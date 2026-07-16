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Транспортният министър: Няма как във фалирали предприятия да има такива заплати

Транспортният министър: Няма как във фалирали предприятия да има такива заплати

16 Юли, 2026 10:11 1 466 18

  • държавни дружества-
  • предприятия-
  • заплати-
  • георги пеев

От 1 август ще има нови методики с нови условия, каза Георги Пеев

Транспортният министър: Няма как във фалирали предприятия да има такива заплати - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавни дружества отчитат загуби, но и директорски заплати от 20 000 лева.

„Заплатите, които показвате, са изключително високи. Те са законни, но, както каза вчера един политик, не са морални. Той говореше за нещо друго, но тук важи същото. Не може в губещи предприятия, в които хората работят при потресаващи условия на труд и получават почти минимално възнаграждение, членовете на управителните съвети, генерални и изпълнителни директори да получават такива заплати. Не само че не е морално, но е брутално. Това трябва да спре“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ министърът на транспорта Георги Пеев.

„Има много декларации през годините от предходната власт, че ще намалят заплатите и ще ги приведат в необходимия вид, но досега нищо не е направено. Настоящото правителство е взело решителни мерки, за да направи заплатите такива, че да отговарят на постигнатите резултати. Един човек трябва да получава това, което му се полага от гледна точка на отговорността, която носи, и на резултатите, които постига“, посочи той.

„Няма как в предприятия, които са практически фалирали, да се получават такива заплати. БДЖ има 135 милиона задължения, а „БДЖ – Товарни превози“ е пред фактически фалит с над 60 милиона евро задължения“, коментира министърът.

„Ние сме си поставили ясен срок - до края на този месец. Заплатите ще бъдат приведени във вида, в който трябва да бъдат, и това ще бъде ясно комуникирано с обществото“, заяви Георги Пеев.

„Това е решение на Министерския съвет. Никой член на управителен съвет не може да получава повече от заплатата на президента. Това не означава, че ще я достигне. Ако няма резултати в предприятието, той трябва да получава значително по-малко. Методиките са разработени така – масово, навсякъде, не само в Министерството на транспорта и съобщенията, че членовете на управителните съвети да получават максимално разрешеното по закон и по методиката за възнагражденията“, коментира министърът,

„В Министерството на транспорта и съобщенията срокът е до 21-во число на този месец методиките да бъдат приведени в правилното съотношение, така че да бъдат съобразени с поставените цели и постигнатите резултати.

Може би знаете, че когато се назначава управителен съвет, изпълнителен директор или генерален директор, това става с конкурс. На конкурса се представя концепция. В нея е записано какво трябва да направят членовете на управителния съвет и директорите, така че предприятието да се развива добре и устойчиво“, посочи Пеев.

"Вие ще можете да проследите, между другото, изпълнението на това, което казвам. Тоест, от 1 август ще имаме нови методики с нови условия. Оттам нататък, най-вероятно от септември, ще можете да проследите разликата в статистиката, която показахте", отбеляза министърът.

"Българските пътища са едно бойно поле"

„Българските пътища са едно бойно поле. Премиерът ясно го каза вчера на заседанието на Министерския съвет. Нека тръгнем от инфраструктурата и веднъж завинаги да си признаем – имаме ли магистрали в България? Ние нямаме магистрали. Имаме скоростни пътища. Винаги, когато отидем в чужбина, се възхищаваме на магистралите, които са построили другите държави. Тоест, ние нямаме необходимата инфраструктура“, коментира Георги Пеев.

„Не съм специалист по мантинелите, но доколкото чувам, и те не са в най-доброто състояние. Знаковото стопанство, разположението на знаците и ограниченията също не са адекватно и последователно организирани.

След това нека погледнем обучението на младите водачи. Да, в теоретичната част се постигна известен напредък с така наречените „бели стаи“, но самото практическо обучение остава проблем. Ние нямаме обучение на полигони. Именно там трябва да се развиват практически умения – реакция при аквапланинг, овладяване на маневри и други“, коментита министърът на транспорта.

