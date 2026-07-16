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България »
Ивайло Мирчев: Квантовото поведение на управляващите вече обърква всички

Ивайло Мирчев: Квантовото поведение на управляващите вече обърква всички

16 Юли, 2026 10:36 1 121 78

  • ивайло мирчев-
  • коалиция на желаещите

Според него има само два варианта - Радев и външният министър "правят на луди всички", като говорят едно в България и правят обратното в Брюксел и Киев, или - всеки в Министерския съвет има собствена външна политика

Ивайло Мирчев: Квантовото поведение на управляващите вече обърква всички - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След снощното изненадващо подписване на Киевската декларация от страна на външния министър, днес съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев попита каква е официалната позиция на правителството по отношение на участието ни в "Коалицията на желаещите".

"Квантовото поведение на управляващите вече обърква всички, защото няма как хем да си против "Коалицията на желаещите", хем да я подкрепяш. Освен ако не си котката на Шрьодингер. Коя е позицията на България? Тази на премиера, който казва, че нямаме място там? Или тази на външния министър, която подписва, че ще засилваме участието си", написа Мирчев във "Фейсбук".

Според него има само два варианта - Радев и външният министър "правят на луди всички", като говорят едно в България и правят обратното в Брюксел и Киев, или - всеки в Министерския съвет има собствена външна политика.

"Извън хаотичните ходове на правителството има само един важен въпрос - дали България ще бъде на масата, когато се обсъждат бъдещата сигурност на Европа, защитата на Черно море, противоракетната отбрана, дроновите технологии и новите отбранителни производства. Само преди дни правителството подкрепи и декларацията на НАТО за продължаваща помощ за Украйна. От март имаме и подписано двустранно споразумение, в което изрично е записан ангажимент към "Коалицията на желаещите". Хаосът във външната ни политика превръща България в непредвидим и несериозен партньор. Румен Радев трябва ясно да отговори: коя е официалната позиция на неговото правителство за това къде трябва да бъде България? Защото когато държавата говори на два гласа, накрая не само никой не я слуша - накрая никой не вярва", пише още Мирчев.

"След като премиерът каза, че не сме за коалицията на желаещите, а външният министър подписа декларация, че подкрепяме коалицията на желаещите, България да създаде "Коалиция на назландисващите се", коментира ситуацията другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Малко по-късно в кулоарите на парламента Мирчев допълни, че това се прави с цел активиране на "русофилския електорат за президентските избори".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    41 5 Отговор
    Ба го у айнщайна тоа.

    Коментиран от #19

    10:37 16.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Адвокат Методиева която се занимава с отвлечени деца алармира че отново масово крадат деца за органи.Пазете си децата.

    10:38 16.07.2026

  • 3 стелт

    44 5 Отговор
    Ивак, бегай да се заяждаш с доставчиците на пица, че за друго ни ставаш!

    10:38 16.07.2026

  • 4 Хаха

    36 3 Отговор
    .... и това го казва крушовенския селян.р, който напада без причина разносвачи на пица в центъра на София...

    10:39 16.07.2026

  • 5 Трол

    30 3 Отговор
    ДБ винаги са в квантова суперпозиция.

    10:39 16.07.2026

  • 6 Мравояда бияч

    27 4 Отговор
    Ние ще вкараме теруторията във всяка война която ни наредят нашите шефове от Тел Авив и Вашингтон. Ще пратим децата ви да се бият с Русия и да умират за евро-атлантическите ценности, които са правата на транс хората да правят пропаганда в детските градини

    10:40 16.07.2026

  • 7 провинциалист

    1 6 Отговор
    Велислава откога стана човек на Радев?

    10:40 16.07.2026

  • 8 Абе

    28 3 Отговор
    Хем си комунист потомствен комунист, хем най-големия демократ от крушаре на жълтите павета. Това квантово състояние и Шрьодер не миже да го обясни …

    10:40 16.07.2026

  • 9 Вашето мнение

    25 3 Отговор
    Някой знае ли какво е работил бащата на това?

    10:41 16.07.2026

  • 10 Запознат

    24 2 Отговор
    Смешник е тоя Мирчев, бита карта отвсякъде...

    10:41 16.07.2026

  • 11 ДъБили

    20 2 Отговор
    Лама Мирчев си е объркан по дифолт, така че мнението му не може да се вземе под внимание!

    10:41 16.07.2026

  • 12 жоро

    22 2 Отговор
    Тоя укролюбив неграмотник да се притеснява за случая Петрохан, щото там тепърва предстоят разкрития...

    10:42 16.07.2026

  • 13 Мдаа!🤔

    22 2 Отговор
    Два Пръста Чело е направен от пластмаса! На 3D принтер в Китай!🫢

    10:43 16.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ма кой

    11 5 Отговор
    го интересува какво казва този господин никой!Не му давайте трибуна на никак веника!

