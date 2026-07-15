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Шишков: Смяната на мантинелите с бетонни разделители трябва да е експертно, а не политическо решение

Шишков: Смяната на мантинелите с бетонни разделители трябва да е експертно, а не политическо решение

15 Юли, 2026 12:19 405 6

  • иван шишков-
  • бетонни разделители-
  • мантинели

По думите на министъра нормите не се променят заради политически лозунги

Шишков: Смяната на мантинелите с бетонни разделители трябва да е експертно, а не политическо решение - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в кулоарите на парламента в коментар на инициативите на политически сили за промени в стандартите за пътна безопасност.

Повод за изказването му станаха предложенията на „Продължаваме промяната“ за монтиране на бетонни мантинели по определени пътни участъци, подкрепени и от представители на „Демократична България“. Според тях е необходим цялостен преглед на действащите стандарти с цел намаляване на тежките катастрофи, особено тези с участието на тежкотоварни автомобили.

Шишков обаче отправи критика към политическите формации, които сега настояват за промени. „Защо не го направиха, когато имаха възможност да управляват? Това е моят въпрос“, заяви министърът.

По думите му темата не бива да се превръща в политически спор, а да бъде разглеждана през призмата на професионалния анализ и инженерната експертиза.

„Нормите не се променят заради политически лозунги. Те се променят, когато има експертни аргументи и необходимост от това“, подчерта Шишков.

Министърът съобщи, че ведомството ще направи подробен анализ на действащата нормативна уредба, включително на наредбата от 2024 г., която определя изискванията за пътните обезопасителни системи. „Ще анализираме наредбата, която беше приета по времето на управлението на техния кабинет“, отбеляза той.

Според Шишков въпросът за безопасността по магистралите не може да бъде разглеждан изолирано само през призмата на мантинелите, тъй като проблемите често започват още на етапа на проектиране и възлагане на инфраструктурните обекти. „Проблемът започва още от заданията. Част от тези магистрали са възлагани преди повече от десет години и решенията, които днес обсъждаме, са свързани с процеси, започнали много назад във времето“, каза министърът.

На въпрос дали подмяната на съществуващите мантинели с бетонни разделители е реален вариант, Шишков отказа да даде предварителен отговор и подчерта, че окончателното решение ще бъде взето след експертна оценка. „Ще имаме експертно решение. Като архитект винаги съм уважавал най-много експертните становища. Едва след това, на тяхна база, може да бъде взето и политическо решение“, заяви той.

Министърът подчерта, че основната цел остава намаляването на пътния травматизъм и ограничаването на тежките катастрофи, но предупреди, че устойчивите решения могат да бъдат постигнати единствено чрез професионален анализ, а не чрез прибързани политически инициативи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

    3 4 Отговор
    Акция на ГДБОП в Бургаско. По неофициална информация тя се провежда на адреси, свързани с Христо Широков. Вчера той беше задържан по преписка на МВР – Кърджали. Днешната акция на антимафиотите обаче не е свързана с тази преписка, предава БНТ.

    ГДБОП работи по досъдебно производство за злоупотреби във ВиК – Бургас, които са отвели разследващите до следите на Широков. Става дума за отклоняване на средства.

    Широков е задържан. Акцията тече и в множество хотели.

    Коментиран от #3

    12:21 15.07.2026

  • 2 честен ционист

    6 3 Отговор
    Иска да каже, че трябва да е решение на концесионера - Турция.

    12:22 15.07.2026

  • 3 Катър

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Пиши по темата а недей да спамиш

    12:23 15.07.2026

  • 4 Ами !

    6 2 Отговор
    Намери Си Истински експерт !

    Бе !

    Диване !

    12:24 15.07.2026

  • 5 Митю

    0 2 Отговор
    Сменете,или добавете тривълнови.в Италия дадоха добра оценка ,когато правихме за С.Тангента.

    12:33 15.07.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Най - хубавото нещо е да си в парламента, НО ОПОЗИЦИЯ! Заплатата и далаверките вървят, плюеш по всичко и най-важното- НЕ НОСИШ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДУМИТЕ СИ!

    12:42 15.07.2026

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