Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Около 4 млн. евро на месец ще е допълнителният приход от скока на винетките
  Тема: Войната на пътя

Около 4 млн. евро на месец ще е допълнителният приход от скока на винетките

7 Юли, 2026 14:36 482 10

  • винетки-
  • увеличение на цените-
  • пътна инфраструктура-
  • българия-
  • тол система-
  • пътна безопасност-
  • санкции-
  • пътна мрежа-
  • шофьори-
  • модернизация на пътищата-
  • нов модел на таксуване-
  • европейски стандарти-
  • новини българия-
  • водещи новини

От месец август шофьорите ще плащат с 30% по-скъпи винетки

Около 4 млн. евро на месец ще е допълнителният приход от скока на винетките - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От месец август шофьорите ще плащат с 30% по-скъпи винетки.

Средно около 4 млн. евро на месец ще бъде допълнителният приход от увеличението, изчисли директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Той изтъкна в ефира на "България сутрин", че от 1 юли в 7 държави в ЕС е имало актуализация на цените, а в България закъснява с месец заради административни пречки.

"Очакваме тези средства да бъдат инвестирани в подобряване на българските пътища. Предстои да оценим всеки метър от пътната мрежа какъв е неговият приход. Да видим къде има интензивно изхабяване, където приходът е по-голям, да видим къде са червените зони с недостиг на финансиране, говори се все повече за концесиониране", заяви проф. Асенов.

Анализът ще е готов до края на август. Това ще даде обективна база за промяна на модела на финансиране. По думите му сегашният метод - даване на пари, които да бъдат усвоени, няма да доведе до подобряване на качеството на услугата.

В ефира на Bulgaria ON AIR директорът на Националното тол управление даде пример за несправедливо плащане на една и съща цена: ако един човек изминава с автомобил 50 км на седмица по път ниска категория, той не трябва да плаща същото като бизнес пътуване от София до Бургас 3 пъти седмично.

Промяната в начина на таксуване трябва да е готова до 2030 година.

Като пример за такава той посочи Хаинбоаз с над 3000 тежкотоварни камиона на денонощие.

"Финансира се като пътя Русе - Кубрат, където натоварването не е същото. В бюджета за 2027 г. да бъдат въведени участъци, в които толът да е с по-висока ставка като доказваме, че разходите за поддържка са по-големи в сравнение с друг такъв участък в равнинна зона", посочи проф. Асенов.

Като друг проблем той посочи голямата фрагментация на пътищата в България, които са проектирани така, че достигнат "до всяка барачка" и това създава проблеми при поддръжката и пътната безопасност.

По думите на госта общият пазар и стандарти ни налагат определени регулации, свързани с пътната безопасност и страната ни влиза в ритъм с новите стандарти за мантинели, пътища.

Резултатите от контрола на тежкотоварни автомобили в изпреварващата лента показват превъзпитателната роля на санкциите.

"За една седмица има над 2000 нарушители. През първите дни 500, вчера 270. Популяризирайки го и говорейки, че това поведение вече се санкционира 7/24, дава ефект. Това е подходът - насищането с технически средства е един елемент да се влияе върху рисковите фактори на пътя", каза проф. Олег Асенов.

Той подчерта, че мерките трябва да влияят и на манталитета на шофьорите, а каузата за намаляване на жертвите по пътищата да бъде обща и цивилизационен избор.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    5 1 Отговор
    Ще пълним чекмеджета.

    14:37 07.07.2026

  • 2 Няма значение

    4 1 Отговор
    Колко са и тая ще освоят/окрадът …….,,.

    14:43 07.07.2026

  • 3 Малее

    3 1 Отговор
    ще падне крадене

    14:44 07.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    За кого обаче ,за ония назначени от управляващата партия в креслата ли,защото всяко правителство веднага ги сменя , и после се почва със заплатите им и обратно подаръци за тия които са ходатайствали за тях

    14:49 07.07.2026

  • 5 Наблюдател

    2 0 Отговор
    С коло 4 млн. евро на месец ще обедняват домакинствата от скока на винетките.

    Сами са си виновни, като гласуват с телевизора който носят на раменете си.

    Време е за Възраждане!

    14:52 07.07.2026

  • 6 Вълк единак

    5 0 Отговор
    Това е борбата на Радев срещу модела Борисов - Пеевски! Пак Народа плаща!

    14:55 07.07.2026

  • 7 Опс

    3 0 Отговор
    колко от тировете/нарушители/убийци са реално глобени??? Или цитираме само статистики.....
    Вчера по така наречената магистрала между Перник и София за час три тира ни изпреварих / движа се с моментното ограничение / ,най-вече в тунелите....

    14:58 07.07.2026

  • 8 Боко

    0 0 Отговор
    Не става с митинги и манифестации,
    Требеше си изтребване , до девето коляно.

    15:07 07.07.2026

  • 9 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    1 0 Отговор
    И ЩЕ ВЛЯЗАТ В ДЖОБА НА ЧАСНА ФИРМА

    15:15 07.07.2026

  • 10 Знаещ

    0 0 Отговор
    Някак си започва да се размива разликата между това правителство и Бойковото. Същите номера, същите приказки и същото, ако не и повече крадене. Предното, служебно правителство, сякаш беше тръгнало в правилната посока, ама не би. Все пак изборната победа на Радев, трябва да се осребри. Знае ли човек колко време ще е в управлението.

    15:23 07.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове