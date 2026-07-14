Киев критикува, а Москва приветства отказа на премиера Радев от „Коалицията на желаещите"

Отказът на българския министър-председател Румен Радев страната ни да се присъедини към новосформираната „Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна предизвика вълна от коментари и полярни реакции в международното пространство. Темата стана централна, след като Радев, който е в Париж за френския национален празник, потвърди, че е получил лична покана от президента Еманюел Макрон, но е избрал България да не участва в инициативата за финансова и военна помощ за Киев.
Остра реакция от Киев: Разграничаване от европейското мнозинство
Украинската държавна информационна агенция „Укринформ“ излезе с критичен коментар по темата. В своя публикация медията отбелязва, че с този свой ход „България се отдалечава още повече от мнозинството държави-членки на Европейския съюз, които категорично подкрепят Украйна“. „Укринформ“ припомня и досегашните позиции на Радев против предоставянето на българско военно оборудване за Киев, като допълва, че в качеството си на премиер той продължава твърдо да настоява за мирни преговори между Киев и Москва, вместо засилване на военната помощ.
Москва приветства „дипломатическия подход“
В ярък контраст с позициите в Украйна, водещите руски държавни медии отделиха сериозно внимание на изявленията от Париж, представяйки ги в позитивна светлина.
Информационната агенция ТАСС акцентира върху думите на българския премиер, че конфликтът не може да бъде решен чрез удължаването му с военни средства, а изисква дипломация.
РИА „Новости“ публикува самостоятелен материал, описващ решението на София като категоричен отказ от участие в инициативи, водещи до „по-нататъшна военна ескалация“.
Всекидневникът „Известия“ анализира казуса в по-широк геополитически контекст, посочвайки България като пример за задълбочаващите се различия и пукнатини в общоевропейския съюз по отношение на дългосрочната стратегия за подкрепа на Украйна.
Дипломатическият прецедент в Париж и дебатите у дома
Повод за коментари стана и фактът, че докато български гвардейци дефилираха на военния парад във френската столица, страната ни остана без официален представител на паралелната среща на над 35 държави, координиращи помощта за Киев. Самият Радев коментира пред медиите, че „ЕС може да бъде силен само когато отделните държави отстояват своите интереси и това поведение се уважава“.
Критиците на премиера обаче побързаха да отбележат, че подобна изолация от ключови съюзнически формати крие рискове за международния авторитет на страната в рамките на ЕС и НАТО. Предстои да се види как решението на правителството ще се отрази на вътрешнополитическата сцена, тъй като Народното събрание все още има действащо решение за оказване на военнотехническа помощ на Украйна, което не е отменяно от депутатите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривчо
20:08 14.07.2026
2 Простьо
Коментиран от #173
20:09 14.07.2026
3 Аз съм веган
Коментиран от #35, #48, #197
20:09 14.07.2026
4 Мунчо
20:10 14.07.2026
5 Зеленски
Коментиран от #17
20:10 14.07.2026
6 Радев
20:10 14.07.2026
7 Програмист
Коментиран от #80
20:11 14.07.2026
8 Аз съм веган
Коментиран от #23, #54, #60, #155
20:11 14.07.2026
9 Хахахаха
20:12 14.07.2026
10 стоян георгиев
Коментиран от #16, #28, #45, #190
20:12 14.07.2026
11 Радев
20:12 14.07.2026
12 Българин
20:12 14.07.2026
13 Айляк
Стига толкова война.
Преговори и толкоз.
Коментиран от #21, #205
20:12 14.07.2026
14 Морски
20:12 14.07.2026
15 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
Румен Радев не е премиер, а офицер от резерва и кандидат-президент.
Елена Йончева не е евродепутат от ДПС, а член на БСП и журналист.
Иво Христов не е вицепремиер, а член на БСП, евроскептик-русофил с претенции за българския Дугин.
Решетников? Той винаги усърдно е работил за тайните служби на Кремъл.
