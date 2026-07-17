Велислава Петрова: „Киевската декларация“ беше подкрепена, но това не ни ангажира

„Никой не е подписвал никаква декларация. Нашата позиция остава същата – България защитава своя интерес и не пречи на своите партньори да защитават своя. Не е поеман ангажимент България да участва в „Коалициите на желаещите“. Това коментира външният министър Велислава Петрова в Народното събрание, цитирана от бТВ.
В документа, публикуван на сайта на президентството на Украйна, е посочено, че Петрова е подписала „Киевската декларация“. Единствено сръбският президент Александър Вучич, който също присъства на форума Украйна-Югоизточна Европа в Киев, не подписа документа.
Според нея скандалът с „Киевската декларация“ се развива, защото „България следва своя национален интерес, а не следва инструкции на посолства“.
„Не е водена дискусия за съдържанието на декларацията. Получаваме декларацията като готов текст. Тези точки не ни ангажират“, уточни външният министър.
Велислава Петрова обясни, че декларацията е била обсъдена от правителството. „Беше подкрепено, но това не ни ангажира“.
„България ще работи за енергийната свързаност и енергийната сигурност на Украйна“, допълни Велислава Петрова. Външният министър е на мнение, че страната ни не е и няма да бъде изолирана.
По-рано и премиерът Радев отрече външният министър Петрова да е подписвала декларацията. "Няма подпис и няма да видите такъв", каза още Радев и попита журналистите: "Вие видяхте ли подпис на министър Петрова?". "Аз се учудвам с каква увереност разпространяването противна информация", добави Радев.
"Министър Велислава Петрова беше в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Наистина важни разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Така че г-жа Петрова продължи тези интересни разговори. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала декларация.", добави министър-председателя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На…
Коментиран от #21
11:09 17.07.2026
2 един
11:09 17.07.2026
3 Павел Пенев
11:10 17.07.2026
4 Защо я подкрепихте?
Коментиран от #88, #94
11:10 17.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Овца
11:11 17.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ВАЖНОТО Е ДА СМЕ В ИГРАТА
11:13 17.07.2026
9 нпо агент
11:13 17.07.2026
10 СВО 1 604 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #26
11:14 17.07.2026
11 Тая да се маха
Коментиран от #18
11:14 17.07.2026
12 честен ционист
Коментиран от #56
11:14 17.07.2026
13 ?????
Ама то е така като се слагат за вънкашни министри йесмени и йесдами само щото са получили добро от партньорите.
Радев може и да загуби президентските избори с такива хора в отбора си.
Коцето дебне зад храстите и ще си върне избирателите които повярваха на Радев.
Да се оправят.
Коментиран от #51
11:17 17.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Димо
Правителството я одобрило?!
???
11:19 17.07.2026
16 Анонимен
11:19 17.07.2026
17 Вашето мнение
11:20 17.07.2026
18 куку
До коментар #11 от "Тая да се маха":Защо да се маха?..защото не подписа декларация на мазохисти от коалиция на желаещи...Който иска война да ходи ..куфар, гара, Киев..там го чака чувал и лопата..замозакопавате се, заащото кучета ви яли..никой не прибира крака ,ръце, глави на убити украинци..скъпо излиза..после да плащаш компенсации..
11:20 17.07.2026
19 каквото повикало
Коментиран от #55
11:20 17.07.2026
20 Не искам Премиер управляваан от Путин!
в името на Путинския гард!!!
Резил над резилите!!!
Коментиран от #34
11:21 17.07.2026
21 миме
До коментар #1 от "На…":имате два варианта на есен: сглобкаджийте- герб, дпс-нн и пп и дб....другият е Възраждане.....
Коментиран от #45, #59
11:21 17.07.2026
22 Оставка!!!!
Връщай се в Киев и остани там!
11:23 17.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Публикувайте декларацията
Подписали сте я!
Нямате срам!
11:24 17.07.2026
25 Тая
11:24 17.07.2026
26 миме
До коментар #10 от "СВО 1 604 дни РЕЗИЛ":ми що тогаз подкрепяш бандераските изнасилвачи? а? то даже лехите се отказаха от нашмърканото , зелено жуженце
11:25 17.07.2026
27 Била подкрепена,
Вие на кого заявявате този АБСУРД
11:26 17.07.2026
28 Да....
Психопатия или престъпление?
