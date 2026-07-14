Овладяха пожара във "Факултета", мият ул. "Житница"

Столичната община реагира своевременно след възникналия пожар днес в район „Красна поляна“, квартал „Факултета“. Благодарение на бързата координация между службите, няма пострадали граждани и материалните щети са ограничени.
Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ остават на терен, за да окажат необходимото съдействие до пълното приключване на работата на място.
С цел предотвратяване на вторично запрашаване и гарантиране качеството на въздуха, Столичният инспекторат организира незабавно миене с автоцистерни. Дейностите започват приоритетно от ул. „Житница“, за да се отстранят остатъчните частици и да се гарантира чистотата на въздуха.
Освен политиките за превенция на замърсяването и поддържане на чиста градска среда, системните усилия на Столична община включват и протокол за бърза реакция при бедствия и аварийни ситуации. Миенето на пътните платна е ключова мярка за подобряване на въздуха, особено в летните месеци.
Столичната община продължава да следи показателите на въздуха чрез своите станции и ще информира гражданите при всяка промяна в обстановката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хадмукарчо
18:47 14.07.2026
2 кРадев
Коментиран от #4, #6
18:48 14.07.2026
3 Пустиня(к)
18:49 14.07.2026
4 Гост
До коментар #2 от "кРадев":Там се гласува , само за ГЕРБ. Които купуват гласове. Няма да си дадат ромския глас, така лесно на Радев.
Коментиран от #9
18:51 14.07.2026
5 Сатана Z
18:51 14.07.2026
6 хехе
До коментар #2 от "кРадев":Онзи доколкото си спомням Пеевски на митингите пред народното събрание ревеше с пълно гърло няма да ви предам братя роми, а не Радев.
18:52 14.07.2026
7 Сатана Z
18:53 14.07.2026
8 НИЩО БЕ !
18:56 14.07.2026
9 Тия ги разправяй в боташ гълъбарника ви
До коментар #4 от "Гост":Резултатите от ЦИК са общодостъпни и показателни. На последните фалшиви избори 90+% от вота в гетата е за измамата Прогресиращ Бо(га)таш.
18:58 14.07.2026
10 лека корекция мисирко
пишете че поливат улицата!
18:58 14.07.2026
11 Столична община да вземе да оправи
18:59 14.07.2026
12 Факултето не можа ли да изгори целия
19:20 14.07.2026
13 Много жалко!!!
19:34 14.07.2026
14 8818
20:16 14.07.2026
15 Димитър
20:26 14.07.2026