Коментиран от #88
20:12 14.07.2026
16 Българин
До коментар #10 от "стоян георгиев":Кировата зима беше по тежка от виденовата
Коментиран от #52, #57
20:13 14.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Асен Василев
20:14 14.07.2026
19 123
20:14 14.07.2026
20 Хмм
20:14 14.07.2026
21 Хахахаха
До коментар #13 от "Айляк":Ами тупин да ходи да преговаря бе. Нали колко пъти вече го викат?
20:14 14.07.2026
22 Пак големи медийни кьорфишеци и
20:14 14.07.2026
23 Стоян Георгиев
До коментар #8 от "Аз съм веган":Веганите с големите краставици в дто и крем Нивея.
20:15 14.07.2026
24 Просто,
До коментар #17 от "Хахахаха":много просто си човече.
20:15 14.07.2026
25 Хахахаха😂😂😂😂
Мощно отзаДи, без вазелин! Пак ще свикват гейпарад на жълтите павета!😂😂
20:15 14.07.2026
26 На дупето
До коментар #17 от "Хахахаха":на майка ти кацна Зеленски да шмърка коката дето сина на Баден му я носеше
20:15 14.07.2026
27 Сандо
20:16 14.07.2026
28 Ма наф
До коментар #10 от "стоян георгиев":Кой те фане тебе пък.
20:16 14.07.2026
29 Нормално
Коментиран от #73
20:16 14.07.2026
30 хаха
Единственото полезно което могат да направят е да си шитнат МИГ-овете(които така или иначе не могат да ремонтират) и С300 (дето пазеше Мъдяро и аятолах Чалмейни) на украинците.
Иначе никаква полза от тях. Те са си пълна щета.
20:16 14.07.2026
31 нннн
Коментиран от #211
20:17 14.07.2026
32 Небензня
йесмишките и мисирките(с отпаднала необходимост) вият на умрелУ.......
20:17 14.07.2026
33 Голям чеп за Украйна и Зеленски
20:18 14.07.2026
34 Помак
20:18 14.07.2026
35 Сандо
До коментар #3 от "Аз съм веган":Тодор Живков беше велик управленец,постигнал много в една сложна обстановка.С кого от сегашните мижитурка можеш да го сравниш?А най-добре сравни държавата ни преди 40 години и сега - в сравненията се показва истината.
20:18 14.07.2026
36 Оня под Коня
Коментиран от #44
20:18 14.07.2026
37 Хахахаха
20:19 14.07.2026
38 Гледам Муньо,
Коментиран от #69
20:19 14.07.2026
39 Даката
Със всяко свое действие закопава нашата държава, това е най-лошото, след Жан Виденов, което можеше да ни се случи. Сега Радев ще работи в насоката за да станем тоталитарна държава, по руски образец... президентска извратена република и тоталитаризъм, а тъкмо се бяхме отървали от комунистическата идиoтскa cган, русофилска, безмозъчна.
20:20 14.07.2026
40 Развитие
Коментиран от #169
20:20 14.07.2026
41 Аз съм веган
20:21 14.07.2026
42 Евролиберастите са предатели
Коментиран от #51
20:21 14.07.2026
43 пРезидентът на Решетников!
20:21 14.07.2026
44 Анонимен
До коментар #36 от "Оня под Коня":Помощ за Путин нали а държавата ни е изолация това е Няма свобода няма демокрация Кога ни завладяха червени бкп
Коментиран от #89
20:22 14.07.2026
45 Абе
До коментар #10 от "стоян георгиев":Стоянчо,с плюнки от бездарната ти същност няма да стане:)))Радев още от езиковата и математическата гимназия е първенец и 2 ри сред 5 та най добри представители на чужденци в базата на пилотите в Сащ ,видя колко народ гласува за него ,мислиш ли,че плюнка от леке като теб ще хване декош:))))
Коментиран от #53, #67
20:22 14.07.2026
46 .....
