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Киев критикува, а Москва приветства отказа на премиера Радев от „Коалицията на желаещите"

Киев критикува, а Москва приветства отказа на премиера Радев от „Коалицията на желаещите"

14 Юли, 2026 20:06 2 017 221

  • киев-
  • москва-
  • българия-
  • коалиция на желаещите-
  • украйна

Френското участие в Париж се превърна в дипломатически казус; медиите на Запад и Изток с коренно различни прочити на българската позиция

Киев критикува, а Москва приветства отказа на премиера Радев от „Коалицията на желаещите" - 1
Снимка: БГНЕС
екип на Факти.бг екип на Факти.бг Да извадим фактите наяве

Отказът на българския министър-председател Румен Радев страната ни да се присъедини към новосформираната „Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна предизвика вълна от коментари и полярни реакции в международното пространство. Темата стана централна, след като Радев, който е в Париж за френския национален празник, потвърди, че е получил лична покана от президента Еманюел Макрон, но е избрал България да не участва в инициативата за финансова и военна помощ за Киев.

Остра реакция от Киев: Разграничаване от европейското мнозинство

Украинската държавна информационна агенция „Укринформ“ излезе с критичен коментар по темата. В своя публикация медията отбелязва, че с този свой ход „България се отдалечава още повече от мнозинството държави-членки на Европейския съюз, които категорично подкрепят Украйна“. „Укринформ“ припомня и досегашните позиции на Радев против предоставянето на българско военно оборудване за Киев, като допълва, че в качеството си на премиер той продължава твърдо да настоява за мирни преговори между Киев и Москва, вместо засилване на военната помощ.

Москва приветства „дипломатическия подход“

В ярък контраст с позициите в Украйна, водещите руски държавни медии отделиха сериозно внимание на изявленията от Париж, представяйки ги в позитивна светлина.

Информационната агенция ТАСС акцентира върху думите на българския премиер, че конфликтът не може да бъде решен чрез удължаването му с военни средства, а изисква дипломация.

РИА „Новости“ публикува самостоятелен материал, описващ решението на София като категоричен отказ от участие в инициативи, водещи до „по-нататъшна военна ескалация“.

Всекидневникът „Известия“ анализира казуса в по-широк геополитически контекст, посочвайки България като пример за задълбочаващите се различия и пукнатини в общоевропейския съюз по отношение на дългосрочната стратегия за подкрепа на Украйна.

Дипломатическият прецедент в Париж и дебатите у дома

Повод за коментари стана и фактът, че докато български гвардейци дефилираха на военния парад във френската столица, страната ни остана без официален представител на паралелната среща на над 35 държави, координиращи помощта за Киев. Самият Радев коментира пред медиите, че „ЕС може да бъде силен само когато отделните държави отстояват своите интереси и това поведение се уважава“.

Критиците на премиера обаче побързаха да отбележат, че подобна изолация от ключови съюзнически формати крие рискове за международния авторитет на страната в рамките на ЕС и НАТО. Предстои да се види как решението на правителството ще се отрази на вътрешнополитическата сцена, тъй като Народното събрание все още има действащо решение за оказване на военнотехническа помощ на Украйна, което не е отменяно от депутатите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривчо

    68 22 Отговор
    Непотребници, юруш на плюенето!

    20:08 14.07.2026

  • 2 Простьо

    125 31 Отговор
    Такава безумна наглост - Киев да критикува суверенна държава за своят избор, именно да даде приоритет на вътрешните си проблеми и нужди. Дано по-бързо приключи това безумие и Света се осъзнае...

    Коментиран от #173

    20:09 14.07.2026

  • 3 Аз съм веган

    43 71 Отговор
    От както си махна брадавицата, не мога да го различа от Тодор Живков. Где брадавица?

    Коментиран от #35, #48, #197

    20:09 14.07.2026

  • 4 Мунчо

    36 57 Отговор
    Снимката казва всичко.

    20:10 14.07.2026

  • 5 Зеленски

    89 26 Отговор
    Радев, изпрати ги тия български предатели, военолюбци, пепедврасти и гърбавиджии в Украйна да се надупят на Путин

    Коментиран от #17

    20:10 14.07.2026

  • 6 Радев

    64 17 Отговор
    Киев да прави като вятъра😏

    20:10 14.07.2026

  • 7 Програмист

    73 24 Отговор
    Най после сме ФАКТОР!

    Коментиран от #80

    20:11 14.07.2026

  • 8 Аз съм веган

    27 64 Отговор
    Тоя ако беше истински бъл офицер, след боташ трябваше да ползва макаровеца по предназначение. Уви.

    Коментиран от #23, #54, #60, #155

    20:11 14.07.2026

  • 9 Хахахаха

    25 48 Отговор
    Радев, кажи на тупин да преговаря в Киев, да се решава по дипломатически път.

    20:12 14.07.2026

  • 10 стоян георгиев

    32 73 Отговор
    Искате виденова зима а другари? Няма проблеми щом искате ще я имате.комунист само от това разбира.спри му парите и тока и да реве колко е гаден живота.радев върви точно по стъпките на жан виденов.не по малко глупав е от него .

    Коментиран от #16, #28, #45, #190

    20:12 14.07.2026

  • 11 Радев

    71 15 Отговор
    ОБЯВЯВАМ ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ГЛАСУВАЛИ ЗА ППДЕБЪ ЗА ФРОНТА! АЗОВ ЩЕ ПОМАГА В ИЗДИРВАНЕТО ИМ 🔥

    20:12 14.07.2026

  • 12 Българин

    76 23 Отговор
    БРАВО !!! Отлично ! Най-правилната стъпка от години насам ! Признавам , че изобщо не ми беше симпатичен , ноо нещата се променят !

    20:12 14.07.2026

  • 13 Айляк

    72 23 Отговор
    Правилна позиция на Радев.
    Стига толкова война.
    Преговори и толкоз.

    Коментиран от #21, #205

    20:12 14.07.2026

  • 14 Морски

    64 20 Отговор
    Браво на Радев засега оправдава гласуваното му доверие.Но се притеснявам онези там военнолюбците да не започнат да ни правят мизерии

    20:12 14.07.2026

  • 15 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    30 23 Отговор
    "О минало незабравимо"

    Румен Радев не е премиер, а офицер от резерва и кандидат-президент.
    Елена Йончева не е евродепутат от ДПС, а член на БСП и журналист.
    Иво Христов не е вицепремиер, а член на БСП, евроскептик-русофил с претенции за българския Дугин.
    Решетников? Той винаги усърдно е работил за тайните служби на Кремъл.

