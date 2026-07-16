Транспортният министър: Няма как във фалирали предприятия да има такива заплати

Държавни дружества отчитат загуби, но и директорски заплати от 20 000 лева.

„Заплатите, които показвате, са изключително високи. Те са законни, но, както каза вчера един политик, не са морални. Той говореше за нещо друго, но тук важи същото. Не може в губещи предприятия, в които хората работят при потресаващи условия на труд и получават почти минимално възнаграждение, членовете на управителните съвети, генерални и изпълнителни директори да получават такива заплати. Не само че не е морално, но е брутално. Това трябва да спре“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ министърът на транспорта Георги Пеев.

„Има много декларации през годините от предходната власт, че ще намалят заплатите и ще ги приведат в необходимия вид, но досега нищо не е направено. Настоящото правителство е взело решителни мерки, за да направи заплатите такива, че да отговарят на постигнатите резултати. Един човек трябва да получава това, което му се полага от гледна точка на отговорността, която носи, и на резултатите, които постига“, посочи той.

„Няма как в предприятия, които са практически фалирали, да се получават такива заплати. БДЖ има 135 милиона задължения, а „БДЖ – Товарни превози“ е пред фактически фалит с над 60 милиона евро задължения“, коментира министърът.

„Ние сме си поставили ясен срок - до края на този месец. Заплатите ще бъдат приведени във вида, в който трябва да бъдат, и това ще бъде ясно комуникирано с обществото“, заяви Георги Пеев.

„Това е решение на Министерския съвет. Никой член на управителен съвет не може да получава повече от заплатата на президента. Това не означава, че ще я достигне. Ако няма резултати в предприятието, той трябва да получава значително по-малко. Методиките са разработени така – масово, навсякъде, не само в Министерството на транспорта и съобщенията, че членовете на управителните съвети да получават максимално разрешеното по закон и по методиката за възнагражденията“, коментира министърът,

„В Министерството на транспорта и съобщенията срокът е до 21-во число на този месец методиките да бъдат приведени в правилното съотношение, така че да бъдат съобразени с поставените цели и постигнатите резултати.

Може би знаете, че когато се назначава управителен съвет, изпълнителен директор или генерален директор, това става с конкурс. На конкурса се представя концепция. В нея е записано какво трябва да направят членовете на управителния съвет и директорите, така че предприятието да се развива добре и устойчиво“, посочи Пеев.

"Вие ще можете да проследите, между другото, изпълнението на това, което казвам. Тоест, от 1 август ще имаме нови методики с нови условия. Оттам нататък, най-вероятно от септември, ще можете да проследите разликата в статистиката, която показахте", отбеляза министърът.

"Българските пътища са едно бойно поле"

„Българските пътища са едно бойно поле. Премиерът ясно го каза вчера на заседанието на Министерския съвет. Нека тръгнем от инфраструктурата и веднъж завинаги да си признаем – имаме ли магистрали в България? Ние нямаме магистрали. Имаме скоростни пътища. Винаги, когато отидем в чужбина, се възхищаваме на магистралите, които са построили другите държави. Тоест, ние нямаме необходимата инфраструктура“, коментира Георги Пеев.

„Не съм специалист по мантинелите, но доколкото чувам, и те не са в най-доброто състояние. Знаковото стопанство, разположението на знаците и ограниченията също не са адекватно и последователно организирани.

След това нека погледнем обучението на младите водачи. Да, в теоретичната част се постигна известен напредък с така наречените „бели стаи“, но самото практическо обучение остава проблем. Ние нямаме обучение на полигони. Именно там трябва да се развиват практически умения – реакция при аквапланинг, овладяване на маневри и други“, коментита министърът на транспорта.

В ИА „Автомобилна администрация“, която е към Министерството на транспорта, има едва 124-ма инспектори. Те се занимават с пътния контрол, контрола на транспортните предприятия, автошколите и пунктовете за технически прегледи. А в Националното тол управление има 680 служители, които стоят в автомобили и наблюдават дали някой е платил винетка или тол такса“, коментира Георги Пеев.

„При железопътният транспорт – нещата отново са трагични“

„При железопътният транспорт – нещата отново са трагични. За да има адекватна железопътна система, трябва да има три прости неща: добър подвижен състав – нов и адекватен, добра инфраструктура и обучен и компетентен персонал. Имаме прекрасни служители, прекрасни машинисти, които работят в изключително тежки условия, а за добавената стойност, която дават към процеса, получават мизерни възнаграждения“, посочи министърът.

„Около 50% от подвижния състав, така като гледам, мисля, че сме на сходна възраст – аз съм от 70-те и 80-те години на миналия век. Около 50% са неклиматизирани. Необходими са 284 вагона, а ние имаме 266. От тях само 113 са климатизирани. Вагоните на Deutsche Bahn - от тези, които са климатизирани, работят до 35 градуса. В момента се полагат неимоверни усилия – слагат се нови платки и се търсят технически решения“, коментира Пеев.

"Вече все по-голяма част от тях започват да работят, защото сме намерили техническо решение. Слагат се нови платки и за наша радост тези, които вече са модернизирани от гледна точка на климатизацията, не дават откази. Ние нямаме нов подвижен състав. В момента са дошли първата част от новите влакове на Škoda и на Alstom, но сме далеч от тяхната експлоатация.

Тоест, общата бройка – 20 Škoda и 35 Alstom, няма да стигне, за да покрие нуждите на сектора. Оттук нататък трябва да разработим адекватен план. Искам да обърна внимание на вас и на зрителите, че той не може да бъде изпълнен мигновено и бързо, защото хората очакват бързи резултати. Тях не ги интересуват декларации, не ги интересуват проблеми. Те искат да пътуват от точка А до точка Б", коментира министърът на транспорта.