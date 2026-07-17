ВМРО иска по-големи субсидии за градския транспорт в София

Общинският съветник в СОС от ВМРО Карлос Контрера изпрати писма до министъра на финансите и до министъра на транспорта с искане за увеличение на държавната субсидия за обществения градски транспорт на Столична община. Това съобщават от пресцентъра на партията.

Контрера посочва, че в Бюджет 2026 са предвидени 70,3 млн. евро държавна субсидия за столичния градски транспорт. Той смята, че средствата са крайно недостатъчни. Общинският съветник предлага субсидията да се увеличи поне с 10 млн. евро, които да компенсират поскъпването на дизеловото гориво, природния газ, електроенергията, резервните части, материалите и останалите оперативни разходи.

Освен това Контрера настоява държавата официално да потвърди пред Столична община, че ще поеме и разходите за охрана на метрото, извършвана по договора със СДВР, в размер на 11 млн. евро. Не може държавата да възлага дейности от национално значение, а след това финансовата тежест да остава за сметка на бюджета на Столична община, смята той.

Данните сочат, че цените на дизеловото гориво са се повишили с около 20% спрямо нивата на едро през 2025 г. вследствие на международната обстановка, включително конфликта в Иран и затрудненията в района на Ормузкия проток. За периода януари-март 2026 г. разходите за дизелово гориво на столичния автотранспорт са нараснали с 671 948 евро спрямо същия период на предходната година при практически еднакъв пробег.

През май 2026 г. разходите за дизелово гориво са с 86% по-високи спрямо май 2025 г. Очакванията са до края на годината разходите само по този компонент да се увеличат с над 1,2 млн. евро, като общият разход за дизелово гориво може да достигне приблизително 9 млн. евро.

Нараства и цената на природния газ. Решенията на КЕВР за последните месеци показват последователно увеличение на цените, а на европейските пазари тенденцията също е възходяща. На нидерландската газова борса цената се е повишила от 41,2 евро до 51,3 евро, като прогнозите са за допълнителен ръст заради запълването на европейските газови хранилища и очакваното индексиране на договорите със СОКАР.

При настоящите цени прогнозните разходи на "Столичен автотранспорт" ЕАД за природен газ през 2026 г. ще надхвърлят 6,2 млн. евро, а при очакваното поскъпване от поне 15% могат да достигнат над 7,2 млн. евро.

Повишение се отчита и при електроенергията на свободния пазар. На база първите пет месеца на 2026 г. прогнозата сочи средно увеличение на разходите с около 10% спрямо 2025 г. Усреднената цена на електроенергията за периода януари - юни е приблизително 105 евро/MWh.

Допълнителен натиск върху бюджета оказва спецификата на електротранспорта и метрото, които потребяват значителни количества електроенергия в ранните сутрешни и късните вечерни часове, когато цените на свободния пазар също остават високи.

По думите на Контрера без своевременно актуализиране на държавното финансиране транспортните дружества ще бъдат поставени под сериозен финансов натиск. Според него това може да доведе до ограничения в дейността им и да затрудни поддържането на качеството на услугата. Той посочва, че недостигът на средства не може да бъде компенсиран единствено от бюджета на Столична община.