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Вицепремиерът Иво Христов и образователният министър влизат в Съвета на настоятелите на БАН

Вицепремиерът Иво Христов и образователният министър влизат в Съвета на настоятелите на БАН

15 Юли, 2026 22:08 368 4

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Съветът на настоятелите е структура с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на Министерския съвет. В него участват още представители на Националното сдружение на общините в България, на национално представителните работодателски организации, на Сдружението на Съвета на ректорите, на научни организации.

Вицепремиерът Иво Христов и образователният министър влизат в Съвета на настоятелите на БАН - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Иво Христов и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев са определени от правителството за представители в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките, съобщи пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от БТА.

Съветът на настоятелите е структура с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на Министерския съвет. В него участват още представители на Националното сдружение на общините в България, на национално представителните работодателски организации, на Сдружението на Съвета на ректорите, на научни организации.

Съветът подпомага дейността на БАН за ефективното управление на финансовите средства и стратегическото развитие на научноизследователската дейност, предлага мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации, и съдейства за създаването на иновационни центрове. Той може също да предлага създаване, преобразуване и закриване на академични институти, както и механизми за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища и бизнеса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 4 Отговор
    Правилен ход...! Науката трябва да е във власта на първо място.. Учените дават на хората това от което имат нужда хората а не политиците...!

    Коментиран от #3

    22:12 15.07.2026

  • 2 Комунягите на Моше Кредев си уреждат

    5 1 Отговор
    по 15 хранилки и се канят да векуват.

    22:12 15.07.2026

  • 3 наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Само да не стане обратното, защото новата власт дава сигнали, че си е самодостатъчна.

    22:21 15.07.2026

  • 4 Хранилка

    0 0 Отговор
    Кажете колко ще взимат в този съвет и къде и в какви още бордове и съвети ще захлебват. Иначе БАН ще прокопса с този съвет.

    22:39 15.07.2026

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