    Коментиран от #88

    20:12 14.07.2026

  • 16 Българин

    50 15 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Кировата зима беше по тежка от виденовата

    Коментиран от #52, #57

    20:13 14.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Асен Василев

    25 13 Отговор
    Ако ме бяхте избрали с Кирчо за премиер сега щях да се кокоря срещу срещу всеки който иска мир, а не война

    20:14 14.07.2026

  • 19 123

    59 24 Отговор
    Гадни и нагли укри, браво на Радев !

    20:14 14.07.2026

  • 20 Хмм

    36 5 Отговор
    Румен Радев по принцип не е лош човек, но олигархията много го натиска.

    20:14 14.07.2026

  • 21 Хахахаха

    18 22 Отговор

    До коментар #13 от "Айляк":

    Ами тупин да ходи да преговаря бе. Нали колко пъти вече го викат?

    20:14 14.07.2026

  • 22 Пак големи медийни кьорфишеци и

    14 26 Отговор
    въздушна акробатика в типичния стил на боташкото двулично фърчило.

    20:14 14.07.2026

  • 23 Стоян Георгиев

    20 6 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм веган":

    Веганите с големите краставици в дто и крем Нивея.

    20:15 14.07.2026

  • 24 Просто,

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    много просто си човече.

    20:15 14.07.2026

  • 25 Хахахаха😂😂😂😂

    24 9 Отговор
    ПеПедофилите се вкиснаха в жегата!😂😂
    Мощно отзаДи, без вазелин! Пак ще свикват гейпарад на жълтите павета!😂😂

    20:15 14.07.2026

  • 26 На дупето

    9 13 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    на майка ти кацна Зеленски да шмърка коката дето сина на Баден му я носеше

    20:15 14.07.2026

  • 27 Сандо

    36 13 Отговор
    Изобщо не ме интересува кой се радва,кой ни псува.Единствената ми грижа е оцеляването на България в този побъркан евроатлантически змиярник.Дано не е късно,защото много ни натикаха в блатото и не се знае дали ще успеем да намерим твърда почва под краката си за да се спасим.И най-лошото е,че не се вижда приятел да ни подаде спасителен клон,а навсякъде се виждат само врагове,които на драго сърце ще ни натиснат главата за да се удавим окончателно.

    20:16 14.07.2026

  • 28 Ма наф

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Кой те фане тебе пък.

    20:16 14.07.2026

  • 29 Нормално

    18 23 Отговор
    Червените олигарси да забранили на Кауна да дава пари за Украйна и да стои военен завод заедно с рейнметал. Искат да имат повече кинти за крадене по други схеми.

    Коментиран от #73

    20:16 14.07.2026

  • 30 хаха

    14 19 Отговор
    Дрън дрън. Байганьовците нямат нито пари, нито ноу-хау.

    Единственото полезно което могат да направят е да си шитнат МИГ-овете(които така или иначе не могат да ремонтират) и С300 (дето пазеше Мъдяро и аятолах Чалмейни) на украинците.
    Иначе никаква полза от тях. Те са си пълна щета.

    20:16 14.07.2026

  • 31 нннн

    33 15 Отговор
    Не можем да участваме в коалицията на желаещите, защото над 80% от българите НЕ желаят да участваме. Точка. Глас народен - глас Божи. Какво има да се коментира?!

    Коментиран от #211

    20:17 14.07.2026

  • 32 Небензня

    29 16 Отговор
    Доживях, Български Премиер да се вслуша в желанието на 90% от Българите и да каже НЕ, СЛЕД като го питат !
    йесмишките и мисирките(с отпаднала необходимост) вият на умрелУ.......

    20:17 14.07.2026

  • 33 Голям чеп за Украйна и Зеленски

    26 19 Отговор
    България с подкрепата си към Украйна се самоубива. Крайно време е да каже не и да запази и малкото, което има. Стига дългове за Украйна.

    20:18 14.07.2026

  • 34 Помак

    11 12 Отговор
    Всички са маскари ..Радев също ..защото се само да Ланка кат царя

    20:18 14.07.2026

  • 35 Сандо

    26 9 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм веган":

    Тодор Живков беше велик управленец,постигнал много в една сложна обстановка.С кого от сегашните мижитурка можеш да го сравниш?А най-добре сравни държавата ни преди 40 години и сега - в сравненията се показва истината.

    20:18 14.07.2026

  • 36 Оня под Коня

    23 14 Отговор
    Венецуела сега също има нужда от помощ. Страните в Африка засегнати от ебола също. Украйна отдавна можеха да сключат мир. Премиера е прав, време е за переговори. Пък помощ за тези, които наистина се нуждаят и основателно.

    Коментиран от #44

    20:18 14.07.2026

  • 37 Хахахаха

    14 17 Отговор
    Абе спирайте им субсидиите на тя българска нация и ги пренасочете към Киев. Пари от ЕС не заслужават копейките. Никакви пари от Европа.

    20:19 14.07.2026

  • 38 Гледам Муньо,

    10 13 Отговор
    виждам Пеевски и Борисов. ПБ = Пеевски + Борисов!

    Коментиран от #69

    20:19 14.07.2026

  • 39 Даката

    15 18 Отговор
    Някой още да не е разбрал, че Радев и кликата му от русофили, работят срещу България в интерес на агресора Русия и Путин... нещо да не ви се е изяснило до сега?
    Със всяко свое действие закопава нашата държава, това е най-лошото, след Жан Виденов, което можеше да ни се случи. Сега Радев ще работи в насоката за да станем тоталитарна държава, по руски образец... президентска извратена република и тоталитаризъм, а тъкмо се бяхме отървали от комунистическата идиoтскa cган, русофилска, безмозъчна.

    20:20 14.07.2026

  • 40 Развитие

    15 16 Отговор
    Значи вече сме със Москва Радев това е направил не сме с Европа а сме с Москва Ами Путин е диктатор Убиец води война убива хора Радев

    Коментиран от #169

    20:20 14.07.2026

  • 41 Аз съм веган

    18 9 Отговор
    Вижте му противното лице.

    20:21 14.07.2026

  • 42 Евролиберастите са предатели

    18 16 Отговор
    За всички боклуци подкрепящи Украйна, мобилизация и в Укрия при Зеленски.

    Коментиран от #51

    20:21 14.07.2026

  • 43 пРезидентът на Решетников!

    15 14 Отговор
    Чемодан, вокзал,Москва!

