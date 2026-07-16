Две момчета са с опасност за живота след катастрофа между кола и нерегистриран мотор в Огняново

Две момчета са с опасност за живота след тежка катастрофа между лек автомобил и нерегистриран мотоциклет в село Огняново, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал около 21:05 часа на 15 юли на ул. „Димитър Кемалов“.
По първоначални данни лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от селото, при завой наляво е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал с мотоциклет „КТМ“, който не е бил регистриран по надлежния ред.
При удара тежко е пострадал 16-годишният неправоспособен водач на мотоциклета. Той е получил черепно-мозъчна травма, фрактура на бедрото и счупване на поясен прешлен.
Пострадало е и малолетно момче, което се е возило на мотоциклета. То е с мозъчен кръвоизлив и контузия на бял дроб.
Двете момчета, които са от село Огняново, са настанени за лечение в МБАЛ – Гоце Делчев с опасност за живота.
Пробите на 63-годишния водач на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
По случая се води разследване за изясняване на причините за тежкия пътен инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помашки
13:26 16.07.2026
2 ДЪРТ ДАСКАЛ
Коментиран от #10, #18, #19
13:27 16.07.2026
3 Механик
Но може и някой да е катастрофирал на изпита по български.
13:32 16.07.2026
4 Георги
Коментиран от #11, #20
13:32 16.07.2026
5 Студопор
Коментиран от #7
13:37 16.07.2026
6 Помаци или цигани
13:41 16.07.2026
7 Георги
До коментар #5 от "Студопор":а на младите инстинктите за самосъхранение и хормоните, така че нещата са на кантар
13:42 16.07.2026
8 Това Че не е Регистриран !
Че Не е Бил Там !
13:43 16.07.2026
9 Значи
КАК така 16г. карат мотор, при това явно нередовен?! Предвид контузиите - определено са били без каски.. и май са бързали?
Но, да друго е да се среме на сянка на магисталта и да гоним тези, които са дръзнали да минат с 150 при 140...на магистралата (или подобието му), те са истински джигити, престъпници и виновници за ПТП...
Коментиран от #12, #13, #23
13:43 16.07.2026
10 хаха
До коментар #2 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":Че ти кой мислиш е купил мотоциклета и го е дал на келеша?
13:45 16.07.2026
11 хаха
До коментар #4 от "Георги":Навлязъл е в "грешното" платно все пак.
Коментиран от #15, #16
13:45 16.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Значи":😀😀Ти ляво и дясно да не ги бъркаш❗
Коментиран от #14
13:50 16.07.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Значи":🚗Ляво е там където нормално е кормилото❗
Та как ще завиеш НАЛЯВО без да пресечеш осовата линия, която ти е от ляво, респективно ще навлезеш/пресечеш лентата на насрещно движещите се❗
Леле и ти ли си с книШка от "Зрънчо" 🤔
13:55 16.07.2026
14 Не ги
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":бъркам посоките, ама при ляв завой да влезеп в насрещно, айде помисли пак, колко "лесно" е това??
Доста остър ляв завой трябва да направиш. Ако искат да кажат, че е отнел предимство при ляв завой, това е друга история вече.
Коментиран от #17, #21
13:55 16.07.2026
15 Георги
До коментар #11 от "хаха":затова казах, че дядото ще е виновен, но ако не се бяха правили на мъже сега щяха да са живи и здрави.
13:56 16.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "хаха":Още един с книШка от "Зрънчо" ❗
Дори не си прочел първите редове от ЗДП, където пише какво е платно и какво лента за движение❗
13:58 16.07.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Не ги":Аз ли да помисля❗
Абе как ще направиш ЛЯВ завой БЕЗ ДА ПРЕСЕЧЕШ ЛЕНТАТА КОЯТО ТИ Е ОТ ЛЯВО, респективно за насрещно движещите се 🤔❓
Коментиран от #27
14:01 16.07.2026
18 Кви родители, бе,
До коментар #2 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":Дърти пиргиши, майките им ли са виновни? На идиотите ни майките, ни бащите, ни господ може да преправи или помогне!
14:02 16.07.2026
19 Емигрант
До коментар #2 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":В чужбина на гурбет 😉
14:03 16.07.2026
20 Че е виновен
До коментар #4 от "Георги":виновен е щото се е движил не където трябва, а в другата лента, а за да навлезе в насрещната лента най-вероятно е карал с висока /несъобразена/ скорост. Въпроса е щеше ли да стане сакатлъка ако мотоцикъла беше регистриран, а водача с редовни документи? Мисля че отговора е ДА. Така че спазвайте си правилата за движение и не се правете на тарикати.