Коментиран от #59
20:22 14.07.2026
47 Троловете
Коментиран от #55
20:22 14.07.2026
48 Ба бааааа
До коментар #3 от "Аз съм веган":Пашьол знаеш где
20:22 14.07.2026
49 Коалиция на нежелаещите
20:22 14.07.2026
50 Абе
20:23 14.07.2026
51 Анонимен
До коментар #42 от "Евролиберастите са предатели":А боклуците подкрепящи Путин какво търсят в държавата ни
20:23 14.07.2026
52 стоян георгиев
До коментар #16 от "Българин":Така е.трудно се кара на калмари в гърция.друго си е да няма хляб като при виденов.радев ще ви уреди няма да се косиш.няма да има заводи нали ви е проблем завода за барут? Отказват го немците.мали не ви трябват пари от ес? Ще ви ги спрат.самомда сте щастливи и крим наш да не забравяме.щемсе прегръща радев с ким чен ун о там ще го канят на парад да кара самальота.
Коментиран от #64
20:23 14.07.2026
53 Мунчовци
До коментар #45 от "Абе":Че нали селяндура от Славяново викаше, че ако има повече министри, като Киро Олигофрена и Асан Пендела България ще изглежда по друг начин. 😆
Коментиран от #82
20:23 14.07.2026
54 Исторически парк
До коментар #8 от "Аз съм веган":Най добре ти си ползвал колта по предназначение
20:24 14.07.2026
55 Анонимен
До коментар #47 от "Троловете":Това е руска позиция бе България е демокрация а не еднолична собственост на този господин
Коментиран от #63
20:24 14.07.2026
56 Софиянец
20:24 14.07.2026
57 Недей лъга
До коментар #16 от "Българин":На лъжата краката са къси.
20:24 14.07.2026
58 ПрезидентЦървул
20:24 14.07.2026
59 Редуват се крадевите "капацитети"
До коментар #46 от ".....":Мразчето и другия нефелник сега ги заместват Кутю и Пулю.
20:24 14.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
- ГАЗОВИ И ОТ НЕФТОХИМА
И ДА МИНАВАТ ПРОВЕРКИ КОРАБИТЕ ИМ В ЧЕРНО МОРЕ
.....
АКО НЕ СЛУШКАТ !
20:25 14.07.2026
62 Ами
Да си критикува.
Поздравления за Радев!
Всеки който поставя чуждите интереси над националните,
е предател и престъпник, и трябва да си получи заслуженото.
20:25 14.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Българин
До коментар #52 от "стоян георгиев":Аз не коментирам реститутките от София-център.. те 97ма пак ядоха калмари и черен хайвер с костов
Коментиран от #76
20:25 14.07.2026
65 Хи хи
20:25 14.07.2026
66 ГОЛЕМ РЕВ
20:25 14.07.2026
67 стоян георгиев
До коментар #45 от "Абе":Така е .умен е много.спря помоща за украйна без да е имало такава.прецака украйна ама иска да прави с тях аец.абе гений.аз си мислех до скоро че е със специални потребности щото до сега никога не е говорил смислено две минути,но щом казваш че е отличник...
20:26 14.07.2026
68 Милен
20:26 14.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 стоян георгиев
Коментиран от #74
20:27 14.07.2026
71 Ддд
Има ли друго нещо което да се каже за този руски агент?
20:27 14.07.2026
72 Стойко
Коментиран от #84
20:27 14.07.2026
73 Не виждам проблем
До коментар #29 от "Нормално":Никой не те спира да даваш от твоите пари на Зеления наркоман, и то колкото искаш!
20:27 14.07.2026
74 Ддд
До коментар #70 от "стоян георгиев":А ти на фронта от Масква ли си?
Коментиран от #78
20:28 14.07.2026
75 Браво Радев
Коментиран от #95
20:28 14.07.2026
76 стоян георгиев
До коментар #64 от "Българин":1997 виденов постигна страхотен рекорд.средна заплата пет долара средна пенсия три..подобни заплати и пенсии няма даже в бангладеш.обаче при киро е било по зле нали?хах...хах
Коментиран от #116, #118
20:28 14.07.2026
77 Анонимен
До коментар #63 от "Хихихи":Болен мозък си какво общо има тук написаното от теб А ти не си българин а си дърт червен руснак
20:29 14.07.2026
78 стоян георгиев
До коментар #74 от "Ддд":Той е с памперс.