    20:21 14.07.2026

  • 44 Анонимен

    13 7 Отговор

    До коментар #36 от "Оня под Коня":

    Помощ за Путин нали а държавата ни е изолация това е Няма свобода няма демокрация Кога ни завладяха червени бкп

    Коментиран от #89

    20:22 14.07.2026

  • 45 Абе

    16 14 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,с плюнки от бездарната ти същност няма да стане:)))Радев още от езиковата и математическата гимназия е първенец и 2 ри сред 5 та най добри представители на чужденци в базата на пилотите в Сащ ,видя колко народ гласува за него ,мислиш ли,че плюнка от леке като теб ще хване декош:))))

    Коментиран от #53, #67

    20:22 14.07.2026

  • 46 .....

    17 6 Отговор
    Къде изчезнаха най големите капацитети на Мунчо Владо Умното и малкото хладилниче, да не са отишли на специализация в някоя психиатрия.

    Коментиран от #59

    20:22 14.07.2026

  • 47 Троловете

    17 13 Отговор
    хич не се свенят да плюят по единствения политик, държавник, премиер и президент след възрожденците, който е заявил българска позиция и интерес и след това го е защитил официално пред цяла Европа.

    Коментиран от #55

    20:22 14.07.2026

  • 48 Ба бааааа

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм веган":

    Пашьол знаеш где

    20:22 14.07.2026

  • 49 Коалиция на нежелаещите

    20 11 Отговор
    Изпочупиха си краката от бързане да ни присъединят към еврозоната, а сега ни карат и да финансираме войната. Който ни прибра валутните резерви, той да я финансира!

    20:22 14.07.2026

  • 50 Абе

    10 7 Отговор
    Един друг управник-Борис, известен с глупостта-Винаги със запада, никога срещу Русия се опитваше да седи на два стола, едновременно, но комунистите го оскверниха и досега не се знае къде е тялото му.

    20:23 14.07.2026

  • 51 Анонимен

    11 14 Отговор

    До коментар #42 от "Евролиберастите са предатели":

    А боклуците подкрепящи Путин какво търсят в държавата ни

    20:23 14.07.2026

  • 52 стоян георгиев

    11 8 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Така е.трудно се кара на калмари в гърция.друго си е да няма хляб като при виденов.радев ще ви уреди няма да се косиш.няма да има заводи нали ви е проблем завода за барут? Отказват го немците.мали не ви трябват пари от ес? Ще ви ги спрат.самомда сте щастливи и крим наш да не забравяме.щемсе прегръща радев с ким чен ун о там ще го канят на парад да кара самальота.

    Коментиран от #64

    20:23 14.07.2026

  • 53 Мунчовци

    13 8 Отговор

    До коментар #45 от "Абе":

    Че нали селяндура от Славяново викаше, че ако има повече министри, като Киро Олигофрена и Асан Пендела България ще изглежда по друг начин. 😆

    Коментиран от #82

    20:23 14.07.2026

  • 54 Исторически парк

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм веган":

    Най добре ти си ползвал колта по предназначение

    20:24 14.07.2026

  • 55 Анонимен

    8 10 Отговор

    До коментар #47 от "Троловете":

    Това е руска позиция бе България е демокрация а не еднолична собственост на този господин

    Коментиран от #63

    20:24 14.07.2026

  • 56 Софиянец

    10 10 Отговор
    Значи Радев си върши добре работата! Българите очакваме точно това! Бандеровците само денацификация ги чака, който не му харесва да хваща влака за 404!

    20:24 14.07.2026

  • 57 Недей лъга

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    На лъжата краката са къси.

    20:24 14.07.2026

  • 58 ПрезидентЦървул

    10 5 Отговор
    Един се нагъзил на Москва,друг се нагъзил на Анкара,трети се нагъзил на Вашингтон......и ще оправяме държавата.Затова сме все на дъното.Ще тръгнем нагоре,когато сме обединени за България!

    20:24 14.07.2026

  • 59 Редуват се крадевите "капацитети"

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от ".....":

    Мразчето и другия нефелник сега ги заместват Кутю и Пулю.

    20:24 14.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    МОЖЕМ И ДА ЗАТВОРИМ ВСИЧКИ КРАНЧЕТА ЗА МИКОЛКИТЕ
    - ГАЗОВИ И ОТ НЕФТОХИМА
    И ДА МИНАВАТ ПРОВЕРКИ КОРАБИТЕ ИМ В ЧЕРНО МОРЕ
    .....
    АКО НЕ СЛУШКАТ !

    20:25 14.07.2026

  • 62 Ами

    13 8 Отговор
    Киев бил критикувал.
    Да си критикува.
    Поздравления за Радев!
    Всеки който поставя чуждите интереси над националните,
    е предател и престъпник, и трябва да си получи заслуженото.

    20:25 14.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Българин

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Аз не коментирам реститутките от София-център.. те 97ма пак ядоха калмари и черен хайвер с костов

    Коментиран от #76

    20:25 14.07.2026

  • 65 Хи хи

    8 9 Отговор
    Ние участваме в коалицията на НЕжелаещите, която обхваща около 180 държави !!

    20:25 14.07.2026

  • 66 ГОЛЕМ РЕВ

    6 7 Отговор
    На кресливата измет

    20:25 14.07.2026

  • 67 стоян георгиев

    9 4 Отговор

    До коментар #45 от "Абе":

    Така е .умен е много.спря помоща за украйна без да е имало такава.прецака украйна ама иска да прави с тях аец.абе гений.аз си мислех до скоро че е със специални потребности щото до сега никога не е говорил смислено две минути,но щом казваш че е отличник...

    20:26 14.07.2026

  • 68 Милен

    9 7 Отговор
    Най големия боклук от 36 г.

    20:26 14.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 стоян георгиев

    10 10 Отговор
    Браво Радев! Който не му харесва да хваща фронта да "побеждава" москалите 🤭

    Коментиран от #74

    20:27 14.07.2026

  • 71 Ддд

    11 10 Отговор
    Радев=ПРЕДАТЕЛ.
    Има ли друго нещо което да се каже за този руски агент?

    20:27 14.07.2026

  • 72 Стойко

    9 9 Отговор
    Тук е България! Хич ми не е за смрадливите хох ли!

    Коментиран от #84

    20:27 14.07.2026

  • 73 Не виждам проблем

    10 8 Отговор

    До коментар #29 от "Нормално":

    Никой не те спира да даваш от твоите пари на Зеления наркоман, и то колкото искаш!

    20:27 14.07.2026

  • 74 Ддд

    5 8 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    А ти на фронта от Масква ли си?