В ИА „Автомобилна администрация“, която е към Министерството на транспорта, има едва 124-ма инспектори. Те се занимават с пътния контрол, контрола на транспортните предприятия, автошколите и пунктовете за технически прегледи. А в Националното тол управление има 680 служители, които стоят в автомобили и наблюдават дали някой е платил винетка или тол такса“, коментира Георги Пеев.

„При железопътният транспорт – нещата отново са трагични“

„При железопътният транспорт – нещата отново са трагични. За да има адекватна железопътна система, трябва да има три прости неща: добър подвижен състав – нов и адекватен, добра инфраструктура и обучен и компетентен персонал. Имаме прекрасни служители, прекрасни машинисти, които работят в изключително тежки условия, а за добавената стойност, която дават към процеса, получават мизерни възнаграждения“, посочи министърът.

„Около 50% от подвижния състав, така като гледам, мисля, че сме на сходна възраст – аз съм от 70-те и 80-те години на миналия век. Около 50% са неклиматизирани. Необходими са 284 вагона, а ние имаме 266. От тях само 113 са климатизирани. Вагоните на Deutsche Bahn - от тези, които са климатизирани, работят до 35 градуса. В момента се полагат неимоверни усилия – слагат се нови платки и се търсят технически решения“, коментира Пеев.

"Вече все по-голяма част от тях започват да работят, защото сме намерили техническо решение. Слагат се нови платки и за наша радост тези, които вече са модернизирани от гледна точка на климатизацията, не дават откази. Ние нямаме нов подвижен състав. В момента са дошли първата част от новите влакове на Škoda и на Alstom, но сме далеч от тяхната експлоатация.

Тоест, общата бройка – 20 Škoda и 35 Alstom, няма да стигне, за да покрие нуждите на сектора. Оттук нататък трябва да разработим адекватен план. Искам да обърна внимание на вас и на зрителите, че той не може да бъде изпълнен мигновено и бързо, защото хората очакват бързи резултати. Тях не ги интересуват декларации, не ги интересуват проблеми. Те искат да пътуват от точка А до точка Б", коментира министърът на транспорта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е ! Как ?

    5 0 Отговор
    Да Топлиш Стола !

    Не Е Лесна !

    Работа !

    10:13 16.07.2026

  • 2 Бдж кибик

    5 3 Отговор
    Само посмейте да ми намалите заплатата от 2 хил евро, че одите пеша

    10:15 16.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Малкият бизнес масово фалира .Горивата и всичко пак тръгнаха нагоре и всичко се пише на наш гръб.

    10:15 16.07.2026

  • 4 пери

    19 0 Отговор
    „Заплатите, които показвате, са изключително високи. Те са законни, но, както каза вчера един политик, не са морални." - Ами направете нещо по въпроса. Какво значи законно? Променете закона. Стига приказки.

    10:17 16.07.2026

  • 5 браво браво

    11 0 Отговор
    за какво са им 20 бонки заплатка . могат да вземат 2 бона .

    10:18 16.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    0 5 Отговор
    Има има ,примери много обора с хартиения долар ,германистан и той бая хартиени борчове направо ,кога ще се спука балона ,съдържанието в лъскавата опаковка започна да се вмирисва ,

    10:19 16.07.2026

  • 7 Анонимен

    2 9 Отговор
    Я кажи колко пари струва екскурзията на господина до Париж откъде пари има за неговите луксозни воаяжи

    10:21 16.07.2026

  • 8 Пеев,

    1 1 Отговор
    галош пее, друго си е!

