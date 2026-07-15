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Бюджетът на съдебната власт се е "превалутирал" – от 500 милиона лева на 500 милиона евро

Бюджетът на съдебната власт се е "превалутирал" – от 500 милиона лева на 500 милиона евро

15 Юли, 2026 11:05 1 324 29

  • съдебна власт-
  • бюджет-
  • съдебна реформа-
  • всс

Данните в платформата обхващат периода от 2012 година до 2024 година и показват постоянен ръст на разходите за целия съдопроизводствен процес

Бюджетът на съдебната власт се е "превалутирал" – от 500 милиона лева на 500 милиона евро - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институтът за пазарна икономика представи нова онлайн платформа, която за първи път визуализира детайлни данни за състоянието на съдебната система у нас, разкривайки, че България отделя най-голям дял от брутния си вътрешен продукт за правосъдие сред всички държави в Европейския съюз.

Според ръководителя на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов, доверието остава единственият реален ресурс на съдебната власт.

„Това е нещото, което гражданите възлагат на правосъдието и това е най-силният измерител за работата на една система. Ако хората не се доверяват, значи има проблем. Идеята на нашето усилие е да подпомогнем процеса, в който да се идентифицира проблемът. Той е виден от това, че има особено ниска натовареност в редица окръжни и административни съдилища, както и във военните”, обясни Брегов пред NOVA.

Той допълни, че страната ни се нарежда на второ място в Европа по брой върховни съдии. „Проблемите засягат от най-ниско до най-високо ниво и трябва да се търси комплексно решение”, коментира експертът.

Данните в платформата обхващат периода от 2012 година до 2024 година и показват постоянен ръст на разходите за целия съдопроизводствен процес.

„Хората в системата са същите като брой магистрати или леко нараснали. Броят на администрацията се увеличава през годините, включително и администрацията на Висшия съдебен съвет, която не е свързана с правораздавателната дейност и с административното обслужване. Бюджетът на съдебната власт се е удвоил от 2015 година насам и така се е повишила цената на едно дело”, заяви Иван Брегов.

Той сравни ситуацията с касова бележка, която показва нагледно как данъкоплатците финансират тази държавна дейност. „Бюджетът на съдебната власт се е удвоил – от над 255 милиона евро е станал 500 милиона евро”, посочи представителят на Института за пазарна икономика.

Анализът осветява и огромните диспропорции в натоварването на отделните магистрати. Докато съдия в Административния съд в град Смолян разглежда под 10 дела месечно, негов колега в столицата поема над 35 дела при почти същите условия на труд и заплащане.

„Ако един съд е твърде малко натоварен, а друг е твърде много натоварен, може да се окаже, че там където има свръхнатоварени се създава възможност за командироване на съдии. Командироването е тест за това дали си лоялен по определени дела и то извращава конкурсите след това. От последните години се вижда, че тези, които са били командировани, след това печелят титулярното място. И така се създават условия за съдиите, които работят при висока натовареност, да не могат да получат професионално развитие. Тоест това е инструмент за влияние”, категоричен е Брегов.

Целта на проекта е чрез публикуването на обективни данни да се ограничи външното влияние върху редовите съдии и да се създадат адекватни условия за тяхната работа. „Така дългогодишният проблем с независимостта може да бъде разрешен чрез редица оперативни действия, които не включват усърдието на най-високо ниво, наречено конституционни изменения, на които сме свидетели периодично”, заключи експертът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    В еврозоната е скъпо.

    11:07 15.07.2026

  • 2 име

    22 2 Отговор
    Ако им спрем заплатите на всички съдии и прокурори, и определим месечни такси, които да плащат за да работят, ще са навити. Само чистачки, деловодство и няква охрана трябва да има на заплата в съдебната система.

    Коментиран от #6

    11:10 15.07.2026

  • 3 Механик

    28 4 Отговор
    В същност, тия дори са слаба работа.
    Когато да ни натрисат еврото, много хора казваха, след това всичко ще е едно към едно. Тоест, нещо дето е струвало лев, ще стане едно евро.
    Тогава някои се смееха, че такова нещо няма как да стане, а други (болшинството) се с трахуваха, че точно така ще стане.
    Да обаче то не стана точно така. Всяко нещо което струваше лев, сега не е едно евро, а евро и половина (и то ако имаш късмет)

    Коментиран от #19, #23

    11:11 15.07.2026

  • 4 Трол

    6 2 Отговор
    Съдебната власт е добре дошла в клуба на богатите.

    11:11 15.07.2026

  • 5 От БКП олигархията

    17 2 Отговор
    ТОЛКОЗ! Това са "реформите" им.

    Коментиран от #9, #13, #26

    11:11 15.07.2026

  • 6 Механик

    25 1 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Презумпцията поради която съдиите и прокурорите са на държавна заплата е, тия хора да са добре осигурени, за да не могат да се поддават на подкупи. За жалост се оказа, че или огормните им заплати са им малки или просто хората са гнили.

    11:13 15.07.2026

  • 7 Онзи

    23 1 Отговор
    Населението намалява с едно голямо село на година. Но оцслужващия персонал се увеличава. Това ще доведе до фалит. Или свръх задлъжнялост.