    Коментиран от #78

    20:28 14.07.2026

  • 75 Браво Радев

    11 9 Отговор
    След 36 години кражби и мушенгии има светлина в тунела!!!

    Коментиран от #95

    20:28 14.07.2026

  • 76 стоян георгиев

    10 5 Отговор

    До коментар #64 от "Българин":

    1997 виденов постигна страхотен рекорд.средна заплата пет долара средна пенсия три..подобни заплати и пенсии няма даже в бангладеш.обаче при киро е било по зле нали?хах...хах

    Коментиран от #116, #118

    20:28 14.07.2026

  • 77 Анонимен

    5 7 Отговор

    До коментар #63 от "Хихихи":

    Болен мозък си какво общо има тук написаното от теб А ти не си българин а си дърт червен руснак

    20:29 14.07.2026

  • 78 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ддд":

    Той е с памперс.

    20:29 14.07.2026

  • 79 Варненец

    9 6 Отговор
    Как пък един жълтопаветен амбреаж не замина да спасява укитата 😂

    20:29 14.07.2026

  • 80 Гоше

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Програмист":

    Фактор никога не сме били няма и да бъдем

    20:29 14.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Абе

    8 5 Отговор

    До коментар #53 от "Мунчовци":

    Важното е,че викаше преди всеки избор,че Крим е руски и затова винаги печели,защото ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. А бандерите да забранят руския в земите подарени им от Русия и Бог няма да позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и те го нарекоха агент на Путин. :)Иначе безгрешни хора няма:),но някои грешки са недопустими и Свише:)

    20:31 14.07.2026

  • 83 Истината

    5 9 Отговор
    България това заяви на изборите, петрохански измекляри! Ще се съобразявате, ако не бусификация ще ви направим и вие да ставате "герои" на у крайната

    Коментиран от #90

    20:31 14.07.2026

  • 84 Анонимен

    8 7 Отговор

    До коментар #72 от "Стойко":

    И за Путин не ме грижа Защо защитаваш Москва и убийци а за Радев срам ме е от този господин оставка

    Коментиран от #92

    20:32 14.07.2026

  • 85 Ха ха

    8 4 Отговор
    Радев руските служби го вербуват и няма да се учудя да дава помощи на моцква

    20:32 14.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Хахахаха

    10 6 Отговор
    Копейки, айде у лево. ЕС няма възможност за изплащане на субсидии на България, понеже България няма пари да помага на Украйна, ЕС пренасочва средствата които са били за България, към Украйна! Всичко е оукей, няма да се плашите. Европейците не искат да дават пари на копейките от България.

    Коментиран от #97

    20:32 14.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Оня под Коня

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Анонимен":

    От много години ни управляват партии лансиращи се за сини, членки в Евро парламентарни групи, като ЕНП и АЛДЕ. Там КОМУНИСТИ не вземат. Съжалявам но нямате основание....

    20:33 14.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 украйна е НИКОЙ

    5 10 Отговор
    Че да критикува или ,каквото там ще да прави решенията на НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ 🇧🇬

    Коментиран от #105, #114

    20:33 14.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ридев

    3 5 Отговор
    Е американски човек и това е американската политика.
    Америка само .произвежда оръжия и само тя ги продава
    Затова прави войни да да ги пробвам.
    Европа ще слуша и изпълнява.
    Ще прати войски Макрон в Украйна на Куково лято

    20:34 14.07.2026

  • 94 Стойко

    5 9 Отговор

    До коментар #90 от "Анонимен":

    Мда, у крайна няма нищо, прав си! Всичко е на Русия!

    Коментиран от #98

    20:34 14.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Дааа

    6 3 Отговор
    Ганчю винаги е бил предател ,затова 500 години си е натискал парцалите ,навеждане ,снишаване

    20:35 14.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Анонимен

    7 5 Отговор

    До коментар #94 от "Стойко":

    Има доста тук невежи защо още сте тук Путин ви зове

    Коментиран от #101

    20:36 14.07.2026

  • 99 Търново

    8 9 Отговор
    Укрите са най-тъпите парчета на земята! Цял свят разбра, че запада ги покзва само с едно предназначение, а те още за ес и нато си мечтаят 😂😂😂

    Коментиран от #103

    20:36 14.07.2026

  • 100 Румен Радев е СРАМ за България!!!

    7 8 Отговор
    Агресорът приветства Румен Радев!

    Коментиран от #123

    20:37 14.07.2026

  • 101 Стойко

    7 7 Отговор

    До коментар #98 от "Анонимен":

    Путин нищо не зове, ама Зеля проси нон стоп 😂 смрадливия пор еврейски

    20:37 14.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Възмутен

    7 2 Отговор

    До коментар #99 от "Търново":

    Това от Москва ли ти го казаха?
    Русща пропаганда ли разпространяваш, предател!

    20:38 14.07.2026

  • 104 Тома

    5 8 Отговор
    България не е ли суверенна държава че да се съобразява кой е доволен и кой недоволен.Пари за война да дават тези които желаят

    Коментиран от #124, #127

    20:38 14.07.2026

  • 105 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #91 от "украйна е НИКОЙ":

    И България е никой вече в Европа пари няма хахахаха

    20:39 14.07.2026

  • 106 Хахахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #97 от "Европедеругите":

    Незнам кой ще го ду ха, след като вашите пари зависят от европейците, но все пак е убау да се прайш на голяма работа, преди яйцето да ти опре на зад ни ка. Искайте си парите от тупин, той да ви дава. До преговорите, си искайте парите от раша, не от ЕС.

    20:39 14.07.2026

  • 107 Гундяев от КГБ

    11 5 Отговор
    Браво товариш зелен чорап

    Коментиран от #115

    20:39 14.07.2026

  • 108 гочето

    5 8 Отговор
    Ами не е само Радев.
    И Словакия, и Румъния също отказаха.
    Тях що не ги плюят?
    Проато в нашите медий е важно да очерниш Радев без да отчиташ че цяла източна европа не иска да участва в тая коалиция

    Коментиран от #171

    20:39 14.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Лост

    3 7 Отговор
    Ако съм на Радев ще обявя ,че от 20 07 2026 до 27 06 2026година, който иска да се яви на площада пред Народното събрание ,за да му вземат мерки за униформа и на 28 07 2026 година на Жп гарата и да заминава за Украйна

    Коментиран от #119, #121

    20:40 14.07.2026

  • 111 Румен Радев е страхливец!

    11 5 Отговор
    Позор!

    20:40 14.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Пепи Волгата

    4 2 Отговор

    До коментар #97 от "Европедеругите":

    Не обиждай!Аз избрах еврото!

