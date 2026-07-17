Илияна Йотова: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна

Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Бургас. Държавният глава е там за националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“, уточни БТА.
Илияна Йотова подчерта, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречените консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми, каза президентът.
Най-точната позиция на България беше изявена от министър-председателят Румен Радев на няколко големи световни форума, добави Илияна Йотова.
„За такъв род документи няма предварителна дискусия на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Това са консенсусни декларации, които се приемат на подобни форуми“, допълни Йотова.
Премиерът Румен Радев обяви, че Велислава Петрова не е подписвала декларация в защита на „Коалицията на желаещите“.
„Министър Велислава Петрова беше в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Наистина важни разговори в областта на енергетиката и на икономиката. Така че г-жа Петрова продължи тези интересни разговори. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписвала декларация. Няма подпис и няма да видите такъв“, каза още Радев и попита журналистите: "Вие видяхте ли подпис на министър Петрова?". "Аз се учудвам с каква увереност разпространяването противна информация", добави Радев.
Външният министър Велислава Петрова обясни, че декларацията е била предварително обсъдена от правителството и подкрепена по време на посещението ѝ в Киев, но това не ангажира България да продължи участието си в „Коалицията на желаещите“.
„Никой не е подписвал никаква декларация. Нашата позиция остава същата – България защитава своя интерес и не пречи на своите партньори да защитават своя. Не е поеман ангажимент България да участва в „Коалициите на желаещите“, посочи Петрова.
Сръбският президент Александър Вучич, който също беше на форума „Украйна-Югоизточна Европа“ в Киев, не подписа декларацията.
„Сърбия ще изпрати на Украйна повече хуманитарна помощ, но не се е присъединила към регионалния призив за продължаваща подкрепа за сигурността на страната и за по-голям натиск върху Русия“, заяви президентът Александър Вучич в сряда в Киев, предаде агенция Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петко Р. Славейков
Коментиран от #18
13:27 17.07.2026
2 малко истински факти
Коментиран от #28
13:30 17.07.2026
3 Госあ
Коментиран от #7, #25
13:30 17.07.2026
4 Робот
Коментиран от #9, #10
13:31 17.07.2026
5 ПБ (Престъпници за България)
13:32 17.07.2026
6 Тоя път муньовото ... уради вентилатора
13:33 17.07.2026
7 Си Просあ
До коментар #3 от "Госあ":Дай, дай, дай! Още напъни, покитайчен муньов троле от алиекспрес!
Коментиран от #13
13:34 17.07.2026
8 Янина
А тук при Радев е къде, къде по-сложно Радев казва че не е подписана, министърката му казва че нашето правителство е подкрепило декларицията, ама тя не е сложила подпис и не е правно обвързваща декларация - еми като не е правно обвързваща и сте я подкрепили защо не я подписа?
Струва ми се че Боко трябва да стои с едно тефтерче и химикалка и да си записва как се прави, не като него просто едни лъжи, трябва лъжите да са оплетени с много нюанси, за да влезеш в такъв мастър клас по актьорско майсторство.
Коментиран от #12
13:35 17.07.2026
9 Робокоп
До коментар #4 от "Робот":Рано или късно червените мамници от ПБ ще бъдете терминирани до крак.
13:35 17.07.2026
10 Янина
До коментар #4 от "Робот":"Нищо не е подписвано ..! Моля парцалите да престанат с обидите към момичето..!"
Ама никой не твърди, че нещо е подписвано, просто министърката е сложила един автограф на края на декларацията за спомен.
Коментиран от #14
13:37 17.07.2026
11 Абсурдистан
13:37 17.07.2026
12 Точно това е проблемът
До коментар #8 от "Янина":Боко си го знаехме, че лъжата от сутринта я смена по обед с друга лъжа и еветнуално вечерта вземе, че се отрече и от двете си лъжи през трета. Покрай него обаче калинките му мълчат и не наливат още и още лъжи.
При Муньовеца вече е страшно. Освен дето Муньо обикаля да лъже в Брюксел, по срещи със Зеленски и за пред стадото тука, калинките му са отървани всяка да маже с още и още лъжи въпреки муньовите.
Не съм вярвал, че някой ден ще ми залипсва бандита от село Банкя от времето преди сглобките! Наистина винаги може и още по-зле.
13:37 17.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Само дето
До коментар #10 от "Янина":автограф е синоним на подпис.