20:29 14.07.2026
79 Варненец
20:29 14.07.2026
80 Гоше
До коментар #7 от "Програмист":Фактор никога не сме били няма и да бъдем
20:29 14.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Абе
До коментар #53 от "Мунчовци":Важното е,че викаше преди всеки избор,че Крим е руски и затова винаги печели,защото ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. А бандерите да забранят руския в земите подарени им от Русия и Бог няма да позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и те го нарекоха агент на Путин. :)Иначе безгрешни хора няма:),но някои грешки са недопустими и Свише:)
20:31 14.07.2026
83 Истината
Коментиран от #90
20:31 14.07.2026
84 Анонимен
До коментар #72 от "Стойко":И за Путин не ме грижа Защо защитаваш Москва и убийци а за Радев срам ме е от този господин оставка
Коментиран от #92
20:32 14.07.2026
85 Ха ха
20:32 14.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Хахахаха
Коментиран от #97
20:32 14.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Оня под Коня
До коментар #44 от "Анонимен":От много години ни управляват партии лансиращи се за сини, членки в Евро парламентарни групи, като ЕНП и АЛДЕ. Там КОМУНИСТИ не вземат. Съжалявам но нямате основание....
20:33 14.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 украйна е НИКОЙ
Коментиран от #105, #114
20:33 14.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Ридев
Америка само .произвежда оръжия и само тя ги продава
Затова прави войни да да ги пробвам.
Европа ще слуша и изпълнява.
Ще прати войски Макрон в Украйна на Куково лято
20:34 14.07.2026
94 Стойко
До коментар #90 от "Анонимен":Мда, у крайна няма нищо, прав си! Всичко е на Русия!
Коментиран от #98
20:34 14.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Дааа
20:35 14.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Анонимен
До коментар #94 от "Стойко":Има доста тук невежи защо още сте тук Путин ви зове
Коментиран от #101
20:36 14.07.2026
99 Търново
Коментиран от #103
20:36 14.07.2026
100 Румен Радев е СРАМ за България!!!
Коментиран от #123
20:37 14.07.2026
101 Стойко
До коментар #98 от "Анонимен":Путин нищо не зове, ама Зеля проси нон стоп 😂 смрадливия пор еврейски
20:37 14.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Възмутен
До коментар #99 от "Търново":Това от Москва ли ти го казаха?
Русща пропаганда ли разпространяваш, предател!
20:38 14.07.2026
104 Тома
Коментиран от #124, #127
20:38 14.07.2026
105 Анонимен
До коментар #91 от "украйна е НИКОЙ":И България е никой вече в Европа пари няма хахахаха
20:39 14.07.2026
106 Хахахаха
До коментар #97 от "Европедеругите":Незнам кой ще го ду ха, след като вашите пари зависят от европейците, но все пак е убау да се прайш на голяма работа, преди яйцето да ти опре на зад ни ка. Искайте си парите от тупин, той да ви дава. До преговорите, си искайте парите от раша, не от ЕС.
20:39 14.07.2026
107 Гундяев от КГБ
Коментиран от #115
20:39 14.07.2026
108 гочето
И Словакия, и Румъния също отказаха.
Тях що не ги плюят?
Проато в нашите медий е важно да очерниш Радев без да отчиташ че цяла източна европа не иска да участва в тая коалиция
Коментиран от #171
20:39 14.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Лост
Коментиран от #119, #121
20:40 14.07.2026
111 Румен Радев е страхливец!
20:40 14.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Пепи Волгата
До коментар #97 от "Европедеругите":Не обиждай!Аз избрах еврото!
20:40 14.07.2026
114 Хахахаха
До коментар #91 от "украйна е НИКОЙ":България не е независима! България е държава от ЕС и НАТО! И като такава трябва да се държи. България не е независима.
20:40 14.07.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Тъп.си
До коментар #76 от "стоян георгиев":като черешата на тортата по нова телевизия, соросоидъ.
20:40 14.07.2026
117 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #122
20:40 14.07.2026
118 Добре му напомни
До коментар #76 от "стоян георгиев":очевидно това е човек, които влага усилия срещу България, опита се да се прави на ударен, да отклонява темата. Понеже помня виденовата зима знам, че този човек е долнопробен лъжец.
Коментиран от #131
20:41 14.07.2026
119 Анонимен
До коментар #110 от "Лост":Мерки ще вземат за Путин хахахаха да те пращат теб и онези предатели ангибългарите
20:42 14.07.2026
120 Отвратително!
20:42 14.07.2026
121 Хахахаха
До коментар #110 от "Лост":Сериозно ли бе копей? Ами копей, той тупин не иска преговори бе май му но. Колко пъти го викаха на преговори, не ходи, крие се като мишка тупина.
20:42 14.07.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Анонимен
До коментар #104 от "Тома":Защитаваща Путин е и вече е извън Европа Радев пари няма вече от Европа
20:44 14.07.2026
125 Дзак
Коментиран от #128
20:44 14.07.2026
126 Хахахаха
20:45 14.07.2026
127 Ирония
До коментар #104 от "Тома":Румен Радев показа липса на солидарност към ЕС и НАТО и липса на стратегическа визия. Пълен мишок и страхливец!
20:47 14.07.2026
128 Хахахаха
До коментар #125 от "Дзак":Докога ще слушате тупин?
20:47 14.07.2026
129 Павел Пенев
Коментиран от #133, #143
20:48 14.07.2026
130 Коментар
20:48 14.07.2026
131 стоян георгиев
До коментар #118 от "Добре му напомни":Тоя човек е комунист.макар че думите човек и комунист не се връзват.това са същества с човешки образ но с фатални морални деформации.
20:49 14.07.2026
132 А нашата сигурност?
20:50 14.07.2026
133 стоян георгиев
До коментар #129 от "Павел Пенев":Интересно ще бъде какво ще яде българския народ особено тази част от него дето чака на ес?явно българския народ винаги като се пооправи иска пак да падне в блатото.обаче народа има едно много хубаво качество когато му изпразнят хладилника много бързо забравя колко много е обичал комунизма и комунистите.
20:51 14.07.2026
134 Мнение
20:52 14.07.2026
135 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #122 от "Ха ХаХа":"ПОМАК" МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО .................. РЕZИДЕНТА НА КГБ, ДРУГАРЯ РУМЕН Г. РАДЕВ - ЧОРАПА .......................
20:52 14.07.2026
136 Просто и ясно
20:53 14.07.2026
137 Защита на международното право
20:53 14.07.2026
138 Анонимен
20:53 14.07.2026
139 Българин
Такава ни е съдбата!
20:54 14.07.2026
140 Отговорности
20:54 14.07.2026
141 Браво на Радев
Коментиран от #146
20:56 14.07.2026
142 Радев помага на Русия! Предател!
Коментиран от #150
20:56 14.07.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 шаа
Коментиран от #152
20:57 14.07.2026
145 Москва иска да разедини и отслаби ЕС.
20:57 14.07.2026
146 Анонимен
До коментар #141 от "Браво на Радев":Ани поставя на една маса с Путин и Москва Оставка е България е демокрацияане Радева
Коментиран от #158
20:58 14.07.2026
147 Бат Вальо
За първи път от 35 години имаме за премиер българин с мисъл за България.
Колкото до кресливите истерични евролибералоатлантици - вие сте малцинство и престанете да дразните болшинството българи, карайте я по-кротко, защото нервите на хората в един момент няма да издържат и ще поискат референдум и за НАТО,и за ЕС ... и тогава ...
Коментиран от #159, #187
20:58 14.07.2026
148 Позицията на Радев съвпада с Москва???
20:58 14.07.2026
149 ШЕФА
20:59 14.07.2026
150 Лъжата те
До коментар #142 от "Радев помага на Русия! Предател!":прави да изглеждаш жслко.
Коментиран от #153
20:59 14.07.2026
151 Срам за Румен Радев!
