподобни цигански изчадия адови

    20:16 14.07.2026

  • 15 Димитър

    0 0 Отговор
    Хубава работа, ама ци….а! 😂

    20:26 14.07.2026

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