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Две момчета са с опасност за живота след катастрофа между кола и нерегистриран мотор в Огняново

Две момчета са с опасност за живота след катастрофа между кола и нерегистриран мотор в Огняново

16 Юли, 2026 13:21 1 530 30

  • пострадали-
  • момчета-
  • катастрофа-
  • огняново

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от селото, при завой наляво е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал с мотоциклет „КТМ“

Две момчета са с опасност за живота след катастрофа между кола и нерегистриран мотор в Огняново - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две момчета са с опасност за живота след тежка катастрофа между лек автомобил и нерегистриран мотоциклет в село Огняново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 21:05 часа на 15 юли на ул. „Димитър Кемалов“.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от селото, при завой наляво е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал с мотоциклет „КТМ“, който не е бил регистриран по надлежния ред.

При удара тежко е пострадал 16-годишният неправоспособен водач на мотоциклета. Той е получил черепно-мозъчна травма, фрактура на бедрото и счупване на поясен прешлен.

Пострадало е и малолетно момче, което се е возило на мотоциклета. То е с мозъчен кръвоизлив и контузия на бял дроб.

Двете момчета, които са от село Огняново, са настанени за лечение в МБАЛ – Гоце Делчев с опасност за живота.

Пробите на 63-годишния водач на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая се води разследване за изясняване на причините за тежкия пътен инцидент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помашки

    17 5 Отговор
    В Огняново правилата не важат ! Карат си без книжки, не спазват правилника за движение по пътищата, пият си хората - после си карат. Така е не само там, а и във всички малки населени места.

    13:26 16.07.2026

  • 2 ДЪРТ ДАСКАЛ

    20 2 Отговор
    РОДИТЕЛИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! КЪДЕ СА?

    Коментиран от #10, #18, #19

    13:27 16.07.2026

  • 3 Механик

    17 1 Отговор
    С МОТОР не може да се катастрофира. Катастрофира се с МОТОЦИКЛЕТ.
    Но може и някой да е катастрофирал на изпита по български.

    13:32 16.07.2026

  • 4 Георги

    24 2 Отговор
    непълнолетни, без книжки и с нерегистриран мотор?!?! И сега дядото ще е виновен.

    Коментиран от #11, #20

    13:32 16.07.2026

  • 5 Студопор

    2 23 Отговор
    На много дъртите трябва да им се взимат книжките. Рефлексите и навиците им не са у ред

    Коментиран от #7

    13:37 16.07.2026

  • 6 Помаци или цигани

    9 0 Отговор
    Бащите им е трябвало да носят каски когато са ги фъргали

    13:41 16.07.2026

  • 7 Георги

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Студопор":

    а на младите инстинктите за самосъхранение и хормоните, така че нещата са на кантар

    13:42 16.07.2026

  • 8 Това Че не е Регистриран !

    7 0 Отговор
    Не Значи !

    Че Не е Бил Там !

    13:43 16.07.2026

  • 9 Значи

    8 4 Отговор
    популистки мерки за събиране на глоби по магистралата, но там където най-много ПТП се случват и има нужда от контрол - нищо не се прави. Как при ляв завой влизаш в насрещното? При десен разбирам, ама при ляв?!.
    КАК така 16г. карат мотор, при това явно нередовен?! Предвид контузиите - определено са били без каски.. и май са бързали?

    Но, да друго е да се среме на сянка на магисталта и да гоним тези, които са дръзнали да минат с 150 при 140...на магистралата (или подобието му), те са истински джигити, престъпници и виновници за ПТП...

    Коментиран от #12, #13, #23

    13:43 16.07.2026

  • 10 хаха

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":

    Че ти кой мислиш е купил мотоциклета и го е дал на келеша?

    13:45 16.07.2026

  • 11 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Навлязъл е в "грешното" платно все пак.

    Коментиран от #15, #16

    13:45 16.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Значи":

    😀😀Ти ляво и дясно да не ги бъркаш❗

    Коментиран от #14

    13:50 16.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Значи":

    🚗Ляво е там където нормално е кормилото❗
    Та как ще завиеш НАЛЯВО без да пресечеш осовата линия, която ти е от ляво, респективно ще навлезеш/пресечеш лентата на насрещно движещите се❗
    Леле и ти ли си с книШка от "Зрънчо" 🤔

    13:55 16.07.2026

  • 14 Не ги

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    бъркам посоките, ама при ляв завой да влезеп в насрещно, айде помисли пак, колко "лесно" е това??
    Доста остър ляв завой трябва да направиш. Ако искат да кажат, че е отнел предимство при ляв завой, това е друга история вече.

    Коментиран от #17, #21

    13:55 16.07.2026

  • 15 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    затова казах, че дядото ще е виновен, но ако не се бяха правили на мъже сега щяха да са живи и здрави.

    13:56 16.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    Още един с книШка от "Зрънчо" ❗
    Дори не си прочел първите редове от ЗДП, където пише какво е платно и какво лента за движение❗

    13:58 16.07.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не ги":

    Аз ли да помисля🫪❗
    Абе как ще направиш ЛЯВ завой БЕЗ ДА ПРЕСЕЧЕШ ЛЕНТАТА КОЯТО ТИ Е ОТ ЛЯВО, респективно за насрещно движещите се 🤔❓

    Коментиран от #27

    14:01 16.07.2026

  • 18 Кви родители, бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":

    Дърти пиргиши, майките им ли са виновни? На идиотите ни майките, ни бащите, ни господ може да преправи или помогне!