20:59 14.07.2026
152 Анонимен
До коментар #144 от "шаа":Хахахаха скланя глава с Москва пахахаха оставка за господина България е Европа а не московсковска а Радев е бълг мин п.едседател
21:00 14.07.2026
153 Анонимен
До коментар #150 от "Лъжата те":Това еМосква хвали Радев значи са заедно
Коментиран от #168
21:01 14.07.2026
154 Моква приветства лъжеца Радев
21:01 14.07.2026
155 Уви
До коментар #8 от "Аз съм веган":Извини го човека, че няма време да изпили мушката на пистолета, след което да ти го подаде и след време да ти е лесно да си го извадиш де.
21:01 14.07.2026
156 Варна
Коментиран от #163
21:01 14.07.2026
157 Мнение
Коментиран от #185
21:02 14.07.2026
158 А какво общо има Путин
До коментар #146 от "Анонимен":с това, че продажниците в Европа унищожават Европа. Не се ли замисляш, че глупака си ти, тиражиращ евтини и глупави лъжи.
Коментиран от #164
21:02 14.07.2026
159 Анонимен
До коментар #147 от "Бат Вальо":Мисъл хахаха за Москва и пълна изолация хахаха ама вие да не сте с температура
21:02 14.07.2026
160 Ха ха ха
Коментиран от #166
21:02 14.07.2026
161 Парадокс
21:03 14.07.2026
162 ЦСКА
21:03 14.07.2026
163 Троленето
До коментар #156 от "Варна":е жалко занимание за отпадъци в обществото.
21:03 14.07.2026
164 Анонимен
До коментар #158 от "А какво общо има Путин":Имаш температура Не желая Москва не желая изолация от Европа не желая диктат Искам си свободата оставка
Коментиран от #170
21:04 14.07.2026
165 Чудя се...
21:04 14.07.2026
166 БЕ КО ЗАЩИТВААА КРАДЕВ
До коментар #160 от "Ха ха ха":НАПЪЛНЕНА Е ДЪРЖАВАТА С НСТОВСКИ БАЗИ И САМОЛЕТИ.....КО ГО БУДАЛКАТЕ
21:05 14.07.2026
167 Лемънс
21:06 14.07.2026
168 Замисляш ли се
До коментар #153 от "Анонимен":колко глупаво изглеждаш тролейки евтини лъжи с детски интелект срещу Радев?
21:07 14.07.2026
169 Голям
До коментар #40 от "Развитие":Путин е новият Хитлер.
21:09 14.07.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Истината
До коментар #108 от "гочето":● Румъния – няма данни да е отказала участие. Напротив, румънският президент е участвал в срещата в Париж, а Румъния е била сред представените държави.
● За Словакия – няма данни да е отказала. Напротив, тя е сред държавите, чиито представители са присъствали на срещата.
● За България – според наличната информация именно българският премиер е отказал участие в срещата и е заявил, че България няма да участва в коалицията, която продължава военната и финансовата помощ за Украйна
Коментиран от #172
21:12 14.07.2026
172 Браво на Радев
До коментар #171 от "Истината":Достойна позиция да не си на една маса с продажници и войнолюбци унищожаващи Европа.
Коментиран от #176, #177, #179
21:14 14.07.2026
173 Голям
До коментар #2 от "Простьо":А щото вие руснаците сте стока, да нападнете така вероломно суверенна държава Украйна... и казваш че е безумна наглост да се отбраняват от вас руските орки. Никога няма да станете хора, толкова сте увредени, че няма спасение за вас.
21:14 14.07.2026
174 Бат Вальо
Коментиран от #192
21:15 14.07.2026
175 Анонимен
До коментар #170 от "За жалост нямаш температура":Защитавам себе сии семейството си и държавата си от Москва от Путин от убийците на граждани от червената диктатура Не желая Москва не желая едноличен господар България е Европа Демокрация свобода и дълги години отстояваше този път Няма как едноличен месия да спре Европейското развитие на България Оставка и който иска Москва си е негова работа
Коментиран от #178
21:16 14.07.2026
176 Голям
До коментар #172 от "Браво на Радев":Войнолюбците сте вие руснаците... така и не се нахранихте на земя.