    10:44 16.07.2026

  • 17 рундьо е

    7 13 Отговор
    РОБ на путллер и гундзяев тъпи комунета!!!

    10:45 16.07.2026

  • 18 Мирчев,

    7 4 Отговор
    стига вече. Ратките ги разбраха и патките. Техните фенове ще разберат по трудния начин кой е муньо и има ли той почва у нас

    10:47 16.07.2026

  • 19 Пешо

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Този става мега дразнещ .... гони тагаренко

    10:47 16.07.2026

  • 20 Миризлив пор

    13 4 Отговор
    Мирчев скрий се, един с голяма жълта раница за доставка на храна те търси!

    10:47 16.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 6135

    4 1 Отговор
    Не е Шрьодингер, а Шрьодер и не е котка, а е плъх!
    Абе тоя не ли е гледал Костенурките нинджа???

    10:48 16.07.2026

  • 23 Иваило мирчев

    8 3 Отговор
    Нее може други освен нас да са с квантова позиция ние хем се борим с модела Пеевски хем седим в скута и пием мазно кафе

    Коментиран от #27

    10:48 16.07.2026

  • 24 аz СВО Победа 8

    5 12 Отговор
    Извънредно!
    ЦРУ потвърди,че средната продължителност на живота на новодошлите руски войници в Украйна е 25-30 минути!

    Коментиран от #28

    10:48 16.07.2026

  • 25 Хасковски каунь

    14 4 Отговор
    ПОВТАРЯМ:
    България живее от от построеното при социализма от др Т. Живков. Азотноторови заводи, циментови заводи , химически заводи, Медет, АЕЦ, ВЕЧ, ТЕЦ - ове. ПАВЕЦ.... Нищо няма построено плез последните 30 години.
    Само кражби и мега крадци защитавани от демократични закони

    10:50 16.07.2026

  • 26 Хи хи

    8 3 Отговор
    Не всички са объркани, а само Ивайло, затова - чамадан, вакзал, Кийййф ! Там ще го оправят !

    10:50 16.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 УСА боклук

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "аz СВО Победа 8":

    Не се вързват нещата при размяната на чували. Пък и Константиновка свърши

    10:53 16.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хм Хм

    6 1 Отговор
    Сега е време да разберем колко хора с осми клас са по-умни от Мирчев.
    За справка Мирчев е с две висши образования - бакалавър в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ със специалност „Маркетинг“, както и магистратура в БАН и със специалност „Финанси“.
    Освен това е ИТ - пише код.
    Но всичко това не го прави по-умен от един истински български аграр.

    10:55 16.07.2026

  • 31 Грийн сок🧦

    3 3 Отговор
    Аз не знам кой чорап ми е левия
    той за външна политика ме пита.

    10:55 16.07.2026

  • 32 ЙЙЙЙЙЙ

    9 4 Отговор
    Какво го лансирате нон стоп тоя грозник бе, тествате търпението на народа ли?

    10:56 16.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Смешник

    8 2 Отговор
    Тоя с ниското чело да заминава за Украйна ако иска да помогне на фашисткия режим в Киев А за външната министърка крайно време е Радев да се замисли и отстрани ако иска да си запази електората

    10:57 16.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 баце

    3 1 Отговор
    Мирчев кванта ....

    10:59 16.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Грийн сок🧦

    1 3 Отговор
    Аз не знам кой чорап ми е левия
    той за външна политика ме пита.

    11:00 16.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 604

    3 1 Отговор
    Мирче само ти си така...

    11:01 16.07.2026

  • 44 Лопата Орешник

    4 2 Отговор
    Мишок, бързо да пуснеш сигнал за неправомерно паркирани руски танкове в Донбас!!!

    11:01 16.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 нямат избор

    2 2 Отговор
    Зеленски отдавна каза, че достъп до следвоенното възстановяване инфраструктурата на Украйна, ще имат само държавите от коалицията на желаещите. Всъщност това е желанието им.

    Коментиран от #68

    11:02 16.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Два цента

    4 1 Отговор
    Тоя много го бутат либерастките медии в България. За нищо не става тоя.

    11:03 16.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Цвете

    2 2 Отговор
    ВЯРНО Е ВСИЧКО, КОЕТО ГОВОРИ. МИРЧЕВ. РАДЕВ ЗАЩИТАВА ТРИМА ОЛИГАРСИ. МАХМУДОВ, ГУНДЯЕВ И ТРЕТИЯТ С БИЗНЕС СГРАДАТА НА " ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ " ,ТАКА ЛИ Е, ТОВА Е ИСТИНАТА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. А, ЗАБРАВИХ И НАЙ ГОЛЕМИЯТ МОЛ В СОФИЯ В " ЛОЗЕНЕЦ ". ЗАТОВА НЯМА ОБЪРКВАНЕ ,А ИМА ГОЛЯМАТА ИЗЛАГАЦИЯ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ.ТЕ НЕ СА СЛЕПИ И ГЛУХИ И ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ ПО ОТНОШЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ЕВРОЗОНАТА.

