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Николай Денков: Виждаме политическа шизофрения

Николай Денков: Виждаме политическа шизофрения

16 Юли, 2026 08:39 1 213 51

  • николай денков-
  • коалиция на желаещите-
  • румен радев

От една страна Румен Радев казва, че не иска да участва в "коалицията на желаещите". От друга външният министър официално подписва в Киев декларация, в която казва, че ще се подсилят усилията в подкрепа на Украйна чрез коалицията на желаещите

Николай Денков: Виждаме политическа шизофрения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виждаме политическа шизофрения. От една страна Румен Радев казва, че не иска да участва в "коалицията на желаещите". От друга външният министър официално подписва в Киев декларация, в която казва, че ще се подсилят усилията в подкрепа на Украйна чрез коалицията на желаещите. България изглежда разкрачена между два европейския свята. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков в предаването "Денят започва" по БНТ.

Позициите на премиера оставят България извън общите европейски позиции - първо, за да укрепят европейската промишленост и отбрана. И второ - са в рязко противоречие с международното право, което България е поела ангажимента да изпълнява, добави още той.

"Или премиерът да обясни какво се е случило, или да си уволни външния министър, ако е подписала декларацията за подкрепа на Украйна през "Коалицията на желаещите", въпреки позицията на министър-председателя, че не желае да бъде част от коалицията", каза още Денков.

Начинът да се установи мир е Русия да спре с атаките си. Това става като се подкрепи Украйна - и финансово, и военно, и логистично, отбеляза още бившият премиер.

По думите му три са основните проблема с Бюджет 2026. "Изключително непрозрачен и най-вероятно със сбъркана макрорамка. Вчера стана ясно, че има около 4 млрд. евро, които не са описани - 3,1 млрд. евро, които са увеличени без да бъде описано в бюджета за какво са увеличени. Плюс едни около 900 млн. евро, които са подценени приходи. Втората причина - въпреки че не са описани има около 200-300 млн. евро, с които могат да бъдат решени редица актуални проблеми - изплащането на майчинството, или увеличение на стипендиите на учениците за успех. Трето - този огромен дефицит със сбърканата макрорамка идва от това, че е заложено огромно увеличение в капиталовите разходи и издръжката на различните институции. Комбинирайки трите излиза, че ние ги увеличава без да е ясно за какво ги харчим за сметка на всички замразени социални разходи", посочи още Денков.

И допълни: "Изходът е да бъдат описани основните разходи, които стоят зад тези 4 млрд. евро. Аз съм практически сигурен, че заложеният дефицит няма да се реализира".

По отношение на промените в съдебната власт и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, Денков коментира: "Не сме влезнали още в този разговор. Надавам се в тази тема да не влязат така както в бюджета. Има правила и начин, по който да се обсъдят номинациите за ВСС. Единственото, което ни интересува е във ВСС да влязат почтени и компетентни хора. Ние ще влезем в този процес, ако бъдем поканени".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    16 15 Отговор
    Още от същото !

    08:40 16.07.2026

  • 2 в кратце

    27 8 Отговор
    Николай Дренков: Виждаме си политическа шизофрения!

    08:40 16.07.2026

  • 3 оня с коня

    47 9 Отговор
    ДенкоооФ а ти ставаш от това.
    Слабоумие, умствена изостаналост, непълно развитие на интелекта. Най-тежка форма на олигофрения, след дебилност и имбецилност.

    на български език: идиотизъм, идиотия

    Коментиран от #32

    08:42 16.07.2026

  • 4 Лама Мирчев, регулировчик

    48 8 Отговор
    Политическа шизофрения показват точно политиците от ПП-ДБ.

    Пеевски преди време пусна скрийшоти от своя телефон, където много добре се вижда
    как Денков му се моли да му вдигне телефона.

    08:42 16.07.2026

  • 5 Без име

    27 9 Отговор
    Русия се готви да набесе поредната порция шамари на европейците и е добре да не сме между шамарите. Сталин победи Германия, но не и фашизма. Путин не иска мир, иска да довърши това, което не успя Сталин.

