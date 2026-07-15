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Освободиха областния председател на ДПС - Бургас Христо Широков

Освободиха областния председател на ДПС - Бургас Христо Широков

15 Юли, 2026 10:52 1 262 18

  • дпс - бургас-
  • христо широков-
  • задържане

Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие

Освободиха областния председател на ДПС - Бургас Христо Широков - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен, след като е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, съобщиха от полицията.

Мярката е изтекла, а Широков е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние.

По-рано днес той беше задържан в Поморие при акция на служители на МВР, като полицията в Бургас е оказала съдействие на свои колеги от Кърджали. От Областната дирекция на МВР – Бургас уточниха, че не могат да предоставят повече информация по случая.

По налични данни задържането е свързано с досъдебно производство, водено от разследващите органи в Кърджали. Към момента няма официална информация за предмета на разследването, както и дали на Широков е повдигнато обвинение, предаде БГНЕС.

Христо Широков е дългогодишен общински съветник от ДПС в Поморие. През декември 2024 г. той беше избран за областен председател на партията в Бургас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо?

    17 0 Отговор
    Виж каква интелигентна физиономия има този господин. Сигурен съм, че е изключително честен и добър човек

    Коментиран от #6, #12

    10:53 15.07.2026

  • 2 мдааа

    12 0 Отговор
    Вече му е широко около врата!

    10:54 15.07.2026

  • 3 То на челото

    13 0 Отговор
    му пише , че не е стока .

    10:59 15.07.2026

  • 4 В почти

    19 1 Отговор
    Всеки областен град, лидерите на шиши са криминални елементи и организират маалите!

    11:04 15.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Жертваха го.

    11:07 15.07.2026

  • 6 Случайности

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо?":

    Убийство на Тодор Широков (2005 г.): Братът на Христо Широков — Тодор Широков, който е бил гард на Димитър Желязков (Митьо Очите), беше застрелян при битов скандал пред дискотека „Ирида“ в Поморие.

    11:08 15.07.2026

  • 7 Шишо с бакшишо

    10 3 Отговор
    Добре се сработваме и с чичо Румен, щом е точен с кеша.

    11:09 15.07.2026

  • 8 На тоя айдук

    8 0 Отговор
    ли му викат Широката?

    Коментиран от #9

    11:10 15.07.2026

  • 9 Случайности

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "На тоя айдук":

    На брат му наистина БЕШЕ горила

    11:11 15.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вчера

    6 1 Отговор
    го прибраха, днес го изпраха. Честито на печелившите.

    11:13 15.07.2026

  • 12 МВР служител

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо?":

    Най честен е Митко Усмивката, кметът милиардер, който копае криптовалути от десет години от пристанището и върти дрогата с Главболгарстрой

    11:15 15.07.2026

  • 13 Емигрант

    5 0 Отговор
    На кое ДПС е областен председател този бандит, на хайдукът Доган или на световноизвестния намагнитен крадец Пеевски, защото от коментарът на 4 разбирам, че е от ДПС-НН ? Все пак е важно за да се определи кое ДПС е по-престъпно !

    Коментиран от #18

    11:41 15.07.2026

  • 14 Пешо

    3 0 Отговор
    През ноември 2005 г. бе застрелян в Поморие 6 години по-младия брат на Христо Широков – Тодор. Той бе гард на МитьоОчите, но бе убит заради битов скандал пред дискотека “Ирида”. На местните избори през ноември 2011 г Широков бе избран за общински съветник в Поморие с листата на ДПС. Името му бе свързвано с побоя на друг крими герой Камен Балбузанов-Куката в заведение в Поморие, но той отрече.
    Според неофициална информация другите двама„посредници” на срещата между Очите и Козела, които пристигат в заведението Стоян Капсата и Апостол, заедно с Широков, командват целия нелегален бизнес в Поморие и държат в ръцете си курорта.

    11:51 15.07.2026

  • 15 665

    0 0 Отговор
    Пак са го арестували, е сега дават по тв.

    12:03 15.07.2026

  • 16 А кога ще стигнат

    0 0 Отговор
    до Шопара?Това е важното.

    12:39 15.07.2026

  • 17 помориец

    0 0 Отговор
    И двамата бяха охрана на Очите, този даже беше нещо като двсна ръка на Митю. А брат му дуржеше дислотеката Ирида, барманка и любовница на малкия брат беше тогава никому неизвестната тогава Кати (волната пеперуда). Малкия брат реши да се направи на мъж пред някой "не помориец" , оня извади нож и го наръга многократно и малкия Широк умря пред дивкотеката като куче. Това е!

    12:42 15.07.2026

  • 18 ДПС вече е едно.

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Емигрант":

    На Шопара.Той е Капо ди тути Капи.Когато го окошарват тогава ще почнат да се оправят нещата.

    12:43 15.07.2026

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