    20:40 14.07.2026

  • 114 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "украйна е НИКОЙ":

    България не е независима! България е държава от ЕС и НАТО! И като такава трябва да се държи. България не е независима.

    20:40 14.07.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Тъп.си

    4 3 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    като черешата на тортата по нова телевизия, соросоидъ.

    20:40 14.07.2026

  • 117 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 9 Отговор
    ЧОРАПА Е СЛАВЯНО - УБИЕЦ И БЪЛГАРО - УБИЕЦ .................... ФАКТ !

    Коментиран от #122

    20:40 14.07.2026

  • 118 Добре му напомни

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "стоян георгиев":

    очевидно това е човек, които влага усилия срещу България, опита се да се прави на ударен, да отклонява темата. Понеже помня виденовата зима знам, че този човек е долнопробен лъжец.

    Коментиран от #131

    20:41 14.07.2026

  • 119 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Лост":

    Мерки ще вземат за Путин хахахаха да те пращат теб и онези предатели ангибългарите

    20:42 14.07.2026

  • 120 Отвратително!

    8 3 Отговор
    Поредният отказ на мижитурката Радев да застане редом до съюзниците ни е тежък удар по международния авторитет на България!

    20:42 14.07.2026

  • 121 Хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #110 от "Лост":

    Сериозно ли бе копей? Ами копей, той тупин не иска преговори бе май му но. Колко пъти го викаха на преговори, не ходи, крие се като мишка тупина.

    20:42 14.07.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #104 от "Тома":

    Защитаваща Путин е и вече е извън Европа Радев пари няма вече от Европа

    20:44 14.07.2026

  • 125 Дзак

    4 3 Отговор
    Докога ще слушаме този или онзи!

    Коментиран от #128

    20:44 14.07.2026

  • 126 Хахахаха

    5 4 Отговор
    ЕС спира парите за България, докато радев накара тупин да преговаряш и реши войната по дипломатически път.

    20:45 14.07.2026

  • 127 Ирония

    8 5 Отговор

    До коментар #104 от "Тома":

    Румен Радев показа липса на солидарност към ЕС и НАТО и липса на стратегическа визия. Пълен мишок и страхливец!

    20:47 14.07.2026

  • 128 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #125 от "Дзак":

    Докога ще слушате тупин?

    20:47 14.07.2026

  • 129 Павел Пенев

    5 8 Отговор
    Не знаем за Москва,но българския народ приветства позицията на Радев. Недоволни са както винаги демократичните и умно красивите отрепки,лумпени и помияри. Такива има най много в София, в БНТ,НОВА и БТВ, журналисти и подбрани събеседници.

    Коментиран от #133, #143

    20:48 14.07.2026

  • 130 Коментар

    5 5 Отговор
    Да говориш за мир е важно, но мир не се постига само с призиви, когато една държава е подложена на военна агресия. България е член на ЕС и НАТО и носи отговорност към поетите си ангажименти. Вместо да изпращаме противоречиви сигнали, би трябвало ясно да защитаваме ценностите и съюзите, които сами сме избрали.

    20:48 14.07.2026

  • 131 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #118 от "Добре му напомни":

    Тоя човек е комунист.макар че думите човек и комунист не се връзват.това са същества с човешки образ но с фатални морални деформации.

    20:49 14.07.2026

  • 132 А нашата сигурност?

    5 3 Отговор
    Това глупаво решение на страхливеца Радев поражда сериозни въпроси дали страната ни не рискува да остане встрани от партньорите, на които разчита за собствената си сигурност.

    20:50 14.07.2026

  • 133 стоян георгиев

    7 6 Отговор

    До коментар #129 от "Павел Пенев":

    Интересно ще бъде какво ще яде българския народ особено тази част от него дето чака на ес?явно българския народ винаги като се пооправи иска пак да падне в блатото.обаче народа има едно много хубаво качество когато му изпразнят хладилника много бързо забравя колко много е обичал комунизма и комунистите.

    20:51 14.07.2026

  • 134 Мнение

    7 5 Отговор
    Румен Радев отказва участие в обща европейска инициатива в момент, когато сигурността на целия континент е поставен на изпитание, това НЕ е проява на независимост, а на политическа късогледство. Докато съюзниците ни търсят общи решения, България рискува да изглежда като държава, която предпочита да стои встрани и да наблюдава безучастно.

    20:52 14.07.2026

  • 135 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 4 Отговор

    До коментар #122 от "Ха ХаХа":

    "ПОМАК" МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО .................. РЕZИДЕНТА НА КГБ, ДРУГАРЯ РУМЕН Г. РАДЕВ - ЧОРАПА .......................

    20:52 14.07.2026

  • 136 Просто и ясно

    6 4 Отговор
    България е последна в Европа, защото тук има най-много копейки на глава от населението. Това спъва всякакво развитие и логично изоставаме от страните с по-малко/без копейки. Това обобщава последните 36 години.

    20:53 14.07.2026

  • 137 Защита на международното право

    6 3 Отговор
    Да се говори за мир е правилно, но истинският мир изисква и защита на международното право, както и подкрепа за държава, която се отбранява. България доброволно е избрала да бъде част от ЕС и НАТО, а това означава не само права, но и отговорности.

    20:53 14.07.2026

  • 138 Анонимен

    9 5 Отговор
    Оставка на господина приветстван от Москва Това е срам и позор Оставка господине България е демокрация а не руски подгласник

    20:53 14.07.2026

  • 139 Българин

    7 5 Отговор
    Ние сме загубеняци и винаги ще бъдем с губещите! За това ще сме към Русия и ще плащаме стотици милиарди, за престъпленията на кремълските нацисти, извършени срещу Украйна.
    Такава ни е съдбата!

    20:54 14.07.2026

  • 140 Отговорности

    5 5 Отговор
    Ако искаме гласът ни да бъде уважаван, трябва да бъдем надежден партньор, а не да изпращаме сигнали, които поставят под съмнение последователността на външната ни политика. Националният интерес не се защитава с изолация, а с активна и предвидима дипломация.

    20:54 14.07.2026

  • 141 Браво на Радев

    3 9 Отговор
    за достойната позиция и не поставяйки България на една маса с продажници и поддържащи фашисткият и терористичен режим в Украйна и върли войнолюбци.

    Коментиран от #146

    20:56 14.07.2026

  • 142 Радев помага на Русия! Предател!

    8 5 Отговор
    Русия отдавна се стреми да отслаби международната подкрепа за Украйна. Когато държава от ЕС или НАТО отказва участие в инициатива за военна или финансова помощ, това може да бъде представено като успех за руската дипломация.