    14:02 16.07.2026

  • 19 Емигрант

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":

    В чужбина на гурбет 😉

    14:03 16.07.2026

  • 20 Че е виновен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    виновен е щото се е движил не където трябва, а в другата лента, а за да навлезе в насрещната лента най-вероятно е карал с висока /несъобразена/ скорост. Въпроса е щеше ли да стане сакатлъка ако мотоцикъла беше регистриран, а водача с редовни документи? Мисля че отговора е ДА. Така че спазвайте си правилата за движение и не се правете на тарикати.

    Коментиран от #22, #24, #25

    14:08 16.07.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не ги":

    А това с предимството, съм го коментирал многократно❗
    Да при липса на знаци движещият се направо ИМА предимство❗
    Проблемът е, че в ЗДП не се отчита, че предимството по ЗДП често го иска НЕспазващ същия този закон ❗
    Т.е. той НЕ спазва ЗДП движейки се в нарушение (със скорост НАД разрешената),
    но иска другите да спазват НЕГОВОТО предимство❗
    Като често предвид скоростта му, в момента в който автомобил БЕЗ предимство започва маневрата- нисколетяшият обект дори не е в зоната на видимост, т.е. пътят за другия водач е практически ЧИСТ ❗

    14:09 16.07.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Че е виновен":

    Че ще го отнесе е ясно❗
    Ама що си мислиш, че
    " за да навлезе в насрещната лента най-вероятно е карал с висока /несъобразена/ скорост"❓❗
    Дори да правиш ЛЯВ завой с ПЕТ км/ч няма как да завиеш БЕЗ да навлезеш в лентата по която се движат автомобилите срещу теб❗

    Коментиран от #26

    14:16 16.07.2026

  • 23 И що

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Значи":

    да не може при ляв завой да навлезе в насрещното??? При добро желание всичко е възможно. Това че ти не го разбираш не значи че е невъзможно, а хората ясно са го написали какво е станало.

    14:16 16.07.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Че е виновен":

    Така, "Въпроса е щеше ли да стане сакатлъка ако мотоцикъла беше регистриран, а водача с редовни документи? Мисля че отговора е ДА. Така че спазвайте си правилата за движение и не се правете на тарикати."
    Айде сега отговори СПАЗВАЛ ЛИ Е ЗАКОНА КЕ-ЛЕША❓
    Отговорът определено е НЕ ❗
    Дори ДВА пъти НЕ-
    първо, не е имал СУМПС,
    второ, карал е НЕрегистрирано МПС❗
    А може и ТРИ дори ЧЕТИРИ пъти НЕ-
    -- имал ли е каска,
    -- дали не е карал с превишена скорост🤔❓
    И при толкова ТВОИ нарушения да търсиш ПРЕДИМСТВО 🫪

    14:26 16.07.2026

  • 25 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Че е виновен":

    доста неясни неща има. Книжката и регистрацията не карат мпс-то , нито пък са гаранция за безопасност, НО СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. Момчетата може изобщо да не са знаели правилата за движение - никой никога не ги е изпитвал. Щом е правил ляв завой и ги е засякъл, то той им е бил дясностоящ. При ляв завой няма как да не минеш през лентата за насрещно, и други го обясняват в коментарите - скоростта на колата е без значение за навлизането там. В статията не пише какво е било кръстовището, ако е било нерегулирано, то дядото да си е бил в правото. Ако пък моторът е бил с предимство, то може да е карал прекалено бързо (колко неочаквано за 16 годишни с нерегистриран мотор) и да е било невъзможно да бъде видян на време. Не бързайте да обвинявате дядото, в статия липсва страшно много информация.

    14:26 16.07.2026

  • 26 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Помислих че инцидента е станал извън населено място и шофьора на автомобила се е опитал да "изправи" завоя. Извинявам се и обещавам друг път да чета внимателно и с разбиране

    Коментиран от #28

    14:30 16.07.2026

  • 27 Прочети

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    текста и помисли пак, ако можеш "..при завой наляво е навлязъл в лентата за насрещно движение.."
    Значи навлязъл и пресякъл са 2 различни меща. Ако ти завиваш наляво като НАВЛИАШ в насрещното а не го пресичаш .. дали не е време да идеш на проверочен??

    Коментиран от #29, #30

    14:33 16.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Прав си":

    👍👍👍 ❗

    14:34 16.07.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Прочети":

    Няма как ДА ПРЕСЕЧЕШ лентата без ДА НАВЛЕЗЕШ в нея❗
    Не е ли време да си опресниш граматиката и познанията по физика🤔❗

    14:36 16.07.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Прочети":

    Помисли, АКО МОЖЕШ (както се изрази ти),
    ако беше ПРЕСЯКЪЛ, моторът щеше да мине зад него❗
    Ама явно мисленето не ти е силната страна, за разлика от заяждането ❗

    15:09 16.07.2026

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