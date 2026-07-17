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Велислава Петрова: „Киевската декларация“ беше подкрепена, но това не ни ангажира

Велислава Петрова: „Киевската декларация“ беше подкрепена, но това не ни ангажира

17 Юли, 2026 11:06 1 354 96

  • велислава петрова-
  • киевска декларация-
  • украйна

Според нея скандалът се развива, защото „България следва своя национален интерес, а не следва инструкции на посолства“

Велислава Петрова: „Киевската декларация“ беше подкрепена, но това не ни ангажира - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Никой не е подписвал никаква декларация. Нашата позиция остава същата – България защитава своя интерес и не пречи на своите партньори да защитават своя. Не е поеман ангажимент България да участва в „Коалициите на желаещите“. Това коментира външният министър Велислава Петрова в Народното събрание, цитирана от бТВ.

В документа, публикуван на сайта на президентството на Украйна, е посочено, че Петрова е подписала „Киевската декларация“. Единствено сръбският президент Александър Вучич, който също присъства на форума Украйна-Югоизточна Европа в Киев, не подписа документа.

Според нея скандалът с „Киевската декларация“ се развива, защото „България следва своя национален интерес, а не следва инструкции на посолства“.

„Не е водена дискусия за съдържанието на декларацията. Получаваме декларацията като готов текст. Тези точки не ни ангажират“, уточни външният министър.

Велислава Петрова обясни, че декларацията е била обсъдена от правителството. „Беше подкрепено, но това не ни ангажира“.

„България ще работи за енергийната свързаност и енергийната сигурност на Украйна“, допълни Велислава Петрова. Външният министър е на мнение, че страната ни не е и няма да бъде изолирана.

По-рано и премиерът Радев отрече външният министър Петрова да е подписвала декларацията. "Няма подпис и няма да видите такъв", каза още Радев и попита журналистите: "Вие видяхте ли подпис на министър Петрова?". "Аз се учудвам с каква увереност разпространяването противна информация", добави Радев.

"Министър Велислава Петрова беше в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Наистина важни разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Така че г-жа Петрова продължи тези интересни разговори. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала декларация.", добави министър-председателя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На…

    50 11 Отговор
    …изборите на есен приключихте, а на местните няма да вземете и 2% !

    Коментиран от #21

    11:09 17.07.2026

  • 2 един

    25 2 Отговор
    па па па па паааа

    11:09 17.07.2026

  • 3 Павел Пенев

    24 33 Отговор
    Точно така. Това беше украинска провокация и нашите простаци от опозицията започнаха да грачат.

    11:10 17.07.2026

  • 4 Защо я подкрепихте?

    46 5 Отговор
    Кой ви нареди и кои интнереси защитихте.Избирателите ви това ли искаха от вас?

    Коментиран от #88, #94

    11:10 17.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овца

    41 6 Отговор
    грозна, питка лъжлива

    11:11 17.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ВАЖНОТО Е ДА СМЕ В ИГРАТА

    21 1 Отговор
    СЪВЕТ ЗА МИР , КИЕВСКИ ДЕКЛАРАЦИИ , САНКЦИИ , ТРИБУНАЛИ.ТО СЯКАШ ГОЛЕМИТЕ ( И МАЛКИТЕ КАТО ИЗРАЕЛ ) ГИ ИНТЕРЕСУВА .

    11:13 17.07.2026

  • 9 нпо агент

    17 33 Отговор
    хубаво каза Радев на тези евротретополови.."Видяхте ли подписа.." после обяснявай че нямаш сестра..но така действат соросоидни медии..дигат пушилка..и после скатават..

    11:13 17.07.2026

  • 10 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ

    18 4 Отговор
    Гледам как те инасилват (не дай си боже), подкрепям те и без да ангажирам си бъркам в носа и чакам всичко да свърши.

    Коментиран от #26

    11:14 17.07.2026

  • 11 Тая да се маха

    38 4 Отговор
    Тая да се маха, не сме гласували за такива патки

    Коментиран от #18

    11:14 17.07.2026

  • 12 честен ционист

    29 2 Отговор
    Това е все едно жена да си мисли, че аналгинът става за противозачатъчно.

    Коментиран от #56

    11:14 17.07.2026

  • 13 ?????

