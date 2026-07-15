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Жена е пребита заради забележка за отвързано куче

Жена е пребита заради забележка за отвързано куче

15 Юли, 2026 08:34 1 030 23

  • жена-
  • пребита-
  • забележка-
  • отвързано куче-
  • полиция-
  • ротвайлер

Жената се оплака и от отношението на единия полицай

Жена е пребита заради забележка за отвързано куче - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е пребита и с наранявания по тялото, защото направила забележка на хора, чийто ротвайлер се е освободил от повода си. В сутрешния блок на NOVA потърпевшата сподели как е била пребита и разочарованието си от институциите.

След побоя тя успява да се прибере и да подаде отново сигнал на 112 вече за побой, но по думите ѝ полицията идва след 50 минути, когато всичко е приключило. Жената се оплака и от отношението на единия полицай.

Жената си е извадило медицинско свидетелство и каза, че ще си търси правата.

В късните часове на събота тя се прибирала към вкъщи, когато в двора на блока си видяла да лае отвързаното куче, което по думите ѝ е агресивно. И тъй като не познава собствениците на животното решава да подаде сигнал на телефон 112. Успява да се прибере безопасно в дома си, благодарение на това, че кучето се разсеяло и подгонило други улични кучета.

Когато на следващия ден видяла собствениците на ротвайлера, решила да им обясни снощната ситуация и им казала, че е подала сигнал. По думите ѝ тонът ѝ бил спокоен и помолила да вземат мерки срещу отвързването на кучето. Не получила разбиране, а обиди и заплахи. След като решила малко по-късно да снима оградата на съседите и дупката, през която излиза кучето им, съседът ѝ – мъж, дошъл и започнал да я удря с пръчка.

Той ме нападна, аз бях в гръб, обърнах се, опитах се да се придвижа до сградата, където има камери и се надявах да снимат. Той ме плюеше, беше страшна гледка. А жена му стоеше отстрани, гледаше всичко това и накрая каза „айде стига ѝ толкова”, разказа потърпевшата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    27 1 Отговор
    Българи сър ....

    08:35 15.07.2026

  • 2 здухан палицай

    24 1 Отговор
    вместо да ви пазим ние ви тормозим... а в други страни хората си уважават палицаите

    08:37 15.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    14 0 Отговор
    Кажи на някой близък да пусне адреса на въпросните кучкари в интернет.

    Коментиран от #6

    08:40 15.07.2026

  • 5 Всички

    18 1 Отговор
    Се умориха от тези нагли кучкари! Станаха по нагли от геювците, и си въобразяват че грозните им по ми яри имат повече права от хората! При такъв случай, застрашил мен или някой около мен, дори непознат човек, директно пръскам муцуната на собственика! Не е хипотетично, правил съм го за да спасявам непознати хора, като някои жертви на кучешката агресия са били мъже, не всички ужасени бяха жени!

    Коментиран от #15

    08:43 15.07.2026

  • 6 И аз го искам

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    този адрес. Спешен ми е.

    08:43 15.07.2026

  • 7 Ротвайлерите

    16 0 Отговор
    НЕ СА домашни животни.

    08:46 15.07.2026

  • 8 Бастардо

    18 1 Отговор
    10 г. работих в Алпите ,за тези години видях на свобода само 1 котка,която предполагам беше избягала от къщи.Бил към и в много други части на Италия.Няма свободно шетащи кучета и котки.Няма ухапани хора,няма опасност такива животни да ти изскочат пред колата изненаващо.Всички животни са в приюти.А такъв инцидент,никога не може да се слечи.Домашните кучета са само на каишка.

    Коментиран от #16

    08:46 15.07.2026

  • 9 Брем

    6 21 Отговор
    Вечната моралистка. Кой знае как е нарекла хората и заслужено си го е отнесла. На такива винаги другите са виновни.

    08:46 15.07.2026

  • 10 Не става с нерви 🚔📞 !

    14 2 Отговор
    Няма кучкар без комплекси . Няма кучкар , който да спазва и да събира изпражненията на песа си . Не спорете с кучкаря ! Просто сигнализирайте полицията , и по възможност заснемете видео с телефона си , на произшествието , и дали е от реагирала полицията !

    Коментиран от #13

    08:48 15.07.2026

  • 11 До гуша ми дойде

    11 2 Отговор
    Кучкарите някои не си събират отпадъците никога⚠️ и за това навсякъде е пълно с несъбрани л.... Песовете като се разлаят повечето не им казват да спрат и като им кажеш се дървят че то било само животно дръндрън.... ПИСНА МИ ОТ КУЧКАРИ И ПЕСОВЕ без контрол навсякъде.