    11:06 16.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Цвете

    1 1 Отговор
    ВЯРНО Е ВСИЧКО, КОЕТО ГОВОРИ. МИРЧЕВ. РАДЕВ ЗАЩИТАВА ТРИМА ОЛИГАРСИ. МАХМУДОВ, ГУНДЯЕВ И ТРЕТИЯТ С БИЗНЕС СГРАДАТА НА " ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ " ,ТАКА ЛИ Е, ТОВА Е ИСТИНАТА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. А, ЗАБРАВИХ И НАЙ ГОЛЕМИЯТ МОЛ В СОФИЯ В " ЛОЗЕНЕЦ ". ЗАТОВА НЯМА ОБЪРКВАНЕ ,А ИМА ГОЛЯМАТА ИЗЛАГАЦИЯ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ.ТЕ НЕ СА СЛЕПИ И ГЛУХИ И ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ ПО ОТНОШЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ЕВРОЗОНАТА.

    11:07 16.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Котката на Шрьодер

    1 0 Отговор
    Здрасти, Мирчев, познаваме ли се?

    11:10 16.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мравояд

    3 1 Отговор
    Мравояд плоскочелен , правещ се мутра .. И този ще ми ръси акъл

    11:10 16.07.2026

  • 65 няма особено значение

    0 1 Отговор
    От понеделник започват протестите срещу диктатора.

    Коментиран от #71

    11:12 16.07.2026

  • 66 Джензи в лятна ваканция

    3 0 Отговор
    бате МИрчо, бате Божо, ние сме във ваканция и ни е скучно!

    Призовете ни на протест да свалим лошия чичко Радев и веднага ще долетим да подскачаме пак!

    Действия трябват, не само приказки, така каза тати снощи на вечеря!

    11:12 16.07.2026

  • 67 Тома

    4 0 Отговор
    До кога този с ниското чело и тъпия поглед ще ни прави ала бала

    Коментиран от #73

    11:15 16.07.2026

  • 68 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "нямат избор":

    а нашмърканото зелено жуженце сигурно ли е че ще бъде живо до тогава?

    11:15 16.07.2026

  • 69 Има резон

    1 0 Отговор
    Каквото казва Мирчев. Новото правителство наистина прави противоречиви ходове!
    Не съм сигурен каква им е позицията, объркващо е.

    11:16 16.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "няма особено значение":

    бре, бре браво бе еврас, ти ли ше ги водиш? с знаменцето на дъгата в г.3 нали?

    11:18 16.07.2026

  • 72 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Дика":

    бетер кат секи натовски фатмак

    11:21 16.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Вааай ваааай

    1 0 Отговор
    Мене анти сурата ти много ме обърква . От къде тая наглост и лакомия бе мазен

    11:23 16.07.2026

  • 75 Т,н, евроатлантически партии

    1 0 Отговор
    в България се сринаха и нямат бъдеще, след режисираната им подкрепа за Радев, с която го доведоха на власт!
    Едва ли някой разумен човек в България не разбра, че ГЕРБ СДС , ППДБ и Доган действаха заедно, за да разчистят пътя на Радев.

    Въросът е друг- какви им са мотивите?
    Според мен мотивите им са изцяло външни, действаха по външни внушения и нареждания.
    Дали от Москва, от Брюксел или от Вашингтон?
    Отчитайки различни данни, сведения, фактори мисля , че идват от Вашингтон.
    Ако съм прав, означава, че Радев е избраник на Вашингтон, ерго- на Тръмп!
    Няма да се спирам подробно, но тоа обяснява торталното снишаване на т.н. опозиция, немощното мрънкане по медиите и липсата на всякакви действия.

    11:24 16.07.2026

  • 76 МИРЧЕВ ЗНАЕ ЛИ

    0 0 Отговор
    КАКВО Е ТОВА КОЕТО ПРИКАЗВА

    11:25 16.07.2026

  • 77 Павел Пенев

    0 1 Отговор
    Днес за последно чета изказванията на този униформен простак.

    11:31 16.07.2026

  • 78 Русофилския Електорат !

    1 0 Отговор
    Няма Да Цъфне При тази Политика на Правителството !

    Така Че !

    Да не си Прави !

    Илюзии!

    Русия !

    Също Е !

    Олигархична Държава !

    Където Интереса Е !

    Парите !

    А Не Хората !

    11:32 16.07.2026

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