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Депутатите ще обсъдят Бюджет 2026

Депутатите ще обсъдят Бюджет 2026

15 Юли, 2026 07:05 625 6

  • депутати-
  • бюджет-
  • финанси-
  • мерки

В предложения дневен ред е и денонсиране на Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея природозащитни аспекти, подписани на 17 декември 1994 г. в Лисабон

Депутатите ще обсъдят Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Депутатите да обсъдят днес Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г., предвижда проектопрограмата на парламента.

Текстовете предвиждат дефицит по консолидираната фискална програма за тази година в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП).

Заложените приходи, помощи и дарения в проектобюджета са в размер на 49,6 млрд. евро, а общите разходи възлизат на 56,8 млрд. евро. Според проекта максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро.

В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1 на сто от БВП.

Предвижда се общите средствата за капиталови разходи през 2026 г. да достигнат 9,360 млрд. евро, като в т.ч. влизат тези с национално финансиране от 4,028 млрд. евро и с европейско финансиране от 5,331 млрд. евро (в т.ч. Националният план за възстановяване и устойчивост).

Законопроектът предлага повишаване на приходите от опериране на ТОЛ системата и увеличение на винетните такси с 30 на сто - считано от 01 август 2026 г.

Сред мерките на управляващите влизат и ускорено реализиране на вече въведения акцизен календар за периода 2025 - 2029 г. в Закона за акцизите и данъчните складове за поетапно увеличаване на акцизните ставки върху тютюневите изделия.

Сред параметрите на законопроекта е и от 1 август 2026 г. държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40, както е предвидено за останалите работещи. Предвижда се преразглеждане на механизма за определяне на минимална работна заплата, като до определянето на нов механизъм се предвижда минималният размер на заплата да остане на настоящото си ниво от 620 евро.

В предложения дневен ред е и денонсиране на Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея природозащитни аспекти, подписани на 17 декември 1994 г. в Лисабон. Предвижда се депутатите да разгледат на първо четене и промени в Закона за защита на потребителите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трендафилка

    2 0 Отговор
    А бюджета за 2027-а ще успеят ли да го приемат тази година?

    07:30 15.07.2026

  • 2 Какво

    5 2 Отговор
    може да се обсъжда с регресивната група или дискутира ? Въртят си едно и също на пръста , това , което иска да чуе вожда им и по възможност дълго да са на народен гръб на яка хранилка ! Нищо прогресивно и конструктивно !

    07:31 15.07.2026

  • 3 Без Коментар !

    4 1 Отговор
    -- -- -- --- !

    07:32 15.07.2026

  • 4 безпартиен

    0 0 Отговор
    Бюджет без СЪКРАЩЕНИЯ НА ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА ще води само до нови ЗАЕМИ!На заплати от държавния и общинския бюджети разчитат над 700 хиляди! Освен тях на този бюджет чакат за издръжка 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!А тези които РЕАЛНО ПЛАЩАТ данъци, здравни и ДОО са само около 1.2 милиона работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!!В държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност единствено решение е СЪКРАЩЕНИЯ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА!!! Промяна в закона за пенсиониране на служители в бюджетната сфера свързано с получаване на пенсия+заплата от бюджета!Ние сме единствената държава в ЕС и дори Русия с бившите ОНД републики няма такова разхищение на средства!Само от МВР при съкращаване на щата и освобождаване на пенсионираните служители ще се спестят нас 400 милиона евро годишно!А в другите министерства агенции ведомства учреждения области и всякакви други държавни хранилки?Ако им се работи,нека отиват в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!Там има нужда от специалисти "знаещи" и "можещи"!!! Спиране на всякакви помощи без да е положен труд по почистване озеленяване и поддръжка на населените места ПОНЕ 21 дни месечно! Спиране на "детски" при 3 неизвинени отсъствия в училище за цял срок на обучение! Подпомагане на млади семейства с повече от 2 деца с условието ДВАМАТА РОДИТЕЛИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАЗНА

    Коментиран от #6

    08:43 15.07.2026

  • 5 Робството !

    1 0 Отговор
    Продължава !

    08:44 15.07.2026

  • 6 Ако !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "безпартиен":

    Специалистите от Държавния сектор !

    Бяха "знаещи" и "можещи"!

    Нямаше да са Там !

    Което !

    Обяснява !

    Защо Сме !

    На този Хал !

    08:48 15.07.2026

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