Коментиран от #183
21:17 14.07.2026
177 Анонимен
До коментар #172 от "Браво на Радев":А Путин какъв е
Коментиран от #180
21:18 14.07.2026
178 С евтини и глупави лъжи
До коментар #175 от "Анонимен":срещу България и Радев, показваш единствено дъното което е удариш един безроден глу....
21:19 14.07.2026
179 стоян георгиев
До коментар #172 от "Браво на Радев":Така е.за.това и денги няма да има за другаря радев.ще.ядете х..й както винаги.на роба друго не му трябва х..й даже без хляб.вместо сега като приехме еврото да докараме инвестиции отличника радев ще закопа инерцията и даже ще затвори и малкото работещи структури.особено добре ще му се получи като тръгне срещу европа .направо супер.да продължава все така.
Коментиран от #184
21:19 14.07.2026
180 Ами туке България
До коментар #177 от "Анонимен":А не Русия. С евтини лъжи показвате безродие. А в България нямаме нужда от продадени безродни глупаци.
Коментиран от #191
21:21 14.07.2026
181 !!!?
21:21 14.07.2026
182 Румен
21:23 14.07.2026
183 Руснаците са в Русия
До коментар #176 от "Голям":Тук в България сме булгари и благодарим на Радев за достойната позиция да не седне на една маса с войнолюбци и продажници унищожаващи Европа.
Коментиран от #218
21:23 14.07.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Цървул
Коментиран от #193
21:26 14.07.2026
187 Голям
До коментар #147 от "Бат Вальо":Руските орки има да си го мечтаете още дълго докато не се върнете по затворите, от където ви амнистира вашият ненормалник Путин, срещу обещанието да убивате украинци, безнаказано...
21:26 14.07.2026
188 Ной
21:27 14.07.2026
189 Гундяев пт КГБ
До коментар #115 от "батСали":Да ти се връща стократно на цялата ти рода
21:33 14.07.2026
190 Стуенчо,
До коментар #10 от "стоян георгиев":Пак ли си развърза ръкавите бе, маме? Студено ли ти стана, че за зима бълнуваш? Айде завивай се и слагай пешкира на кухарката, че пуши вече...
21:34 14.07.2026
191 Анонимен
До коментар #180 от "Ами туке България":Кое е лъжа Москва похвали Радев Това ли е лъжа А ти като си с Путин си е твоя работа Не на Путин не на диктатори не на убийците Оставка е господина България.еевропейска държава това е путинистите
Коментиран от #195
21:35 14.07.2026
192 Много кофти
До коментар #174 от "Бат Вальо":Да се кротнем докато ни управляват русофилски боклуци казваш... да се кротнем?????
А аз кавам да се вдигнем и изметем тази гнусна прадателска сган нарекли се "Прогресивна България" е как може най-големите боклуци и да са прогресивни... прогресивни са в унищожаването на България.
21:35 14.07.2026
193 Анонимен
До коментар #186 от "Цървул":Ние вече сме в изолация нали
21:36 14.07.2026
194 Който иска да се бие за украйна
да се бием и поради това не подкрепяме коалицията на желаещите каквото и да значи това.
Коментиран от #202
21:36 14.07.2026
195 И що да не го похвали
До коментар #191 от "Анонимен":Като на Радев позицията е повече от достойна. Не пасва на лъжите ви, ама безродниците гнусите българите с лъжите ви срещу Радев, България и Европа.
Коментиран от #198, #201
21:38 14.07.2026
196 !!!?
С това Мистър Кеш доказа, че българския олигархичен модел не е нито на Боко нито на Шиши, а си е огледално копие на кремълския и както виждаме той го възседна без затруднение !!!?
21:38 14.07.2026
197 Майтап бе Уили...
До коментар #3 от "Аз съм веган":Така се е заоблил Радев напоследък, като брадавично прасе... вярно бе къде му е брадавицата... сега е просто русофилско прасе.
