Предстоят затруднения при купуването на винетки в две нощи през юли

Шофьорите могат да срещнат затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти в две нощи до края на месец юли. Причината е планирана актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщават от Националното тол управление.

Дейностите по системата ще се извършват в следните периоди:

• от 22:00 ч. на 22 юли (сряда) до 1:00 ч. на 23 юли (четвъртък);

• от 22:00 ч. на 31 юли (петък) до 1:00 ч. на 1 август (събота).

От тол управлението препоръчват на всички водачи, на които им предстои нощно пътуване в тези времеви прозорци, да закупят необходимата им винетка или маршрутна карта предварително.

Актуализацията няма да засегне тежкотоварните автомобили над 3,5 тона, които използват бордови устройства и GPS тракери. При тях автоматичното отчитане на изминатото разстояние ще продължи да функционира нормално.

От Националното тол управление се извиняват на водачите за причиненото неудобство.