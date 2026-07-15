Освободиха областния председател на ДПС - Бургас Христо Широков

Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен, след като е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, съобщиха от полицията.
Мярката е изтекла, а Широков е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние.
По-рано днес той беше задържан в Поморие при акция на служители на МВР, като полицията в Бургас е оказала съдействие на свои колеги от Кърджали. От Областната дирекция на МВР – Бургас уточниха, че не могат да предоставят повече информация по случая.
По налични данни задържането е свързано с досъдебно производство, водено от разследващите органи в Кърджали. Към момента няма официална информация за предмета на разследването, както и дали на Широков е повдигнато обвинение, предаде БГНЕС.
Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие. През декември 2024 г. той беше избран за областен председател на партията в Бургас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо?
Коментиран от #6, #12
10:53 15.07.2026
2 мдааа
10:54 15.07.2026
3 То на челото
10:59 15.07.2026
4 В почти
11:04 15.07.2026
5 Последния Софиянец
11:07 15.07.2026
6 Случайности
До коментар #1 от "Защо?":Убийство на Тодор Широков (2005 г.): Братът на Христо Широков — Тодор Широков, който е бил гард на Димитър Желязков (Митьо Очите), беше застрелян при битов скандал пред дискотека „Ирида“ в Поморие.
11:08 15.07.2026
7 Шишо с бакшишо
11:09 15.07.2026
8 На тоя айдук
Коментиран от #9
11:10 15.07.2026
9 Случайности
До коментар #8 от "На тоя айдук":На брат му наистина БЕШЕ горила
11:11 15.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Вчера
11:13 15.07.2026
12 МВР служител
До коментар #1 от "Защо?":Най честен е Митко Усмивката, кметът милиардер, който копае криптовалути от десет години от пристанището и върти дрогата с Главболгарстрой
11:15 15.07.2026
13 Емигрант
Коментиран от #18
11:41 15.07.2026
14 Пешо
Според неофициална информация другите двама„посредници” на срещата между Очите и Козела, които пристигат в заведението Стоян Капсата и Апостол, заедно с Широков, командват целия нелегален бизнес в Поморие и държат в ръцете си курорта.
11:51 15.07.2026
15 665
12:03 15.07.2026
16 А кога ще стигнат
12:39 15.07.2026
17 помориец
12:42 15.07.2026
18 ДПС вече е едно.
До коментар #13 от "Емигрант":На Шопара.Той е Капо ди тути Капи.Когато го окошарват тогава ще почнат да се оправят нещата.
12:43 15.07.2026