Правителството отпусна над 10 милиона евро на учители за транспортни разходи

Правителството отпусна 10 674 437 евро за възстановяване на разходите за транспорт или наем на учители, които пътуват или живеят в друго населено място, за да преподават, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на 18 305 педагогически специалисти от 2921 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наем на 46 педагогически специалисти от 41 институции.

Средствата са разпределени по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, и на общините.

Постъпилите заявки в Министерството на образованието и науката (МОН) от общински администрации, детски градини и училища за предоставяне на моторни превозни средства (МПС), на училищни автобуси, многократно надвишават бройката за закупуване на МПС.

Към настоящия момент в МОН има постъпили и неудовлетворени искания за предоставяне на 559 броя училищни автобуси с различен брой места, каза на 3 юли министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев в отговор на въпрос от народните представители Неждет Шабан и Джем Яменов от парламентарната група на ДПС относно искане от 19 юни 2026 г. за предоставяне на два нови училищни автобуса за Община Омуртаг.