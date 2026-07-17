Илияна Йотова: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна

Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Бургас. Държавният глава е там за националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“, уточни БТА.

Илияна Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми, каза президентът.

Най-точната позиция на България беше изявена от министър-председателят Румен Радев на няколко големи световни форума, добави Илияна Йотова.

„За такъв род документи няма предварителна дискусия на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми“, допълни Йотова.

Премиерът Румен Радев обяви, че Велислава Петрова не е подписвала декларация в защита на „Коалицията на желаещите“.

„Министър Велислава Петрова беше в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Наистина важни разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Така че г-жа Петрова продължи тези интересни разговори. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала декларация. Няма подпис и няма да видите такъв“, каза още Радев и попита журналистите: "Вие видяхте ли подпис на министър Петрова?". "Аз се учудвам с каква увереност разпространяването противна информация", добави Радев.

Външният министър Велислава Петрова обясни, че декларацията е била предварително обсъдена от правителството и подкрепена по време на посещението ѝ в Киев, но това не ангажира България да продължи участието си в „Коалицията на желаещите“.

„Никой не е подписвал никаква декларация. Нашата позиция остава същата – България защитава своя интерес и не пречи на своите партньори да защитават своя. Не е поеман ангажимент България да участва в „Коалициите на желаещите“, посочи Петрова.

Сръбският президент Александър Вучич, който също беше на форума „Украйна-Югоизточна Европа“ в Киев, не подписа декларацията.

„Сърбия ще изпрати на Украйна повече хуманитарна помощ, но не се е присъединила към регионалния призив за продължаваща подкрепа за сигурността на страната и за по-голям натиск върху Русия“, заяви президентът Александър Вучич в сряда в Киев, предаде агенция Ройтерс.