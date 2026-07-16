Ивайло Мирчев: Квантовото поведение на управляващите вече обърква всички

След снощното изненадващо подписване на Киевската декларация от страна на външния министър, днес съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев попита каква е официалната позиция на правителството по отношение на участието ни в "Коалицията на желаещите".
"Квантовото поведение на управляващите вече обърква всички, защото няма как хем да си против "Коалицията на желаещите", хем да я подкрепяш. Освен ако не си котката на Шрьодингер. Коя е позицията на България? Тази на премиера, който казва, че нямаме място там? Или тази на външния министър, която подписва, че ще засилваме участието си", написа Мирчев във "Фейсбук".
Според него има само два варианта - Радев и външният министър "правят на луди всички", като говорят едно в България и правят обратното в Брюксел и Киев, или - всеки в Министерския съвет има собствена външна политика.
"Извън хаотичните ходове на правителството има само един важен въпрос - дали България ще бъде на масата, когато се обсъждат бъдещата сигурност на Европа, защитата на Черно море, противоракетната отбрана, дроновите технологии и новите отбранителни производства. Само преди дни правителството подкрепи и декларацията на НАТО за продължаваща помощ за Украйна. От март имаме и подписано двустранно споразумение, в което изрично е записан ангажимент към "Коалицията на желаещите". Хаосът във външната ни политика превръща България в непредвидим и несериозен партньор. Румен Радев трябва ясно да отговори: коя е официалната позиция на неговото правителство за това къде трябва да бъде България? Защото когато държавата говори на два гласа, накрая не само никой не я слуша - накрая никой не вярва", пише още Мирчев.
"След като премиерът каза, че не сме за коалицията на желаещите, а външният министър подписа декларация, че подкрепяме коалицията на желаещите, България да създаде "Коалиция на назландисващите се", коментира ситуацията другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.
Малко по-късно в кулоарите на парламента Мирчев допълни, че това се прави с цел активиране на "русофилския електорат за президентските избори".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #19
10:37 16.07.2026
2 Последния Софиянец
10:38 16.07.2026
3 стелт
10:38 16.07.2026
4 Хаха
10:39 16.07.2026
5 Трол
10:39 16.07.2026
6 Мравояда бияч
10:40 16.07.2026
7 провинциалист
10:40 16.07.2026
8 Абе
10:40 16.07.2026
9 Вашето мнение
10:41 16.07.2026
10 Запознат
10:41 16.07.2026
11 ДъБили
10:41 16.07.2026
12 жоро
10:42 16.07.2026
13 Мдаа!🤔
10:43 16.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ма кой
10:44 16.07.2026
17 рундьо е
10:45 16.07.2026
18 Мирчев,
10:47 16.07.2026
19 Пешо
До коментар #1 от "Абе":Този става мега дразнещ .... гони тагаренко
10:47 16.07.2026
20 Миризлив пор
10:47 16.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 6135
Абе тоя не ли е гледал Костенурките нинджа???
10:48 16.07.2026
23 Иваило мирчев
Коментиран от #27
10:48 16.07.2026
24 аz СВО Победа 8
ЦРУ потвърди,че средната продължителност на живота на новодошлите руски войници в Украйна е 25-30 минути!
Коментиран от #28
10:48 16.07.2026
25 Хасковски каунь
България живее от от построеното при социализма от др Т. Живков. Азотноторови заводи, циментови заводи , химически заводи, Медет, АЕЦ, ВЕЧ, ТЕЦ - ове. ПАВЕЦ.... Нищо няма построено плез последните 30 години.
Само кражби и мега крадци защитавани от демократични закони
10:50 16.07.2026
26 Хи хи
10:50 16.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 УСА боклук
До коментар #24 от "аz СВО Победа 8":Не се вързват нещата при размяната на чували. Пък и Константиновка свърши
10:53 16.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хм Хм
За справка Мирчев е с две висши образования - бакалавър в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ със специалност „Маркетинг“, както и магистратура в БАН и със специалност „Финанси“.
Освен това е ИТ - пише код.
Но всичко това не го прави по-умен от един истински български аграр.
10:55 16.07.2026
31 Грийн сок🧦
той за външна политика ме пита.
10:55 16.07.2026
32 ЙЙЙЙЙЙ
10:56 16.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Смешник
10:57 16.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 баце
10:59 16.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Грийн сок🧦
той за външна политика ме пита.
11:00 16.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 604
11:01 16.07.2026
44 Лопата Орешник
11:01 16.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 нямат избор
Коментиран от #68
11:02 16.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Два цента
11:03 16.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Цвете
11:06 16.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Цвете
11:07 16.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Котката на Шрьодер
11:10 16.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Мравояд
11:10 16.07.2026
65 няма особено значение
Коментиран от #71
11:12 16.07.2026
66 Джензи в лятна ваканция
Призовете ни на протест да свалим лошия чичко Радев и веднага ще долетим да подскачаме пак!
Действия трябват, не само приказки, така каза тати снощи на вечеря!
11:12 16.07.2026
67 Тома
Коментиран от #73
11:15 16.07.2026
68 миме
До коментар #46 от "нямат избор":а нашмърканото зелено жуженце сигурно ли е че ще бъде живо до тогава?
11:15 16.07.2026
69 Има резон
Не съм сигурен каква им е позицията, объркващо е.
11:16 16.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 миме
До коментар #65 от "няма особено значение":бре, бре браво бе еврас, ти ли ше ги водиш? с знаменцето на дъгата в г.3 нали?
11:18 16.07.2026
72 миме
До коментар #70 от "Дика":бетер кат секи натовски фатмак
11:21 16.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Вааай ваааай
11:23 16.07.2026
75 Т,н, евроатлантически партии
Едва ли някой разумен човек в България не разбра, че ГЕРБ СДС , ППДБ и Доган действаха заедно, за да разчистят пътя на Радев.
Въросът е друг- какви им са мотивите?
Според мен мотивите им са изцяло външни, действаха по външни внушения и нареждания.
Дали от Москва, от Брюксел или от Вашингтон?
Отчитайки различни данни, сведения, фактори мисля , че идват от Вашингтон.
Ако съм прав, означава, че Радев е избраник на Вашингтон, ерго- на Тръмп!
Няма да се спирам подробно, но тоа обяснява торталното снишаване на т.н. опозиция, немощното мрънкане по медиите и липсата на всякакви действия.
11:24 16.07.2026
76 МИРЧЕВ ЗНАЕ ЛИ
11:25 16.07.2026
77 Павел Пенев
11:31 16.07.2026
78 Русофилския Електорат !
Така Че !
Да не си Прави !
Илюзии!
Русия !
Също Е !
Олигархична Държава !
Където Интереса Е !
Парите !
А Не Хората !
11:32 16.07.2026