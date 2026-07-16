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Времето днес, прогноза за четвъртък, 16 юли: Слънце и жега, термометрите скачат над 30 градуса

Времето днес, прогноза за четвъртък, 16 юли: Слънце и жега, термометрите скачат над 30 градуса

16 Юли, 2026 03:00 580 2

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Атмосферата се стабилизира, очаква ни предимно слънчево и топло време в цялата страна с температури до 35°C–36°C

Времето днес, прогноза за четвъртък, 16 юли: Слънце и жега, термометрите скачат над 30 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде предимно слънчево, горещо и стабилно. Синоптиците от НИМХ прогнозират трайно затопляне. Летните температури бързо се покачват и в по-голямата част от страната ще прехвърлят границата от 30°C.

Температурни показатели

  • Сутрешни температури: Минималните стойности в ранните часове ще варират между 15°C и 20°C.
  • Максимални температури: През деня въздухът ще се затопли сериозно, като термометрите ще достигнат нива между 30°C и 35°C.
  • Най-горещи райони: В отделни части на Дунавската равнина и Югозападна България живакът може да отчете до 36°C.
  • В столицата: В София максималните температури ще се задържат около приятните за юли 30°C.

Времето по региони

  • Над планините: Очаква се чудесно време за туризъм. Ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър и без сериозни валежи.
  • По Черноморието: Условията за плаж ще бъдат отлични, въпреки че на места ще остане леко ветровито. Атмосферата се стабилизира напълно и вероятността за локални гръмотевични бури над морето вече е минимална.

Според известния климатолог проф. Георги Рачев, това краткотрайно затопляне е типично за средата на лятото. Юли 2026 година се очертава като първия месец от близо 10 години насам, който ще остане в рамките на нормалните климатични температури за сезона благодарение на честото редуване на по-топли и по-хладни периоди.

Лекарите съветват да избягвате директното излагане на слънце в часовете между 11:00 и 16:00 часа, да приемате достатъчно течности и да носите светли дрехи и шапки.


България
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    2 2 Отговор
    Троловете, американофилите, израелтяните и укрофилите да гинете на фронта в киев и да ви върнат в хоризонтално положение!

    03:05 16.07.2026

  • 2 милене! на мaйкя ти ф путкaтa миpизливa

    0 2 Отговор
    Аc съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    69 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    03:24 16.07.2026

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