    11:15 15.07.2026

  • 8 Уволнение

    19 1 Отговор
    Ужас
    Ей тия са всички за гонене Съд и Прокуратура заедно с МВР

    11:16 15.07.2026

  • 9 Механик

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "От БКП олигархията":

    Стига с тия оправдания! Имахте близо 40 години да разрушите този модел. Ходихте по жълтите павета, крещяхте, мацахте с боя, паметници събаряхте, самолети купихте ( а ги няма), ТКЗС-та закривахте, армията затрихте, енергоблокове затворихте... Само с модела не можахте да се оправите и все той ви пречи. Къде спят (40 години) евро-атлантическите н и партньори? Ако има БСП-олигархия, защо не я посочиха поне, а? Бойко на коя европейска партия е производно? На комунистическата ли? Кирчо Плоското и Мома Василева от кои са?
    Отговаряй, бе!

    11:18 15.07.2026

  • 10 Гост

    21 1 Отговор
    Това цинично подобие на държава вече може да се промени само с нов "народен съд" и всякакви вредни отпадъци-престъпници и обслужващите ги от прокурватурата, т.нар. съд, ченгета, служби и агенции, увиснат по 2-3 бр. на всеки стълб из София.

    11:18 15.07.2026

  • 11 Нямат срам

    15 1 Отговор
    Тия наяждане нямат. Който ги премахне, и въведе ред в това котило ще иляди !

    11:19 15.07.2026

  • 12 Е иии ?

    8 2 Отговор
    Всичко е така , но Радев няма да направи нищо. Само Костадин Костадинов има топки да вкара държавата в правия път. Губим си времето с Бойко, Пеевски, Кокорчо и Боташ.

    11:20 15.07.2026

  • 13 Много

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "От БКП олигархията":

    Са си им добри реформите!!! Тебе като те реформираха от хиляда лева на петстотин евро, ставай веган сега!!!

    11:21 15.07.2026

  • 14 Три стъпки

    11 1 Отговор
    Трябва да се тръгне от СЪДА и Прокуратурата. Поголовна смяна . По всички места . После МВР ......след това опушените да ги интегрираме с билети за други страни И чак тогава България ще се оправи .

    11:21 15.07.2026

  • 15 Нема по гламаво племе

    11 1 Отговор
    от бг племето!

    11:22 15.07.2026

  • 16 провинциалист

    7 0 Отговор
    Че превалутирането стана на деноминация се знаеше от доста преди да се случи. Но фразата "България отделя най-голям дял от брутния си вътрешен продукт за правосъдие" ми напомня, че в същия ред на мисли българинът отделя най-голям дял от брутния си вътрешен продукт за горива в сравнение с останалите европейци, но методично ни се набива в главите, че нашите горива били най-евтините.

    11:22 15.07.2026

  • 17 Доктор

    6 1 Отговор
    Институт за пазарна икономика - соросоидно НПО вредно за България.

    11:23 15.07.2026

  • 18 Прав си!

    10 1 Отговор
    До: трите стъпки . Много точно казано . Наистина е така .Кърлежите на държавата: прокуратура, съд, мвр и "камерунците" Всичко идва от тях Всичко.

    11:25 15.07.2026

  • 19 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    NALI ИСКАХТЪЕ МУТРАТА ОТ БАНКЯ ДА ВИ УПРАВЛЯВА И КРАДЕ ...ТО В ГЕРМАНИЯ СТАНА ЕДНА МАРКА ЕДНО ЕВРО ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ВИ ЛЪЖЕХА ЧЕ НЯМА ДА СТАНЕ...СЕГТА МУТРАТА ОДЕТЕ ГО БЕСЕТЕ

    Коментиран от #22

    11:27 15.07.2026

  • 20 Лена

    0 0 Отговор
    Както всички стоки по магазини и сергии!
    Яка инфлация ги е ударила и всичко това за нищо работа и летежи на корем, дека душа им сака!

    11:40 15.07.2026

  • 21 фют

    1 0 Отговор
    "института" и "центъра " за нещо си да бай х.... и на никой не му пука за тия двойкаджий.

    11:41 15.07.2026

  • 22 е ДА ДЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Ама точно мунчо ни набута в ЕЗ! Той забрани референдума и заяви, че Е ЗА ЕВРОТО и за по-дъблока интеграция на България в ЕЗоната и ЕС! А можеше да спаси народа, като назначи дата за провеждане на референдума на Възраждане и да не потъпква гласовете на 604.000 българи! Ама НЕ! Тотално унищожение на блЪгарите! Честито!

    Коментиран от #29

    11:54 15.07.2026

  • 23 Вече

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    стигнА 1 към 4 в полза на юрото, естествено! Стадото че рупа доматите сосе колците, щото толко му е акъла!

    11:55 15.07.2026

  • 24 Родина

    8 0 Отговор
    Извадете им имуществените декларации .
    Намалете бюджета наполовина .

    11:56 15.07.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    То не е само техния - навсякъде стана така!
    Така стана и с всички цени!
    Само доходите на "простолюдието" паднаха на половина- брутален грабеж!

    11:56 15.07.2026

  • 26 Тралала

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "От БКП олигархията":

    За периода 2015-2024!? Толкова сте елементарни, че ставате само за смях, като се пише без да се чете...

    11:57 15.07.2026

  • 27 Перо

    9 0 Отговор
    И стократно да се увеличи бюджета на съдебната власт, всичко е разложено от мутри и измислени политици от селата и не става за нищо! БГ е на второ място по брой на върховни съдии в ЕС и резултата е 0! Истината е 50% съкращения, след щателна персонална оценка!

    11:58 15.07.2026

  • 28 Валентин ангелов

    3 0 Отговор
    Всички Българи са наясно , както и кучетата по селата , че това не е никаква Съдебна система , а е Мафиотизирана и Крадлива система.В тази система , трябва да се избият наред , в Името на Народа , на Демокрацията , на Правовия ред.Безкомпромисно.

    12:16 15.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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