    Коментиран от #150

    20:56 14.07.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 шаа

    3 6 Отговор
    браво на Радев, за първи път виждам български политик на международна сцена, който не скланя глава и не се съгласява безусловно със спуснати отгоре "доброволни" задължения. разбира се, че сега много ще го плюят, включително и "родни" медии като тази тук, но това само показва, че е на прав път

    Коментиран от #152

    20:57 14.07.2026

  • 145 Москва иска да разедини и отслаби ЕС.

    5 3 Отговор
    Москва често акцентира върху различията между съюзниците, за да подкрепи тезата, че западното единство се разпада. Подобни решения се използват като аргумент в тази посока.

    20:57 14.07.2026

  • 146 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #141 от "Браво на Радев":

    Ани поставя на една маса с Путин и Москва Оставка е България е демокрацияане Радева

    Коментиран от #158

    20:58 14.07.2026

  • 147 Бат Вальо

    4 8 Отговор
    Камъни се хвърлят по дърво, дето ражда добри плодове ...
    За първи път от 35 години имаме за премиер българин с мисъл за България.
    Колкото до кресливите истерични евролибералоатлантици - вие сте малцинство и престанете да дразните болшинството българи, карайте я по-кротко, защото нервите на хората в един момент няма да издържат и ще поискат референдум и за НАТО,и за ЕС ... и тогава ...

    Коментиран от #159, #187

    20:58 14.07.2026

  • 148 Позицията на Радев съвпада с Москва???

    5 3 Отговор
    Позиции, които поставят акцент върху незабавни преговори и ограничаване на военната помощ, съвпадат с публичните послания, които Русия отправя от началото на войната.

    20:58 14.07.2026

  • 149 ШЕФА

    5 4 Отговор
    Лъжите на нац.предател Зеленият чорап са само и единствено за пред балъците които гласуваха за него и той НАЙ,НАЙ,НАЙ нагло излъга със снимката си с Великият В.Путин,НО идват Президентски избори които след слабото му и продажно правителство той ще загуби и се чуди как да излъже пак овчата маса да гласува за неговият претендент.

    20:59 14.07.2026

  • 150 Лъжата те

    2 6 Отговор

    До коментар #142 от "Радев помага на Русия! Предател!":

    прави да изглеждаш жслко.

    Коментиран от #153

    20:59 14.07.2026

  • 151 Срам за Румен Радев!

    8 5 Отговор
    Руските държавни медии обикновено отразяват положително изказвания на чуждестранни лидери, когато те са в съзвучие с официалната позиция на Кремъл.

    20:59 14.07.2026

  • 152 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #144 от "шаа":

    Хахахаха скланя глава с Москва пахахаха оставка за господина България е Европа а не московсковска а Радев е бълг мин п.едседател

    21:00 14.07.2026

  • 153 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #150 от "Лъжата те":

    Това еМосква хвали Радев значи са заедно

    Коментиран от #168

    21:01 14.07.2026

  • 154 Моква приветства лъжеца Радев

    5 4 Отговор
    За Русия всяко отслабване на координацията между държавите от ЕС и НАТО е изгодно, защото затруднява формирането на единна политика спрямо войната.

    21:01 14.07.2026

  • 155 Уви

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм веган":

    Извини го човека, че няма време да изпили мушката на пистолета, след което да ти го подаде и след време да ти е лесно да си го извадиш де.

    21:01 14.07.2026

  • 156 Варна

    5 6 Отговор
    Радев е жалък лъжец ,и никой не му вярва защото пред хората говори едно,а утре като му представят документа за подпис ще подпише и с двете ръце.

    Коментиран от #163

    21:01 14.07.2026

  • 157 Мнение

    5 10 Отговор
    Руменчо коленичи пред Москва и саботира ЕС.

    Коментиран от #185

    21:02 14.07.2026

  • 158 А какво общо има Путин

    3 7 Отговор

    До коментар #146 от "Анонимен":

    с това, че продажниците в Европа унищожават Европа. Не се ли замисляш, че глупака си ти, тиражиращ евтини и глупави лъжи.

    Коментиран от #164

    21:02 14.07.2026

  • 159 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #147 от "Бат Вальо":

    Мисъл хахаха за Москва и пълна изолация хахаха ама вие да не сте с температура

    21:02 14.07.2026

  • 160 Ха ха ха

    7 5 Отговор
    Румбата не иска да е в Коалицията на желаещите обаче вчера вечерта отиде да се наплюска на вечерята в Елисейския дворец / Деса не присъстваше /. Много ясно, че Москва ще приветства нашенския Ганьо, който защитава интересите на русия вместо интересите на България.

    Коментиран от #166

    21:02 14.07.2026

  • 161 Парадокс

    6 5 Отговор
    Когато неадекватен лидер като Румен Радев на държава членка се противопоставя на нова инициатива за подкрепа на Украйна, руските държавни медии често го използват като доказателство за своята теза, че подкрепата за Киев намалява.

    21:03 14.07.2026

  • 162 ЦСКА

    3 7 Отговор
    Националният предател Радев е събирателен образ на престъпниците и българоубиици Прасето и Тиквата.

    21:03 14.07.2026

  • 163 Троленето

    3 3 Отговор

    До коментар #156 от "Варна":

    е жалко занимание за отпадъци в обществото.

    21:03 14.07.2026

  • 164 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #158 от "А какво общо има Путин":

    Имаш температура Не желая Москва не желая изолация от Европа не желая диктат Искам си свободата оставка

    Коментиран от #170

    21:04 14.07.2026

  • 165 Чудя се...

    5 3 Отговор
    Хахото Румун Радев българския интерес ли отстоява или руския? Предател подъл!

    21:04 14.07.2026

  • 166 БЕ КО ЗАЩИТВААА КРАДЕВ

    1 3 Отговор

    До коментар #160 от "Ха ха ха":

    НАПЪЛНЕНА Е ДЪРЖАВАТА С НСТОВСКИ БАЗИ И САМОЛЕТИ.....КО ГО БУДАЛКАТЕ

    21:05 14.07.2026

  • 167 Лемънс

    4 4 Отговор
    Кремъл последователно твърди, че увеличаването на военната помощ удължава войната. А Румен Радев безгръбначния повтаря пропагандата на раша като папагал.

    21:06 14.07.2026

  • 168 Замисляш ли се

    5 5 Отговор

    До коментар #153 от "Анонимен":

    колко глупаво изглеждаш тролейки евтини лъжи с детски интелект срещу Радев?