Коментиран от #33
13:38 17.07.2026
15 Оставка
Коментиран от #17
13:39 17.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ОСТАВКА
До коментар #15 от "Оставка":На целия БКП муньов гълъбарник и на незаконния прецедент муньовица 2 също!
13:40 17.07.2026
18 Да турим Натали Трифонова за външен
До коментар #1 от "Петко Р. Славейков":министър! Всички мирно !
13:40 17.07.2026
19 Да....
Ха ха ха
Тази изби рибата, в това има опит ,ха ха ха
Коментиран от #23
13:40 17.07.2026
20 Госあ
13:41 17.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин 🇧🇬
13:43 17.07.2026
23 Да....
До коментар #19 от "Да....":Значи устна декларация?
Такова нещо било практика?
Такова чудо не бях чувал
Т.е., Урсула в предава като документ, декларация, с която запознава присъстващите( не е необходимо съгласието им)
Браво, че ни запознайте с практиката в ЕС
13:44 17.07.2026
24 ?????
Днес всички се хвърлят на украинската амбразура щото усетиха дебелия предизборен гаф.
Един съвет от един лаик - уволнете го тва момиче, ясно е че не става и вас ви очакват още гафове от нейна страна щото в главата и́ няма грам дипломация, а има само набити опорки че партньорите знаят по-добре.
Коментиран от #26
13:44 17.07.2026
25 я ми лай още малко тука
До коментар #3 от "Госあ":ве боташарки бот строшен
13:45 17.07.2026
26 Да питам само
До коментар #24 от "?????":И като го уволнят Муни ли ще ходи да разписва договорките за заробване от украина и туркието? Външен бушон си е нужен винаги!
13:47 17.07.2026
27 Госあ
Коментиран от #29, #30
13:47 17.07.2026
28 ФАКТ Е
До коментар #2 от "малко истински факти":Комунистът Румен Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев,
цял живот са дундуркани от БКП и от Кремъл!
13:48 17.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Госあ
До коментар #27 от "Госあ":Дори цигари не произвеждаме днес !!!
Коментиран от #32
13:49 17.07.2026
31 глупав човек
13:49 17.07.2026
32 я ми лай още малко тука
До коментар #30 от "Госあ":ве внесен с 3 евро допълнителна такса бо(га)ташки бот от алиекспрес
13:51 17.07.2026
33 Уточнине
До коментар #14 от "Само дето":Подписа е отговорност, а автографа е за колекционери и маняци !!!
И двата могат да се различават !!!
Коментиран от #38
13:53 17.07.2026
34 Обективен
13:56 17.07.2026
35 хихи
14:00 17.07.2026
36 Правилно
14:00 17.07.2026
37 Да забранят коментарите
Коментиран от #40
14:03 17.07.2026
38 Обикновено бушоните от сух чам
До коментар #33 от "Уточнине":нямат капацитета да боравят с втори подпис (автограф). Всичко е подписала в угода на киевската хунта, а сега Муньовците от гълъбарниак се чудят как да излъжат за поне петдесети път и без друго вече брутално изгъганите на 19 април путинофили, дето фърляха на Мунчо, без да погледнат листите му наредени от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН.
14:03 17.07.2026
39 АГАТ а Кристи
"Когато се събудити сутрин, на околните кажете "Добър вечер", защото така е абсолютно правилното според товаришь Боташ !"
Поняли ?
14:04 17.07.2026
40 От вас крадевистите
До коментар #37 от "Да забранят коментарите":освен терор над данъкоплатците през забрани и всякакви глоби и санкции, дуго и не очакваме.
14:05 17.07.2026
41 Румен Йотова
един
Ура
14:08 17.07.2026
42 Кирил
Победата е за Украйна.
България трябва да избере . Иска ли да е от печелившите или както винаги ще е от губещите.
Даже вечно губещата Унгария направи правилния избор.
14:08 17.07.2026
43 Пенчо
Коментиран от #44
14:10 17.07.2026
44 Добре, но как
До коментар #43 от "Пенчо":хем правителството е одобрило декларацията т.е. ще я спази, а Мунчо реве за пред излъганата русофилия, че нямало такова нещо?
Даже Банкята лъжеше по-малко от тез отрепки от мaйнaкръжока СлънцеОриент.
14:15 17.07.2026
45 Русоробието ликува
14:17 17.07.2026
46 яснота
14:20 17.07.2026