Шишков: Смяната на мантинелите с бетонни разделители трябва да е експертно, а не политическо решение

Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в кулоарите на парламента в коментар на инициативите на политически сили за промени в стандартите за пътна безопасност.

Повод за изказването му станаха предложенията на „Продължаваме промяната“ за монтиране на бетонни мантинели по определени пътни участъци, подкрепени и от представители на „Демократична България“. Според тях е необходим цялостен преглед на действащите стандарти с цел намаляване на тежките катастрофи, особено тези с участието на тежкотоварни автомобили.

Шишков обаче отправи критика към политическите формации, които сега настояват за промени. „Защо не го направиха, когато имаха възможност да управляват? Това е моят въпрос“, заяви министърът.

По думите му темата не бива да се превръща в политически спор, а да бъде разглеждана през призмата на професионалния анализ и инженерната експертиза.

„Нормите не се променят заради политически лозунги. Те се променят, когато има експертни аргументи и необходимост от това“, подчерта Шишков.

Министърът съобщи, че ведомството ще направи подробен анализ на действащата нормативна уредба, включително на наредбата от 2024 г., която определя изискванията за пътните обезопасителни системи. „Ще анализираме наредбата, която беше приета по времето на управлението на техния кабинет“, отбеляза той.

Според Шишков въпросът за безопасността по магистралите не може да бъде разглеждан изолирано само през призмата на мантинелите, тъй като проблемите често започват още на етапа на проектиране и възлагане на инфраструктурните обекти. „Проблемът започва още от заданията. Част от тези магистрали са възлагани преди повече от десет години и решенията, които днес обсъждаме, са свързани с процеси, започнали много назад във времето“, каза министърът.

На въпрос дали подмяната на съществуващите мантинели с бетонни разделители е реален вариант, Шишков отказа да даде предварителен отговор и подчерта, че окончателното решение ще бъде взето след експертна оценка. „Ще имаме експертно решение. Като архитект винаги съм уважавал най-много експертните становища. Едва след това, на тяхна база, може да бъде взето и политическо решение“, заяви той.

Министърът подчерта, че основната цел остава намаляването на пътния травматизъм и ограничаването на тежките катастрофи, но предупреди, че устойчивите решения могат да бъдат постигнати единствено чрез професионален анализ, а не чрез прибързани политически инициативи.