21:40 14.07.2026
198 Анонимен
До коментар #195 от "И що да не го похвали":Няма никакви лъжи 195 Радев е оставка Който е с Москва да върви натам Тук е Европейска България Каквото и да пишеш тук е безсмислено
Коментиран от #203
21:41 14.07.2026
199 Сиси
Коментиран от #208
21:41 14.07.2026
200 стоян георгиев
До коментар #184 от "Изглеждаш не само глупаво":Давай репертоара...знаем ти го!хах...нали не искахте завод за барут.?радев прецака инвестицията.сега има вероятност да спре и арсенал и вазовските заводи.ще ви е супер.цялата.комунистическа паланка северно от стара загора ще ядете х..я както през 90 те.нали това искате?ще става още по хубаво и с парите за магистрали .
Коментиран от #206
21:41 14.07.2026
201 Тъпото руско говедо
До коментар #195 от "И що да не го похвали":Това от къде го пишеш от Масква... познах ли... мило руско оркче?
Коментиран от #204
21:42 14.07.2026
202 Анонимен
До коментар #194 от "Който иска да се бие за украйна":Значи си с Путин убиецът Путин диктатор Путин агресор Нямаш място в Европейска България защо се криеш тук
21:43 14.07.2026
203 Радев е българин
До коментар #198 от "Анонимен":Разбирам колко мразиш България за да изглеждаш толкова жалко и глупаво, но никой не те държи насила в България, за фа ни гнусиш с лъжи срещу България и Радев.
21:43 14.07.2026
204 Ами какво пише в Москва
До коментар #201 от "Тъпото руско говедо":не знам. Тук е България а ти и другите два глупака които я мразите не виждам кой ви държи тук.
21:45 14.07.2026
205 Коко
До коментар #13 от "Айляк":Аман от руски боклуци! Това го кажи на любимият си Путин да си разкара ордите от Украйна! Безсрамници! Радев не ни прави на глупаци! Тук не ти е Москва,!
21:45 14.07.2026
206 Така е
До коментар #200 от "стоян георгиев":Знаем ти репертоара стоенче на денонощно тролене срещу Русия, България и Европа, но това не те спира да продължаваш да изглеждаш глупаво и жалко.
21:47 14.07.2026
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 Радев е Българин
До коментар #199 от "Сиси":Но е вярно, че безродниците сте позор за България.
21:49 14.07.2026
209 Дори цар Борис е отказал да прати
21:49 14.07.2026
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 Хмм
21:51 14.07.2026
213 Руски мир
Коментиран от #217
21:52 14.07.2026
214 Ами вярваш ли
До коментар #211 от "Коко":че 80% са откровени глупаци водени от пропаганда за глупаци, за унищожаване на Европа.
21:54 14.07.2026
215 Хахах
21:54 14.07.2026
216 Правилно е постъпил Радев
Сега е време да помогнем на себе си, защото и без война сме закъсали.
21:55 14.07.2026
217 Изключително просташко писание
До коментар #213 от "Руски мир":Ходило ли си на училище изобщо или поне на детска градина. Предполагам не.
21:56 14.07.2026
218 Голям
До коментар #183 от "Руснаците са в Русия":Единствените войнолюбци сте вие руснаците, защо не вземете да оставите оръжията и да се върнете обратно в Русия...
Е на това му се вика на черното бяло... значи това, че Русия нападна Украйна и избива украинци и това продължава вече четвърта година ... и не била войнолюбива, а тези които се отбраняват и не се предават били войнолюбци???
Това може и да върви в дълбоката руска провинция, където нямат инернет, но не и при нас... ние ви виждаме и не можете да се скриете... много сте смешни в опитите си да оправдаете Путин и да вмените вина на тези които са срещу войната в Украйна... защото Европа е срещу войната на Русия в Украйна.
И не, няма да се скатаем и ще настояваме да спрете войната и да се изтеглите от Украйна.
Коментиран от #220
21:58 14.07.2026
219 Мъж с главно М
22:00 14.07.2026
220 Руснаците са в Русия
До коментар #218 от "Голям":Тук сме българи и благодарим на Радев за достойната позиция да не седне на една маса с продажници и спонсори на тероризъм и фашизъм в Украйна, обслужващи унищожението на Европа.
22:01 14.07.2026
221 Сиси
22:05 14.07.2026