    08:43 16.07.2026

  • 6 Пич

    37 5 Отговор
    Хамстер!!! Компетенциите са ти по сапуна!!! Не се излагай, като си отваряш устата!!!

    08:44 16.07.2026

  • 7 Ники иска да пътува

    26 5 Отговор
    глас от скута на шиши

    08:47 16.07.2026

  • 8 Някой

    39 6 Отговор
    Националните предатели Николай Денков и Асен Василев трябваше да са в затвора. Първият говорил как ще подкрепят Украйна дори да вреди на България, а вторият за одобрени от посолството за службите.
    Радев да уволнява външната министърка!

    Коментиран от #27

    08:47 16.07.2026

  • 9 Госあ

    29 6 Отговор
    Айде да изчакаме, а ? Кʼво ше каеш, нагаждач ?! Досега - правителството извади три ключови фигури от санкциите срещу Русия. Това, че Италия също се присъедини е чудесно ! Спряха подаръците от БА, която е в окаяно положение. Окрадена България няма да дава нито пари, нито оръжие на Украйна. Също така, Лукойл ще започне да работи нормално, купувайки точния петрол до който нямаше достъп. Вместо да подаряваме реакторите, беше поставено условие за изграждане на АЕЦ в България. Нека видим каква и целта на правителството, надявам се - изпълване капацитета на Боташ към който ни набутахте, точно вие ! Ясно ли е ? Нагаждач !

    08:49 16.07.2026

  • 10 Присмял се

    8 5 Отговор
    Хърбел на щърбел

    08:49 16.07.2026

  • 11 Госあ

    22 4 Отговор
    Иначе, тоя старозагорски хитрец и нагаждач е срам за гилдията !

    08:49 16.07.2026

  • 12 Хи хи

    7 12 Отговор
    Виждаме политическа шизофрения. От една страна Русия ще атакува натото, от друга страна Русия с години не може да завземе 2 селца. От една страна само Путин е лошия диктатор, от друга страна цяла Русия е империя на злото. Кое е вярното ??

    08:50 16.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Васил

    8 10 Отговор
    Нищо хубаво не може да се очаква от един фатмак.

    08:50 16.07.2026

  • 15 фсецдс

    20 4 Отговор
    Денко фашиста, ти още дишаш ли бре глииист??? Мръсен лъжец, как не те е срам да си позваш муцуната??? Калпав кааалпазанин, сапун, маййка ти и баща ти в Украйна ли са те правили бре некадърник с некадърника ти??? Слава на Господ Иисус Христос вече такава срамотия като теб не е министър. Срам и позор е че такъв плъъх беше Министър в България. Калпава гарга, ти колко пари от собствения си джоб даде да храниш бандера фашистите??? Как не ти начупиха киферицата в София???

    08:51 16.07.2026

  • 16 поради цените е

    7 0 Отговор
    на морето една клизма е 38 евро . срамота . полит икономията е на всякъде . рев и просия . нямало за касата и пациенти доплатили, нямало за повишаване на заплатите , нямало за намаляне на дефицита . какво да направим . от мондиала юса са взели около 18 милярда долара . наште нищо . интересно .

    08:52 16.07.2026

  • 17 Потрес

    19 4 Отговор
    Денковци, Тагаренковци все дърти розови понита, чужди агенти слуги на чужди интереси, гнyc!

    08:53 16.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боташа или ботуша на терора

    7 3 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като дъртия швеcтep и самзван академик по сапуните Ники-иска-да-пътува от НПО сектата Педрохан!

    08:55 16.07.2026

  • 20 Само да напомня

    10 1 Отговор
    Настоявам недуразумението външен министсър да си подаде оставката. Доказа, че нито интелектуално, нито физически е годна да изпълнява тази важна дейност. Генерал Радев не вижда ли, че тя вреди на България?

