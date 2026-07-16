Николай Денков: Виждаме политическа шизофрения

Виждаме политическа шизофрения. От една страна Румен Радев казва, че не иска да участва в "коалицията на желаещите". От друга външният министър официално подписва в Киев декларация, в която казва, че ще се подсилят усилията в подкрепа на Украйна чрез коалицията на желаещите. България изглежда разкрачена между два европейския свята. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков в предаването "Денят започва" по БНТ.
Позициите на премиера оставят България извън общите европейски позиции - първо, за да укрепят европейската промишленост и отбрана. И второ - са в рязко противоречие с международното право, което България е поела ангажимента да изпълнява, добави още той.
"Или премиерът да обясни какво се е случило, или да си уволни външния министър, ако е подписала декларацията за подкрепа на Украйна през "Коалицията на желаещите", въпреки позицията на министър-председателя, че не желае да бъде част от коалицията", каза още Денков.
Начинът да се установи мир е Русия да спре с атаките си. Това става като се подкрепи Украйна - и финансово, и военно, и логистично, отбеляза още бившият премиер.
По думите му три са основните проблема с Бюджет 2026. "Изключително непрозрачен и най-вероятно със сбъркана макрорамка. Вчера стана ясно, че има около 4 млрд. евро, които не са описани - 3,1 млрд. евро, които са увеличени без да бъде описано в бюджета за какво са увеличени. Плюс едни около 900 млн. евро, които са подценени приходи. Втората причина - въпреки че не са описани има около 200-300 млн. евро, с които могат да бъдат решени редица актуални проблеми - изплащането на майчинството, или увеличение на стипендиите на учениците за успех. Трето - този огромен дефицит със сбърканата макрорамка идва от това, че е заложено огромно увеличение в капиталовите разходи и издръжката на различните институции. Комбинирайки трите излиза, че ние ги увеличава без да е ясно за какво ги харчим за сметка на всички замразени социални разходи", посочи още Денков.
И допълни: "Изходът е да бъдат описани основните разходи, които стоят зад тези 4 млрд. евро. Аз съм практически сигурен, че заложеният дефицит няма да се реализира".
По отношение на промените в съдебната власт и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, Денков коментира: "Не сме влезнали още в този разговор. Надавам се в тази тема да не влязат така както в бюджета. Има правила и начин, по който да се обсъдят номинациите за ВСС. Единственото, което ни интересува е във ВСС да влязат почтени и компетентни хора. Ние ще влезем в този процес, ако бъдем поканени".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
08:40 16.07.2026
2 в кратце
08:40 16.07.2026
3 оня с коня
Слабоумие, умствена изостаналост, непълно развитие на интелекта. Най-тежка форма на олигофрения, след дебилност и имбецилност.
на български език: идиотизъм, идиотия
Коментиран от #32
08:42 16.07.2026
4 Лама Мирчев, регулировчик
Пеевски преди време пусна скрийшоти от своя телефон, където много добре се вижда
как Денков му се моли да му вдигне телефона.
08:42 16.07.2026
5 Без име
08:43 16.07.2026
6 Пич
08:44 16.07.2026
7 Ники иска да пътува
08:47 16.07.2026
8 Някой
Радев да уволнява външната министърка!
Коментиран от #27
08:47 16.07.2026
9 Госあ
08:49 16.07.2026
10 Присмял се
08:49 16.07.2026
11 Госあ
08:49 16.07.2026
12 Хи хи
08:50 16.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Васил
08:50 16.07.2026
15 фсецдс
08:51 16.07.2026
16 поради цените е
08:52 16.07.2026
17 Потрес
08:53 16.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Боташа или ботуша на терора
08:55 16.07.2026
20 Само да напомня
08:58 16.07.2026
21 само питам
08:59 16.07.2026
22 Нещастници
Коментиран от #34
09:05 16.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анонимен
09:07 16.07.2026
25 Геьовете
Коментиран от #35
09:08 16.07.2026
26 мрън- мрън,
Хем подскачахме по жълтите павета и докарахме Радев на власт, хем мрънкаме и се правим на опозиция?!
Защо бе, др. Денков, не призовете джендърите , щом не сте доволни?
Да ти кажа ли защо- защото Радев не закача ППДБ и Демерджиев не разследва далаверите на Шайката крадци на ППДБ.
09:10 16.07.2026
27 койдазнай
До коментар #8 от "Някой":Кокочро и днкоф са си платили на радев и той няма да ги закача.
Така че, те ще си харчат на воля пачките и пуделите и всичко ще си е наред!
09:13 16.07.2026
28 Джоко
09:13 16.07.2026
29 Външната министърка
Както го правеше и до сега!
Браво на правителството и браво на Радев!
09:15 16.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
09:17 16.07.2026
32 Мусорчик
До коментар #3 от "оня с коня":Горе-долу си прав. Ама само горе-долу. Защото Денков е академик от Европейската академия, както и академик на БАН. Освен това е в топ 1% в света по коефициент на интелигентност. Но предполагам Вие сте по-умен от него.
Коментиран от #42, #47, #50
09:18 16.07.2026
33 За това българите
Българските интереси са да подкрепяме Украйна, НАТО и ЕС!
За това гласувахме за Радев!
09:19 16.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хм Хм
До коментар #25 от "Геьовете":Не, само тежките аграри.
09:19 16.07.2026
36 Анонимен
09:19 16.07.2026
37 Перо
09:21 16.07.2026
38 Ти да мълчиш пътешественико
Как не те е срам дори да коментираш
Наглец
09:23 16.07.2026
39 Муньо
09:26 16.07.2026
40 ЕДГАР КЕЙСИ
09:29 16.07.2026
41 Григор
Виждате ли противоречието и лъжата? Денков хем твърди,че външния ни министър е подписал такава декларация, хем после казва "АКО Е ПОДПИСАЛА". НЕ Е ЛИ ДОСТА НАЛУДНИЧАВО БЪЛГАРИЯ ДА ПОЕМЕ АНГАЖИМЕНТ ДА ПОМАГА НА УКРАЙНА, ЧРЕЗ КОАЛИЦИЯ В КОЯТО Е ОТКАЗАЛА ДА УЧАСТВУВА?! Доктор Гьобелс, ряпа да яде пред Денков! Този е най-изкусния манипулатор.
09:29 16.07.2026
42 миме
До коментар #32 от "Мусорчик":и ква е тая " европейската академия "?а? тва нещо пак с гейовете ли е свързано?а?
09:31 16.07.2026
43 Янина
За съжаление в България няма качествени журналисти, които да контрират Денков с въпрос как е невинен Благо след като по друго дело преди 2-3 дни Върховния касационен съд го осъди на глоба от 380 000 лева за присвояване на 3,5 дка държавна земя в Морската градина на Варна за да разшири собствения си комплекс Хоризонт, без да има право и без да е платил нито стотинка на държавата.
След като розовите събираха пари за гаранцията на Коцев, сега е редно да му съберат и тези 380 000 понеже той изнемогва горкия !!!
09:33 16.07.2026
44 ВЕЛЕВА
09:34 16.07.2026
45 Виждам
09:34 16.07.2026
46 въпрос
09:34 16.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Софиянец
09:35 16.07.2026
49 Виждам…
09:37 16.07.2026
50 Двуполов укроб
До коментар #32 от "Мусорчик":Завършил е reйската академия на двуполовите.
09:39 16.07.2026
51 Зъл пес
09:40 16.07.2026