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Илияна Йотова: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна

Илияна Йотова: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна

17 Юли, 2026 13:22 813 46

  • илияна йотова-
  • украйна-
  • бриз-
  • учение

Най-точната позиция на България беше изявена от министър-председателят Румен Радев на няколко големи световни форума, каза президентът

Илияна Йотова: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Бургас. Държавният глава е там за националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“, уточни БТА.

Илияна Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми, каза президентът.

Най-точната позиция на България беше изявена от министър-председателят Румен Радев на няколко големи световни форума, добави Илияна Йотова.

„За такъв род документи няма предварителна дискусия на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми“, допълни Йотова.

Премиерът Румен Радев обяви, че Велислава Петрова не е подписвала декларация в защита на „Коалицията на желаещите“.

„Министър Велислава Петрова беше в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Наистина важни разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Така че г-жа Петрова продължи тези интересни разговори. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала декларация. Няма подпис и няма да видите такъв“, каза още Радев и попита журналистите: "Вие видяхте ли подпис на министър Петрова?". "Аз се учудвам с каква увереност разпространяването противна информация", добави Радев.

Външният министър Велислава Петрова обясни, че декларацията е била предварително обсъдена от правителството и подкрепена по време на посещението ѝ в Киев, но това не ангажира България да продължи участието си в „Коалицията на желаещите“.

„Никой не е подписвал никаква декларация. Нашата позиция остава същата – България защитава своя интерес и не пречи на своите партньори да защитават своя. Не е поеман ангажимент България да участва в „Коалициите на желаещите“, посочи Петрова.

Сръбският президент Александър Вучич, който също беше на форума „Украйна-Югоизточна Европа“ в Киев, не подписа декларацията.

„Сърбия ще изпрати на Украйна повече хуманитарна помощ, но не се е присъединила към регионалния призив за продължаваща подкрепа за сигурността на страната и за по-голям натиск върху Русия“, заяви президентът Александър Вучич в сряда в Киев, предаде агенция Ройтерс.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петко Р. Славейков

    18 5 Отговор
    Орел, рак и щука.

    Коментиран от #18

    13:27 17.07.2026

  • 2 малко истински факти

    28 6 Отговор
    Долна комуноидница непотребна.

    Коментиран от #28

    13:30 17.07.2026

  • 3 Госあ

    10 20 Отговор
    Аве кьопеци, тоя Боташ който беше подписан заради терористичното поведение на простите петроханци (ПП) и дебили от България (ДБ) под зоркото око на шефа баце, трябва да бъде запълнен, за да излезем дори на печалба ! зелката е притиснат - не руския газ минава през Боташ ! Няма мърдане, иначе няма газ през България. А правителството да не се занимава с глупости за укро-участие в Белене, а да викат пак делегацията от Китай !

    Коментиран от #7, #25

    13:30 17.07.2026

  • 4 Робот

    5 16 Отговор
    Нищо не е подписвано ..! Моля парцалите да престанат с обидите към момичето..!

    Коментиран от #9, #10

    13:31 17.07.2026

  • 5 ПБ (Престъпници за България)

    24 9 Отговор
    Йотовица е също толкова тъпа и нагла като фатмака Радю!

    13:32 17.07.2026

  • 6 Тоя път муньовото ... уради вентилатора

    21 6 Отговор
    щом и ИдиЙотовица излезе да лъже и маже в защита на гълъбарника на добрата олигархия от БКП.

    13:33 17.07.2026

  • 7 Си Просあ

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    Дай, дай, дай! Още напъни, покитайчен муньов троле от алиекспрес!

    Коментиран от #13

    13:34 17.07.2026

  • 8 Янина

    16 1 Отговор
    Някак си при Боко беше къде, къде по-лесно. Сутринта излезе пред медиите и кажи нещо, вечерта каже друго нещо и всички знаем че си лъже, но никой от ГЕРБ не му се меси в лъжите.

    А тук при Радев е къде, къде по-сложно Радев казва че не е подписана, министърката му казва че нашето правителство е подкрепило декларицията, ама тя не е сложила подпис и не е правно обвързваща декларация - еми като не е правно обвързваща и сте я подкрепили защо не я подписа?