    44 3 Отговор
    Оплетохте се като пате в кълчища.
    Ама то е така като се слагат за вънкашни министри йесмени и йесдами само щото са получили добро от партньорите.
    Радев може и да загуби президентските избори с такива хора в отбора си.
    Коцето дебне зад храстите и ще си върне избирателите които повярваха на Радев.
    Да се оправят.

    Коментиран от #51

    11:17 17.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Димо

    30 2 Отговор
    Подписана или не?
    Правителството я одобрило?!
    ???

    11:19 17.07.2026

  • 16 Анонимен

    23 5 Отговор
    Лъжците вън оставка Нац интерес да защитават Русия незабавна оставка ПОЗОР сте регреси

    11:19 17.07.2026

  • 17 Вашето мнение

    21 6 Отговор
    Абе генерале изхвърли тоя парцал ,дето само се вре след еврюгуйовете и гледа да им се хареса.

    11:20 17.07.2026

  • 18 куку

    10 16 Отговор

    До коментар #11 от "Тая да се маха":

    Защо да се маха?..защото не подписа декларация на мазохисти от коалиция на желаещи...Който иска война да ходи ..куфар, гара, Киев..там го чака чувал и лопата..замозакопавате се, заащото кучета ви яли..никой не прибира крака ,ръце, глави на убити украинци..скъпо излиза..после да плащаш компенсации..

    11:20 17.07.2026

  • 19 каквото повикало

    18 4 Отговор
    Много е хубаво че имаме такава неангажирана политика. И нас така ще ни подкрепят, без особенни ангажименти. Да няма нещо изненадани.

    Коментиран от #55

    11:20 17.07.2026

  • 20 Не искам Премиер управляваан от Путин!

    22 12 Отговор
    "Бате Умен", е на път да погребе, де що има действащо като бизнес
    в името на Путинския гард!!!
    Резил над резилите!!!

    Коментиран от #34

    11:21 17.07.2026

  • 21 миме

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "На…":

    имате два варианта на есен: сглобкаджийте- герб, дпс-нн и пп и дб....другият е Възраждане.....

    Коментиран от #45, #59

    11:21 17.07.2026

  • 22 Оставка!!!!

    19 3 Отговор
    Оставка за това , че лъжете и мамите българския народ, който не желае да го замесвате в подкрепа на гражданската война!

    Връщай се в Киев и остани там!

    11:23 17.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Публикувайте декларацията

    32 0 Отговор
    Цялата!
    Подписали сте я!

    Нямате срам!

    11:24 17.07.2026

  • 25 Тая

    26 1 Отговор
    от групата на лъжците , не знае на кой свят е , да не говорим за компетентност и истина да покаже ! А как говори само , каква дикция и мисъл има , да те обземе срам и гняв !

    11:24 17.07.2026

  • 26 миме

    9 14 Отговор

    До коментар #10 от "СВО 1 604 дни РЕЗИЛ":

    ми що тогаз подкрепяш бандераските изнасилвачи? а? то даже лехите се отказаха от нашмърканото , зелено жуженце

    11:25 17.07.2026

  • 27 Била подкрепена,

    27 0 Отговор
    Но това не ни ангажирало?!

    Вие на кого заявявате този АБСУРД

    11:26 17.07.2026

  • 28 Да....

    27 1 Отговор
    Декларацията я подписваме, но точките в нея не ни ангажират

    Психопатия или престъпление?

    11:28 17.07.2026

  • 29 Доста агресивно беше изказването

    16 0 Отговор
    Което чух че беше произнесено в Киев от трибуната на въпросното събитие на английски език .

    11:28 17.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Само не разбрах що за предатели сте точн

    19 0 Отговор
    Значи хем се ангажирате, хем не значи нищо, демек предавате укрите. От друга страна, ако и това е лъжа, а то е на 200%, значи за пореден път (нищо ново по слънцето) предавате българския народ и националните ни интереси, като ни правите роби на чужди политически и икономически зависимости.

    11:30 17.07.2026

  • 32 Значи рядко просто говeдo е

    15 0 Отговор
    тая чамова дъска. Славуца учиндолския eвнуx ли я пробута през посолствата?

    11:31 17.07.2026

  • 33 Котка

    16 0 Отговор
    "Никой не я подписал" казва Петрова. Изобщо НЯКОЙ подписал ли е въпросната декларация, или под НИКОЙ има предвид себе си? Виси въпроса такъв документ подписва ли се? Някой от коментиращите тук наясно ли е?

