Овладяха пожара във "Факултета", мият ул. "Житница"

Столичната община реагира своевременно след възникналия пожар днес в район „Красна поляна“, квартал „Факултета“. Благодарение на бързата координация между службите, няма пострадали граждани и материалните щети са ограничени.

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ остават на терен, за да окажат необходимото съдействие до пълното приключване на работата на място.

С цел предотвратяване на вторично запрашаване и гарантиране качеството на въздуха, Столичният инспекторат организира незабавно миене с автоцистерни. Дейностите започват приоритетно от ул. „Житница“, за да се отстранят остатъчните частици и да се гарантира чистотата на въздуха.

Освен политиките за превенция на замърсяването и поддържане на чиста градска среда, системните усилия на Столична община включват и протокол за бърза реакция при бедствия и аварийни ситуации. Миенето на пътните платна е ключова мярка за подобряване на въздуха, особено в летните месеци.

Столичната община продължава да следи показателите на въздуха чрез своите станции и ще информира гражданите при всяка промяна в обстановката.