    Струва ми се че Боко трябва да стои с едно тефтерче и химикалка и да си записва как се прави, не като него просто едни лъжи, трябва лъжите да са оплетени с много нюанси, за да влезеш в такъв мастър клас по актьорско майсторство.

    Коментиран от #12

    13:35 17.07.2026

  • 9 Робокоп

    15 8 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Рано или късно червените мамници от ПБ ще бъдете терминирани до крак.

    13:35 17.07.2026

  • 10 Янина

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    "Нищо не е подписвано ..! Моля парцалите да престанат с обидите към момичето..!"

    Ама никой не твърди, че нещо е подписвано, просто министърката е сложила един автограф на края на декларацията за спомен.

    Коментиран от #14

    13:37 17.07.2026

  • 11 Абсурдистан

    7 3 Отговор
    Гарван гарвану око не вади.

    13:37 17.07.2026

  • 12 Точно това е проблемът

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "Янина":

    Боко си го знаехме, че лъжата от сутринта я смена по обед с друга лъжа и еветнуално вечерта вземе, че се отрече и от двете си лъжи през трета. Покрай него обаче калинките му мълчат и не наливат още и още лъжи.

    При Муньовеца вече е страшно. Освен дето Муньо обикаля да лъже в Брюксел, по срещи със Зеленски и за пред стадото тука, калинките му са отървани всяка да маже с още и още лъжи въпреки муньовите.

    Не съм вярвал, че някой ден ще ми залипсва бандита от село Банкя от времето преди сглобките! Наистина винаги може и още по-зле.

    13:37 17.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Само дето

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Янина":

    автограф е синоним на подпис.

    Коментиран от #33

    13:38 17.07.2026

  • 15 Оставка

    15 6 Отговор
    Оставка на външната министърка. Гафовете й станаха пословични.

    Коментиран от #17

    13:39 17.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ОСТАВКА

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Оставка":

    На целия БКП муньов гълъбарник и на незаконния прецедент муньовица 2 също!

    13:40 17.07.2026

  • 18 Да турим Натали Трифонова за външен

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Петко Р. Славейков":

    министър! Всички мирно !

    13:40 17.07.2026

  • 19 Да....

    8 2 Отговор
    Значи иска декларация?

    Ха ха ха
    Тази изби рибата, в това има опит ,ха ха ха

    Коментиран от #23

    13:40 17.07.2026

  • 20 Госあ

    4 7 Отговор
    петроханските дебилни калинки и минганета от максуда изгаврени епично 😂 само дето квичаха ха ха ха ха бацето и шиши като обиграни мошеници запазиха мълчание, обаче !

    13:41 17.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин 🇧🇬

    7 7 Отговор
    Кое не разбрахте ? ПБ казват че са съгласни ,за следното : Който Иска да дава Оръжие , Kойто Иска да дава Пари , но България НЕ Е от тези които ще даде нещо !

    13:43 17.07.2026

  • 23 Да....

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Да....":

    Значи устна декларация?

    Такова нещо било практика?
    Такова чудо не бях чувал
    Т.е., Урсула в предава като документ, декларация, с която запознава присъстващите( не е необходимо съгласието им)

    Браво, че ни запознайте с практиката в ЕС

    13:44 17.07.2026

  • 24 ?????

    10 4 Отговор
    Уф.
    Днес всички се хвърлят на украинската амбразура щото усетиха дебелия предизборен гаф.
    Един съвет от един лаик - уволнете го тва момиче, ясно е че не става и вас ви очакват още гафове от нейна страна щото в главата и́ няма грам дипломация, а има само набити опорки че партньорите знаят по-добре.

    Коментиран от #26

    13:44 17.07.2026

  • 25 я ми лай още малко тука

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    ве боташарки бот строшен

    13:45 17.07.2026

  • 26 Да питам само

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "?????":

    И като го уволнят Муни ли ще ходи да разписва договорките за заробване от украина и туркието? Външен бушон си е нужен винаги!

    13:47 17.07.2026

  • 27 Госあ

    5 10 Отговор
    Нормалните българи, които спасиха родината от сглобката и патериците и, трябва да знаят че резултатите ще дойдат бавно ! 35 години тая страна беше ограбвана от сините скакалци и шайката на баце !

    Коментиран от #29, #30

    13:47 17.07.2026

  • 28 ФАКТ Е

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "малко истински факти":

    Комунистът Румен Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев,
    цял живот са дундуркани от БКП и от Кремъл!

