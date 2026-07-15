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Правителството отпусна над 10 милиона евро на учители за транспортни разходи

Правителството отпусна над 10 милиона евро на учители за транспортни разходи

15 Юли, 2026 16:39 500 6

  • учители-
  • транспортни разходи

Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на 18 305 педагогически специалисти от 2921 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование

Правителството отпусна над 10 милиона евро на учители за транспортни разходи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството отпусна 10 674 437 евро за възстановяване на разходите за транспорт или наем на учители, които пътуват или живеят в друго населено място, за да преподават, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на 18 305 педагогически специалисти от 2921 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наем на 46 педагогически специалисти от 41 институции.

Средствата са разпределени по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, и на общините.

Постъпилите заявки в Министерството на образованието и науката (МОН) от общински администрации, детски градини и училища за предоставяне на моторни превозни средства (МПС), на училищни автобуси, многократно надвишават бройката за закупуване на МПС.

Към настоящия момент в МОН има постъпили и неудовлетворени искания за предоставяне на 559 броя училищни автобуси с различен брой места, каза на 3 юли министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев в отговор на въпрос от народните представители Неждет Шабан и Джем Яменов от парламентарната група на ДПС относно искане от 19 юни 2026 г. за предоставяне на два нови училищни автобуса за Община Омуртаг.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жълт автобус

    11 0 Отговор
    И сега ще тръгнат с Ролс Ройси, Бугатита и Ферарита като зърнарите.

    16:41 15.07.2026

  • 2 Овчар

    4 5 Отговор
    Ако обществото ни не се образова може пак да избере някой като Боко тиквата и знаем какво следва...!

    Коментиран от #3

    16:42 15.07.2026

  • 3 Боташар Чобан

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    По-лошо, през мадуровките вече "ще избира" само боклуците на любимецът ти Крадев.

    16:43 15.07.2026

  • 4 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    5 1 Отговор
    Важнутуй да ни ни спирът децкити социалнити пенции и телкувите! Победа за нашту Генерал и партия Боташ! Само с Боташ напрет!

    16:48 15.07.2026

  • 5 следва милиционерските заплати

    6 0 Отговор
    сега да увеличи и заплатите на милиционерите и ще цъфнем и вържем

    16:51 15.07.2026

  • 6 ПЕНцИОНЕР

    4 1 Отговор
    ....а пенЦиите все така мизерни....

    17:00 15.07.2026

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