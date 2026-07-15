Жена е пребита заради забележка за отвързано куче

Жена е пребита и с наранявания по тялото, защото направила забележка на хора, чийто ротвайлер се е освободил от повода си. В сутрешния блок на NOVA потърпевшата сподели как е била пребита и разочарованието си от институциите.
След побоя тя успява да се прибере и да подаде отново сигнал на 112 вече за побой, но по думите ѝ полицията идва след 50 минути, когато всичко е приключило. Жената се оплака и от отношението на единия полицай.
Жената си е извадило медицинско свидетелство и каза, че ще си търси правата.
В късните часове на събота тя се прибирала към вкъщи, когато в двора на блока си видяла да лае отвързаното куче, което по думите ѝ е агресивно. И тъй като не познава собствениците на животното решава да подаде сигнал на телефон 112. Успява да се прибере безопасно в дома си, благодарение на това, че кучето се разсеяло и подгонило други улични кучета.
Когато на следващия ден видяла собствениците на ротвайлера, решила да им обясни снощната ситуация и им казала, че е подала сигнал. По думите ѝ тонът ѝ бил спокоен и помолила да вземат мерки срещу отвързването на кучето. Не получила разбиране, а обиди и заплахи. След като решила малко по-късно да снима оградата на съседите и дупката, през която излиза кучето им, съседът ѝ – мъж, дошъл и започнал да я удря с пръчка.
„Той ме нападна, аз бях в гръб, обърнах се, опитах се да се придвижа до сградата, където има камери и се надявах да снимат. Той ме плюеше, беше страшна гледка. А жена му стоеше отстрани, гледаше всичко това и накрая каза „айде стига ѝ толкова”, разказа потърпевшата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
08:35 15.07.2026
2 здухан палицай
08:37 15.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Някой
Коментиран от #6
08:40 15.07.2026
5 Всички
Коментиран от #15
08:43 15.07.2026
6 И аз го искам
До коментар #4 от "Някой":този адрес. Спешен ми е.
08:43 15.07.2026
7 Ротвайлерите
08:46 15.07.2026
8 Бастардо
Коментиран от #16
08:46 15.07.2026
9 Брем
08:46 15.07.2026
10 Не става с нерви 🚔📞 !
Коментиран от #13
08:48 15.07.2026
11 До гуша ми дойде
Необходими са допълнителни данъци с тежко облагане на кучкарите и да ги следи закона повече да са винаги на каишка
08:49 15.07.2026
12 Ще го съди до дупка
Коментиран от #18
08:51 15.07.2026
13 Ти и тук
До коментар #10 от "Не става с нерви 🚔📞 !":ли си компетентен?! Висиш в този форум денонощно и ръсиш мозАци за всичко. Явно си на хонорарче.
08:51 15.07.2026
14 Коста
08:52 15.07.2026
15 Лалугер
До коментар #5 от "Всички":Ами аз какво да кажа като комшии хранят стадо некастрирани,и необезпаразитени котки на 10м.от входната врата на къщата?То е мяукане в размножителния период,то е манифестация в двора ни.Абе това са болни хора бе.За децата си не се грижат така както за коткита.А е опасно защото са паразитоносители.Ходих в общината да се оплача,те ме пращат в някаква организация 4 лапи.
Коментиран от #22
08:52 15.07.2026
16 Аз за целия си престой в
До коментар #8 от "Бастардо":една малка държавица, също видях само една котка в двора на един от музеите там.
08:53 15.07.2026
17 Емигрант
08:53 15.07.2026
18 Мдааа...
До коментар #12 от "Ще го съди до дупка":И като се окаже, че тя е била агресивна и го е обиждала, какво прайм, а? Тук е публикувана само нейната версия, която със сигурност е непълна, а вероятно и невярна.
Коментиран от #19
08:55 15.07.2026
19 При бой с пръчка
До коментар #18 от "Мдааа...":тя да е агресорът? Я бегай!
Копей, ти ли си тоя с кучето?
Тук всекидневно копейките обиждат цяла България, дай да ги пребием по твоята логика.
08:58 15.07.2026
20 Чума
08:58 15.07.2026
21 Румен
08:59 15.07.2026
22 Мима
До коментар #15 от "Лалугер":Ами те в общината са отишли само за заплати, не да решават твоите проблеми
09:01 15.07.2026
23 Вузмутен
Тази жена да ги осъди за едни 300 000 € и следващите ще внимават ,а този кретен дошъл даже той да я бие.
09:03 15.07.2026