    13:48 17.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Госあ

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Госあ":

    Дори цигари не произвеждаме днес !!!

    Коментиран от #32

    13:49 17.07.2026

  • 31 глупав човек

    10 2 Отговор
    аз съм глупав,но дори мен не може да ме илъже това комунде във фуста!

    13:49 17.07.2026

  • 32 я ми лай още малко тука

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "Госあ":

    ве внесен с 3 евро допълнителна такса бо(га)ташки бот от алиекспрес

    13:51 17.07.2026

  • 33 Уточнине

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Само дето":

    Подписа е отговорност, а автографа е за колекционери и маняци !!!
    И двата могат да се различават !!!

    Коментиран от #38

    13:53 17.07.2026

  • 34 Обективен

    9 0 Отговор
    Българските,пази боже" обективни медии",с лъжите и измислици си,показаха на кого са подчинени.

    13:56 17.07.2026

  • 35 хихи

    8 2 Отговор
    един ден в края на деня ПБ, ще гласуват легализиране на Гей браковете и правото на гей двойките да осиновяват деца и след това три дни ще обясняват, че нищо не са гласували... и това ще стане да края на годината или вначалотона следващата....иначе няма да има евпорейски ппари да лапкат..

    14:00 17.07.2026

  • 36 Правилно

    2 7 Отговор
    Но на крякащите трябва да се разяснява , и без това търсят под вола теле

    14:00 17.07.2026

  • 37 Да забранят коментарите

    1 6 Отговор
    Не за друго, но нивото е много ниско, ако са тролове, ченгета и пр. , още по-лошо, първо да се образоват

    Коментиран от #40

    14:03 17.07.2026

  • 38 Обикновено бушоните от сух чам

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Уточнине":

    нямат капацитета да боравят с втори подпис (автограф). Всичко е подписала в угода на киевската хунта, а сега Муньовците от гълъбарниак се чудят как да излъжат за поне петдесети път и без друго вече брутално изгъганите на 19 април путинофили, дето фърляха на Мунчо, без да погледнат листите му наредени от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН.

    14:03 17.07.2026

  • 39 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    Илияна иди Йотова :

    "Когато се събудити сутрин, на околните кажете "Добър вечер", защото така е абсолютно правилното според товаришь Боташ !"
    Поняли ?

    14:04 17.07.2026

  • 40 От вас крадевистите

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Да забранят коментарите":

    освен терор над данъкоплатците през забрани и всякакви глоби и санкции, дуго и не очакваме.

    14:05 17.07.2026

  • 41 Румен Йотова

    4 0 Отговор
    ние сме като
    един
    Ура

    14:08 17.07.2026

  • 42 Кирил

    0 4 Отговор
    За изхода на войната, на чия страна е България, няма никакво значение.
    Победата е за Украйна.
    България трябва да избере . Иска ли да е от печелившите или както винаги ще е от губещите.
    Даже вечно губещата Унгария направи правилния избор.

    14:08 17.07.2026

  • 43 Пенчо

    3 0 Отговор
    какво значение има дали е подписала или не, при положение, че правителството е одобрило декларацията?!

    Коментиран от #44

    14:10 17.07.2026

  • 44 Добре, но как

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пенчо":

    хем правителството е одобрило декларацията т.е. ще я спази, а Мунчо реве за пред излъганата русофилия, че нямало такова нещо?

    Даже Банкята лъжеше по-малко от тез отрепки от мaйнaкръжока СлънцеОриент.

    14:15 17.07.2026

  • 45 Русоробието ликува

    1 0 Отговор
    Така е - позицията е явно русоробска...като цялото ви продажно правителство

    14:17 17.07.2026

  • 46 яснота

    0 0 Отговор
    Съгласен съм, но хората ги побъркахте вече. Два дни медиите обясняват, че е подписана Киевската декларация, а вие сега твърдите, че не е. Покажете я тази декларация за да видим фактите - има ли там подписи, няма ли, кой я е подписал и кой не е. Ако това е просто някаква декларация, която не е подписана от никого, но при нейното приемане е гласувано, то гласът е равносилен на подпис. Дайте да видим тези факти кой как е гласувал, стига институции и медии да правят хората на малоумни.

    14:20 17.07.2026

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