Велислава Петрова: „Киевската декларация“ беше подкрепена, но това не ни ангажира

„Никой не е подписвал никаква декларация. Нашата позиция остава същата – България защитава своя интерес и не пречи на своите партньори да защитават своя. Не е поеман ангажимент България да участва в „Коалициите на желаещите“. Това коментира външният министър Велислава Петрова в Народното събрание, цитирана от бТВ.

В документа, публикуван на сайта на президентството на Украйна, е посочено, че Петрова е подписала „Киевската декларация“. Единствено сръбският президент Александър Вучич, който също присъства на форума Украйна-Югоизточна Европа в Киев, не подписа документа.

Според нея скандалът с „Киевската декларация“ се развива, защото „България следва своя национален интерес, а не следва инструкции на посолства“.

„Не е водена дискусия за съдържанието на декларацията. Получаваме декларацията като готов текст. Тези точки не ни ангажират“, уточни външният министър.

Велислава Петрова обясни, че декларацията е била обсъдена от правителството. „Беше подкрепено, но това не ни ангажира“.

„България ще работи за енергийната свързаност и енергийната сигурност на Украйна“, допълни Велислава Петрова. Външният министър е на мнение, че страната ни не е и няма да бъде изолирана.

По-рано и премиерът Радев отрече външният министър Петрова да е подписвала декларацията. "Няма подпис и няма да видите такъв", каза още Радев и попита журналистите: "Вие видяхте ли подпис на министър Петрова?". "Аз се учудвам с каква увереност разпространяването противна информация", добави Радев.

"Министър Велислава Петрова беше в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Наистина важни разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Така че г-жа Петрова продължи тези интересни разговори. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала декларация.", добави министър-председателя.