    08:58 16.07.2026

  • 21 само питам

    5 1 Отговор
    това не е ли тако и вако на правителството хем добре със европеиските лидери хем добре с путин това се казва по народному игра на въженце

    08:59 16.07.2026

  • 22 Нещастници

    10 4 Отговор
    политическа шизофрения сте вие, да дойдеш на власт с партия наименована ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА и да направиш официално коалиция с този, заради който искаш промяната, за герб говоря! всички там сте лумпени

    Коментиран от #34

    09:05 16.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    1 4 Отговор
    За свободата ни за Демокрацията ни за Европа

    09:07 16.07.2026

  • 25 Геьовете

    9 3 Отговор
    Психически болни хора ли са

    Коментиран от #35

    09:08 16.07.2026

  • 26 мрън- мрън,

    4 3 Отговор
    дрън- дрън!

    Хем подскачахме по жълтите павета и докарахме Радев на власт, хем мрънкаме и се правим на опозиция?!

    Защо бе, др. Денков, не призовете джендърите , щом не сте доволни?

    Да ти кажа ли защо- защото Радев не закача ППДБ и Демерджиев не разследва далаверите на Шайката крадци на ППДБ.

    09:10 16.07.2026

  • 27 койдазнай

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Кокочро и днкоф са си платили на радев и той няма да ги закача.
    Така че, те ще си харчат на воля пачките и пуделите и всичко ще си е наред!

    09:13 16.07.2026

  • 28 Джоко

    2 6 Отговор
    Белия съсел ли говори за политическа шизофрения!? Същия който игра шведска тройка с Барбата и Шиши, а под път и над път ги "громи" за корупция, кражби и олигархични схеми.

    09:13 16.07.2026

  • 29 Външната министърка

    5 0 Отговор
    действа по заповед на началника си- премиера Радев и щом е подписала декларация за подкрепа на Украйна, значи и премиерът Радев иска България да продължи подкрепя Украйна!

    Както го правеше и до сега!

    Браво на правителството и браво на Радев!

    09:15 16.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    4 2 Отговор
    Браву на новуту влас и нашту Гинирал лйобим! Саму партията на Боташ ши ва упрай сичкити ф тос даржава! Напрет сас партия Боташ!

    09:17 16.07.2026

  • 32 Мусорчик

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Горе-долу си прав. Ама само горе-долу. Защото Денков е академик от Европейската академия, както и академик на БАН. Освен това е в топ 1% в света по коефициент на интелигентност. Но предполагам Вие сте по-умен от него.

    Коментиран от #42, #47, #50

    09:18 16.07.2026

  • 33 За това българите

    4 4 Отговор
    гласуваха на Радев такова голямо мнозинство- да поддържа европейския път на България, но и да отстоява българските интереси!

    Българските интереси са да подкрепяме Украйна, НАТО и ЕС!

    За това гласувахме за Радев!

    09:19 16.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Геьовете":

    Не, само тежките аграри.

    09:19 16.07.2026

  • 36 Анонимен

    3 2 Отговор
    Защо не се пишат новини за реакцията на Европа за радевите изпълнения в Париж

    09:19 16.07.2026

  • 37 Перо

    2 0 Отговор
    Защо Радев изпрати микробиоложката в Киев?

    09:21 16.07.2026

  • 38 Ти да мълчиш пътешественико

    7 0 Отговор
    Че по голяма гавра от това което сътвориха петроханските кабинети няма

    Как не те е срам дори да коментираш
    Наглец

    09:23 16.07.2026

  • 39 Муньо

    4 4 Отговор
    е позор. Вместо да му обсъждате дивотиите предприемайте действия да го разкараме

    09:26 16.07.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    ЧОРАПА СЕ ПИШЕ "И ТАКО И ВАКО" ТА ........................ МЕЖДУ ДВАТА СТОЛА, ТА НА ЗЕМЯТА ......................... (В ТИНЯТА, ПРИ ПУТЛЕР) ....................,.., ФАКТ !

    09:29 16.07.2026

  • 41 Григор

    2 1 Отговор
    " или да си уволни външния министър, ако е подписала декларацията за подкрепа на Украйна през "Коалицията на желаещите"
    Виждате ли противоречието и лъжата? Денков хем твърди,че външния ни министър е подписал такава декларация, хем после казва "АКО Е ПОДПИСАЛА". НЕ Е ЛИ ДОСТА НАЛУДНИЧАВО БЪЛГАРИЯ ДА ПОЕМЕ АНГАЖИМЕНТ ДА ПОМАГА НА УКРАЙНА, ЧРЕЗ КОАЛИЦИЯ В КОЯТО Е ОТКАЗАЛА ДА УЧАСТВУВА?! Доктор Гьобелс, ряпа да яде пред Денков! Този е най-изкусния манипулатор.

    09:29 16.07.2026

  • 42 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мусорчик":

    и ква е тая " европейската академия "?а? тва нещо пак с гейовете ли е свързано?а?

    09:31 16.07.2026

  • 43 Янина

    0 0 Отговор
    В статията не пише, че журналиста пита Денков за Стоян Мавродиев и политика каза, че са го пуснали подобно на Паскал за разлика от невинния Благо Коцев, който лежа в ареста.
    За съжаление в България няма качествени журналисти, които да контрират Денков с въпрос как е невинен Благо след като по друго дело преди 2-3 дни Върховния касационен съд го осъди на глоба от 380 000 лева за присвояване на 3,5 дка държавна земя в Морската градина на Варна за да разшири собствения си комплекс Хоризонт, без да има право и без да е платил нито стотинка на държавата.
    След като розовите събираха пари за гаранцията на Коцев, сега е редно да му съберат и тези 380 000 понеже той изнемогва горкия !!!

    09:33 16.07.2026

  • 44 ВЕЛЕВА

    3 1 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ ДА ЗАДЪЛЖИ ЯВОР ГЕЧЕВ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ОБРЪСНЕ!!! ВИДЪТ МУ Е ПОТРЕСАВАЩ, СРАМЕН И НЕУВАЖИТЕЛЕН, ВСЕ ПАК НЕ СЕ НАМИРА В КОШАРИТЕ С ЖИВОТНИ, А ВСЕКИ ДЕН Е ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ДА СЕ ЖАЛВА КАК ДО СЕГА Е НЯМАЛО ПРАВИТЕЛСТВА И ДОБРЕ ,ЧЕ СЕГА ТЕ СА НА ВЛАСТ! ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ: СЛЕЗТЕ НА ЗЕМЯТА, ЕЛАТЕ НА СЕБЕ СИ!!!!!

    09:34 16.07.2026

  • 45 Виждам

    0 0 Отговор
    Политическа тризомия като погледна денкоф

    09:34 16.07.2026

  • 46 въпрос

    2 2 Отговор
    Неуважаеим "редактори"! Защо бързате да триете всеки коментар срещу срамната и позорна политика на премиера ви В париж, където направи за смях, резил и посмешище великата ни някога държава, и където за пореден път се заяви като путинофил, каот подлога и лакей на кремълското чудовище, вече заклеймено от целия прогресивен и цивилизован свят? Та, въпросът ми е, защо не сте изтрили просташките обиди на фатмашикия ваксаджия номер 3, дето е написал толкова грозни и просташки обиди към един бивш български премиер , учен, академик и ерудит, в сравнение с когото вашият премиер в четенето е стигнал до "Павлик Морозов" и "Как се каляваше стоманата"? Да, истена е, че на вечерята в Елисейския дворец по миналата вечер, вашият премиер, фатмакът Радев, е седял сам на масата си и всички са бягали от него като от чумав! Ама то пък, наистина комунизъмт е чума, също като нацизма, впрочем няма разлика между двете идеологии! Разликата е само в цвета на ризите! Инак червеното им знаме е едно и също!

    09:34 16.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Софиянец

    3 1 Отговор
    Лайненков, много си тъп, бе! Не се напъвай да мислиш, ще те заболи кухата кратунка!

    09:35 16.07.2026

  • 49 Виждам…

    1 0 Отговор
    …един крадлив кърлеж като теб по-малко, ходи си намери истинска работа като нормалните хора!!!

    09:37 16.07.2026

  • 50 Двуполов укроб

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мусорчик":

    Завършил е reйската академия на двуполовите.

    09:39 16.07.2026

  • 51 Зъл пес

    0 0 Отговор
    Мунчо е като Сашо Кадиев,все принуждава друг да натасне копчито,а той вдига ръцете и вика,не натиснах аз.Така и едноклетъчния не подпасва,пеняви се,а праща друг да го направи.

    09:40 16.07.2026

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