    10:27 16.07.2026

  • 9 смях в залата

    2 2 Отговор
    Когато едно предприятие фалира се закрива. От 10000 евро на 20000 евро да му намалят заплатата фирмата пак ще е на загуба. Колко милиона дава държавата за БДЖ и Български пощи? Там е ограбването на българина а не със заплатата на шефа

    10:30 16.07.2026

  • 10 Чочо

    2 0 Отговор
    Само железопътна инфраструктура са върха, защото са хора на Ицо Алексис от президентството

    10:31 16.07.2026

  • 11 смях в залата

    4 0 Отговор
    От 10 000 на 2 000 евро

    10:31 16.07.2026

  • 12 нннн

    4 0 Отговор
    Такива заплати вземат малцина в предприятието. Това, всъщност, не са заплати, а подкупи. За какви услуги - тайна.

    11:07 16.07.2026

  • 13 МАЛКО ЛОГИКА ВНЕСЕТЕ

    2 0 Отговор
    На губеща фирма евтин некадърен специалист ли ѝ трябва? Ако болница е губеща, евтини некадърни лекари ли трябва да има? Просто кажете за заплатите в негубещите предприятия, и ако там са по-ниски, ЩЕ ПОМИСЛИМ. Ще помислим, защото проблемното изисква по-големи специалисти от не-проблемното. А защо е губещо? - проблемът в началството ли е, или то е като армията и полицията - не е планирано да са комерсиални, и е невъзможно - комерсът е ликвидация.

    11:08 16.07.2026

  • 14 Цвете

    2 0 Отговор
    ПРИ ГОРЯЩИТЕ ЛОКОМОТИВИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАШ ЕЖЕМЕСЕЧНО С ТАКОВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ?! РАЗГРАДЕНА Е ДЪРЖАВАТА НИ ОТ ГОДИНИ И ЗАТОВА СИ ПОЗВОЛЯВАТ СВОЕВОЛИЯ.ХОРАТА СЕ БОЯТ ДА ПОЛЗВАТ БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТ.ГОРЯЩИ АВТОБУСИ, ГОРЯЩИ ВЛАКОВЕ, КАК ДА СЕ РАЗЧИТА НА ДОБРОТО ПЪТУВАНЕ.

    11:13 16.07.2026

  • 15 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРИ ГОРЯЩИТЕ ЛОКОМОТИВИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАШ ЕЖЕМЕСЕЧНО С ТАКОВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ?! РАЗГРАДЕНА Е ДЪРЖАВАТА НИ ОТ ГОДИНИ И ЗАТОВА СИ ПОЗВОЛЯВАТ СВОЕВОЛИЯ.ХОРАТА СЕ БОЯТ ДА ПОЛЗВАТ БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТ.ГОРЯЩИ АВТОБУСИ, ГОРЯЩИ ВЛАКОВЕ, КАК ДА СЕ РАЗЧИТА НА ДОБРОТО ПЪТУВАНЕ.

    11:14 16.07.2026

  • 16 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Високите заплати са вид корупция. Купуваме управителя с висока заплата, той заплашва персонала че ще останат без работа ако не гласуват за ГЕРБ, Боко печели поредните избори и се прави на лидер политик. Проста но ефективна схема измислена от простак крадец. На това му викаме корпоративен вот а всъщност е гнусна корумпирана демокрация.

    11:15 16.07.2026

  • 17 Тома

    2 0 Отговор
    Не си прав батко.Тук в България кражбата от държавата е национален спорт.

    11:20 16.07.2026

  • 18 Дървени философи колкот щеш

    0 0 Отговор
    Тоя пич убаво ги реди, обаче минаха 37г. а тия сега пак са наточиле сатъра...и 2 поколения старци си заминаха, сега иде ред на моето, а насреща нищо. Омръзна ми да чувам, че няма пари за пенсии, заплати и болници, а като се погледам пред тези уж фалирали предприятия и не само...бая нови коли са се наредили, коли за по над 100хил.лв., а ония дето им изкарват парите няма да видят ни пари за нова кола, ни за жилище ни за деца...Колко разбити семейства има около мен, знае ли тоя...и то основната причина е финансова!!! 37 години...?!?! И кое му е наред, икономика ли, съдебна система ли, правосъдие ли, здравеопазване ли...кое??? По-добре е жив да не си...!

    11:28 16.07.2026

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