    Коментиран от #38

    11:31 17.07.2026

  • 34 миме

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Не искам Премиер управляваан от Путин!":

    ми нали точно затова избраха чорапа-да погребе олигарсите, е разкара олигарсите от рейнметал и бош, жалкото е че остават още западни експлоататори кат дъндито например

    11:32 17.07.2026

  • 35 Госあ

    3 12 Отговор
    Разев нема да сложи фидосова, деса дуловската, арменската държавка или къдравата сю, а ще сложи момиче софиянче от НПМГ с дипломи от най престижните университети. Умна и хубава 😉 Със стаж в няколко международни организации, освен в Академията.

    11:33 17.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Някой нов Боташ

    15 1 Отговор
    Мили Боже!
    Тази биоложка дано не е подписала някой нов Боташ!
    Дано да е прочела дребния шрифт и дано да е разбрала смисъла на текста!

    11:34 17.07.2026

  • 38 Госあ

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Котка":

    На кой му пука ве братчед ? За таа декларация. М ?

    11:34 17.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 пазете се от мошеници ,измници и лъжци

    14 0 Отговор
    Тая казва,че е подписала Радев отрича.

    11:35 17.07.2026

  • 42 Министърката

    15 0 Отговор
    даде неясно обяснение, как тя била ПРИЕЛА Киевската декларация, ама не я била ПОДПИСАЛА, понеже такава декларация била само ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕКСТ, но нямала ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ.
    Тя била приела ПОЛИТИЧЕСКАТА позиция , но не и ЮРИДИЧЕСКОТО обвързване на България и т.н и т.н.

    Народът в такива случаи пее една песен- Ко ий туй нещо, дето мяза на онуй нещо... ?

    Също така народната мъдрост казва - Хем туй в онуй, хем душата в Рая!

    11:35 17.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Побъркахте ни

    14 0 Отговор
    Палячовци....

    Коментиран от #47

    11:37 17.07.2026

  • 45 Не съм вярвал, че някога ще поискам

    6 8 Отговор

    До коментар #21 от "миме":

    да участвам в избори с уж гласуване. На есен ще взема да хвърля за Копанаря, щото само неговите цигании не сме видяли още във властта. Друтите са ясни, че са пълен леш, дори и преди да докопат властта. Да видим сега дон Коци как ще ни "дооправи" със заканите си да ни вади от Е€ и НАТЮто 😂😂

    Коментиран от #60

    11:37 17.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Проблемът е само ваш,

    8 0 Отговор

    До коментар #44 от "Побъркахте ни":

    че вярвате на едни и същи мошеници и елементарни лъжи вече 36-та година подред.

    11:38 17.07.2026

  • 48 Тъй на

    10 0 Отговор
    А ние си говорим ей така. Каквото като съм обещала. Няма и идея как се тълкува това в дипломатическите среди.

    11:38 17.07.2026

  • 49 миме

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "Си Просあ":

    нарочно ли забравяш олигарсите от пп и дб? та те са най-гнусната корумпета, справка коцев

    Коментиран от #53, #54

    11:39 17.07.2026

  • 50 Сандо

    17 1 Отговор
    Лъжите станаха основен инструмент на Радевите управляващи.Гнус и отврат предизвикват неговите министри,макар че е спорно доколко някои от тях са негови.

    11:39 17.07.2026

  • 51 Ами да

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Боко лъжеше само в две версии. Крадевците лъжат още по-зле - всеки с минимум по три версии.

    11:40 17.07.2026

  • 52 Зеленски винаги иска държавите да му

    8 3 Отговор
    Подписват някакви Договори и някакви Декларации и така ги оплита в някаква Паяжина от която няма излизане и няма отърсване и после Плащай Плащай Плащай също като онова малко елфче от рекламата на сладолед фамилия което радостно подскача и крещи Яж Яж Яж . ...

    11:40 17.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 с памуци в ушите

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "каквото повикало":

    През 2020 г. България протестира срещу управлението на Борисов и точно така ни подкрепиха в Брюксел.

    11:43 17.07.2026

  • 56 безчестно моше

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    значи тази чамовата на ми-6 ако мине за жена не ѝ е никакъв проблем да си мисли че аспиринът наистина пази от бременност

    11:43 17.07.2026

  • 57 Ей на така както ви нахлузиха

    9 0 Отговор
    Най новите одежди така ще ви нахлузят и дигиталното евро и после Финиъс ла комеди. Тука има тука няма.