11:28 17.07.2026
29 Доста агресивно беше изказването
11:28 17.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Само не разбрах що за предатели сте точн
11:30 17.07.2026
32 Значи рядко просто говeдo е
11:31 17.07.2026
33 Котка
Коментиран от #38
11:31 17.07.2026
34 миме
До коментар #20 от "Не искам Премиер управляваан от Путин!":ми нали точно затова избраха чорапа-да погребе олигарсите, е разкара олигарсите от рейнметал и бош, жалкото е че остават още западни експлоататори кат дъндито например
11:32 17.07.2026
35 Госあ
11:33 17.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Някой нов Боташ
Тази биоложка дано не е подписала някой нов Боташ!
Дано да е прочела дребния шрифт и дано да е разбрала смисъла на текста!
11:34 17.07.2026
38 Госあ
До коментар #33 от "Котка":На кой му пука ве братчед ? За таа декларация. М ?
11:34 17.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 пазете се от мошеници ,измници и лъжци
11:35 17.07.2026
42 Министърката
Тя била приела ПОЛИТИЧЕСКАТА позиция , но не и ЮРИДИЧЕСКОТО обвързване на България и т.н и т.н.
Народът в такива случаи пее една песен- Ко ий туй нещо, дето мяза на онуй нещо... ?
Също така народната мъдрост казва - Хем туй в онуй, хем душата в Рая!
11:35 17.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Побъркахте ни
Коментиран от #47
11:37 17.07.2026
45 Не съм вярвал, че някога ще поискам
До коментар #21 от "миме":да участвам в избори с уж гласуване. На есен ще взема да хвърля за Копанаря, щото само неговите цигании не сме видяли още във властта. Друтите са ясни, че са пълен леш, дори и преди да докопат властта. Да видим сега дон Коци как ще ни "дооправи" със заканите си да ни вади от Е€ и НАТЮто 😂😂
Коментиран от #60
11:37 17.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Проблемът е само ваш,
До коментар #44 от "Побъркахте ни":че вярвате на едни и същи мошеници и елементарни лъжи вече 36-та година подред.
11:38 17.07.2026
48 Тъй на
11:38 17.07.2026
49 миме
До коментар #36 от "Си Просあ":нарочно ли забравяш олигарсите от пп и дб? та те са най-гнусната корумпета, справка коцев
Коментиран от #53, #54
11:39 17.07.2026
50 Сандо
11:39 17.07.2026
51 Ами да
До коментар #13 от "?????":Боко лъжеше само в две версии. Крадевците лъжат още по-зле - всеки с минимум по три версии.
11:40 17.07.2026
52 Зеленски винаги иска държавите да му
11:40 17.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 с памуци в ушите
До коментар #19 от "каквото повикало":През 2020 г. България протестира срещу управлението на Борисов и точно така ни подкрепиха в Брюксел.
11:43 17.07.2026
56 безчестно моше
До коментар #12 от "честен ционист":значи тази чамовата на ми-6 ако мине за жена не ѝ е никакъв проблем да си мисли че аспиринът наистина пази от бременност
11:43 17.07.2026
57 Ей на така както ви нахлузиха
11:44 17.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Зглобката не е вариант
До коментар #21 от "миме":Има само един вариант Възраждане.
Коментиран от #62, #64
11:46 17.07.2026
60 миме
До коментар #45 от "Не съм вярвал, че някога ще поискам":ах..без майтап? ми да видим бе? 36 години капитализъм стигат , всички искаме България отново да бъде свободна
Коментиран от #72
11:47 17.07.2026
61 Тц,тц,тц 😂😂😂
11:48 17.07.2026
62 Светко
До коментар #59 от "Зглобката не е вариант":Колко процента има възраждане?
🤡🤡🤡
11:49 17.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 миме
До коментар #59 от "Зглобката не е вариант":да съгласна съм , че единствено Възраждане е варианта за оцеляването на България
Коментиран от #69
11:51 17.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ХиХи
11:52 17.07.2026
67 Анонимен
11:53 17.07.2026
68 Никой
11:53 17.07.2026
69 Мимоз
До коментар #64 от "миме":И аз си съгласих, миме. Време и копанаря да се ос...ре за наша сметка! Сал той остана да не го е направил от "големите", нищо че го върнаха дисциплиниращо на 4%.
11:53 17.07.2026
70 Последно,
Коментиран от #75
11:56 17.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Амии не е майтап, трагично е
До коментар #60 от "миме":До там ме докараха вече и Прогресивните Богаташи, да искам да пробвам и аз през избори да видя какви ще ги надроби и последния "спасител". Не че ни ми е ясно как и дон Коци ще приключи безславно за няма и два месеца, но тиранията на БКП-ДС олигархията вече не се търпи, а сме само трети месец в това блато.