    21:07 14.07.2026

  • 169 Голям

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Развитие":

    Путин е новият Хитлер.

    21:09 14.07.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Истината

    5 2 Отговор

    До коментар #108 от "гочето":

    ● Румъния – няма данни да е отказала участие. Напротив, румънският президент е участвал в срещата в Париж, а Румъния е била сред представените държави.
    ● За Словакия – няма данни да е отказала. Напротив, тя е сред държавите, чиито представители са присъствали на срещата.
    ● За България – според наличната информация именно българският премиер е отказал участие в срещата и е заявил, че България няма да участва в коалицията, която продължава военната и финансовата помощ за Украйна

    Коментиран от #172

    21:12 14.07.2026

  • 172 Браво на Радев

    4 6 Отговор

    До коментар #171 от "Истината":

    Достойна позиция да не си на една маса с продажници и войнолюбци унищожаващи Европа.

    Коментиран от #176, #177, #179

    21:14 14.07.2026

  • 173 Голям

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Простьо":

    А щото вие руснаците сте стока, да нападнете така вероломно суверенна държава Украйна... и казваш че е безумна наглост да се отбраняват от вас руските орки. Никога няма да станете хора, толкова сте увредени, че няма спасение за вас.

    21:14 14.07.2026

  • 174 Бат Вальо

    5 2 Отговор
    Момчета, предупредих ви - престанете да дразните разумните хора, не мисля, че още дълго ще ви търпят простотиите ... наистина ще радикализирате обществото и то ще поиска референдум ... кротнете се ...

    Коментиран от #192

    21:15 14.07.2026

  • 175 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #170 от "За жалост нямаш температура":

    Защитавам себе сии семейството си и държавата си от Москва от Путин от убийците на граждани от червената диктатура Не желая Москва не желая едноличен господар България е Европа Демокрация свобода и дълги години отстояваше този път Няма как едноличен месия да спре Европейското развитие на България Оставка и който иска Москва си е негова работа

    Коментиран от #178

    21:16 14.07.2026

  • 176 Голям

    7 3 Отговор

    До коментар #172 от "Браво на Радев":

    Войнолюбците сте вие руснаците... така и не се нахранихте на земя.

    Коментиран от #183

    21:17 14.07.2026

  • 177 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #172 от "Браво на Радев":

    А Путин какъв е

    Коментиран от #180

    21:18 14.07.2026

  • 178 С евтини и глупави лъжи

    5 5 Отговор

    До коментар #175 от "Анонимен":

    срещу България и Радев, показваш единствено дъното което е удариш един безроден глу....

    21:19 14.07.2026

  • 179 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #172 от "Браво на Радев":

    Така е.за.това и денги няма да има за другаря радев.ще.ядете х..й както винаги.на роба друго не му трябва х..й даже без хляб.вместо сега като приехме еврото да докараме инвестиции отличника радев ще закопа инерцията и даже ще затвори и малкото работещи структури.особено добре ще му се получи като тръгне срещу европа .направо супер.да продължава все така.

    Коментиран от #184

    21:19 14.07.2026

  • 180 Ами туке България

    3 4 Отговор

    До коментар #177 от "Анонимен":

    А не Русия. С евтини лъжи показвате безродие. А в България нямаме нужда от продадени безродни глупаци.

    Коментиран от #191

    21:21 14.07.2026

  • 181 !!!?

    5 1 Отговор
    Всеки опит за спасение на Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    21:21 14.07.2026

  • 182 Румен

    2 4 Отговор
    Давам българките на руснаци! Моят лидер е Владимир Путин.

    21:23 14.07.2026

  • 183 Руснаците са в Русия

    4 5 Отговор

    До коментар #176 от "Голям":

    Тук в България сме булгари и благодарим на Радев за достойната позиция да не седне на една маса с войнолюбци и продажници унищожаващи Европа.

    Коментиран от #218

    21:23 14.07.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Цървул

    4 5 Отговор
    Така . Нямаме място във веселата коалиция . Да си фалират самостоятелно . И да си пращат техните хора да ги избиват на фронта .

    Коментиран от #193

    21:26 14.07.2026

  • 187 Голям

    6 3 Отговор

    До коментар #147 от "Бат Вальо":

    Руските орки има да си го мечтаете още дълго докато не се върнете по затворите, от където ви амнистира вашият ненормалник Путин, срещу обещанието да убивате украинци, безнаказано...

    21:26 14.07.2026

  • 188 Ной

    3 5 Отговор
    Браво на президента всички искат детска болница а разни нехранимайковци раздават пари за Украйна като че ли сме някакви богаташи.

    21:27 14.07.2026

  • 189 Гундяев пт КГБ

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "батСали":

    Да ти се връща стократно на цялата ти рода

    21:33 14.07.2026

  • 190 Стуенчо,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Пак ли си развърза ръкавите бе, маме? Студено ли ти стана, че за зима бълнуваш? Айде завивай се и слагай пешкира на кухарката, че пуши вече...

    21:34 14.07.2026

  • 191 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #180 от "Ами туке България":

    Кое е лъжа Москва похвали Радев Това ли е лъжа А ти като си с Путин си е твоя работа Не на Путин не на диктатори не на убийците Оставка е господина България.еевропейска държава това е путинистите

    Коментиран от #195

    21:35 14.07.2026

  • 192 Много кофти

    2 2 Отговор

    До коментар #174 от "Бат Вальо":

    Да се кротнем докато ни управляват русофилски боклуци казваш... да се кротнем?????
    А аз кавам да се вдигнем и изметем тази гнусна прадателска сган нарекли се "Прогресивна България" е как може най-големите боклуци и да са прогресивни... прогресивни са в унищожаването на България.

    21:35 14.07.2026

  • 193 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #186 от "Цървул":

    Ние вече сме в изолация нали

    21:36 14.07.2026

  • 194 Който иска да се бие за украйна

    3 3 Отговор
    Да заминава на фронта ние не искаме
    да се бием и поради това не подкрепяме коалицията на желаещите каквото и да значи това.

    Коментиран от #202

    21:36 14.07.2026

  • 195 И що да не го похвали

    1 3 Отговор

    До коментар #191 от "Анонимен":

    Като на Радев позицията е повече от достойна. Не пасва на лъжите ви, ама безродниците гнусите българите с лъжите ви срещу Радев, България и Европа.

    Коментиран от #198, #201

    21:38 14.07.2026

  • 196 !!!?

