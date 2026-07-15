Бюджетът на съдебната власт се е "превалутирал" – от 500 милиона лева на 500 милиона евро

Институтът за пазарна икономика представи нова онлайн платформа, която за първи път визуализира детайлни данни за състоянието на съдебната система у нас, разкривайки, че България отделя най-голям дял от брутния си вътрешен продукт за правосъдие сред всички държави в Европейския съюз.
Според ръководителя на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов, доверието остава единственият реален ресурс на съдебната власт.
„Това е нещото, което гражданите възлагат на правосъдието и това е най-силният измерител за работата на една система. Ако хората не се доверяват, значи има проблем. Идеята на нашето усилие е да подпомогнем процеса, в който да се идентифицира проблемът. Той е виден от това, че има особено ниска натовареност в редица окръжни и административни съдилища, както и във военните”, обясни Брегов пред NOVA.
Той допълни, че страната ни се нарежда на второ място в Европа по брой върховни съдии. „Проблемите засягат от най-ниско до най-високо ниво и трябва да се търси комплексно решение”, коментира експертът.
Данните в платформата обхващат периода от 2012 година до 2024 година и показват постоянен ръст на разходите за целия съдопроизводствен процес.
„Хората в системата са същите като брой магистрати или леко нараснали. Броят на администрацията се увеличава през годините, включително и администрацията на Висшия съдебен съвет, която не е свързана с правораздавателната дейност и с административното обслужване. Бюджетът на съдебната власт се е удвоил от 2015 година насам и така се е повишила цената на едно дело”, заяви Иван Брегов.
Той сравни ситуацията с касова бележка, която показва нагледно как данъкоплатците финансират тази държавна дейност. „Бюджетът на съдебната власт се е удвоил – от над 255 милиона евро е станал 500 милиона евро”, посочи представителят на Института за пазарна икономика.
Анализът осветява и огромните диспропорции в натоварването на отделните магистрати. Докато съдия в Административния съд в град Смолян разглежда под 10 дела месечно, негов колега в столицата поема над 35 дела при почти същите условия на труд и заплащане.
„Ако един съд е твърде малко натоварен, а друг е твърде много натоварен, може да се окаже, че там където има свръхнатоварени се създава възможност за командироване на съдии. Командироването е тест за това дали си лоялен по определени дела и то извращава конкурсите след това. От последните години се вижда, че тези, които са били командировани, след това печелят титулярното място. И така се създават условия за съдиите, които работят при висока натовареност, да не могат да получат професионално развитие. Тоест това е инструмент за влияние”, категоричен е Брегов.
Целта на проекта е чрез публикуването на обективни данни да се ограничи външното влияние върху редовите съдии и да се създадат адекватни условия за тяхната работа. „Така дългогодишният проблем с независимостта може да бъде разрешен чрез редица оперативни действия, които не включват усърдието на най-високо ниво, наречено конституционни изменения, на които сме свидетели периодично”, заключи експертът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:07 15.07.2026
2 име
Коментиран от #6
11:10 15.07.2026
3 Механик
Когато да ни натрисат еврото, много хора казваха, след това всичко ще е едно към едно. Тоест, нещо дето е струвало лев, ще стане едно евро.
Тогава някои се смееха, че такова нещо няма как да стане, а други (болшинството) се с трахуваха, че точно така ще стане.
Да обаче то не стана точно така. Всяко нещо което струваше лев, сега не е едно евро, а евро и половина (и то ако имаш късмет)
Коментиран от #19, #23
11:11 15.07.2026
4 Трол
11:11 15.07.2026
5 От БКП олигархията
Коментиран от #9, #13, #26
11:11 15.07.2026
6 Механик
До коментар #2 от "име":Презумпцията поради която съдиите и прокурорите са на държавна заплата е, тия хора да са добре осигурени, за да не могат да се поддават на подкупи. За жалост се оказа, че или огормните им заплати са им малки или просто хората са гнили.
11:13 15.07.2026
7 Онзи
11:15 15.07.2026
8 Уволнение
Ей тия са всички за гонене Съд и Прокуратура заедно с МВР
11:16 15.07.2026
9 Механик
До коментар #5 от "От БКП олигархията":Стига с тия оправдания! Имахте близо 40 години да разрушите този модел. Ходихте по жълтите павета, крещяхте, мацахте с боя, паметници събаряхте, самолети купихте ( а ги няма), ТКЗС-та закривахте, армията затрихте, енергоблокове затворихте... Само с модела не можахте да се оправите и все той ви пречи. Къде спят (40 години) евро-атлантическите н и партньори? Ако има БСП-олигархия, защо не я посочиха поне, а? Бойко на коя европейска партия е производно? На комунистическата ли? Кирчо Плоското и Мома Василева от кои са?
Отговаряй, бе!
11:18 15.07.2026
10 Гост
11:18 15.07.2026
11 Нямат срам
11:19 15.07.2026
12 Е иии ?
11:20 15.07.2026
13 Много
До коментар #5 от "От БКП олигархията":Са си им добри реформите!!! Тебе като те реформираха от хиляда лева на петстотин евро, ставай веган сега!!!
11:21 15.07.2026
14 Три стъпки
11:21 15.07.2026
15 Нема по гламаво племе
11:22 15.07.2026
16 провинциалист
11:22 15.07.2026
17 Доктор
11:23 15.07.2026
18 Прав си!
11:25 15.07.2026
19 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #3 от "Механик":NALI ИСКАХТЪЕ МУТРАТА ОТ БАНКЯ ДА ВИ УПРАВЛЯВА И КРАДЕ ...ТО В ГЕРМАНИЯ СТАНА ЕДНА МАРКА ЕДНО ЕВРО ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ВИ ЛЪЖЕХА ЧЕ НЯМА ДА СТАНЕ...СЕГТА МУТРАТА ОДЕТЕ ГО БЕСЕТЕ
Коментиран от #22
11:27 15.07.2026
20 Лена
Яка инфлация ги е ударила и всичко това за нищо работа и летежи на корем, дека душа им сака!
11:40 15.07.2026
21 фют
11:41 15.07.2026
22 е ДА ДЕ
До коментар #19 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Ама точно мунчо ни набута в ЕЗ! Той забрани референдума и заяви, че Е ЗА ЕВРОТО и за по-дъблока интеграция на България в ЕЗоната и ЕС! А можеше да спаси народа, като назначи дата за провеждане на референдума на Възраждане и да не потъпква гласовете на 604.000 българи! Ама НЕ! Тотално унищожение на блЪгарите! Честито!
Коментиран от #29
11:54 15.07.2026
23 Вече
До коментар #3 от "Механик":стигнА 1 към 4 в полза на юрото, естествено! Стадото че рупа доматите сосе колците, щото толко му е акъла!
11:55 15.07.2026
24 Родина
Намалете бюджета наполовина .
11:56 15.07.2026
25 ДрайвингПлежър
Така стана и с всички цени!
Само доходите на "простолюдието" паднаха на половина- брутален грабеж!
11:56 15.07.2026
26 Тралала
До коментар #5 от "От БКП олигархията":За периода 2015-2024!? Толкова сте елементарни, че ставате само за смях, като се пише без да се чете...
11:57 15.07.2026
27 Перо
11:58 15.07.2026
28 Валентин ангелов
12:16 15.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.