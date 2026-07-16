Времето днес, прогноза за четвъртък, 16 юли: Слънце и жега, термометрите скачат над 30 градуса

Ще бъде предимно слънчево, горещо и стабилно. Синоптиците от НИМХ прогнозират трайно затопляне. Летните температури бързо се покачват и в по-голямата част от страната ще прехвърлят границата от 30°C.

Температурни показатели

Сутрешни температури: Минималните стойности в ранните часове ще варират между 15°C и 20°C .

Минималните стойности в ранните часове ще варират между . Максимални температури: През деня въздухът ще се затопли сериозно, като термометрите ще достигнат нива между 30°C и 35°C .

През деня въздухът ще се затопли сериозно, като термометрите ще достигнат нива между . Най-горещи райони: В отделни части на Дунавската равнина и Югозападна България живакът може да отчете до 36°C .

В отделни части на Дунавската равнина и Югозападна България живакът може да отчете до . В столицата: В София максималните температури ще се задържат около приятните за юли 30°C.

Времето по региони

Над планините: Очаква се чудесно време за туризъм. Ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър и без сериозни валежи.

Очаква се чудесно време за туризъм. Ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър и без сериозни валежи. По Черноморието: Условията за плаж ще бъдат отлични, въпреки че на места ще остане леко ветровито. Атмосферата се стабилизира напълно и вероятността за локални гръмотевични бури над морето вече е минимална.

Според известния климатолог проф. Георги Рачев, това краткотрайно затопляне е типично за средата на лятото. Юли 2026 година се очертава като първия месец от близо 10 години насам, който ще остане в рамките на нормалните климатични температури за сезона благодарение на честото редуване на по-топли и по-хладни периоди.

Лекарите съветват да избягвате директното излагане на слънце в часовете между 11:00 и 16:00 часа, да приемате достатъчно течности и да носите светли дрехи и шапки.