    11:44 17.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Зглобката не е вариант

    9 7 Отговор

    До коментар #21 от "миме":

    Има само един вариант Възраждане.

    Коментиран от #62, #64

    11:46 17.07.2026

  • 60 миме

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Не съм вярвал, че някога ще поискам":

    ах..без майтап? ми да видим бе? 36 години капитализъм стигат , всички искаме България отново да бъде свободна

    Коментиран от #72

    11:47 17.07.2026

  • 61 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 0 Отговор
    😂😂😂🤣🤣🤣

    11:48 17.07.2026

  • 62 Светко

    1 5 Отговор

    До коментар #59 от "Зглобката не е вариант":

    Колко процента има възраждане?
    🤡🤡🤡

    11:49 17.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 миме

    9 3 Отговор

    До коментар #59 от "Зглобката не е вариант":

    да съгласна съм , че единствено Възраждане е варианта за оцеляването на България

    Коментиран от #69

    11:51 17.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ХиХи

    8 1 Отговор
    Веса като Деса Дюловска, ся и шуши ша я повози малко

    11:52 17.07.2026

  • 67 Анонимен

    6 2 Отговор
    Твърдо и решително трябва да се търси персонална отговорност за присъствието и в Украина ,по специално на срещата на ,,Желаещите,,да подкрепят страна,която е държава на олигарсите.Сумите пристигащи при тях се разпределят лично от Зеления по заслуги.

    11:53 17.07.2026

  • 68 Никой

    4 3 Отговор
    Какво говорим няма значение, това с нищо не ни ангажира...

    11:53 17.07.2026

  • 69 Мимоз

    8 0 Отговор

    До коментар #64 от "миме":

    И аз си съгласих, миме. Време и копанаря да се ос...ре за наша сметка! Сал той остана да не го е направил от "големите", нищо че го върнаха дисциплиниращо на 4%.

    11:53 17.07.2026

  • 70 Последно,

    5 1 Отговор
    подписали ли сме декларацията или не???

    Коментиран от #75

    11:56 17.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Амии не е майтап, трагично е

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "миме":

    До там ме докараха вече и Прогресивните Богаташи, да искам да пробвам и аз през избори да видя какви ще ги надроби и последния "спасител". Не че ни ми е ясно как и дон Коци ще приключи безславно за няма и два месеца, но тиранията на БКП-ДС олигархията вече не се търпи, а сме само трети месец в това блато.

    А знай ли се, може пък накрай циганин да оправи нещо у тая Бангарангомучоландия... Много малко вероятно, ама що пък да не помечтаме, а миме?

    11:58 17.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 пешо

    8 0 Отговор
    тая на кой олигарх е държанка та я натресеха на Радев

    Коментиран от #78, #79

    11:58 17.07.2026

  • 75 Последно лъжем, че не сме,

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "Последно,":

    Но предпоследно сме я подписали.

    11:58 17.07.2026

  • 76 хихи

    5 0 Отговор
    дървено желязо

    12:00 17.07.2026

  • 77 Целта на новия проект беше

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Си Просあ":

    Пълното ликвидиране на Възраждане но твърдото ядро на възрожденците не позволи измамата да се случи.
    На всички тях им пречи Възраждане и ако ги ликвидират правят голяма Зглобка за оглозгване на каквото е останало от кокала.

    12:00 17.07.2026

  • 78 Защо задаваш излишни въпроси

    6 0 Отговор

    До коментар #74 от "пешо":

    Сами си отговори Славуца с кои мафиоти играе и чии бандитски интереси обслужва? Или сикаш да ме изтрият като ти ги напиша? Ей от там - през на Чалгаря зависимостите ни я натресоха посолствата тая многофункционаланта чамова талпа.

    12:00 17.07.2026

  • 79 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #74 от "пешо":

    Така е!? Когато имаш зависимости ти натрисат разни работи...

    12:01 17.07.2026

  • 80 Янина

    5 0 Отговор
    Някак си при Боко беше къде, къде по-лесно. Сутринта излезе пред медиите и кажи нещо, вечерта каже друго нещо и всички знаем че си лъже, но никой от ГЕРБ не му се меси в лъжите.