    Необходими са допълнителни данъци с тежко облагане на кучкарите и да ги следи закона повече да са винаги на каишка

    08:49 15.07.2026

  • 12 Ще го съди до дупка

    8 0 Отговор
    Така трябва.

    Коментиран от #18

    08:51 15.07.2026

  • 13 Ти и тук

    1 8 Отговор

    До коментар #10 от "Не става с нерви 🚔📞 !":

    ли си компетентен?! Висиш в този форум денонощно и ръсиш мозАци за всичко. Явно си на хонорарче.

    08:51 15.07.2026

  • 14 Коста

    9 1 Отговор
    Съд, съд и да му вземе 100000 евро !

    08:52 15.07.2026

  • 15 Лалугер

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Всички":

    Ами аз какво да кажа като комшии хранят стадо некастрирани,и необезпаразитени котки на 10м.от входната врата на къщата?То е мяукане в размножителния период,то е манифестация в двора ни.Абе това са болни хора бе.За децата си не се грижат така както за коткита.А е опасно защото са паразитоносители.Ходих в общината да се оплача,те ме пращат в някаква организация 4 лапи.

    Коментиран от #22

    08:52 15.07.2026

  • 16 Аз за целия си престой в

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бастардо":

    една малка държавица, също видях само една котка в двора на един от музеите там.

    08:53 15.07.2026

  • 17 Емигрант

    2 1 Отговор
    Болшевизъм и комунизъм се "развъжда" в България ! Агресор ли е Русия - агресор е ! В България агресията вземала ли е "връх" - вземала е, тогава различавате ли се от болшевишка агресивна Русия - НЕ НАЛИ ? Ванс дойде в България и какво ви каза в прав текст, че не сте свободни да мислите и свободно да изразявате мислите си, ЦЕНЗУРА СЕ ПРАКТИКУВА НАВСЯКЪДЕ В МЕДИИТЕ ВИ КАКТО ТОВА Е РЕАЛНО В РУСИЯ ! За цензурата тази медия е ДОКАЗАТЕЛСТВО ! Следващият ви етап е унищожаването ви като хомосапиенс !

    08:53 15.07.2026

  • 18 Мдааа...

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ще го съди до дупка":

    И като се окаже, че тя е била агресивна и го е обиждала, какво прайм, а? Тук е публикувана само нейната версия, която със сигурност е непълна, а вероятно и невярна.

    Коментиран от #19

    08:55 15.07.2026

  • 19 При бой с пръчка

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мдааа...":

    тя да е агресорът? Я бегай!
    Копей, ти ли си тоя с кучето?
    Тук всекидневно копейките обиждат цяла България, дай да ги пребием по твоята логика.

    08:58 15.07.2026

  • 20 Чума

    0 2 Отговор
    Вие гледахте ли я сутринта!? Всичко Пълен абсурд, липсваше Румен Бахов! Едва ли има 3 човека в България, които тази да не успее да изкара от нерви и да искат да я набият! Оправи всички - и ротвйлера, и оградата, и дупката в оградата, и съседите, и 112, и полицията, и Пирогов, и камерите! Тя не иска да реши проблема, а да покаже колко велика особа е! Връщала се от нощно заведение и кучето било насред улицата!? Ужаст! Подгонило други кучета и тя упяла да се заключи! На следващия ден нападнала сопствениците! Накрая те не издържали, но тя храбро се наместила там, където има камери, за да заснемат как я налагат с дръжка за метла! Направо радост! Кучето им се качвало на терасата и, за да лае нейното, живеещо в хола! Успя! Медийна зезда! Нацапала се е с някави сенки, за да имитира повече синини от ,,побоя" с който видимо се гордеше! Пъча!

    08:58 15.07.2026

  • 21 Румен

    0 2 Отговор
    Познавам тази ненормална жена прави плоблем за всичко ,защото няма кой да я оправя и изтрещяла

    08:59 15.07.2026

  • 22 Мима

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лалугер":

    Ами те в общината са отишли само за заплати, не да решават твоите проблеми

    09:01 15.07.2026

  • 23 Вузмутен

    0 0 Отговор
    В тази корумпирана държава е пълен хаос във всяка сфера .Всеки знае че ще си плати и е над закона и никой не може да го бутне , независимо от престъплението .Толкова сме далеч от светлината , че и след 1000 год. Ще си бъдем пак в джунглата - примитивни.
    Тази жена да ги осъди за едни 300 000 € и следващите ще внимават ,а този кретен дошъл даже той да я бие.

    09:03 15.07.2026

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