А знай ли се, може пък накрай циганин да оправи нещо у тая Бангарангомучоландия... Много малко вероятно, ама що пък да не помечтаме, а миме?
11:58 17.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 пешо
Коментиран от #78, #79
11:58 17.07.2026
75 Последно лъжем, че не сме,
До коментар #70 от "Последно,":Но предпоследно сме я подписали.
11:58 17.07.2026
76 хихи
12:00 17.07.2026
77 Целта на новия проект беше
До коментар #53 от "Си Просあ":Пълното ликвидиране на Възраждане но твърдото ядро на възрожденците не позволи измамата да се случи.
На всички тях им пречи Възраждане и ако ги ликвидират правят голяма Зглобка за оглозгване на каквото е останало от кокала.
12:00 17.07.2026
78 Защо задаваш излишни въпроси
До коментар #74 от "пешо":Сами си отговори Славуца с кои мафиоти играе и чии бандитски интереси обслужва? Или сикаш да ме изтрият като ти ги напиша? Ей от там - през на Чалгаря зависимостите ни я натресоха посолствата тая многофункционаланта чамова талпа.
12:00 17.07.2026
79 хихи
До коментар #74 от "пешо":Така е!? Когато имаш зависимости ти натрисат разни работи...
12:01 17.07.2026
80 Янина
А тук при Радев е къде, къде по-сложно Радев казва че не е подписана, министърката му казва че нашето правителство е подкрепило декларицията, ама тя не е сложила подпис и не е правно обвързваща декларация - еми като не е правно обвързваща и сте я подкрепили защо не я подписа?
Струва ми се че Боко трябва да стои с едно тефтерче и химикалка и да си записва как се прави, не като него просто едни лъжи, трябва лъжите да са оплетени с много нюанси, за да влезеш в такъв мастър клас по актьорско майсторство.
Коментиран от #87
12:01 17.07.2026
81 Иди ми дойди ми
Това е.
Минчо и мунчовщината цъфти и хубавее!
Коментиран от #89
12:02 17.07.2026
82 пешо
Коментиран от #85, #90
12:02 17.07.2026
83 Чамовото душеме на Шрьодингер
А сега де?! То бива, бива наглост и тъпотия в едно, но тази напористата боташка калинка наистина надминава и леля си Нейнски.
12:03 17.07.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Недоразумение била
До коментар #82 от "пешо":Пеше,ами той Радев е голямото недоразумение.
Радвайте му се.
Комичен е!
12:06 17.07.2026
86 Тъй на
12:06 17.07.2026
87 Точно това е проблемът
До коментар #80 от "Янина":Боко си го знаехме, че лъжата от сутринта я смена по обед с друга лъжа и еветнуално вечерта вземе, че се отрече и от двете си лъжи през трета. Покрай него обаче калинките му мълчат и не наливат още и още лъжи.
При Муньовеца вече е страшно. Освен дето Муньо обикаля да лъже в Брюксел, по срещи в Зеленски, за пред стадото тука, калинките му са отървани всяка да маже с още и още лъжи въпреки муньовите.
Не съм вярвал, че някой ден ще ми залипсва бандита от село Банкя от времето преди сглобките! Наистина винаги може и още по-зле!
12:06 17.07.2026
88 провинциалист
До коментар #4 от "Защо я подкрепихте?":Като й прочетеш брюкселската автобиография, няма да задаваш такива въпроси.
12:06 17.07.2026
89 ....и ще слушат Урсула
До коментар #81 от "Иди ми дойди ми":Колкото ни да се негодни и за чеп да не стават знаят че там са парите.Не ги подценявай.
12:07 17.07.2026
90 плещоооо
До коментар #82 от "пешо":има да чакаш 4 години а може би 44 след изборните промени с мадуровките
12:07 17.07.2026
91 Послушна
Коментиран от #92
12:08 17.07.2026
92 каква вирусоложка е тая градинска лейка
До коментар #91 от "Послушна":по-скоро тя самата е вирус
12:15 17.07.2026
93 Зглобката не е вариант
12:18 17.07.2026
94 Защитават интересите на Зеленски
До коментар #4 от "Защо я подкрепихте?":Ако той победи Украйна става водеща страна диктатор в ЕС и в НАТО а България сменя въображаемата зависимост от Русия със зависимост от Украйна но вече реално България ще разбере какво значи зависимост.
12:21 17.07.2026
95 Ааа
12:30 17.07.2026
96 Целта на новия проект беше
На всички тях им пречи Възраждане и ако го ликвидират всички останали Заедно правят голяма Зглобка за оглозгване на каквото е останало от кокала.
12:34 17.07.2026