    5 2 Отговор
    Мистър Кеш обяви отпадането на санциите срещу кремълските олигарси Киро Гудяев и Вагит Алекперов за върховен национален интерес !!!
    С това Мистър Кеш доказа, че българския олигархичен модел не е нито на Боко нито на Шиши, а си е огледално копие на кремълския и както виждаме той го възседна без затруднение !!!?

    21:38 14.07.2026

  • 197 Майтап бе Уили...

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм веган":

    Така се е заоблил Радев напоследък, като брадавично прасе... вярно бе къде му е брадавицата... сега е просто русофилско прасе.

    21:40 14.07.2026

  • 198 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #195 от "И що да не го похвали":

    Няма никакви лъжи 195 Радев е оставка Който е с Москва да върви натам Тук е Европейска България Каквото и да пишеш тук е безсмислено

    Коментиран от #203

    21:41 14.07.2026

  • 199 Сиси

    3 2 Отговор
    Радев ти си позор за държавата! Събирай си парцалите и се умитай за Москва докато ние не сме те изхвърлили! Там работи за Путин колкото си искаш не тук . Тук не ти е Москва!

    Коментиран от #208

    21:41 14.07.2026

  • 200 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #184 от "Изглеждаш не само глупаво":

    Давай репертоара...знаем ти го!хах...нали не искахте завод за барут.?радев прецака инвестицията.сега има вероятност да спре и арсенал и вазовските заводи.ще ви е супер.цялата.комунистическа паланка северно от стара загора ще ядете х..я както през 90 те.нали това искате?ще става още по хубаво и с парите за магистрали .

    Коментиран от #206

    21:41 14.07.2026

  • 201 Тъпото руско говедо

    3 0 Отговор

    До коментар #195 от "И що да не го похвали":

    Това от къде го пишеш от Масква... познах ли... мило руско оркче?

    Коментиран от #204

    21:42 14.07.2026

  • 202 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #194 от "Който иска да се бие за украйна":

    Значи си с Путин убиецът Путин диктатор Путин агресор Нямаш място в Европейска България защо се криеш тук

    21:43 14.07.2026

  • 203 Радев е българин

    0 2 Отговор

    До коментар #198 от "Анонимен":

    Разбирам колко мразиш България за да изглеждаш толкова жалко и глупаво, но никой не те държи насила в България, за фа ни гнусиш с лъжи срещу България и Радев.

    21:43 14.07.2026

  • 204 Ами какво пише в Москва

    0 1 Отговор

    До коментар #201 от "Тъпото руско говедо":

    не знам. Тук е България а ти и другите два глупака които я мразите не виждам кой ви държи тук.

    21:45 14.07.2026

  • 205 Коко

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Айляк":

    Аман от руски боклуци! Това го кажи на любимият си Путин да си разкара ордите от Украйна! Безсрамници! Радев не ни прави на глупаци! Тук не ти е Москва,!

    21:45 14.07.2026

  • 206 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #200 от "стоян георгиев":

    Знаем ти репертоара стоенче на денонощно тролене срещу Русия, България и Европа, но това не те спира да продължаваш да изглеждаш глупаво и жалко.

    21:47 14.07.2026

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Радев е Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #199 от "Сиси":

    Но е вярно, че безродниците сте позор за България.

    21:49 14.07.2026

  • 209 Дори цар Борис е отказал да прати

    3 1 Отговор
    Войски на източния фронт. Как очаквате България да участва сега в такава война. Тази коалиция е точно за това. За война с Русия. Никой не пречи на който иска да заминава на фронта и сега. Повечето българи не искаме.

    21:49 14.07.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Хмм

    1 1 Отговор
    на парада присъства и Вучич, на първия ред, и той ли е при желаещите, нарочно потърсих - руските медии само го споменават като факт, а коментарите са, че България имала нужда от руския газ, затова си променила позицията, но ни чакат украински протести тук в България, да видим как ще реагират властите - ако се депортират всички с криминални прояви или не им се удължи статута, ще се справим, иначе ни чака майдан

    21:51 14.07.2026

  • 213 Руски мир

    2 1 Отговор
    Това че не участва в коалицията от донори съвсем не значи че няма да участва в груповото изреждане. А задния двор на вовата Путин ще бъде оран до зачевяне

    Коментиран от #217

    21:52 14.07.2026

  • 214 Ами вярваш ли

    0 1 Отговор

    До коментар #211 от "Коко":

    че 80% са откровени глупаци водени от пропаганда за глупаци, за унищожаване на Европа.

    21:54 14.07.2026

  • 215 Хахах

    1 2 Отговор
    Да пусне някоя от 5 мегатонните си бомби в задния двор на вовата . Да самозачене

    21:54 14.07.2026

  • 216 Правилно е постъпил Радев

    1 1 Отговор
    Достатъчно сме помогнали на юдо-ционистка и укро-нацистка Украйна.

    Сега е време да помогнем на себе си, защото и без война сме закъсали.

    21:55 14.07.2026

  • 217 Изключително просташко писание

    0 0 Отговор

    До коментар #213 от "Руски мир":

    Ходило ли си на училище изобщо или поне на детска градина. Предполагам не.

    21:56 14.07.2026

  • 218 Голям

    1 2 Отговор

    До коментар #183 от "Руснаците са в Русия":

    Единствените войнолюбци сте вие руснаците, защо не вземете да оставите оръжията и да се върнете обратно в Русия...
    Е на това му се вика на черното бяло... значи това, че Русия нападна Украйна и избива украинци и това продължава вече четвърта година ... и не била войнолюбива, а тези които се отбраняват и не се предават били войнолюбци???

    Това може и да върви в дълбоката руска провинция, където нямат инернет, но не и при нас... ние ви виждаме и не можете да се скриете... много сте смешни в опитите си да оправдаете Путин и да вмените вина на тези които са срещу войната в Украйна... защото Европа е срещу войната на Русия в Украйна.
    И не, няма да се скатаем и ще настояваме да спрете войната и да се изтеглите от Украйна.

    Коментиран от #220

    21:58 14.07.2026

  • 219 Мъж с главно М

    1 0 Отговор
    Браво на Премиера Радев !!!

    22:00 14.07.2026

  • 220 Руснаците са в Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #218 от "Голям":

    Тук сме българи и благодарим на Радев за достойната позиция да не седне на една маса с продажници и спонсори на тероризъм и фашизъм в Украйна, обслужващи унищожението на Европа.

    22:01 14.07.2026

  • 221 Сиси

    0 0 Отговор
    Какво обеща Путин на зеленото чорапчее.да го повози на руското влакче.Българио,пак подхлъзнаха бедния Андрешко.

    22:05 14.07.2026

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