Коментиран от #22, #24, #25
14:08 16.07.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Не ги":А това с предимството, съм го коментирал многократно❗
Да при липса на знаци движещият се направо ИМА предимство❗
Проблемът е, че в ЗДП не се отчита, че предимството по ЗДП често го иска НЕспазващ същия този закон ❗
Т.е. той НЕ спазва ЗДП движейки се в нарушение (със скорост НАД разрешената),
но иска другите да спазват НЕГОВОТО предимство❗
Като често предвид скоростта му, в момента в който автомобил БЕЗ предимство започва маневрата- нисколетяшият обект дори не е в зоната на видимост, т.е. пътят за другия водач е практически ЧИСТ ❗
14:09 16.07.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Че е виновен":Че ще го отнесе е ясно❗
Ама що си мислиш, че
" за да навлезе в насрещната лента най-вероятно е карал с висока /несъобразена/ скорост"❓❗
Дори да правиш ЛЯВ завой с ПЕТ км/ч няма как да завиеш БЕЗ да навлезеш в лентата по която се движат автомобилите срещу теб❗
Коментиран от #26
14:16 16.07.2026
23 И що
До коментар #9 от "Значи":да не може при ляв завой да навлезе в насрещното??? При добро желание всичко е възможно. Това че ти не го разбираш не значи че е невъзможно, а хората ясно са го написали какво е станало.
14:16 16.07.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Че е виновен":Така, "Въпроса е щеше ли да стане сакатлъка ако мотоцикъла беше регистриран, а водача с редовни документи? Мисля че отговора е ДА. Така че спазвайте си правилата за движение и не се правете на тарикати."
Айде сега отговори СПАЗВАЛ ЛИ Е ЗАКОНА КЕ-ЛЕША❓
Отговорът определено е НЕ ❗
Дори ДВА пъти НЕ-
първо, не е имал СУМПС,
второ, карал е НЕрегистрирано МПС❗
А може и ТРИ дори ЧЕТИРИ пъти НЕ-
-- имал ли е каска,
-- дали не е карал с превишена скорост🤔❓
И при толкова ТВОИ нарушения да търсиш ПРЕДИМСТВО
14:26 16.07.2026
25 Георги
До коментар #20 от "Че е виновен":доста неясни неща има. Книжката и регистрацията не карат мпс-то , нито пък са гаранция за безопасност, НО СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. Момчетата може изобщо да не са знаели правилата за движение - никой никога не ги е изпитвал. Щом е правил ляв завой и ги е засякъл, то той им е бил дясностоящ. При ляв завой няма как да не минеш през лентата за насрещно, и други го обясняват в коментарите - скоростта на колата е без значение за навлизането там. В статията не пише какво е било кръстовището, ако е било нерегулирано, то дядото да си е бил в правото. Ако пък моторът е бил с предимство, то може да е карал прекалено бързо (колко неочаквано за 16 годишни с нерегистриран мотор) и да е било невъзможно да бъде видян на време. Не бързайте да обвинявате дядото, в статия липсва страшно много информация.
14:26 16.07.2026
26 Прав си
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Помислих че инцидента е станал извън населено място и шофьора на автомобила се е опитал да "изправи" завоя. Извинявам се и обещавам друг път да чета внимателно и с разбиране
Коментиран от #28
14:30 16.07.2026
27 Прочети
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":текста и помисли пак, ако можеш "..при завой наляво е навлязъл в лентата за насрещно движение.."
Значи навлязъл и пресякъл са 2 различни меща. Ако ти завиваш наляво като НАВЛИАШ в насрещното а не го пресичаш .. дали не е време да идеш на проверочен??
Коментиран от #29, #30
14:33 16.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Прав си":👍👍👍 ❗
14:34 16.07.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "Прочети":Няма как ДА ПРЕСЕЧЕШ лентата без ДА НАВЛЕЗЕШ в нея❗
Не е ли време да си опресниш граматиката и познанията по физика🤔❗
14:36 16.07.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "Прочети":Помисли, АКО МОЖЕШ (както се изрази ти),
ако беше ПРЕСЯКЪЛ, моторът щеше да мине зад него❗
Ама явно мисленето не ти е силната страна, за разлика от заяждането ❗
15:09 16.07.2026