    А тук при Радев е къде, къде по-сложно Радев казва че не е подписана, министърката му казва че нашето правителство е подкрепило декларицията, ама тя не е сложила подпис и не е правно обвързваща декларация - еми като не е правно обвързваща и сте я подкрепили защо не я подписа?

    Струва ми се че Боко трябва да стои с едно тефтерче и химикалка и да си записва как се прави, не като него просто едни лъжи, трябва лъжите да са оплетени с много нюанси, за да влезеш в такъв мастър клас по актьорско майсторство.

    Коментиран от #87

    12:01 17.07.2026

  • 81 Иди ми дойди ми

    6 0 Отговор
    Ще говорят едно в Европа и света,друго в България,а ще вършат това което им спуснат от Кремъл!
    Това е.
    Минчо и мунчовщината цъфти и хубавее!

    Коментиран от #89

    12:02 17.07.2026

  • 82 пешо

    5 3 Отговор
    Радев разкарай го това недоразумение

    Коментиран от #85, #90

    12:02 17.07.2026

  • 83 Чамовото душеме на Шрьодингер

    9 1 Отговор
    Подписала съм я, но това не ни ангажира - все едно не съм я подписвала.

    А сега де?! То бива, бива наглост и тъпотия в едно, но тази напористата боташка калинка наистина надминава и леля си Нейнски.

    12:03 17.07.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Недоразумение била

    6 0 Отговор

    До коментар #82 от "пешо":

    Пеше,ами той Радев е голямото недоразумение.
    Радвайте му се.
    Комичен е!

    12:06 17.07.2026

  • 86 Тъй на

    4 0 Отговор
    А ние си говорим ей така. Каквото като съм обещала. Няма и идея как се тълкува това в дипломатическите среди.

    12:06 17.07.2026

  • 87 Точно това е проблемът

    6 0 Отговор

    До коментар #80 от "Янина":

    Боко си го знаехме, че лъжата от сутринта я смена по обед с друга лъжа и еветнуално вечерта вземе, че се отрече и от двете си лъжи през трета. Покрай него обаче калинките му мълчат и не наливат още и още лъжи.

    При Муньовеца вече е страшно. Освен дето Муньо обикаля да лъже в Брюксел, по срещи в Зеленски, за пред стадото тука, калинките му са отървани всяка да маже с още и още лъжи въпреки муньовите.

    Не съм вярвал, че някой ден ще ми залипсва бандита от село Банкя от времето преди сглобките! Наистина винаги може и още по-зле!

    12:06 17.07.2026

  • 88 провинциалист

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защо я подкрепихте?":

    Като й прочетеш брюкселската автобиография, няма да задаваш такива въпроси.

    12:06 17.07.2026

  • 89 ....и ще слушат Урсула

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Иди ми дойди ми":

    Колкото ни да се негодни и за чеп да не стават знаят че там са парите.Не ги подценявай.

    12:07 17.07.2026

  • 90 плещоооо

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "пешо":

    има да чакаш 4 години а може би 44 след изборните промени с мадуровките

    12:07 17.07.2026

  • 91 Послушна

    2 1 Отговор
    Вирусоложката Вируслава Петровна служи вярно на Кремъл. Посредствена, но послушна.

    Коментиран от #92

    12:08 17.07.2026

  • 92 каква вирусоложка е тая градинска лейка

    4 0 Отговор

    До коментар #91 от "Послушна":

    по-скоро тя самата е вирус

    12:15 17.07.2026

  • 93 Зглобката не е вариант

    2 0 Отговор
    Има само един вариант Възраждане.

    12:18 17.07.2026

  • 94 Защитават интересите на Зеленски

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо я подкрепихте?":

    Ако той победи Украйна става водеща страна диктатор в ЕС и в НАТО а България сменя въображаемата зависимост от Русия със зависимост от Украйна но вече реално България ще разбере какво значи зависимост.

    12:21 17.07.2026

  • 95 Ааа

    0 0 Отговор
    И тия малоумници лъжат като ония предишните подписват задължения които нищо не значели за пред публиката но всички общо ще плащаме малоумните им ангажименти

    12:30 17.07.2026

  • 96 Целта на новия проект беше

    0 0 Отговор
    Пълното ликвидиране на Възраждане но твърдото ядро на възрожденците не позволи измамата да се случи.
    На всички тях им пречи Възраждане и ако го ликвидират всички останали Заедно правят голяма Зглобка за оглозгване на каквото е останало от кокала.

    12:34 17.07.2026

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